Bogdan Ivan a anunțat că un proiect de reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni a intrat în ultima fază a studiilor de design și fezabilitate. Este primul proiect de SMR (Small Modular Reactors) din România. The post Reactoare nucleare de ultimă generație, în România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 5 minute
16:20
Un videoclip în care mai mulți gândaci mișună printr-o baie din Spitalul Municipal din Sebeș a produs reacții pe rețelele sociale. Conducerea spitalului a încercat să minimizeze incidentul. The post Gândaci filmați în spital. Conducerea: Era unul singur, pui appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:40
În vârstă de 42 de ani, Jared Isaacman a zburat de două ori pe orbită. El a fost eliminat din cursa pentru conducerea agenţiei spaţiale la sfârşitul lunii mai, pe fondul disputei mediatizate dintre Trump şi Musk. The post NASA are un nou șef, miliardarul Jared Isaacman, prietenul lui Musk appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Există o contradicție între prioritățile cetățenilor europeni și ordinea temelor din agenda Consiliului European The post Summit UE: renunțăm la ce este necesar și vrem ce este imposibil appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:20
EXCLUSIV „Sunt intoxicații”. Radu Miruță, despre acuzațiile privind incompatibilitatea sa # Cotidianul de Hunedoara
Radu Miruță i-a răspuns lui Victor Ponta: „Încearcă să se agațe de orice. Dumnealui, ca jurist, probabil că știe lucrurile astea, cu atât mai ridicolă e încercarea de a te preface în spațiu public, pentru că lucrurile stau altfel”. The post EXCLUSIV „Sunt intoxicații”. Radu Miruță, despre acuzațiile privind incompatibilitatea sa appeared first on Cotidianul RO.
15:20
2 miliarde lei dați de Guvern din fondul de rezervă pentru plata concediilor și a medicamentelor # Cotidianul de Hunedoara
„Prin economiile realizate și printr-o gestionare mai riguroasă a cheltuielilor publice, Guvernul reușește să intervină în domenii prioritare, pentru stingerea unor datorii acumulate”, spune ministrul Alexandru Nazare. The post 2 miliarde lei dați de Guvern din fondul de rezervă pentru plata concediilor și a medicamentelor appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Poliția belgiană a folosit tunuri de apă și gaze lacrimogene împotriva fermierilor care protestau în zona pieței Luxembourg din Bruxelles. Fermierii sunt nemulțumiți de acordul de liber-schimb între UE şi Mercosur. The post Proteste violente la Bruxelles. Fermieri români, printre manifestanți appeared first on Cotidianul RO.
14:50
În Olanda, chiar și ultima zi de școală e luată în serios. The post Cum funcționează școala în Olanda appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Ministrul spune că după reformele şi măsurile fiscal-bugetare, care au salvat salariile şi bursele în 2025, e timpul pentru stabilizare şi creştere. The post Bani de la Guvern pentru absolvenţii de 10 la Evaluare şi Bacalaureat appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Patricia Potra este acuzată că ar fi înșelat mai multe persoane. Tânăra le-ar fi promis consultanță în domeniul fondurilor europene mai multor persoane. În dosar este cercetată și mama acesteia, Elena Potra. The post Nepoata lui Potra, arestată preventiv pentru înșelăciune appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:10
Fost membru CSM. Vor fi recuzați toți judecătorii care au semnat protestul Recorder # Cotidianul de Hunedoara
Recorder a publicat un documentar despre mecanismele din Justiție care scapă infractorii, influențe politice și sentințe controversate. The post Fost membru CSM. Vor fi recuzați toți judecătorii care au semnat protestul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Românii vor afla mai ușor dacă blocul în care vor să se mute rezistă la cutremur. The post Clasa de risc seismic, obligatorie în cartea funciară appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Produsele comercializate în România vor avea un cod unic de înregistrare QR a cărui scanare va oferi informații asupra lui și va ușura controalele ANPC The post România introduce Pașaportul Digital al produsului appeared first on Cotidianul RO.
13:50
„Ce se tot împușcă- cu socoteală.” Iulian Vlad dă sfaturi despre cum trebuie reprimați protestatarii # Cotidianul de Hunedoara
La 18 decembrie, Timișoara era deja un oraș martir. În după amiaza de 17 și în noaptea care au urmat, 43 (după alte surse 44) de oameni au fost împușcați. The post „Ce se tot împușcă- cu socoteală.” Iulian Vlad dă sfaturi despre cum trebuie reprimați protestatarii appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Dominic Fritz a devenit joi oficial cetățean român. La ieșirea din sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, primarul Timișoarei a vorbit despre interacțiunea dintre el și liderul social-democrat dintr-o sinagogă din Timișoara, în ziua în care PSD a votat moțiunea împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu. The post Ce au vorbit Fritz și Grindeanu în sinagogă appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Bani alocați din fondul de rezervă pentru finanțarea Sănătății până la finalul anului # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătăţii spune că această decizie corectează un necesar care nu a fost anticipat şi previne apariţia unor blocaje cu impact direct asupra oamenilor. The post Bani alocați din fondul de rezervă pentru finanțarea Sănătății până la finalul anului appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Timp de mulți ani, accesul la credite a fost asociat cu pași numeroși, documente stufoase și perioade de așteptare care se întindeau pe mai multe zile sau chiar săptămâni. Apariția creditelor online a modificat complet această dinamică. The post Bani disponibili în aceeași zi – ce e adevărat și ce nu appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Primarul din Mangalia, trimis în judecată. Edilul este acuzat că a luat mită peste 600.000 de euro # Cotidianul de Hunedoara
O parte din mită ar fi fost primită sub forma cumpărării unor haine de lux. Procurorii mai susțin că primarul a ascuns o parte din mită prin cumpărarea unui hotel. The post Primarul din Mangalia, trimis în judecată. Edilul este acuzat că a luat mită peste 600.000 de euro appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Plus-Auto.ro: De ce am scos restricțiile? Cum ajută piața și ce înseamnă pentru cumpărător # Cotidianul de Hunedoara
În platforma Plus Auto Marketplace, găsești atât mașini noi, cât și rulate, iar procesul devine mai previzibil atunci când folosești datele din anunț și simulările de finanțare. The post Plus-Auto.ro: De ce am scos restricțiile? Cum ajută piața și ce înseamnă pentru cumpărător appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Prezența militară rusă, atât trupe, cât și depozitele de armament, pe teritoriul moldovenesc rămâne un obstacol major în calea oricărei soluții durabile, alimentând sentimentul de insecuritate regională. The post Tăcerea Chișinăului și joaca de alba-neagra cu Transnistria appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:20
Președintele CJ Constanța a demisionat: „Nu pot să fac mai multe pentru cetățeni” # Cotidianul de Hunedoara
„Este o retragere voluntară, asumată. Sper să o vedeți ca pe o decizie onorabilă, și nu o slăbiciune”. The post Președintele CJ Constanța a demisionat: „Nu pot să fac mai multe pentru cetățeni” appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Amazoana Șoșoacă vrea pol suveranist alături de AUR și POT. S.O.S România, în plină dezintegrare # Cotidianul de Hunedoara
Șefa SOS România, Diana Șoșoacă, i-a trimis o scrisoare lui George Simion și Anamariei Gavrilă, în care cere unificarea forțelor suveraniste pentru a-l demite pe Bolojan și a declanșa procedura alegerilor anticipate. The post Amazoana Șoșoacă vrea pol suveranist alături de AUR și POT. S.O.S România, în plină dezintegrare appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Întâlnire de taină la Vila Lac. Bolojan, față în față cu contestatarii din PNL – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Este de așteptat ca succesul lui Ciprian Ciucu să îl ajute pe Ilie Bolojan să se impună mai mult în partid, având în vedere că în PNL există un curent împotriva sa. The post Întâlnire de taină la Vila Lac. Bolojan, față în față cu contestatarii din PNL – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Bogdan Matei a anunțat pe Facebook că pune pe pauză cariera profesională și politică pentru a se concentra pe familie. El a ținut să le mulțumească fostului premier Marcel Ciolacu și liderului social-democrat Sorin Grindeanu. The post Demisie în fruntea Agenției Naționale pentru Sport appeared first on Cotidianul RO.
11:30
La faţa locului au fost mobilizate şi echipaje ale ISUB-IF, inclusiv o echipă de alpinişti salvatori, care au acţionat în rapel, în sprijinul dispozitivului coordonat de Poliţia Capitalei. The post Femeie baricadată în casă, salvată spectaculos de poliție appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Pineida a jucat cu echipa Ecuadorului în preliminariile pentru Cupa Mondială din Rusia 2018 şi Qatar 2022. The post Fotbalistul ecuadorian Mario Pineida a fost asasinat appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Nouă europarlamentari români au votat împotriva dreptului la avort sigur și accesibil. Șase dintre aceștia au fost aleși pe listele AUR, doi pe listele PNL și unul din partea UDMR. 16 parlamentari europeni au votat pentru rezoluția „My Voice, My Choice”. The post Cine sunt eurodeputații români care au votat împotriva dreptului la avort appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Regina Thailandei a câştigat o medalie de aur la Jocurile Asiei de Sud-Est # Cotidianul de Hunedoara
Medalia de aur îi va fi înmânată personal de către regele Maha Vajiralongkorn, în vârstă de 73 de ani, al cărui soţie a devenit în 2019. The post Regina Thailandei a câştigat o medalie de aur la Jocurile Asiei de Sud-Est appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Amendați de ANAF după ce au încălcat regulile de plafonare la alimentele de bazǎ # Cotidianul de Hunedoara
ANAF spune că acţiunile vor continua pe toată durata sezonului de iarnă, având în vedere tendinţa unor operatori economici de a majora preţurile în perioadele cu consum intens. The post Amendați de ANAF după ce au încălcat regulile de plafonare la alimentele de bazǎ appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Președintele României crede că prescripția pentru mari fapte de corupție nu este în sine o problemă. Problema este că unele procese durează mai bine de 15 ani. The post Nicușor Dan: Nu prescripția e problema. De ce durează 15 ani? appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Câte secunde îi trebuie Melaniei Trump ca să se desprindă de umbra lui Donald? The post Melania iese din umbra lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Abramovici, obligat să dea Ucrainei banii obținuți din vânzarea clubului Chelsea # Cotidianul de Hunedoara
Măsura vine în contextul în care preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că propunerile negociate cu oficialii americani privind un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina ar putea fi finalizate în curând. The post Abramovici, obligat să dea Ucrainei banii obținuți din vânzarea clubului Chelsea appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Directorul adjunct al FBI a anunțat că va demisiona în ianuarie. Înainte de a ocupa funcția, acesta făcea podcasturi în care promova mai multe teorii ale conspirației. The post Trump spune că un oficial lasă FBI-ul pentru podcast appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Nicușor Dan garantează pentru noii miniștri USR. Cine e Irineu darău, new entry în Guvern # Cotidianul de Hunedoara
Întrebat dacă USR l-a consultat în legătură cu numirile de la Apărare și Economie, președintele Nicușor Dan a răpsuns afirmativ. ,,Și în privința domnului Miruță, și în privința domnului Darău. Sunt oameni de încredere", a spus președintele. The post Nicușor Dan garantează pentru noii miniștri USR. Cine e Irineu darău, new entry în Guvern appeared first on Cotidianul RO.
10:30
ANM a anunțat prognoza meteo pentru perioada Crăciunului. Meteorologii anunță posibile inversiuni termice și două posibile scenarii pentru perioada sărbătorilor. The post Ajunul Crăciunului ar putea veni cu zăpada appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:10
Rusia atacă UE cu toate armele: sabotaje, atentate, infiltrări ale spionilor # Cotidianul de Hunedoara
Europa se confruntă cu o rețea rusă tot mai agresivă. Sabotajele se extind, iar autoritățile se luptă să țină pasul cu metodele tot mai ingenioase ale Moscovei. The post Rusia atacă UE cu toate armele: sabotaje, atentate, infiltrări ale spionilor appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Reacția Emiliei Șercan după ce mii de jurnaliști s-au solidarizat cu Recorder # Cotidianul de Hunedoara
Emilia Șercan face parte din grupul care a lansat în spațiul public o scrisoare de susținere pentru jurnaliștii de la Recorder, care au fost atacați „din interiorul justiției și din partea unei părți a presei”. The post Reacția Emiliei Șercan după ce mii de jurnaliști s-au solidarizat cu Recorder appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Rep. Moldova: războiul pentru integrare europeană și buturuga transnistreană # Cotidianul de Hunedoara
Republica Moldova: ambiții energetice regionale, războiul pentru integrare europeană și buturuga transnistreană The post Rep. Moldova: războiul pentru integrare europeană și buturuga transnistreană appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Mama unei tinere decedate în 2021 la Spitalul Bagdasar-Arsenie protestează în Piața Victoriei după ce dosarul care investiga moartea fiicei a fost pierdut de către procurori. The post Revoltător. Procurorii au pierdut un dosar de ucidere din culpă appeared first on Cotidianul RO.
09:30
PSD-ul a încălcat protocolul Coaliției atunci cînd a votat moțiunea introdusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. The post „Omerta” din Protocolul Coaliției appeared first on Cotidianul RO.
09:20
USR schimbă liniile: ministrul Economiei trece la Apărare. Nume nou la Economie # Cotidianul de Hunedoara
USR vine cu un nume-surpriză la Ministerul Apărării și aduce și un om nou la Economie. The post USR schimbă liniile: ministrul Economiei trece la Apărare. Nume nou la Economie appeared first on Cotidianul RO.
09:10
AUR: „Nu vom permite ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie eliminate de Guvernul Bolojan!” # Cotidianul de Hunedoara
Liderii AUR lansează un atac dur la adresa Guvernului Bolojan, acuzându-l că lovește în persoanele vulnerabile. The post AUR: „Nu vom permite ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie eliminate de Guvernul Bolojan!” appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Kovesi acuză autoritățile din justiție că încearcă să reducă la tăcere procurorii și să ascundă problemele din sistem. Ea spune că mulți magistrați au plecat pentru că nu li s-a permis „să își facă cu adevărat treaba”. The post Kövesi îi bate obrazul lui Băsescu pe tema numirii la DNA appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:10
Relațiile dintre Ucraina și Polonia sunt marcate de tensiuni politice și istorice, pe fondul unor poziții divergente la Varșovia. Vizita liderului ucrainean are loc într-un moment delicat pentru cooperarea bilaterală. The post Vizita lui Zelenski la Varșovia, test pentru cooperarea cu Polonia appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Sindicatele acuză lipsa dialogului și politicile de austeritate și anunță o manifestație menită să forțeze deschiderea negocierilor la cel mai înalt nivel. Salariile, puterea de cumpărare și condițiile de muncă sunt mizele protestului. The post Austeritatea scoate sindicatele în stradă appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Casa Albă devine scena unui spectacol politic neobișnuit. Trump își atacă predecesorii nu prin discursuri, ci prin decorul Casei Albe. The post Casa Albă, noul front de atac al lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Cât cheltuiesc companiile de stat cu salariile șefilor. Președintele e în top doar pe hârtie # Cotidianul de Hunedoara
Șefii celor mai profitabile companii de stat au salarii de peste 20.000 de euro pe lună. Chiar și de zece ori mai mari decât președintele. The post Cât cheltuiesc companiile de stat cu salariile șefilor. Președintele e în top doar pe hârtie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:30
Ce spune Fritz despre partenerii din coaliție: Rețele de interese care luptă pentru privilegii # Cotidianul de Hunedoara
Într-o declarație publică, Dominic Fritz, președintele USR, a descris care este starea actuală din coaliția de guvernare. The post Ce spune Fritz despre partenerii din coaliție: Rețele de interese care luptă pentru privilegii appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Kovesi critică lipsa de reacție a autorităților române după difuzarea documentarului Recorder # Cotidianul de Hunedoara
Invitată în cadrul unui podcast, Laura Codruța Kovesi și-a exprimat opinia în legătură cu documentarul Recorder. The post Kovesi critică lipsa de reacție a autorităților române după difuzarea documentarului Recorder appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Laura Codruța Koveși, șefa Parchetului European, a vorbit într-un podcast despre starea Justiției românești. The post Avertismentul lui Kovesi: România, un hub al infracționalității cu TVA appeared first on Cotidianul RO.
