Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar general al Capitalei: Vom avea foarte mult de lucru

„Eu am absolvit Facultatea de psihologie şi eram oarecum indecisă, nu ştiam exact pe ce drum vreau să merg, dar angajându-mă ca studentă într-o florărie, mi se părea super interesant şi voiam să văd cum e. A început să îmi placă şi atunci am zis că îmbină şi un pic pe partea de psihologie. Mi se pare un domeniu stimulativ, atât din punct de vedere psihologic, cât şi creativ. Toată familia e implicată în afacerea asta, am noroc că mă sprijină şi mă ajută toată familia, dar în principal sunt doar eu cu mama mea”, a povestit Andra Cordovan.