20 decembrie. S-a născut omul politic Ion Gh. Duca, premierul asasinat de legionari

21:00

Lucrările de demolare a fostului Spital de Boli Infecțioase din Constanța au scos la iveală zece morminte din perioada romană târzie, cu obiecte din Africa de Nord. Cercetătorii analizează dacă acestea aparțin coloniștilor sau comercianților din zonă. Mormintele vor fi studiate anul viitor.