Conference League. Craiova ratează calificarea în primăvara europeană, în prelungiri. Filipe Coelho, „desființat” de o fostă glorie a clubului
Gândul, 19 decembrie 2025 08:50
Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în primăvara europeană, pierzând partida cu AEK, de la Atena, disputată joi seara, 18 decembrie. Oltenii au condus cu 2-0, dar în prelungirile meciului au încasat două goluri. Astfel, după 2-3 cu AEK, „Știința” ratează calificarea în faza superioară a Conference League. Două goluri luate în prelungiri Partida disputată […]
Acum 5 minute
09:10
Ion Cristoiu: „Atacul asupra Justiției a început odată cu noua Strategie de Apărare a Statelor Unite” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum justiția este doar un instrument al unui război dintre SUA și Europa. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Războiul dintre palate este al doilea război. Adevăratul război este între administrația […]
09:10
În Ilfov, la Măgurele, a fost realizată o investiție importantă, atât pentru judeţ, cât și pentru România, spune preşdintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma. Acesta se referă la construcţia Centrului de Optică de Mare Putere. Aici vor fi produse componente optice, care vor fi folosite apoi în infrastructura de cercetare sau în alte centre de […]
09:10
Cutremur în Liga 1: Gino Iorgulescu vrea campionat cu 12 echipe. „O să umblăm la licențierea cluburilor” # Gândul
Liga 1 stă pe un butoi de pulbere după ultima ieșire publică a șefului LPF, Gino Iorgulescu. „Bomba” finalului de an se referă reducerea numărului de cluburi în prima divizie – campionat cu 12 echipe, asta vrea conducerea Ligii Profesioniste. La baza demersului pregătit de Gino Iorgulescu ar sta numeroasele probleme financiare cu care se […]
09:10
Momente dramatice pentru Dan Petrescu. Gino Iorgulescu: „Este foarte grav. Face chimioterapie. Doamne-ajută să fie un remediu!” # Gândul
Dan Petrescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din fotbalul românesc, trece prin momente extrem de dificile din punct de vedere medical. Gino Iorgulescu, președintele LPF și un apropiat al tehnicianului, a vorbit pentru Prosport.ro despre starea gravă a fostului internațional român și despre tratamentele cumplite pe care acesta le-ar urma. Dan Petrescu se confruntă […]
Acum 15 minute
09:00
Ședință decisivă la USR. Radu Miruță, propus la Apărare, după demisia lui Moștanu. Cine va fi propus la Ministerul Economiei # Gândul
Comitetul Politic al USR se reunește vineri pentru a valida două nominalizări-cheie în Guvern. Formațiunea îl propune pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru portofoliul Apărării, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat după scandalul diplomelor de studii. Liderii USR urmează să anunțe și cine va prelua portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Comitetul […]
Acum 30 minute
08:50
08:50
TOP 10 | Cele mai bogate orașe din România pe final de 2025. Pe primul loc nu e nici București, nici Cluj-Napoca # Gândul
La final de an, Gândul.ro a realizat un top al celor mai bogate orașe din România. Surprinzător pentru mulți, pe primul loc nu este nici Cluj-Napoca și nici Bucureștiul. Așadar, dacă te-ai întrebat vreodată care sunt orașele din România unde e cel mai bine să trăiești? Acestea se numără printre cele mai bogate din țară. […]
Acum o oră
08:30
Nicușor Dan, despre numirea șefului Înaltei Curți: „Președintele nu are absolut niciun rol. Este doar spectator” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că nu are nicio atribuție în numirea conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție, precizând că rolul său este strict unul formal. Declarațiile vin în contextul dezvăluirilor explozive din documentarul Recorder și al întâlnirii anunțate cu magistrații, pe fondul tensiunilor tot mai mari din sistemul judiciar care generează proteste de […]
08:30
Ce tip de persoană ești dacă păstrezi pungile de plastic cu gândul că le vei refolosi în viitor, explicația psihologilor # Gândul
Cu toții știm pe cineva care adună în casă obiecte care la prima vedere par inutile, în speranța că le va putea reutiliza cândva: borcane goale, bucăți de hârtie de ambalat, ambalaje de la supermarket și, desigur, pungi de plastic. După cumpărături, multe persoane aleg să păstreze pungile „pentru orice eventualitate”, un obicei care poate […]
Acum 2 ore
08:10
Ion Cristoiu: „România este o țară exemplu la nivelul Uniunii Europene, dar tot au loc proteste organizate de pro-europeni” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum protestele anti justiție sunt făcute tot de pro-europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „ Eu că sunt băiat deștept, am citit… Bă, deci în România președintele este mai mult […]
08:10
Ce își dorește Nicușor Dan de la Moș Crăciun: „Dacă Moş Crăciun lucrează la nivelul ăsta de abstract, cred că ar fi un lucru bun” # Gândul
După întâlnirea pe care a avut-o cu Moș Crăciun pe aeroportul din Finlanda, Nicușor Dan a fost întrebat ce vrea să primească de la el. Ce își dorește Nicușor Dan de la Moș Crăciun Întrebat care ar fi lista sa de dorinţe pentru anul viitor, ce i-ar cere lui Moş Crăciun, Nicuşor Dan a afirmat: […]
07:50
Liderii europeni au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a folosi activele rusești înghețate # Gândul
Liderii UE au ajuns la un acord privind împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Acordul a fost obținut la capătul unor discuții care au ținut 15 ore. Liderii UE s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta despre modul în care Ucraina poate fi susținută în continuare. Acordul de la Bruxelles a fost […]
07:50
Nicușor Dan, despre soluția agreată de Ucraina după acordul privind împrumutul de 90 de milioane de euro: „Va rambursa când se va termina războiul” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a explicat ce soluție au agreat liderii europeni pentru a finanța Ucraina. El a precizat că Uniunea Europeană ia de la băncile comerciale un împrumut de 90 de miliarde de euro, iar țara care este acum în război îi va rambursa la finalizarea conflictului. Dobânzile vor fi suportate de bugetul uniunii, chiar […]
07:30
Împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a ajuns la un acord în Bruxelles. Ce au spus liderii UE # Gândul
Liderii UE au ajuns la un acord privind împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Acordul a fost obținut la capătul unor discuții care au ținut 15 ore. Liderii UE s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta despre modul în care Ucraina poate fi susținută în continuare. Acordul de la Bruxelles a fost […]
07:20
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat despre greșelile coaliției și ce succese au înregistrat partidele de guvernare # Gândul
Președintele Nicușor Dan a lăudat cele patru partide politice care au fost dispuse să preia guvernarea țării într-un moment în care se afla într-o poziție vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agențiile de rating. Președintele consideră că aceste moment a fost depășit și reprezintă un succes al coaliției, însă crede șase luni sunt prea […]
07:20
19 Decembrie, calendarul zilei: Jake Gyllenhaal împlinește 45 de ani, Karim Benzema 38. Alyssa Milano face 53 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 19 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jake Gyllenhaal este un actor american apreciat pentru intensitatea rolurilor sale. Născut pe 19 decembrie 1980, la Los Angeles, provine dintr-o familie cu tradiție în cinematografie, ceea ce i-a facilitat contactul timpuriu […]
Acum 4 ore
07:10
Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că actuala administrație este oarecum de bună-credință, oarecum în folosul nostru # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat o declarație publică a lui Nicușor Dan despre administrația românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Poți să-ți acuzi propria administrație că nu e de bună credință? Profesorul spune […]
07:10
Bombă! Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată # Gândul
Gândul a intrat în posesia unei informații extrem de importante legată de averea fostului ministru Rodica Stănoiu. Până acum, toată lumea s-a întrebat ce a urmărit Marius Calotă, cunoscut drept iubitul acesteia, între ei fiind o diferență de 50 de ani. Și toată lumea s-a întrebat cum de a rămas el până în ultima clipă […]
06:40
Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta. # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum protestele împotriva Justiției sunt conectate cu cazul lui Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Păi dacă în instanță se invalidează mizeria, și o să vezi […]
06:10
Controversa din jurul propunerii USR pentru Ministerul Econonomiei, Irineu Darău. Cerea instaurarea stării de urgență în România și limitarea drepturilor omului # Gândul
Senatorul USR și noua propunere de ministru al Economiei a USR, Irineu Darău, a propus instaurarea unei stări de urgență în România și limitarea drepturilor omului pentru a combate războiul hibrid al Rusiei. Acesta a transmis în cadrul unei conferințe în Republica Moldova, că inițiativa este de fapt „o măsură de securitate”. Irineu Darău a […]
06:10
Detalii uluitoare din dosarul furtului de sute de mii de lei din conturile asociațiilor de proprietari din București. Cum funcționează caracatița firmelor care administrează blocurile, dar fug cu fondurile. „Vin la pachet cu contabil și cu cenzor” # Gândul
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 au deschis recent un dosar de delapidare, în care trei persoane care prestau servicii de administrație pentru blocuri din București sunt acuzate că au furat aproape 100 de mii de euro din conturile mai multor asociații […]
Acum 6 ore
05:10
Temutul lider interlop Costel Litrașu a fost eliberat din penitenciar de către magistrații Tribunalului Dâmbovița, după ce, inițial, instanța Judecătoriei Moreni i-a respins cererea de liberare condiționată. Bărbatul a organizat o petrecere într-un local de lux, la care au fost invitați mai mulți membri marcanți ai lumii interlope din București și Ilfov. Originar din Chiajna, […]
Acum 12 ore
00:10
În ediția din 18 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a făcut o comparație directă între Ilie Bolojan și președintele României, Nicușor Dan, susținând că actualul lider liberal ar fi o opțiune mai potrivită pentru funcția de președinte. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a argumentat că Ilie Bolojan […]
00:00
Rețeta originală de sarmale, complet diferită față de cea românească. Ce ingrediente se pun în ambele variante # Gândul
Sarmalele sunt, incontestabil, vedetele sărbătorilor. Ele ascund arome turcești, ungurești și sârbești, moștenite din generație în generație, notează Știrile Pro TV, care prezintă rețeta originală a acestora. Așa cum era de așteptat, istoricul sarmalelor este strâns legat de Turcia, acestea fiind subțiri și alungite. Învelite în foi delicate de viță, lungi și subțiri cât un […]
18 decembrie 2025
23:40
Greșeala pe care o faci iarna, când simți că ai calorifere în casă care nu ma încălzesc bine. La ce trebuie să fii atent # Gândul
Multe persoane au probleme cu unele calorifere, în plină iarnă. Mai exact, deși acestea sunt pornite, camerele se încălzesc lent sau neuniform. Situația nu este întotdeauna legată de sistemul de încălzire sau de consumul de energie, ci de o greșeală frecventă care reduce eficiența caloriferelor și face ca aerul cald să nu circule corect în […]
23:20
Ion Cristoiu: „Iohannis, la presiunea celor din stradă, a organizat un referendum ca Guvernul să nu mai dea OUG-uri pe justiție” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu acuză coaliția de guvernare de ipocrizie pe subiectul privind legile justiției. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu, invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, explică cum legile justiției au fost chiar promulgate în timpul mandatului fostului președinte Klaus Iohannis, sub coaliția PSD-PNL-UDMR. […]
23:10
A murit celebrul economist Mircea Coșea. Care a fost ultima analiză pentru Gândul, în ultimele zile de viață # Gândul
Profesorul universitar Mircea Coșea, doctor în Științe Economice, a murit joi, la vârsta de 83 de ani, a anunțat DC News. Era un analist extrem de implicat în viața publică și tocmai lansase două cărți: „Educația economică” și „Jurnal pe frontul războiului comercial”. «Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate ceea ce nu este surprinzător […]
22:40
22:40
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, acuzații grave în scandalul Justiției: Este clar o încercare de preluare a Puterii Judecătorești # Gândul
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, aduce noi acuzații grave în scandalul Justiției. Judecătoarea susține că este pentru prima dată în întreaga ei carieră când observă presiuni politice directe asupra justiției și crede că tot acest scandal este de fapt o tentativă clară de slăbire și preluare a Puterii Judecătorești, dar și o încercare […]
22:40
Publicația TMZ a citat exclusivitatea Cancan despre condamnarea la închisoare în România a artistului Wiz Khalifa după jointul fumat la Beach, Please! # Gândul
Cancan.ro a fost cel care a publicat în exclusivitate decizia de arestare a cântăreţului Wiz Khalifa în ţara noastră, în urma incidentului de la festivalul Beach, Please!, ediţia 2024, din Costineşti. La scurt timp, vestea condamnării artistului a umplut reţelele de socializare, iar știrea a fost preluată chiar şi de marile site-uri de ştiri din […]
22:40
Ion Cristoiu: „Cei care vor să pună mâna pe justiție vor să schimbe legile. Habar nu au ce sunt acelea niște legi” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre niște fantome ale trecutului justiției din România care apar acum, după scandalul din justiție, și care ar pune presiuni pentru schimbarea legilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu vorbește despre niște figuri din scena juridică ce reapar în peisajul […]
22:30
Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Un avion cu 6 persoane s-a prăbușit după ce pilotul a raportat probleme la motor # Gândul
Un accident aviatic tragic a avut loc la Aeroportul Regional Statesville din Carolina de Nord. Șase persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii unui avion privat Cessna C550. Printre victime se numără fostul pilot NASCAR Greg Biffle, soția sa Cristina și cei doi copii ai lor. Avionul a decolat la ora locală 10:06 cu destinația […]
22:20
Ion Cristoiu: „CSM este ales. Gruparea Liei Savonea a învins pentru că majoritatea magistraților nu îi suportă pe sorosiști” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a făcut o scurtă analiză privind câștigarea conducerii Consiliului Superior al Magistraturii de către Lia Savonea, dintr-o perspectivă politică și sociologică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu afirmă că actuala revoltă a judecătorilor este lipsită […]
22:10
21:50
Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer scandalul justiției, după ce șefa Curții de Apel a dezvăluit că o procuroare a lui Kovesi a cerut condamnarea ei: Nu am știut că sunt urmărită peste tot/ Un coleg din primărie a fost torturat ca să mă denunțe # Gândul
Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer scandalul justiției, după ce șefa Curții de Apel, Liana Arsenie, a dezvăluit că o procuroare a Laurei Codruța Kovesi a cerut condamnarea ei. Liana Arsenie a spus că o procuroare a făcut presiuni ca să dea o anumită sentință în dosarul Liei Olguța Vasilescu. Într-o intervenție live pentru Realitatea […]
21:20
Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, după ce a sărit un gard în drum spre cabinetul medical. El executa pedeapsa în regim semideschis # Gândul
Un deţinut în vârstă de 24 de ani a evadat, joi seară, de la Penitenciarul Poarta Albă, judeţul Constanţa, după ce s-a prezentat la cabinetul medical pentru administrarea unui tratament, după care a sărit gardul şi a fugit pe un câmp. El fusese condamnat la patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată […]
21:20
Șefa Curții de Apel revine și spune că va prezenta dovezi despre procuroarea lui Kovesi, care i-a cerut condamnarea unui politician # Gândul
Președinta Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, susține că o fostă procuroare DNA, în prezent subalternă a Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European, i-ar fi cerut explicit să dea o anumită soluție într-un dosar care o viza pe Lia Olguța Vasilescu. Șefa Curții de apel a declarat că procuroarea care activa în trecut la […]
21:20
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
21:20
Trump semnează un ordin istoric. Canabisul nu mai e considerat la fel de periculos ca heroina sau cocaina și i se recunoaște beneficiile medicale # Gândul
Donald Trump a semnat un ordin executiv istoric prin care retrogradează canabisul din categoria cea mai restrictivă de droguri. Documentul semnat de președintele american reclasifică canabisul din Categoria 1, unde era menționat alături de heroină ca substanță fără uz medical și cu potențial ridicat de abuz, în categoria 3, alături de substanțe precum ketamina sau […]
21:20
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, Victor Ponta și prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la […]
20:50
Femeie răpită în copilărie, la vârsta de trei ani, a fost găsită acum după mai bine de 40 de ani. Unde a fost în tot acest timp # Gândul
Michelle Newton, o fetiță de 3 ani din Kentucky, SUA, dispăruse în anii ’80, dar cazul său a fost elucidat recent, la mai bine de patru decenii. Femeia a fost găsită într-un alt stat, vie și nevătămată, după o anchetă a Biroului Șerifului din comitatul Jefferson. Ea habar n-avea că fusese, de fapt, răpită. Michelle […]
20:20
IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0 # Gândul
Magazinul IQOS din AFI Cotroceni s-a redeschis sub conceptul 2.0, un format care vine cu un design modern și elemente de inovație. Spațiul este gândit pentru a le oferi vizitatorilor o experiență senzorială inedită, inspirată din artă și design, și pentru a facilita interacțiunea într-un mod relaxat și autentic. Redeschiderea magazinul IQOS din AFI Cotroceni […]
Acum 24 ore
20:10
De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu” # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre motivul pentru care Virgil Măgureanu a participat la execuția lui Ceaușescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia Betea: „Asistă pe toată durata lui, până la execuție. Este […]
20:10
Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din dosarul Epstein # Gândul
Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA au publicat astăzi o nouă tranșă de 68 de fotografii provenite din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein. Această acțiune face parte dintr-un efort de transparență mai amplu, în contextul în care Departamentul de Justiție are termen până pe 19 decembrie să facă publice dosarele oficiale legate […]
20:10
Grindeanu critică dur propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori ca cei nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur la nominalizările USR pentru portofoliile de la Apărare și Economie. Grindeanu a spus că și-ar dori ca cei propuși pentru ministere „să nu-și facă specializarea la locul de muncă” și a dat drept exemplu situația de la Ministerul Mediului. Sorin Grindeanu a lansat un nou atac asupra USR, […]
20:00
Investiția de 73 de milioane de lire sterline a Regelui Charles: berăria Guinness Open Gate din Londra # Gândul
Astăzi, Regele Charles al Marii Britanii a tăiat panglica la noua fabrică de bere Guinness Open Gate din Londra, un eveniment ce marchează finalizarea unei investiții de 73 de milioane de lire sterline în centrul cartierului Covent Garden din Londra. Aceasta a reprezentat prima sa apariție publică după mesajul video al regelui, în care acesta […]
19:50
Administrația lui Donald Trump impune noi reguli care forțează spitalele să oprească tratamentele de schimbare de sex la minori # Gândul
Administrația Donald Trump a anunțat un set extins de reguli care au menirea de a elimina accesul minorilor la îngrijirea bazată pe gen la nivel național (tratamentele de afirmare a genului), anunță New York Times. Această mișcare reflectă intenția lui Donald Trump de a opri schimbările de gen la minori, care în primele sale zile […]
19:40
Guvernul achită o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac # Gândul
Guvernul a aprobat un proiect de lege prin care România va plăti o datorie de aproximativ 6,8 milioane de dolari către Statele Unite, sumă provenită dintr-un credit contractat în 1992 pentru importul de bumbac destinat industriei textile, datorie care a rămas neachitată timp de peste trei decenii. Decizia a fost adoptată joi, 18 decembrie, iar […]
19:40
Cine a pornit Revoluția din 1989? Lavinia Betea: „În fața casei lui Tőkés vor fi fost mulți emisari ai Securității, turnători la Miliție” # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre cum teoria revoluției lui Lenin se baza pe o situație revoluționară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia Betea: „Cu toate că asta știm, că Lenin a […]
19:30
Grupările care au urzit căderea lui Ceaușescu. Lavinia Betea despre marile facțiuni rivale ale grupării Iliescu – Măgureanu # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, istoricul Lavinia Betea a oferit o analiză elaborată a principalelor grupuri de disidență care s-au dezvoltat în umbră, în anii dictaturii ceaușiste. Deși activitatea lor era atent monitorizată de Securitate, aceste facțiuni au pregătit subtil terenul pentru mutarea de regim radicală din 1989. Anterior grupării […]
