Cum a reacționat o femeie la prima factură de întreținere din sezonul rece: ”Vreau să trec peste sărbători”

15:50

Peste 1.500 de porci au fost sacrificaţi şi îngropaţi, după ce la o fermă din judeţul Mehedinţi a fost depistat un focar de pestă. Până în acest moment, 100 de porci au murit din cauza bolii. Animalele aveau între 50 şi 120 de kilograme. Peste 1500 de porci de la o fermă din Mehedinţi au […]