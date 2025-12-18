Primarul din Mangalia, trimis în judecată. Edilul este acuzat că a luat mită peste 600.000 de euro

16:00

Jurnalista Elena Crângașu l-a întrebat pe președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită la Londra, dacă se impun demisiile lui Cătălin Predoiu, Liei Savonea și Marius Voineag, după dezvăluirile Recorder. Președintele a spus că sunt probleme mari în Justiție, mai ales la Inspecția Judiciară. Nu a vrut să pună un diagnostic mai amănunțit însă.