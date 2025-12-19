Starbucks și Burger King cedează teren în China și vând acțiuni fondurilor locale de investiții

15:20

Un băiat de 16 ani şi un tânăr de 18 ani au fost reţinuţi pentru viol şi pornografie infantilă, după ce minorul a filmat şi a distribuit apoi pe reţele de socializare imagini cu tânărul care întreţinea raporturi sexuale cu o adolescentă pe care ar fi agresat-o şi imobilizat-o, pe un teren viran din apropierea unei localităţi din judeţul Iaşi. Joii, Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Iaşi, cu propunere de arestare preventivă a celor doi, pentru 30 de zile, informează news.ro.