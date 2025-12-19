ACORD UE aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără utilizarea activelor rusești

00:50

Situația financiară a firmelor din firmelor din România se depărtează tot mai mult de anul de aur 2022. Profitul net cumulat a scăzut pentru al doilea an la rând, pe măsură ce pierderile au crescut. Rentabilitatea capitalurilor este de asemenea în scădere, iar în cele mai multe sectoare marja netă s-a redus din nou. Cifra de afaceri, chiar dacă a urcat în termeni nominali la peste 521 de miliarde de euro, a scăzut în termeni reali ca urmare a inflației ridicate, relevă analiza Profit.ro.