Avertizareaa economiştilor. De la AI şi aur la păpuşi Labubu, sunt bule peste tot în economia mondială. Ca să nu mai vorbim de piaţa ascunsă a creditului privat, acolo unde nimeni nu ştie care este situaţia
Ziarul Financiar, 18 decembrie 2025 23:30
Avertizareaa economiştilor. De la AI şi aur la păpuşi Labubu, sunt bule peste tot în economia mondială. Ca să nu mai vorbim de piaţa ascunsă a creditului privat, acolo unde nimeni nu ştie care este situaţia
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum o oră
23:30
Petrol ieftin pentru rafinăriile din SUA, afaceri pentru companiile americane, schimbare de regim, ameninţări pentru Rusia şi China: ce vrea de fapt Donald Trump de la Venezuela lui Maduro? # Ziarul Financiar
Când preşedintele SUA Donald Trump a ordonat o blocadă „totală şi completă“ asupra petrolierelor care vin sau pleacă din Venezuela, ameninţând astfel exporturile de petrol ale ţării sud-americane, preţurile ţiţeiului pe pieţele internaţionale au crescut. De acest lucru au profitat şi marii producători de petrol americani, cotaţiile acţiunile companiilor urcând la Bursă.
23:30
Acum 2 ore
22:45
Acum 4 ore
21:45
Mişcare strategică: iSTYLE s-a listat pe marketplace-ul Trendyol cu peste 1.400 de produse Apple. Gigantul turc a ajuns la un portofoliu de peste 6.500 de comercianţi români care vând pe platforma sa. # Ziarul Financiar
iSTYLE, reţeaua care comercializează produse ale gigantului american Apple în România şi alte ţări din Europa Centrală şi de Est cu statut de partener premium (Apple Premium Partner), s-a listat pe marketplace-ul de origine turcă Trendyol, cu o gamă de peste 1.400 de produse – smartphone-uri, tablete, smartwatch-uri, căşti şi diferite accesorii pentru gadget-uri.
21:15
Afacerile fabricii de cabluri optice şi electrice Prysmian din Slatina au scăzut cu 11,6% în 2024, ajungând la 1,587 mld. lei # Ziarul Financiar
Prysmian Cabluri şi Sisteme, parte a grupului italian Prysmian, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 1,587 mld. lei (319 mil. euro), în scădere cu 11,6% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 1,797 mld. lei (363,4 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
21:15
Cum vor evolua inflaţia, dobânzile, cursul valutar leu/euro, creditarea, businessul şi economia în 2026? Cum îşi va finanţa Guvernul deficitul bugetar şi la ce cost al dobânzilor? Urmăriţi ZF Live vineri, 19 decembrie, ora 12.00, o discuţie cu Ionuţ Lianu, şeful Trezoreriei CEC Bank # Ziarul Financiar
21:15
Care sunt planurile pentru piaţa logistică şi industrială românească ale unuia dintre cei mai mari jucători de profil din Grecia? Urmăriţi ZF Live vineri, 19 decembrie, ora 12.30, o discuţie cu Ana Dumitrache, noul CEO al Olympian Parks, platforma de parcuri industriale şi logistice a grupului Helios Phoenix # Ziarul Financiar
20:45
Producătorul de panificaţie Lidas, controlat de antreprenoarea Elena Anastase din Tulcea, a trecut pe pierdere în 2024, la afaceri de 186 mil. lei # Ziarul Financiar
Compania Lidas, controlată de antreprenoarea Elena Anastase, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 186 mil. lei (aproximativ 37,4 mil. euro), în creştere cu 13,7% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 163,5 mil. lei (33 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza informaţiilor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
20:45
20:30
Acum 6 ore
20:00
19:45
PNRR în sănătate. Judeţul Bistriţa-Năsăud are un proiect de 77 mil. euro pentru un corp nou de spital # Ziarul Financiar
Judeţul Bistriţa-Năsăud a pus pe hârtie 24 de proiecte pentru domeniul sănătăţii cu finanţare din bani PNRR. Valoarea totală a acestora depăşeşte 78 mil. euro, însă majoritatea banilor merg către construirea unui corp nou de clădire în cadrul Spitalului Judeţean Bistriţa.
19:15
19:15
Adrian Dinu, Creasoft: Scopul digitalizării este ca oamenii din HR să piardă cât mai puţin timp de gestionarea documentelor şi luarea unor decizii. Noi vrem să ieşim pe pieţe externe cu produsele noastre # Ziarul Financiar
Digitalizarea funcţiei de resurse umane nu este despre tehnologie în sine, ci despre timp, eficienţă şi decizii mai bine fundamentate, susţine Adrian Dinu, fondatorul Creasoft, companie românească de software pentru departamentele de HR.
18:45
Ramona Bernic, vicepreşedinte Directorat, UNIQA Asigurări România: Am ajuns la un anumit nivel de maturitate şi expertiză la nivelul companiei, astfel încât grupul UNIQA a decis să extindă serviciul de risk assessment pe ESG în România # Ziarul Financiar
Grupul UNIQA, prezent pe piaţa din România prin intermediul a doua companii, una care activează pe zona asigurărilor de viaţă, respectiv UNIQA Asigurări de Viaţă, şi una care activează pe zona asigurărilor generale, respectiv UNIQA Asigurări, a decis să se extindă pe piaţa locală şi cu o altă companie distinctă, prin care să ofere servicii de risk assessment pe zona de aliniere la legislaţia ESG, a explicat Ramona Bernic, vicepreşedinte directorat, UNIQA Asigurări, pentru ZF.
18:45
18:15
Cei 11 care au salvat piaţa de birouri în 2025: BCR, Deloitte, Procter & Gamble, Banca Transilvania şi alte companii multinaţionale au închiriat peste 75.000 mp de spaţii moderne # Ziarul Financiar
Anul 2025 a reprezentat pentru piaţa de birouri din Bucureşti un moment de recalibrare, marcat de lipsa livrărilor de proiecte noi şi de o cerere mai redusă comparativ cu perioada de vârf de dinainte de pandemie. Cu toate acestea, un grup restrâns de companii multinaţionale şi locale a menţinut dinamica pieţei, semnând contracte de închiriere care au contribuit la absorbţia spaţiilor disponibile şi la consolidarea principalelor subpieţe ale capitalei.
Acum 8 ore
18:00
17:45
Harta judeţelor după ponderea salariaţilor în populaţie. România are o piaţa a muncii cu două viteze: peste 40% din locuitori lucrează în judeţe precum Cluj sau Timiş, dar sub 20% în Botoşani, Vaslui sau Teleorman # Ziarul Financiar
Câteva centre regionale duc greul economiei, în timp ce o parte importantă a ţării rămâne slab conectată la piaţa muncii. Calculele ZF pe baza datelor de la INS privind ponderea salariaţilor în populaţia rezidentă arată o piaţa muncii ce este concentrată în câteva centre economice majore.
17:45
17:30
Analiză ZF. Care sunt cele mai importante tranzacţii făcute de fondurile de investiţii în România în ultimii 20 de ani? De la achiziţii de zeci de milioane la exituri ce depăşesc 1 mld. euro # Ziarul Financiar
Fondurile de private equity şi venture capital active în România au pariat pe plan local 3,3 mld. euro, bani care au mers către 248 de companii, arată datele de la Invest Europe - Asociaţia Fondurilor de Investiţii de pe Bătrânul Continent. Datele sunt valabile în perioada 2007-2024, deci după aderararea României la UE. Dat fiind că înainte de această dată deal-urile erau relativ mici şi puţine, rezultă că suma nu s-a dus cu mult în sus, probabil nu mai mult de 3,5 mld. euro, potrivit estimărilor ZF.
17:00
17:00
17:00
16:45
16:45
Aeroportul din Craiova inaugurează un nou terminal, care are o suprafaţă de 33.000 de metri pătraţi şi va putea procesa până la 2 milioane de pasageri. Cu o astfel de investiţie, aeroportul din Oltenia intră în topul celor mai mari aeroporturi din ţară # Ziarul Financiar
Aeroportul din Craiova inaugurează joi 18 decembrie un nou terminal, care are o suprafaţă de 33.000 de metri pătraţi şi va putea deservi până la 2 milioane de pasageri anual, potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii aeroportului.
16:45
Bilanţul start-up-ului local Unfrosen – marketplace B2B dedicat industriei de modă – pentru 2025: Activăm pe 13 pieţe europene acum şi încheiem anul cu vânzări estimate la 6,5 mil. euro # Ziarul Financiar
Start-up-ul local Unfrosen, care a lansat în 2023 un marketplace B2B pentru industria de modă, estimează că va încheia anul acesta cu vânzări de 6,5 milioane de euro, platformă fiind activă în prezent în 13 pieţe europene - România, Bulgaria, Grecia, Polonia, Italia, Franţa, Letonia, Lituania, Estonia, Slovacia, Croaţia, Slovenia şi Republica Moldova.Platforma funcţionează ca o infrastructură de lichidare controlată pentru surplusurile din industria modei, start-up-ul capitalizând acum pe nevoia retailerilor de a-şi elibera cash-flow-ul într-un context economic dificil.
16:30
16:30
16:30
16:15
Acum 12 ore
16:00
SportGuru, retailer de echipamente sportive specializate, a bătut palma pentru achiziţia businessului Bikexpert, retailer şi distribuitor de biciclete. „Pentru perioada următoare, nu excludem şi alte potenţiale achiziţii, existand deja câteva discuţii deschise pentru preluarea altor jucători din retailul specializat de echipament sportiv” # Ziarul Financiar
15:45
15:30
15:00
14:30
14:30
14:15
14:00
13:15
13:15
13:00
13:00
13:00
Sorin Pâslaru, redactor-şef ZF: Şi iată că Vestul va fi la Sud de la 1 ianuarie. Prea puţin se discută de faptul că Bulgaria a reuşit să treacă la euro înaintea României, chiar aşa cum este considerată „mai jos” ca nivel de dezvoltare. Din 2026, preţul la vestitele torturi bulgăreşti Nedelya va fi în euro # Ziarul Financiar
12:45
12:45
Polonezii de la LPP vor să inunde piaţa cu conceptul de discount Sinsay după ce deja au împânzit România cu peste 200 de magazine # Ziarul Financiar
Grupul polonez de modă LPP, ce deţine în portofoliu cinci branduri – Reserved, Mohito, Cropp, House şi Sinsay –, apasă pedala de acceleraţie când vine vorba de expansiunea mărcii sale de discount Sinsay, sub care sunt deja deschise în România 200 de unităţi.
12:30
Concordia, cea mai mare confederaţie patronală, propune Guvernului un plan de 20 de măsuri, prin care să se relanseze economia. Dan Şucu, preşedintele Concordia: Este normal să venim cu soluţii pentru relansarea economică. Aceste soluţii există, vin de la firul ierbii, din partea federaţiilor noastre, însă trebuie ascultate şi puse în practică # Ziarul Financiar
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.