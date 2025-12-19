Cum se calculează noua rată la bancă atunci când cresc dobânzile

09:00

Cu mai puţin de o săptămână înainte de Crăciun, în fabricile de ciocolată se lucrează la foc continuu. Figurinele în formă de Moş Crăciun, iubite atât de cei mici, cât şi de cei mari, trebuie să ajungă pentru toată lumea. Nu sunt, însă, singurele dulciuri dorite. Pentru cei care vor o experienţă nouă, pralinele umplute cu cremă de lavandă, spre exemplu, sunt varianta ideală. La toate se lucrează de zor, ca să fie gata de pus sub brad sau în cadou.