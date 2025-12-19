Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al SUA în România: „Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane”

15:30

Fermierii din cadrul sindicatului FNSEA s-au mobilizat începând cu ora 5:30 dimineața în fața reședinței cuplului Macron din Le Touquet, în Pas-de-Calais, pe fondul nemulțumirii cu privire la acordul UE-Mercosur. Cu toate că președintele francez nu este de acord cu semnarea acestui acord la nivelul Uniunii Europene, fermierii spun că o simplă amânare nu este […]