Cum funcționează școala în Olanda

11:50

Este de așteptat ca succesul lui Ciprian Ciucu să îl ajute pe Ilie Bolojan să se impună mai mult în partid, având în vedere că în PNL există un curent împotriva sa. The post Întâlnire de taină la Vila Lac. Bolojan, față în față cu contestatarii din PNL – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.