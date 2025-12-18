USR şi preşedintele nu vor eliminarea prescripţiei, cum a cerut premierul. Grup de lucru pe Legile Justiţiei
ObservatorNews, 18 decembrie 2025 19:20
Problema dosarelor de corupţie nu este prescripţia, susţine preşedintele, ci faptul că în 15 ani, instanţele nu dau o decizie definitivă. Reacţia lui Nicuşor Dan vine după ce premierul Bolojan a spus că răspunderea pentru faptele grave de coruptie nu ar trebui ştearsă de justiţie. Potrivit codului penal, faptele care sunt pedepsite indiferent de cât timp a trecut de la comitere sunt cele de genocid, crime împotriva umanităţi, de război sau omor.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
19:50
De voie, de nevoie, sărbătorim mai mult acasă. Patru din zece hoteluri şi pensiuni au în acest moment sub 50% grad de ocupare pentru noaptea dintre ani, potrivit unui studiu făcut de o platformă de rezervări online. Principalele motive: preţurile mari şi gândurile că ne aşteaptă un an greu, cu taxe şi impozite majorate.
Acum 15 minute
19:40
Boala care face ravagii în România. Medicii avertizează că suntem la începutul unui sezon agresiv # ObservatorNews
Super-gripa începe să facă ravagii şi în România. Numărul cazurilor aproape s-a dublat de la o săptămână la alta, iar spitalele se confruntă cu un val de internări. Medicii avertizează că suntem abia la începutul celui mai agresiv şi lung sezon de gripă din ultimii an. Din acest motiv, recomandă vaccinarea mai ales în cazul copiilor şi vârstnicilor.
19:40
Măsurile de austeritate din Pachetul 3 stârnesc deopotrivă revolta angajaţilor şi a anagajatorilor. Sindicalişti au protestat azi la Cotroceni faţă de creşterea salariului minim la 1 iulie, şi nu la 1 ianuarie. Reprezentanţii angajaţilor spun că sute de mii de oameni rămân, de fapt, cu veniturile îngheţate pentru încă o jumătate de an, timp în care taxele si impozitele vor creşte. De cealaltă parte, marile companii cer eliminarea, nu reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri.
Acum 30 minute
19:30
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie # ObservatorNews
Micii detronează shaorma în topul livrărilor! Sunt datele celui mai recent studiu realizat de una din marile platforme de livrări din ţară. Datele arată că românii au comandat în ultima jumătate de an mai mulţi mici decât burgeri, shaorma sau pizza! Motivele ar fi simple: tinerii vor să descopere un gust nou, iar cei mai în vârstă îi comandă din nostalgie.
19:30
Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur" # ObservatorNews
Trotuare praf, străzi în valuri şi pline de gropi. Aşa arată multe dintre drumurile intens circulate ale Capitalei. Primarul ales Ciprian Ciucu promite reparaţiii, însă vrea să vadă mai întâi câţi bani are la dispoziţie în buget pentru acest lucru.
19:30
China cere joi Statelor Unite să "înceteze imediat" să înarmeze Taiwanul, după ce Taipeiul a anunţat o vânzare de armament american în valoare de 11 miliarde de dolari autorităţilor taiwaneze, a doua după întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă.
Acum o oră
19:20
Fabrică de acte româneşti pentru apropiaţi ai lui Putin. Notari şi avocaţi din Bucureşti, complici # ObservatorNews
Fabrică de acte false româneşti pentru ruşi. În asta se transformase serviciul de Evidenţă a Populaţiei de la Sectorul 6 din Bucureşti, arată o anchetă mamut a Parchetului General. Potrivit procurorilor, 14 funcţionari de aici au făcut parte dintr-o schemă pusă la cale de o grupare de ucraineni care au acţionat în complicitate cu notari şi avocaţi. Scopul - obţinerea de paşapoarte europene pentru sute de cetăţeni din Federaţia Rusă, inclusiv oligarhi apropiaţi de Putin.
19:20
USR şi preşedintele nu vor eliminarea prescripţiei, cum a cerut premierul. Grup de lucru pe Legile Justiţiei # ObservatorNews
Problema dosarelor de corupţie nu este prescripţia, susţine preşedintele, ci faptul că în 15 ani, instanţele nu dau o decizie definitivă. Reacţia lui Nicuşor Dan vine după ce premierul Bolojan a spus că răspunderea pentru faptele grave de coruptie nu ar trebui ştearsă de justiţie. Potrivit codului penal, faptele care sunt pedepsite indiferent de cât timp a trecut de la comitere sunt cele de genocid, crime împotriva umanităţi, de război sau omor.
19:20
Bugetarii, lăsaţi fără prime şi sporuri. Bolojan cere concedierea celor "în plus" sau care nu performează # ObservatorNews
După luni de negocieri, guvernanţii s-au înţeles asupra tăierilor de la stat. Salariile NU vor scădea, dar bugetarii vor avea venituri mai mici pentru că nu mai primesc sporuri şi prime. Ar putea fi instituţii unde se fac concedieri. Parlamentarii vor pierde 10% din banii pentru cabinetele de lucru, adică vor încasa 6.300 de euro pe lună, în loc de 7.000.
19:10
SURSE. Vicepreşedinta "reg fled", posibil interimar la Antidrog. Actualul şef, eliberat la cerere # ObservatorNews
Agenţia Naţională Antidrog (Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor) rămâne - temporar - fără un şef plin. Totul după ce Rareş Achiriloaie, cel care a îndeplinit până acum acest rol, a fost eliberat din funcţie - la cerere - de premierul Ilie Bolojan. Potrivit surselor Observator, la Antidrog va fi numit un nou şef. Până atunci, însă, funcţia de interimar ar putea fi preluată de actuala vicepreşedintă, Luciana Buliga.
19:10
(P) IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0 # ObservatorNews
Magazinul IQOS din AFI Cotroceni s-a redeschis sub conceptul 2.0, un format care vine cu un design modern și elemente de inovație. Spațiul este gândit pentru a le oferi vizitatorilor o experiență senzorială inedită, inspirată din artă și design, și pentru a facilita interacțiunea într-un mod relaxat și autentic.
19:10
Rodica Stănoiu, înmormântată a doua oară. Presupusul iubit spune că rudele se luptă pe averea ei # ObservatorNews
Dezvăluiri şoc în cazul Rodicăi Stănoiu. Tânărul despre care s-a spus că ar fi fost iubitul ei spune că nu au avut o relaţie amoroasă şi că acuzaţiile sunt lansate de nepoatele care nu sunt de acord cu testamentul. Rodica Stănoiu a fost înmormântată astăzi pentru a doua oară în câteva zile, după ce a fost deshumată pentru autopsie
Acum 2 ore
18:50
Semnal de alarmă tras de medicii de la Marie Curie: prea puține locuri pentru copii, prea puțini medici # ObservatorNews
200 de copii născuţi prematur au murit, în ultimii cinci ani, fie pentru că nu s-a găsit un loc liber pentru ei, fie pentru că nu s-au găsit medici ori bani care să permită o intervenţie salvatoare. Din cinci copii care aşteaptă un loc la Terapie Intensivă, pe listele de aşteptare, doar unul este salvat.
18:10
Wiz Khalifa, condamnat. Şansele ca rapperul să ajungă la închisoare în România şi reacţia Beach, Please! # ObservatorNews
Cântăreţul american Wiz Khalifa, pe numele său real Thomaz Cameron Jibril, a fost condamnat la 9 luni de închisoare de Curtea de Apel Constanţa. El a fost judecat pentru consum ilicit de droguri după ce şi-a aprins o ţigară cu Marijuana pe scena festivalului Beach Please!
18:10
Moment inedit în Finlanda: Nicușor Dan, întâmpinat de Moș Crăciun la coborârea din avion # ObservatorNews
Turneul european al președintelui României, Nicușor Dan, a debutat cu un moment inedit la Helsinki, unde a fost întâmpinat de Moș Crăciun. Secvența apare într-un videoclip publicat pe TikTok, ce oferă și o retrospectivă a principalelor activități din agenda prezidențială din Finlanda.
Acum 4 ore
17:50
Cum cumpărăm cel mai potrivit cadou pentru copii. Nu tot ce e scump e util sau educativ # ObservatorNews
Când punem cadourile pentru copii sub brad, important e să alegem jucării potrivite vârstei, care nu suprastimulează, dar nici nu limitează curiozitatea. Nu tot ce e scump e util, și nu tot ce e colorat e educativ. Psihologii vin cu câteva sfaturi utile în această perioadă.
17:40
Dorel loveşte la Botoşani. Spitalul Judeţean a comandat 600 de paturi noi care nu au loc pe uşi # ObservatorNews
Orice om face nişte măsurători atunci când vrea să schimbe mobilierul din casă. Să nu te trezeşti cumva că patul sau dulapul nu intră pe uşă. Aşa s-a făcut şi la Spitalul Judeţean Botoşani, doar că ceva a dat cu virgulă.
17:30
Guvernul achită o datorie istorică de 6,8 milioane de $ către SUA, după un împrumut din 1992 pentru bumbac # ObservatorNews
Guvernul României a decis să achite o datorie istorică de 6,8 milioane de dolari, rezultată dintr-un împrumut acordat în 1992 de Guvernul SUA pentru importul de bumbac destinat industriei textile. Deoarece firmele care au beneficiat de credit au intrat în faliment sau au fost radiate, statul preia acum întreaga responsabilitate a plății pentru a evita penalități suplimentare și a menține relațiile cu partenerii americani. Plata va fi făcută din bugetul Ministerului Economiei în 2026.
17:20
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la 9 luni de închisoare după ce a consumat canabis pe scena Beach Please! # ObservatorNews
Curtea de Apel Constanța a pronunțat, joi, 18 decembrie 2025, o hotărâre definitivă în dosarul penal în care rapperul american Wiz Khalifa, pe numele său real Thomaz Cameron Jibril, a fost judecat pentru consum ilicit de droguri.
17:20
Trăia din salariul minim, dar avea vilă și Lamborghini. Schema italianului, demascată de polițiști # ObservatorNews
O poveste incredibilă, care a făcut rapid înconjurul presei din Italia și din străinătate, vine din Sicilia. Poliția italiană a descoperit că, deși primea salariu minim, un bărbat din ducea o viață de lux. O situație greu de explicat, până când perchezițiile autorităților au scos la iveală întreaga schemă.
17:10
Bătrâni cu râie, salvați din "azilul groazei" din Timiş. Medicii, șocați când i-au văzut: "Sunt vai şi amar!" # ObservatorNews
11 bătrâini dintre cei 74 descoperiți cazați ilegal în imobilul din Cenad sunt internați, cu râie la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș din Timișoara și la Clinica de Boli Dermato-Venerice a Spitalului Municipal din Timișoara.
16:40
3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța # ObservatorNews
Deși, în mod tradițional, suntem obișnuiți ca salariile mari să fie asociate cu diplome de facultate, există și meserii bine plătite care nu cer studii superioare. Este și cazul unui job sezonier în stațiunile montane din Franța, unde salariul poate ajunge și la 3.000 de euro.
16:20
Culmea ironiei. Un pompier din Brăilă, rănit după ce a încercat să aprindă focul cu o substanţă inflamabilă # ObservatorNews
Un pompier în vârstă de 25 de ani din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a fost rănit în urma unui incendiu izbucnit la locuinţa sa din municipiul Brăila, după ce ar fi încercat să aprindă focul într-o sobă cu o substanţă inflamabilă, informează Agerpres.
16:10
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut" # ObservatorNews
După cinci luni de tăcere, Kristin Cabot a decis să vorbească despre incidentul devenit viral la concertul Coldplay. "Poți face greșeli și poți da rău de tot cu bâta-n baltă. Dar nu trebuie să fii amenințat cu moartea pentru ele", a declarat femeia pentru New York Times.
16:10
Statele Unite anunţă reluarea testelor nucleare: "Rusia și China testează, dar nu vorbesc despre asta" # ObservatorNews
Administrația americană apără poziția lui Donald Trump privind reluarea testelor nucleare. Washingtonul acuză Rusia și China că nu ar respecta moratoriul internațional privind testele nucleare cu randament zero și invocă riscuri de securitate în creștere.
Acum 6 ore
15:50
Senatul SUA l-a confirmat la şefia NASA pe miliardarul Jared Isaacman, prietenul lui Elon Musk # ObservatorNews
Senatul SUA a confirmat miercuri numirea miliardarului Jared Isaacman, primul astronaut privat, în funcţia de administrator al NASA, la propunerea preşedintelui Donald Trump, făcând astfel ca un susţinător al misiunilor pe Lună şi Marte şi totodată un fost asociat al CEO-ului SpaceX, Elon Musk, să devină al 15-lea lider al agenţiei spaţiale americane, relatează Reuters, citată de news.ro.
15:40
O femeie a divorţat după ce şi-a văzut soţul într-o reclamă. Cum a fost surprins bărbatul # ObservatorNews
O femeie din Italia a divorţat după ce şi-a văzut soţul într-o reclamă, în fapt clipul de promovare al unui restaurant din Catania. Analizând imaginile, femeia a descoperit că soţul ei avea o aventură.
15:30
Sute de fermieri s-au adunat, joi, la Bruxelles pentru a-și exprima nemulțumirea față de acordul UE-Mercosur, în contextul în care aprobarea acestuia este dezbătută la Summitul Consiliului European.
15:20
Trei soldați ruși în uniformă au intrat pe teritoriul NATO. Cum au pătruns pe teritoriul Estoniei # ObservatorNews
Trei grăniceri ruși au pătruns pe teritoriul Estoniei pentru aproximativ 20 de minute pe 17 decembrie, a anunțat joi Estonia. Autoritățile au precizat că incidentul a fost înregistrat video și că nu este clar dacă a fost accidental sau intenționat, relatează Bloomberg.
15:20
Adolescentă violată pe un câmp, în judeţul Iaşi. Un minor de 16 ani şi un tânăr de 18 ani, reţinuţi # ObservatorNews
Un băiat de 16 ani şi un tânăr de 18 ani au fost reţinuţi pentru viol şi pornografie infantilă, după ce minorul a filmat şi a distribuit apoi pe reţele de socializare imagini cu tânărul care întreţinea raporturi sexuale cu o adolescentă pe care ar fi agresat-o şi imobilizat-o, pe un teren viran din apropierea unei localităţi din judeţul Iaşi. Joii, Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Iaşi, cu propunere de arestare preventivă a celor doi, pentru 30 de zile, informează news.ro.
15:10
Vremea de mâine 19 decembrie. Se încălzeşte uşor în aproape toată ţara. Maxime, între 4 şi 14 grade # ObservatorNews
Vremea se mai încălzeşte faţă de ziua precedentă. Maxima zilei se va încadra între 4 şi 14 grade. Dimineaţa şi seara va fi ceaţă. Iată prognoza meteo de mâine 19 decembrie.
15:10
Paris Saint Germain a câştigat Cupa Intercontinentală, după un meci cu 6 penalty-uri ratate # ObservatorNews
Paris Saint Germain a câştigat, miercuri seara, Cupa Intercontinentală, după ce a trecut, la lovituri de departajare, de formaţia braziliană Flamengo Rio de Janeiro.
14:50
Cazare de Revelion fantomă. Cum au fost înşelaţi turiștii cu o pensiune care nu există # ObservatorNews
Un bărbat dintr-o comună din județul Prahova este cercetat penal pentru înșelăciune, după ce ar fi obținut mii de lei de la persoane interesate să închirieze o pensiune la munte pentru Revelion, fără a deține, în realitate, unitatea de cazare.
14:50
Cu cât vor fi răsplătiți elevii de nota 10 la Evaluare și Bacalaureat: premiile oferite de Guvern # ObservatorNews
Guvernul a decis joi să acorde recompense financiare elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale. Astfel, absolvenţii clasei a VIII-a care au încheiat Evaluarea Naţională cu media 10 vor primi câte 2.000 de lei, iar cei care au obţinut media 10 la Bacalaureat vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de 5.000 de lei. Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat că este bucuros că, deşi ţara este "încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare", a găsit "deschidere" din partea Executivului pentru "această susţinere a tinerilor de excepţie", informează News.ro.
14:40
Condamnată la un an de închisoare în Japonia după ce şi-a ţinut fiica în congelator timp de 20 de ani # ObservatorNews
Şi-a ţinut timp de 20 de ani fiica moartă în congelator, iar acum femeia din Japonia a fost condamantă la un an de închisoare.
14:30
Ucraina va intra în colaps fără ajutor financiar. Von der Leyen: Nimeni nu va părăsi summitul fără o soluție # ObservatorNews
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat azi la Bruxelles, înaintea unui summit crucial al liderilor UE, că Ucraina are nevoie de o finanțare de 137 de miliarde de euro în următorii doi ani și că nimeni nu va părăsi summitul fără o soluţie privind Ucraina.
14:30
"Nu avem un guvern de coaliție, ci avem niște stăpâni". Reacția BNS la creșterea salariului minim din iulie # ObservatorNews
Un milion de români plătiți cu salariul minim vor avea, din iulie, cu 100 de lei în plus. Decizia a fost luată aseară de Coaliția de guvernare. A existat un acord între partide, așa cum a cerut PSD, dar cu un compromis făcut de social-democrați în favoarea liberalilor.
14:30
"Doctor Moarte", anestezistul care a ucis 12 pacienţi, a fost condamnat: "A transformat clinica în cimitir" # ObservatorNews
Un fost anestezist a fost condamnat la închisoare pe viață pentru că a otrăvit intenționat 30 de pacienți. Frédéric Péchier, poreclit "Doctor Moarte", a ucis astfel 12 persoane. Cea mai tânără victimă a sa a fost un copil de 4 ani, scrie BBC.
14:10
DNA l-a trimis în judecată pe primarul oraşului Mangalia. Ar fi primit mită de peste 600.000 de euro # ObservatorNews
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au trimis în judecată pe primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, pentru mai multe infracțiuni, printre care luare de mită și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, edilul ar fi primit, în perioada 2022-2025, peste 600.000 de euro în schimbul unor favoruri administrative şi urbanistice.
14:10
(P) Budureasca ICONS – The Art Gallery: un vernisaj de vinuri, artă și inovație în inima Bucureștiului # ObservatorNews
Finalul de an a marcat pentru Budureasca organizarea celei de a treia editii a seriei Celebrations by Budureasca, evenimente prin care crama își face bilantul si prezinta cele mai speciale creații si realizari ale fiecarui an.
14:00
Cazurile de gripă s-au dublat în România în ultima săptămână. Oficial, super-gripa a ajuns la noi # ObservatorNews
Ne aflăm în plin sezon gripal, iar cazurile cresc alarmant de la o zi la alta. Numărul îmbolnăvirilor s-a dublat în ultima săptămămână, arată datele oficiale. Aproape că nu există colectiv, la birou sau în clase, în care să nu existe cel puţin o persoană bolnavă. Iar cele mai mari probleme sunt în şcoli şi grădiniţe. Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât autorităţile au confirmat oficial şi apariţia unei forme mai agresive de gripă. Super-gripa se numeşte.
14:00
Craiova, decisiv cu AEK Atena pentru calificarea în primăvara europeană. Programul meciurilor din ultima etapă # ObservatorNews
Joi seara se joacă meciurile din etapa a 6-a, ultima, a Conference League, iar Universitatea Craiova, reprezentanta României în această fază a competiţiei, joacă meci decisiv, cu AEK Atena, în deplasare, de la 22.00, ora României.
14:00
Analist, despre acordul pe reforma administraţiei: Una dintre cele mai productive ședințe ale coaliției # ObservatorNews
Consens în coaliţie pe majorarea salariului minim, aşa cum a vrut PSD, dar cu un compromis făcut şi de social-democraţi liberalilor. Să le luăm pe rând. Salariul minim pe economie nu va fi majorat de la 1 ianuarie, dar se va mări de la 1 iulie. În mână, creşterea e insignifiantă, undeva la 100 de lei. Liberalii au obţinut, însă, o reducere a impozitului pe cifra de afaceri, pe care micii întreprinzători, care fac mai curând parte din electoratul PNL, îl reclamaseră drept nociv şi sufocant. De la începutul anului, impozitul pe cifra de afaceri scade la 0,5 la sută pentru ca din 2027 să fie eliminat complet. Nici salariile bugetarilor din administraţia centrală nu vor fi tăiate cu 10 la sută. Dar vor exista reduceri de cheltuieli tot de 10 procente. Partidele politice, senatorii şi deputaţii vor avea subvenţiile şi sumele forfetare reduse tot cu aceeaşi sumă, dar aleşii nu sunt prea afectaţi pentru că şi le majoraseră consistent, cu vreo 1.500 de euro, în primăvara lui 2023.
14:00
Avionul cu care premierul Robert Fico a venit la Bruxelles, avariat pe pistă: "Summitul nu a început bine" # ObservatorNews
Incident pe aeroportul din Bruxelles. Avionul guvernamental al Departamentului de Aviaţie al Ministerului de Interne, cu care premierul slovac Robert Fico a venit miercuri la summitul UE - Balcanii de Vest, a fost implicat într-un accident şi nu mai este utilizabil pentru zbor, scrie agenţia slovacă TASR, citată de Agerpres.
Acum 8 ore
13:40
Şase tone de resturi animale de la două abatoare, aruncate ilegal într-un pârâu din Argeș # ObservatorNews
Şase tone de deşeuri provenite de la două abatoare au fost aruncate într-un pârâu din Argeş. Dezastrul ecologic a fost provocat de un bărbat care fusese angajat de administratorii a două măcelării să-i scape de resturi, fără să mai plătească taxele de incinerare. Poliţiştii au făcut percheziţii la operatorii economici şi la locuinţele a trei persoane suspectate în acest dosar.
13:30
Cum ar putea ajunge Trump preşedinte a treia oară. Un avocat i-a prezentat scenariile la Casa Albă # ObservatorNews
Alan Dershowitz, un celebru avocat și profesor de drept american, susține în noua sa carte că ar exista scenarii legale prin care Donald Trump ar putea reveni la Casa Albă pentru un al treilea mandat, deși Constituția SUA interzice acest lucru. Într-o întâlnire din această săptămână la Casa Albă, Dershowitz i-a prezentat ideea lui Trump, odată cu un exemplar al cărții. Într-un interviu acordat miercuri pentru The Wall Street Journal, Dershowitz a declarat că i-a spus lui Trump că nu este clar ce prevede Constituția SUA pe acest subiect.
13:30
Femeie baricadată în casă, salvată de mascaţi, în Bucureşti. Au coborât în rapel şi au intrat pe geam # ObservatorNews
Intervenţie în forţă a mascaţilor ieri după amiază într-un bloc din sectorul 3 al Capitalei pentru a salva viaţa unei femei care se baricadase în casă. Poliţiştii au fost nevoiţi să spargă uşa apartamentului iar mai mulţi agenţi au coborât în rapel şi au intrat pe geam.
13:20
Curs BNR, 18 decembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 18 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.
13:20
Florin Mitroi și-a dat demisia de la conducerea CJ Constanța: La baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă # ObservatorNews
Președintele Consiliului Județean Constanța, liberalul Florin Mitroi, și-a anunțat joi demisia din funcție, invocând o "dezamăgire profundă" față de modul în care este exercitată puterea administrativă și politică la nivel județean.
12:50
(P) Care sunt costurile suplimentare pe care le plătești la achiziția unei locuințe (pe lângă prețul acesteia) # ObservatorNews
Stabilirea bugetului pentru achiziția unei proprietăți imobiliare este un exercițiu de matematică financiară care depășește simpla citire a prețului din anunț. Majoritatea cumpărătorilor fac greșeala de a echivala suma aprobată de bancă sau economiile deținute strict cu prețul de vânzare al imobilului. Această abordare duce frecvent la blocaje în momentul semnării actelor, deoarece fondurile necesare finalizării tranzacției sunt, în realitate, cu 10% până la 30% mai mari decât prețul negociat cu vânzătorul.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.