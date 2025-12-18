Bugetarii, lăsaţi fără prime şi sporuri. Bolojan cere concedierea celor "în plus" sau care nu performează

14:00

Consens în coaliţie pe majorarea salariului minim, aşa cum a vrut PSD, dar cu un compromis făcut şi de social-democraţi liberalilor. Să le luăm pe rând. Salariul minim pe economie nu va fi majorat de la 1 ianuarie, dar se va mări de la 1 iulie. În mână, creşterea e insignifiantă, undeva la 100 de lei. Liberalii au obţinut, însă, o reducere a impozitului pe cifra de afaceri, pe care micii întreprinzători, care fac mai curând parte din electoratul PNL, îl reclamaseră drept nociv şi sufocant. De la începutul anului, impozitul pe cifra de afaceri scade la 0,5 la sută pentru ca din 2027 să fie eliminat complet. Nici salariile bugetarilor din administraţia centrală nu vor fi tăiate cu 10 la sută. Dar vor exista reduceri de cheltuieli tot de 10 procente. Partidele politice, senatorii şi deputaţii vor avea subvenţiile şi sumele forfetare reduse tot cu aceeaşi sumă, dar aleşii nu sunt prea afectaţi pentru că şi le majoraseră consistent, cu vreo 1.500 de euro, în primăvara lui 2023.