Intervenție de amploare pe DN11, la Dalnic: trafic oprit după un carambol cu șapte mașini

Covasna Media, 20 decembrie 2025 15:40

Intervenție de amploare pe DN11, la Dalnic: trafic oprit după un carambol cu șapte mașini

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum 30 minute
15:40
Intervenție de amploare pe DN11, la Dalnic: trafic oprit după un carambol cu șapte mașini Covasna Media
Intervenție de amploare pe DN11, la Dalnic: trafic oprit după un carambol cu șapte mașini
Acum 12 ore
06:50
Spectacol festiv de patinaj artistic la patinoarul de lângă Arena Sepsi Covasna Media
Spectacol festiv de patinaj artistic la patinoarul de lângă Arena Sepsi
06:40
Horoscop de weekend: 20-21 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop de weekend: 20-21 decembrie 2025
Acum 24 ore
18:00
Vicepremierul Tánczos Barna: Finanţarea gardurilor electrice a fost deblocată; încă 1.000 de... Covasna Media
Vicepremierul Tánczos Barna: Finanţarea gardurilor electrice a fost deblocată; încă 1.000 de...
16:20
Tánczos Barna speră ca proiectul privind dublarea cotelor de recoltare a urşilor să fie aprobat... Covasna Media
Tánczos Barna speră ca proiectul privind dublarea cotelor de recoltare a urşilor să fie aprobat...
Ieri
15:10
Campania Fitness Tribe „Cu kilometri pentru copii” se apropie de linia de sosire Covasna Media
Campania Fitness Tribe „Cu kilometri pentru copii” se apropie de linia de sosire
14:50
Gala Campionilor la CSM Sfântu Gheorghe: Denis Pavel și Electra Gărăiacu, fruntașii sportului... Covasna Media
Gala Campionilor la CSM Sfântu Gheorghe: Denis Pavel și Electra Gărăiacu, fruntașii sportului...
13:30
TEGA scumpeşte ușor tarifele pentru colectarea deşeurilor Covasna Media
TEGA scumpeşte ușor tarifele pentru colectarea deşeurilor
13:20
80 de jandarmi covăsneni au „patrulat” pe la Centrul de Transfuzii în 2025 Covasna Media
80 de jandarmi covăsneni au „patrulat” pe la Centrul de Transfuzii în 2025
07:00
CJ Covasna a aprobat înfiinţarea ECOKOV S.R.L., viitoarea companie publică de gestionare a deşeurilor Covasna Media
CJ Covasna a aprobat înfiinţarea ECOKOV S.R.L., viitoarea companie publică de gestionare a deşeurilor
06:40
Comunicat de presă: Finalziare proiect „Amenajare parc – Cartierul Ciucului” Covasna Media
Comunicat de presă: Finalziare proiect „Amenajare parc – Cartierul Ciucului”
06:40
Horoscop vineri, 19 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop vineri, 19 decembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului... Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului...
18 decembrie 2025
18:30
Anunţ public Covasna Media
Anunţ public
17:50
Povești de Crăciun scrise împreună Covasna Media
Povești de Crăciun scrise împreună
17:50
De la suflete mici pentru întreaga comunitate Covasna Media
De la suflete mici pentru întreaga comunitate
17:40
Coliziune între trei mașini la Moacșa; DN 11 blocat pe ambele sensuri Covasna Media
Coliziune între trei mașini la Moacșa; DN 11 blocat pe ambele sensuri
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Orașul Covasna intră în atmosfera sărbătorilor: concerte, spectacole pentru copii și târg de... Covasna Media
Orașul Covasna intră în atmosfera sărbătorilor: concerte, spectacole pentru copii și târg de...
15:20
Sediul Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe s-a mutat pe strada Kőrösi Csoma Sándor Covasna Media
Sediul Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe s-a mutat pe strada Kőrösi Csoma Sándor
14:20
Investiții majore prin PNRR la Covasna: rețelele de apă și canalizare au fost modernizate Covasna Media
Investiții majore prin PNRR la Covasna: rețelele de apă și canalizare au fost modernizate
13:40
La IPJ Covasna, micii colindători au adus magia sărbătorilor de iarnă Covasna Media
La IPJ Covasna, micii colindători au adus magia sărbătorilor de iarnă
12:30
Anunţ public Covasna Media
Anunţ public
08:30
Trafic blocat între Lunca Câlnicului şi Hărman, din cauza unui accident mortal Covasna Media
Trafic blocat între Lunca Câlnicului şi Hărman, din cauza unui accident mortal
07:00
Târgu Secuiesc: parcul Wegener devine, timp de două zile, „Orășelul lui Moș Crăciun” Covasna Media
Târgu Secuiesc: parcul Wegener devine, timp de două zile, „Orășelul lui Moș Crăciun”
06:40
Horoscop joi, 18 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop joi, 18 decembrie 2025
06:30
Anunţ public Covasna Media
Anunţ public
17 decembrie 2025
18:20
Torţa care va aprinde ultima lumânare de Advent la Sfântu Gheorghe, adusă de cercetaşi Covasna Media
Torţa care va aprinde ultima lumânare de Advent la Sfântu Gheorghe, adusă de cercetaşi
18:00
Programul „Micii grădinari”, lansat în zona metropolitană Sepsi, va continua şi anul viitor Covasna Media
Programul „Micii grădinari”, lansat în zona metropolitană Sepsi, va continua şi anul viitor
17:40
Accident la intersecția străzilor Lunca Oltului și Ciucului din Sfântu Gheorghe Covasna Media
Accident la intersecția străzilor Lunca Oltului și Ciucului din Sfântu Gheorghe
16:30
Incendiu la un TIR pe DN 11: trafic complet blocat în zona Târgu Secuiesc Covasna Media
Incendiu la un TIR pe DN 11: trafic complet blocat în zona Târgu Secuiesc
15:30
Peste 80 de medalii pentru sportivii de la CSM Sfântu Gheorghe: cine sunt campionii care au marcat... Covasna Media
Peste 80 de medalii pentru sportivii de la CSM Sfântu Gheorghe: cine sunt campionii care au marcat...
15:20
Amenzi de peste 10.500 de lei pentru parcarea pe spațiile verzi, la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Amenzi de peste 10.500 de lei pentru parcarea pe spațiile verzi, la Sfântu Gheorghe
15:10
Răzbunare după demolarea unei toalete ilegale într-un cartier din Sfântu Gheorghe Covasna Media
Răzbunare după demolarea unei toalete ilegale într-un cartier din Sfântu Gheorghe
14:30
Incendiu la o gospodărie din Dobârlău: o șură a fost distrusă de flăcări din cauza unui... Covasna Media
Incendiu la o gospodărie din Dobârlău: o șură a fost distrusă de flăcări din cauza unui...
13:10
TEGA, program normal de colectare a deşeurilor în perioada Crăciunului Covasna Media
TEGA, program normal de colectare a deşeurilor în perioada Crăciunului
11:30
Controale de amploare în sălile de jocuri de noroc din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc Covasna Media
Controale de amploare în sălile de jocuri de noroc din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc
07:50
Anunţ public Covasna Media
Anunţ public
07:00
„O infirmieră trebuie să aibă mâini harnice, dar și inimă caldă” – Laura Covaci, infirmieră la Hematologie Covasna Media
„O infirmieră trebuie să aibă mâini harnice, dar și inimă caldă” – Laura Covaci, infirmieră la Hematologie
07:00
70 de gesturi de curaj care pot salva vieți, la Întorsura Buzăului Covasna Media
70 de gesturi de curaj care pot salva vieți, la Întorsura Buzăului
07:00
Peste 1.500 de covăsneni au spus „DA” solidarității. Cine a câștigat la Tombola de Crăciun Covasna Media
Peste 1.500 de covăsneni au spus „DA” solidarității. Cine a câștigat la Tombola de Crăciun
07:00
„De multe ori, o vorbă bună face mai mult decât o injecție” – interviu cu Ramona Sicoe,... Covasna Media
„De multe ori, o vorbă bună face mai mult decât o injecție” – interviu cu Ramona Sicoe,...
06:40
Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025
16 decembrie 2025
18:00
Învățare bazată pe experiență în cadrul proiectului From Whisper to the Stage – educație... Covasna Media
Învățare bazată pe experiență în cadrul proiectului From Whisper to the Stage – educație...
16:50
Investiție de peste 3,2 milioane de lei în diagnosticul oncologic din județul Covasna Covasna Media
Investiție de peste 3,2 milioane de lei în diagnosticul oncologic din județul Covasna
16:20
Recunoaștere pentru cariere dedicate și rezultate deosebite în activitatea polițiștilor din... Covasna Media
Recunoaștere pentru cariere dedicate și rezultate deosebite în activitatea polițiștilor din...
14:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
13:40
„Cravata galbenă” ajunge la Sfântu Gheorghe. Proiecție de gală și dialog cu regizorul... Covasna Media
„Cravata galbenă” ajunge la Sfântu Gheorghe. Proiecție de gală și dialog cu regizorul...
12:30
Revelion cu DJ White, DJ Robert Georgescu și Baricz Gergő la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Revelion cu DJ White, DJ Robert Georgescu și Baricz Gergő la Sfântu Gheorghe
12:20
Excelența din culise în cadrul Academiei Sepsi OSK în 2025 Covasna Media
Excelența din culise în cadrul Academiei Sepsi OSK în 2025
12:10
​​Cea mai mare Colectă Națională de Alimente de până acum: trei zile de solidaritate, 1.082... Covasna Media
​​Cea mai mare Colectă Națională de Alimente de până acum: trei zile de solidaritate, 1.082...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.