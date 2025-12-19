Când devine creditul ipotecar „prietenos” din nou. Care sunt semnalele pentru 2026
Ziarul Financiar, 19 decembrie 2025 17:00
Când devine creditul ipotecar „prietenos” din nou. Care sunt semnalele pentru 2026
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
17:00
17:00
Acum 4 ore
15:15
15:15
15:00
14:45
Valentin Ionescu, preşedintele Institutului Financiar Român: Peste 30.000 de persoane au participat la programele ISF. Educaţia financiară duce la îmbunătăţirea accesului la finanţare, un comportament responsabil de economisire şi o deschidere mai mare către antreprenoriat şi investiţii # Ziarul Financiar
14:45
14:45
14:15
14:00
14:00
Anii de facultate, în ritm de multinaţională. Cum reuşesc tinerii să conducă asociaţii studenţeşti organizate pe departamente şi cum e să porţi „pălăria” de preşedinte al unei organizaţii la doar 20 de ani? „Totul e organizat ca într-o companie. Avem HR, finanţe, exchange, marketing, evenimente şi PR” # Ziarul Financiar
13:45
13:30
Acum 6 ore
13:15
13:15
12:45
12:45
12:15
Andrei Văcaru, iO Partners: Investitorii instituţionali din Vest vând în Europa Centrală şi de Est, iar grupurile locale şi regionale cumpără. România, an atipic, fără nicio tranzacţie de peste 100 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din Europa Centrală şi de Est traversează o reconfigurare a fluxurilor de capital: marii investitori instituţionali occidentali sunt în mod preponderent vânzători, în timp ce grupurile locale şi regionale devin tot mai active pe partea de achiziţii.
11:45
11:45
11:45
Acum 8 ore
11:15
ZF Live. Marius Barbu, NEPI Rockcastle: Investim 300 mil. euro în extindere mallului Promenada, una dintre cele mai mari extinderi din Europa. Chiar dacă acum este o perioadă mai dificlă, noi credem puternic în România # Ziarul Financiar
România şi Bulgaria sunt ţările din portofoliul NEPI Rockcastle în care clienţii petrec cel mai mult timp în centrele comerciale. „Statistica ne spune că stă cel puţin o oră, o oră şi un sfert, în medie. Şi timpul a crescut“, explică Marius Barbu, group asset management director al NEPI Rockcastle, în cadrul emisiunii ZF Live. Comportamentul de consum s-a schimbat fundamental în ultimii ani, iar fenomenul window shopping, prin care oamenii se plimbau prin mall pentru a vedea vitrinele şi a decide ce să cumpere, a dispărut aproape complet.
11:00
10:45
10:45
10:30
10:30
10:15
Bursă. Acţiunile Grup EM debutează pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti cu angajament privind free-float-ul şi opţiuni de majorare de capital. Oferta de listare derulată între 3 şi 16 octombrie a fost subscrisă în proporţie de 38%. Capitalizare anticipată de circa 600 mil. lei # Ziarul Financiar
Grup EM, grup de companii româneşti specializat în servicii de construcţii şi montaj pentru sectorul energetic, îşi va lista astăzi acţiunile pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, conform BVB.
10:15
10:00
Restaurantul Cambun sau cum încearcă cheful Andrei Chelaru să te reconecteze la o gastronomie aproape neglijată, exact gastronomia românească: Contribuim la comunitatea din care facem parte # Ziarul Financiar
Restaurantul Cambun s-a deschis la jumătatea lunii octombrie, iar scopul lui nu este să aducă ceva nou în Bucureşti. Nu, scopul Cambun este să ne pună faţă în faţă cu mâncarea românească, aceea de care suntem cumva toţi legaţi, dar pe care am neglijat-o.
Acum 12 ore
09:15
09:15
08:15
ZF IT Generation. Ediţie specială de la Builders House. Kevin De Vadder, cofondator Chirpy: Lansăm Recefly, o platformă AI pentru automatizarea promoţiilor din retail. Ţintim venituri de până la 200.000 de euro în primul an # Ziarul Financiar
Agenţia de dezvoltare software Chirpy, activă pe piaţă din 2022, face pasul către dezvoltarea de produs propriu prin lansarea Recefly, o platformă dedicată automatizării campaniilor promoţionale din retail („consumer promo“). Noul produs, care va fi lansat oficial în luna ianuarie, îşi propune să elimine fricţiunea înscrierii bonurilor fiscale prin tehnologie OCR şi să ofere specialiştilor în marketing unelte de analiză şi predicţie bazate pe inteligenţă artificială. Pentru primul an de activitate, compania ţinteşte venituri între 100.000 şi 200.000 de euro, doar din captarea a 1% din piaţa locală.
08:15
De la distribuţia de baterii Varta şi de cosmetice, Branko Roglić, fondatorul şi preşedintele Orbico, a reuşit să creeze unul dintre cele mai mari grupuri de distribuţie din Europa, cu prezenţă şi în România. Antreprenorul şi-a lansat propria carte în care îşi poveşte parcursul. „Nu este doar o istorie corporativă aridă” # Ziarul Financiar
07:15
Construcţiile încă se ţin bine. Lucrările de construcţii au scăzut în octombrie faţă de septembrie cu 2%, dar s-au menţinut pe o creştere solidă în primele zece luni din an – un plus de 10%, an/an, graţie creşterilor solide din lunile anterioare # Ziarul Financiar
Este pentru a doua oară în acest an când construcţiile, lună/lună, scad (prima dată s-a întâmplat în februarie), dar, an/an, ele au fost mereu pe plus, graţie unor creşteri de două cifre în lunile bune.
07:15
Gabriel Dina preia conducerea subsidiarei americanilor de la Pfizer în România. El lucrează în cadrul Pfizer de 10 ani. O înlocuieşte pe Mirela Iordan, care a plecat după o carieră de 25 de ani la Pfizer # Ziarul Financiar
Gigantul american Pfizer are o nouă conducere în România după ce l-a numit pe Gabriel Dina pentru a prelua operaţiunile de pe piaţa locală, dar şi din Bulgaria. El o înlocuieşte pe Mirela Iordan, care a decis să se retragă din industria farma după o carieră de 30 de ani.
Acum 24 ore
00:30
Polonia rămâne cel mai mare producător de electrocasnice din UE, dar sectorul se află la o răscruce de drumuri # Ziarul Financiar
Sute de mii de locuri de muncă, exporturi în valoare de miliarde de zloţi şi un rol cheie în balanţa comercială a ţării, acestea sunt punctele forte incontestabile ale industriei electrocasnicelor, care reprezintă unul din pilonii economiei poloneze.
00:30
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Irinel Gheorghe, Sipex Company: Vrem să ne extindem în noi regiuni din ţară, luând în calcul achiziţia unui jucător. Principalele riscuri ţin de neîncasări şi blocarea proiectelor # Ziarul Financiar
Distribuitorul de materiale şi finisaje pentru construcţii Sipex Company, listat la bursă sub simbolul SPX, îşi planifică extinderea în două regiuni din ţară, fie prin preluarea unui jucător local, fie prin deschiderea unor noi puncte de operare, spune Irinel Gheorghe, CEO şi acţionar majoritar al companiei, invitat la ediţia din 18 decembrie a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi.
00:30
00:15
Jorge Araya, director general al BAT România şi Director al Ariei Europa de Sud-Est: România oferă oportunităţi fantastice pentru investitori, chiar dacă 2025 a fost un an dificil. Pe termen lung, lucrurile arată foarte bine # Ziarul Financiar
Creşterea economică pe care a avut-o România în ultimii 10 ani, în fruntea clasamentului european, şi deschiderea spre dialog a guvernului au dat multă încredere acţionarilor să mizeze pe această piaţă şi să continue să investească aici, a declarat Jorge Araya, Director General, BAT România şi Director al Ariei Europa de Sud-Est, în cadrul conferinţei „Descoperiţi România. Care sunt atuurile României în competiţia pentru atragerea investiţiilor?“, o iniţiativă a Fundaţiei Deloitte.
00:15
PPC blue, divizia de mobilitate electrică a PPC, ajunge la peste 1.100 de staţii electrice în România: Continuăm dezvoltarea în 2026 # Ziarul Financiar
Reţeaua de staţii electrice a PPC blue, divizia de mobilitate electrică a grecilor de la PPC, unul dintre cei mai puternici jucători din segmentul energetic local, s-a dublat anul acesta, iar pentru 2026 este vizată expansiunea pe trei direcţii strategice.
00:15
Afaceri de la Zero. Andra Cordovan a lucrat într-o florărie când era studentă la Facultatea de psihologie şi a decis apoi să îşi facă propriul business în acelaşi domeniu. Vânzările ANDRA - a floral story au crescut cu 25% în acest an # Ziarul Financiar
„Eu am absolvit Facultatea de psihologie şi eram oarecum indecisă, nu ştiam exact pe ce drum vreau să merg, dar angajându-mă ca studentă într-o florărie, mi se părea super interesant şi voiam să văd cum e. A început să îmi placă şi atunci am zis că îmbină şi un pic pe partea de psihologie. Mi se pare un domeniu stimulativ, atât din punct de vedere psihologic, cât şi creativ. Toată familia e implicată în afacerea asta, am noroc că mă sprijină şi mă ajută toată familia, dar în principal sunt doar eu cu mama mea”, a povestit Andra Cordovan.
00:15
Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Anca Iosif, o călătoare pe Via Transilvanica, a parcurs întreg traseul în două etape, la distanţă de patru ani şi are în plan să cuprindă într-o carte toată călătoria. „Via Transilvanica se pricepe foarte bine să îţi arate puterea simplităţii“ # Ziarul Financiar
Anca Iosif, jurnalistă de profesie, a intrat prima dată pe traseul Via Transilvanica în 2021, când proiectul nici nu era finalizat, iar drumul era abia pe jumătate marcat. A parcurs atunci 700 de kilometri, într-un moment în care comunităţile abia dacă ştiau de traseul care le străbătea satele şi cărările. Cu un ghiozdan în spate şi cu obiectivul de a documenta traseul, Anca a pornit pe Via Transilvanica.
00:15
România azi - Alianţa pentru Bunăstare. Ştefan Stavrositu, membru al UNSAR şi CEO al BCR Asigurări de Viaţă: Piaţa asigurărilor de viaţă are un ritm de creştere mai accelerat în 2025 decât cel al asigurărilor generale, ceea ce este nefiresc. Totuşi, ponderea asigurărilor de viaţă este în continuare la 18-20%, deci loc de creştere există # Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor de viaţă a ajuns în anul 2025 să aibă un ritm de creştere peste cel al asigurărilor generale, în ciuda unei ponderi mai mici a volumului de prime brute subscrise în totalul pieţei de circa 18%-20%, faţă de o pondere de 81% a asigurărilor generale. Totuşi, acest lucru înseamnă că există potenţial şi loc de creştere, a spus Ştefan Stavrositu, membru UNSAR şi CEO al BCR Asigurări de Viaţă, în cadrul emisiunii România azi - Alianţa pentru BunăStare.
00:15
ZF Private Health. Florin Sângeorzan, fondatorul clinicii Santech Medical din Bistriţa, care a pariat pe AI în recuperarea medicală: Până la finalul primăverii anului viitor, vrem să ajungem la 10 clinici în sistem de franciză # Ziarul Financiar
Santech Medical din Bistriţa, care a pariat pe AI în recuperarea medicală, are în plan ca până la finalul primăverii lui 2026 să ajungă la 10 clinici în sistem de franciză pe piaţa locală.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Marius Cara, şeful Biroului BEI Group în România: Avem un pipeline consistent pentru anii care vin şi suntem aici să sprijinim dezvoltarea economică a României, nu numai prin finanţare, ci şi prin asistenţă tehnică # Ziarul Financiar
Diversificarea instrumentelor de finanţare a proiectelor care se înscriu în logica tranziţiei energetice a fost unul dintre cei mai importanţi paşi făcuţi anul acesta de Banca Europeană de Investiţii (BEI) pe plan local.
00:15
Tranzacţie între retailerii sportivi. Reţeaua de magazine cu articole sportive SportGuru cumpără Bikexpert, unul dintre cei mai vechi retaileri de biciclete din România # Ziarul Financiar
SportGuru, un business care numără şapte magazine în Bucureşti şi în ţară, specializate pe articolele sportive, a anunţat achiziţia businessului Bikexpert, unul dintre cei mai vechi retaileri de biciclete din România şi distribuitorul oficial al brandului german de biciclete CUBE, precum şi al altor branduri relevante de accesorii şi componente pentru ciclism.
00:15
Au intrat banii pentru una dintre cele mai surprinzătoare tranzacţii. Francezii de la VINCI, majorare de capital de 600 mil. lei, adică 120 mil. euro, în VINCI Energies, braţul care i-a preluat pe clujenii de la Energobit # Ziarul Financiar
Pe 10 decembrie, VINCI Energies a anunţat finalizarea achiziţiei grupului antreprenorial Energobit, aceasta fiind una dintre cele mai importante tranzacţii de anul acesta.
00:15
Fondul suedez OX2 a montat ultima turbină la Green Breeze, Galaţi, unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din al doilea val. Suedezii fac parte din clubul select de companii cu portofolii de peste 1 GW în România # Ziarul Financiar
Ultima turbină din cele 16 a fost montată în parcul eolian Green Breeze din Galaţi, astfel că proiectul este foarte aproape de a injecta energie în sistemul energetic naţional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.