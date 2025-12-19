Petrecere în lumea interlopă după ce temutul Costel Litrașu a fost eliberat din închisoare

16:50

Dictaturile sunt locuri ciudate și de foarte multe ori vin cu tot felul de reguli pentru a satisface egoul persoanei din vârful puterii. De foarte multe ori vor exista ceremonii stridente menite să-i laude pe liderii dragi nemeritați și să-i aline nesiguranțele că nu sunt de fapt ceea ce se spun ei că sunt. Când mulți […]