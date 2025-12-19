Zooland.ro - Idei de cadouri de Crăciun pentru animalele de companie FOTO
Sărbătorile de iarnă sunt momentul în care ne arătăm afecțiunea față de cei dragi.
Vinul zilei: o șampanie directă și proaspătă, cu senzații de citrice, grapefruit, limetă, mere verzi, flori de mușețel și migdale crude. O șampanie cu un perlaj elegant și un postgust care amintește de mere pădurețe, coajă de portocală, toate așezate pe # Profit.ro
Recomandarea zilei, Sébastien Daviaux Champagne Grand Cru Blanc de Blancs, este o șampanie elegantă și proaspătă, produsă exclusiv din Chardonnay.
Șapte persoane au murit după prăbușirea unui avion privat în Carolina de Nord, în sud-estul Statelor Unite.
ACORD UE aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără utilizarea activelor rusești # Profit.ro
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reușit să se pună de acord asupra utilizării activelor rusești înghețate, transmite BBC.
Președinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen i-a informat pe liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE), reuniți într-un summit la Bruxelles, cu privire la o amânare - în ianuarie - a semnării unui acord comercial între UE și statele membre ale Mercosur, potrivit unor surse diplomatice, relatează AFP.
Power Newt Consulting a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație organizată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru achiziționarea unui sistem de securitate informatică avansată la nivelul instituției.
Odată cu venirea anotimpului rece, organismul nostru începe să trimită semnale subtile că are nevoie de un ritm mai lent și mai ordonat.
Două oferte pentru viitorul sistem IT al ASF care va îmbunătăți funcțiile de business ale instituției și va contribui la asigurarea stabilității financiare # Profit.ro
Asocierile formate din Maguay Computers (lider), Zipper Services și Phoenix IT, respectiv Inter Computer Romania (lider) și Wing Leading Edge au depus oferte la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru implementarea unui sistem informatic integrat, inclusiv software de bază și instruire utilizatori, care va sprijini instituția "în desfășurarea activităților curente de reglementare, autorizare/avizare, supraveghere și control, prin integrarea, fluidizarea și automatizarea proceselor și fluxurilor interne de lucru, astfel încât să îmbunătățească funcțiile de business ale autorității și să contribuie la asigurarea stabilității financiare și la funcționarea sănătoasă a piețelor financiare nebancare, precum și la consolidarea protecției consumatorilor prin tranziție digitală și inovație tehnologică".
Anul 2026 se conturează ca o perioadă în care investitorii trebuie să privească atât imaginea globală, cât și dinamica locală pentru a lua decizii informate. De la evoluția aurului și a companiilor din tehnologie, până la volatilitatea criptomonedelor și perspectivele economiei românești, temele majore ale piețelor financiare sunt strâns interconectate.
Super Tasting pe harta României – un tur național de degustări premium, semnat Paharnicul.ro și Unvinpezi.ro # Profit.ro
Două platforme dedicate vinului de calitate, Paharnicul.ro și Unvinpezi.ro, au lansat, începând cu luna mai 2025, „Super Tasting”, un tur național de degustări premium, care aduce vinul bun mai aproape de pasionații din toată țara.
Omniasig, parte a grupului Vienna Insurance Group (Austria), a depus singura ofertă în cadrul unei licitații pentru asigurarea Aeroportului Iași împotriva mai multor riscuri, costul poliței fiind estimat la 1,1 milioane de lei.
Star Storage a reușit să obțină la Curtea de Apel București (CAB) suspendarea provizorie a deciziei prin care magistrații Tribunalului București respinseseră planul de reorganizare. Astfel, intrarea în faliment și dizolvarea companiei sunt oprite până la soluționarea definitivă a cauzei de către instanța competentă de apel.
Licitație de sute milioane lei anulată...a 4-a oară. Stația de tratare a deșeurilor Galați mai așteaptă # Profit.ro
Procedura privind noua stație de tratare deșeuri Galați a fost anulată pe motiv că prețurile la manoperă, materiale de construcții, echipamente și utilaje din ultimii 2 ani au crescut, decizia fiind motivată și de contextul economic actual. Bugetul licitației, anulată a patra oară, a fost estimat la 749,72 milioane de lei, fără TVA.
Cerere ridicată în România pentru zboruri de Crăciun și Revelion. Destinațiile sezonului de iarnă 2025 # Profit.ro
Cererea pentru zborurile din perioada Crăciunului și a Revelionului este în creștere față de anul trecut, cu un interes ridicat atât pentru destinații interne, cât și pentru city-break-uri europene, spune, pentru Profit.ro, Diana Dima, Chief Commercial Officer al companiei aeriene AnimaWings. Compania se apropie de capacitatea maximă pe mai multe rute, iar rezervările făcute din timp susțin o perspectivă financiară prudent optimistă pentru sezonul de iarnă.
Capitalul social al Electrica Furnizare, al treilea jucător ca mărime de pe piața românească de furnizare de energie electrică, va fi majorat pentru acoperirea pierderilor înregistrate anul trecut.
Investiție premieră în România - Dezvoltatorul celui mai mare parc solar din SUA dă startul lucrărilor la primele proiecte # Profit.ro
Compania israeliană Doral Energy, dezvoltatorul celui mai mare parc solar din SUA, a selectat compania românească Waldevar Energy pentru construcția primelor sale proiecte fotovoltaice din România, relevă datele analizate de Profit.ro.
Câteva sute de automobile Puma și Courier produse de Ford Otosan la Craiova vor fi nevoite să meargă în service pentru o verificare și, eventual, pentru o reparație generată de o problemă care ar putea fi considerată ridicolă dacă nu ar pune în pericol viața pasagerilor.
Ținte mari pe fond de austeritate. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air lansează o campanie de reduceri, cu o tăiere de până la 20% la prețul biletelor pentru anumite zboruri.
EXCLUSIV Vin bonificații și de 1 leu. ANAF a început să emită deciziile pentru bonificația de 3%, măsură anunțată de Profit.ro # Profit.ro
ANAF a început să emită deciziile pentru acordarea bonificației de 3% din impozitul datorat de microîntreprinderi și firme plătitoare de impozit pe profit, potrivit informațiilor Profit.ro.
ULTIMA ORĂ Stop la locuințe de serviciu. Judecătorii, procurorii, militarii și polițiștii nu vor mai putea ocupa locuințe de serviciu după eliberarea din funcție sau după pensionare # Profit.ro
Contractele de închiriere a locuințelor de serviciu vor înceta la data eliberării din funcție, inclusiv prin pensionare, pentru judecători și procurori, militari, polițitști, polițiști de penitenciare și personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și al parchetelor, conform unui proiect de lege pregătit de Guvern și analizat de Profit.ro.
Profiturile firmelor din România cad al doilea an la rând. Cifra de afaceri reală, tot în scădere GRAFICE # Profit.ro
Situația financiară a firmelor din firmelor din România se depărtează tot mai mult de anul de aur 2022. Profitul net cumulat a scăzut pentru al doilea an la rând, pe măsură ce pierderile au crescut. Rentabilitatea capitalurilor este de asemenea în scădere, iar în cele mai multe sectoare marja netă s-a redus din nou. Cifra de afaceri, chiar dacă a urcat în termeni nominali la peste 521 de miliarde de euro, a scăzut în termeni reali ca urmare a inflației ridicate, relevă analiza Profit.ro.
EXCLUSIV SURPRIZĂ Milionarul Seijas intră în România. Hotelul lui Mitică Dragomir, în vizor FOTO # Profit.ro
Milionarul spaniol Amancio López Seijas (70 de ani), fondatorul imperiului turistic Hotusa, cu cele mai multe hoteluri din Spania, vrea să intre pe piața hotelieră din România, sens în care tatonează achiziția a două hoteluri de 4 stele din București.
Economistul Mircea Coșea a murit la vârsta de 83 de ani.
Mărcile chinezești MG și BYD conduc trendul vânzărilor în Europa pentru întreg plutonul de branduri din China și reușesc să-și consolideze creșterile din lunile anterioare.
Ford a reziliat un contract de 6,5 miliarde de dolari pentru baterii, ca urmare a noii strategii în segmentul electric # Profit.ro
Efectele noii strategii electrice a constructorului auto Ford au lovit în plin producătorul de baterii LG Energy Solutions, unul dintre cei mai mari furnizori de baterii la nivel global și principalul rival al chinezilor pe acest segment. Conform unui document oficial consultat de Profit.ro, compania sud-coreeană a anunțat rezilierea unui contract cu Ford în valoare de 9.600 miliarde woni.
OpenAI a purtat discuții preliminare cu potențiali investitori pentru o nouă rundă de finanțare, care ar evalua compania la aproximativ 750 de miliarde de dolari.
Ministrul Economiei, Radu Miruță, spune că nu se teme că USR va fi scos de la guvernare.
În contextul apropierii perioadei de Sărbători, activitatea de tranzacționare s-a diminuat pe bursa românească.
Patriarhia Română și-a lansat propria platformă de streaming, cu conținut creștin-ortodox.
Blestemul Autostrăzii transilvănene se apropie de final după 22 de ani de chin și rușine, transmite Asociația Pro Infrastructură.
Acestea vor fi lansate în 2026, iar printre ele se numără și noul ID.Polo.
Sectorul comerțului cu aparate electrocasnice a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri totală de 19,2 miliarde lei, cu un avans de 12,4% față de anul anterior.
Mercedes admite că motorul mild-hybrid de pe noul CLA este produs în China de Horse/Geely # Profit.ro
Mercedes a prezentat în acest an noua generație a modelului compact CLA, una care oferă, în premieră, motorizări electrice și mild-hibride. După debutul versiunii electrice, versiunea echipată cu un motor MHEV a oferit clienților opțiunea unei propulsii cu autonomie mai mare. Aceasta este, pentru cei care vor să știe proveniența acestui motor, fabricată de Geely, în China.
Noul Starray EM-i, produs de chinezii de la Geely, intră pe piața din România.
Regiunea transnistreană a intrat, din nou în stare de urgență în economie, măsura fiind instituită pentru o perioadă de 30 de zile, din cauza dificultăților de a se aproviziona cu gaz natural.
China a decis că va impozita prezervativele, o premieră în ultimii 30 de ani.
Vraf de reclamații de neconstituționalitate contra obligației de vânzare la preț reglementat. Concesionarii gazelor offshore de la Midia, amendați din nou de ANRE # Profit.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) i-a amendat din nou pe concesionarii perimetrului offshore de gaze naturale Midia din Marea Neagră, unde producția de gaze a debutat în vara lui 2022, pentru nerespectarea obligației legale impuse tuturor producătorilor români de gaze, de a vinde angro la prețul de 150 lei/MWh (redus ulterior la 120 lei/MWh) cantitățile necesare de gaze rezultate din activitatea de producție internă curentă pentru asigurarea consumului clienților casnici și al producătorilor de energie termică care alimentează sistemele centralizate de încălzire a populației.
Poliția vă atenționează - a apărut un nou tip de fraudă, chiar în numele Poliției Române # Profit.ro
Poliția atenționează că a apărut un nou tip de fraudă, chiar în numele Poliției Române și al Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
Societate care în această vară tatona posibilitatea vânzării pachetului majoritar de acțiuni, Patria Bank se debarasează de un portofoliu de credite neperformante.
Concesionarii gazelor offshore de la Midia, amendați din nou de ANRE. Vraf de reclamații de neconstituționalitate contra obligației de vânzare la preț reglementat # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air lansează alte patru rute din România, în 2026.
Lovitură pentru Polonia la Curtea de Justiție a UE: Curtea Constituțională să respecte supremația dreptului UE și deciziile CJUE. Instanțele naționale nu pot stabili limitele competențelor atribuite UE # Profit.ro
Curtea Constituțională a Poloniei nu a respectat supremația, autonomia, efectivitatea și aplicarea uniformă a dreptului Uniunii și nici efectul obligatoriu al hotărârilor Curții de Justiției a Uniunii Europene (CJUE), a decis instanța europeană. Acesta amintește că o instanță națională nu poate pune în discuție limitele dreptului comunitar, de vreme ce statul membru a aderat în mod liber la Tratatul UE.
Lululemon, care tocmai intră în România, îl atrage pe miliardarul "vultur" Paul Singer. Fondul Elliott Management cumpără o participație de 1 miliard de dolari # Profit.ro
Fondul american de investiții Elliott Investment Management a acumulat o participație importantă, de peste 1 miliard de dolari, în retailerul canadian Lululemon, care tocmai și-a anunțat intrarea în România, iar acum caută un potențial candidat la funcția de CEO, în contextul în care încearcă să revitalizeze retailerul de îmbrăcăminte sport, aflat în dificultate.
Protestul declanșat la Bruxelles de mii de persoane din toate țările membre, cu utilaje agricole, chiar în ziua summitului UE, a degenerat în lupte de stradă.
Uniunea Europeană sancționează alte 41 de nave, parte din 'flota fantomă' a Rusiei.
Meteorogii estimează o răcire a vremii săptămâna viitoare, dar arată că gradul de incertitudine în ceea ce privește cât de accentuată va fi răcirea, dar și în ce privește precipitațiile este destul de mare.
Retailerul polonez de încălțăminte CCC Group, proprietar al lanțului de magazine CCC din România, a adus în România și brandul Worldbox, furnizor de încălțăminte și haine de stradă.
VIDEO Pasaj deschis în România lângă cel mai mare producător de mobilă din Italia, care a mutat parte din producție pe piața locală # Profit.ro
Autoritățile au dat în trafic un pasaj rutier important pentru fluidizarea traficului și îmbunătățirea infrastructurii rutiere din zona Maramureșului.
