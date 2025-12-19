Gala Campionilor la CSM Sfântu Gheorghe: Denis Pavel și Electra Gărăiacu, fruntașii sportului...
Covasna Media, 19 decembrie 2025 14:50
Gala Campionilor la CSM Sfântu Gheorghe: Denis Pavel și Electra Gărăiacu, fruntașii sportului...
Acum 15 minute
15:10
Campania Fitness Tribe „Cu kilometri pentru copii” se apropie de linia de sosire
Acum o oră
14:50
Gala Campionilor la CSM Sfântu Gheorghe: Denis Pavel și Electra Gărăiacu, fruntașii sportului...
Acum 2 ore
13:30
TEGA scumpeşte ușor tarifele pentru colectarea deşeurilor
Acum 4 ore
13:20
80 de jandarmi covăsneni au „patrulat” pe la Centrul de Transfuzii în 2025
Acum 12 ore
07:00
CJ Covasna a aprobat înfiinţarea ECOKOV S.R.L., viitoarea companie publică de gestionare a deşeurilor
06:40
Comunicat de presă: Finalziare proiect „Amenajare parc – Cartierul Ciucului”
06:40
Horoscop vineri, 19 decembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului...
Acum 24 ore
18:30
17:50
Povești de Crăciun scrise împreună
17:50
De la suflete mici pentru întreaga comunitate
17:40
Coliziune între trei mașini la Moacșa; DN 11 blocat pe ambele sensuri
15:30
Orașul Covasna intră în atmosfera sărbătorilor: concerte, spectacole pentru copii și târg de...
Ieri
15:20
Sediul Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe s-a mutat pe strada Kőrösi Csoma Sándor
14:20
Investiții majore prin PNRR la Covasna: rețelele de apă și canalizare au fost modernizate
13:40
La IPJ Covasna, micii colindători au adus magia sărbătorilor de iarnă
12:30
08:30
Trafic blocat între Lunca Câlnicului şi Hărman, din cauza unui accident mortal
07:00
Târgu Secuiesc: parcul Wegener devine, timp de două zile, „Orășelul lui Moș Crăciun”
06:40
Horoscop joi, 18 decembrie 2025
06:30
17 decembrie 2025
18:20
Torţa care va aprinde ultima lumânare de Advent la Sfântu Gheorghe, adusă de cercetaşi
18:00
Programul „Micii grădinari”, lansat în zona metropolitană Sepsi, va continua şi anul viitor
17:40
Accident la intersecția străzilor Lunca Oltului și Ciucului din Sfântu Gheorghe
16:30
Incendiu la un TIR pe DN 11: trafic complet blocat în zona Târgu Secuiesc
15:30
Peste 80 de medalii pentru sportivii de la CSM Sfântu Gheorghe: cine sunt campionii care au marcat...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Amenzi de peste 10.500 de lei pentru parcarea pe spațiile verzi, la Sfântu Gheorghe
15:10
Răzbunare după demolarea unei toalete ilegale într-un cartier din Sfântu Gheorghe
14:30
Incendiu la o gospodărie din Dobârlău: o șură a fost distrusă de flăcări din cauza unui...
13:10
TEGA, program normal de colectare a deşeurilor în perioada Crăciunului
11:30
Controale de amploare în sălile de jocuri de noroc din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc
07:50
07:00
„O infirmieră trebuie să aibă mâini harnice, dar și inimă caldă” – Laura Covaci, infirmieră la Hematologie
07:00
70 de gesturi de curaj care pot salva vieți, la Întorsura Buzăului
07:00
Peste 1.500 de covăsneni au spus „DA” solidarității. Cine a câștigat la Tombola de Crăciun
07:00
„De multe ori, o vorbă bună face mai mult decât o injecție” – interviu cu Ramona Sicoe,...
06:40
Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025
16 decembrie 2025
18:00
Învățare bazată pe experiență în cadrul proiectului From Whisper to the Stage – educație...
16:50
Investiție de peste 3,2 milioane de lei în diagnosticul oncologic din județul Covasna
16:20
Recunoaștere pentru cariere dedicate și rezultate deosebite în activitatea polițiștilor din...
14:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
13:40
„Cravata galbenă” ajunge la Sfântu Gheorghe. Proiecție de gală și dialog cu regizorul...
12:30
Revelion cu DJ White, DJ Robert Georgescu și Baricz Gergő la Sfântu Gheorghe
12:20
Excelența din culise în cadrul Academiei Sepsi OSK în 2025
12:10
Cea mai mare Colectă Națională de Alimente de până acum: trei zile de solidaritate, 1.082...
11:20
Peria de păr – un accesoriu esențial pentru îngrijirea zilnică (P)
11:00
Accidentul de ieri din Întorsura Buzăului: un șofer de 51 de ani a fost rănit
07:00
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Sfântu Gheorghe deschide înscrierile pentru anul școlar 2026–2027, cu locuri gratuite la seral și postliceal
06:40
Horoscop marți, 16 decembrie 2025
06:30
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
