20 decembrie. S-a născut omul politic Ion Gh. Duca, premierul asasinat de legionari
Adevarul.ro, 20 decembrie 2025 00:15
Ion Gh. Duca s-a născut pe 20 decembrie 1879, la București și a fost un om politic liberal. Tot pe 20 decembrie s-au născut mitropolitul Andrei Șaguna și arhitectul Ioan Mincu.
• • •
Acum 30 minute
00:15
00:15
Trump și Congresul SUA se iau la „trântă”. Explicația de la Washington: cine susține România în bătălia politică americană # Adevarul.ro
Congresul SUA a adoptat, miercuri, o strategie de apărare diferită de cea elaborată de oamenii președintelui Trump. Cercetătoare la prestigioasa Universitate Georgetown din Washington DC, Antonia Pup explică, pentru „Adevărul”, care sunt mizele și dedesubturile acestei aparente confruntări
00:15
Bărbat din Mureș pus sub control judiciar timp de 60 de zile după publicarea de mesaje antisemite online # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 42 de ani din municipiul Reghin a fost plasat, vineri, sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a postat mesaje antisemite pe o reţea de socializare, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.
Acum o oră
23:45
Radu Marinescu anunță că va merge luni în Parlament la moțiunea simplă și la „Ora Guvernului”: „Voi răspunde cu date concrete” # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că se va prezenta luni în Parlament atât la dezbaterea moțiunii simple depuse de opoziție împotriva sa, cât și la „Ora Guvernului”, inițiată de USR, unde este chemat să ofere explicații în contextul anchetei jurnalistice realizate de Recorder.
23:45
Diagnostic rapid și intervenții exersate pe „copia” pacientului. Cum ar putea ajuta în viitor caravanele medicale. „Nu sunt SF” # Adevarul.ro
În spitalele viitorului se vor putea executa „copii” ale pacientului pe baza investigațiilor imagistice, iar anumite intervenții să fie astfel exersate pentru a se minimiza riscurile. Caravanele medicale ar putea fi, pe de altă parte, soluția pentru un diagnostic rapid în zonele defavorizate.
23:45
Chivu s-a prăbușit în Supercupa Italiei. După FCSB, Bologna a pus-o la respect și pe Inter # Adevarul.ro
Cristian Chivu (45 de ani) mai are de așteptat pentru a pune mâna pe primul trofeu ca antrenor la Inter Milano.
Acum 2 ore
23:30
Fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, trimis în judecată într-un dosar de corupție # Adevarul.ro
Fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Bogdan Cristian Nica, a fost trimis în judecată pentru infracțiuni de corupție, într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Prahova.
23:00
Donald Trump nu exclude un război cu Venezuela. Ce spune despre președintele Maduro: „El știe exact ce vreau” # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat vineri că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, în timp ce marina militară americană continuă să atace în apropierea acestei țări ambarcațiuni despre care susține că transportă droguri.
23:00
Stan Wawrinka și-a anunțat retragerea din tenis la 40 de ani. Elvețianul a oferit momente magice în circuitul masculin # Adevarul.ro
Stan „The Man” agață racheta-n cui.
23:00
„Nu mă mut ca țiganul cu cortul”. O afirmație a lui Radu Miruță, criticată de sociologul Gelu Duminică. Cum răspunde noul ministru al Apărării # Adevarul.ro
O afirmație făcută de ministrul Economiei și ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță (USR), într-o emisiune la Prima News a stârnit reacții critice din partea societății civile, după ce acesta a folosit o expresie considerată discriminatorie.
22:45
România a depus a patra cerere de plată din PNRR. 2,62 miliarde de euro, bani nerambursabili, așteptați de la Comisia Europeană # Adevarul.ro
România a depus oficial, vineri seară, a patra cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare totală de 2,62 miliarde de euro, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
22:45
NATO va avea și în România o platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, a doua după cea din Polonia # Adevarul.ro
Transportul celei mai mari părţi a ajutorului militar oferit Ucrainei se face în prezent printr-un centru logisticândin sud-estul Poloniei. Un al doilea astfel de centru, care ca funcționa în România, este aşteptat să intre sub comanda NATO până la sfârşitul lunii ianuarie.
22:45
Superliga: CFR Cluj a ținut-o în ceață pe FC Botoșani. Moldovenii n-au obținut punctul care îi readucea în vârf # Adevarul.ro
Etapa a 21-a din Superliga de fotbal a început vineri seară, la Botoșani.
Acum 4 ore
22:15
Cum răspunde premierul Bolojan la scandalul din Justiție. Venirea lui Ludovic Orban și schimbările din PNL # Adevarul.ro
Ilie Bolojan s-a arătat, într-un interviu acordat publicaţiei Cotidianul, mulţumit de activitatea ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, deși spune că „are o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat” în domeniul justiției.
22:15
O tânără de 25 de ani a murit și doi bărbați au fost răniți într-un accident produs la Moinești # Adevarul.ro
Două autoturisme s-au ciocnit violent, vineri seară, în municipiul Moinești, județul Bacău, accidentul soldându-se cu moartea unei tinere de 25 de ani și rănirea a doi bărbați.
22:00
Florin Talpan vrea să scoată naționala de fotbal a României de pe orbita mondială. Juristul n-are milă de FRF # Adevarul.ro
Juristul de la CSA Steau a făcut demersuri oficiale la FIFA și UEFA pentru excluderea echipei naționale și a cluburilor românești din competițiile internaționale
22:00
Prințul Harry și Meghan Markle anunță o schimbare majoră de nume. Cuplul a fondat organizația caritabilă acum cinci ani # Adevarul.ro
Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat o schimbare majoră de nume. Aceasta vizează fundația lor înființată în urmă cu cinci ani.
21:45
Cartea „Permis de presă”, de Horia Ghibuțiu. Jurnalistul, încă pregătit să dea cea mai importantă știre despre omenire # Adevarul.ro
După 35 de ani de jurnalism, Horia Ghibuțiu vorbește despre cea mai importantă știre despre omenire și despre ce mai înseamnă astăzi meseria de jurnalist în cartea „Permis de presă”
21:45
O femeie de 50 de ani a fost salvată dintr-o fântână de patru metri adâncime. Pompierii au reușit să o scoată în 15 minute # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 50 de ani a fost salvată, vineri seara, de pompierii militari din Olt în urma unei acțiuni contracronometru. Femeia a căzut într-o fântână de patru metri adâncime.
21:30
Secretomanie totală privind reînhumarea la Iași a ultimului domn al Moldovei. Autoritățile dau din colț în colț # Adevarul.ro
La mai bine de o lună de la aducerea la Iași a rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica, reînhumarea acestora rămâne incertă.
21:30
Potrivit horoscopului de sâmbătă, 20 decembrie, relațiile se cer consolidate, sănătatea cere atenție la rutine, iar deciziile financiare trebuie luate cu calm și luciditate. Esențialul este să nu grăbiți nimic și să vă bazați pe ceea ce oferă siguranță pe termen lung.
21:15
A fost confirmat noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. Cine este Darryl Nirenberg # Adevarul.ro
Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, a anunţat, vineri, misiunea diplomatică americană din România.
21:15
Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anunțat vineri, 19 decembrie, pe Facebook, că blocurile din România cu 3 sau 4 etaje, construite înainte de 1990 și care nu au fost prevăzute cu lifturi, ar putea beneficia în curând de ascensoare.
21:00
Guvernul le ia locuințele de serviciu foștilor magistrați, militari și polițiști care s-au pensionat. Proiectul a fost deja elaborat # Adevarul.ro
Foști procurori, judecători, militari, polițiști și angajați din serviciile secrete, precum și urmașii lor, nu vor mai putea folosi locuințele de serviciu după ce sunt eliberați din funcție ori se pensionează.
21:00
Descoperire arheologică de excepție la Constanța: morminte vechi cu obiecte din Africa de Nord # Adevarul.ro
Lucrările de demolare a fostului Spital de Boli Infecțioase din Constanța au scos la iveală zece morminte din perioada romană târzie, cu obiecte din Africa de Nord. Cercetătorii analizează dacă acestea aparțin coloniștilor sau comercianților din zonă. Mormintele vor fi studiate anul viitor.
Acum 6 ore
20:30
Replica sarcastică a premierului belgian, după acuzațiile de complezență față de Rusia: „Trebuie să mă duc la Sankt Petersburg” # Adevarul.ro
Premierul belgian Bart De Wever a răspuns ironic unui jurnalist de la Politico, care l-a acuzat de complezență față de Rusia, în contextul eșecului summitului european de la Bruxelles de a garanta, prin active rusești înghețate, un împrumut destinat Ucrainei.
20:30
Motivarea condamnării rapperului Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare. „A încurajat tacit consumul de droguri în rândul tinerilor” # Adevarul.ro
Condamnarea rapperului Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare are și un caracter de exemplu, după cum au subliniat judecătorii Curții de Apel Constanța în motivarea deciziei.
20:30
Ceața afectează traficul aerian pe aeroportul din Iași. Două zboruri au fost redirecționate la Bacău # Adevarul.ro
Mai multe zboruri sunt afectate vineri seară pe aeroportul din Iași, din cauza ceții dense, două curse dinspre Basel și Veneția fiind redirecționate către aeroportul din Bacău.
20:15
Marco Rubio spune că „s-au făcut progrese” în negocierile pentru Ucraina: „Mai este cale de parcurs” # Adevarul.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina au înregistrat progrese.
20:15
China a anunțat descoperirea celui mai mare zăcământ de aur submarin. Este cel mai mare din Asia # Adevarul.ro
China a descoperit primul său zăcământ de aur submarin, considerat acum cel mai mare din Asia. Autoritățile de la Beijing nu au dezvăluit mărimea exactă a comorii din Marea Bohai.
20:15
Strategia UE pentru Ucraina, blocată. Rusia, cu ajutorul SUA, a rămas cu activele intacte: „Putin a promis o parte din acești bani americanilor” # Adevarul.ro
Folosirea activelor rusești pentru garantarea unui împrumut pentru Ucraina a fost respinsă de țările europene, în contextul în care nu numai Rusia, dar și SUA și-au folosit pârghiile pentru a deturna această strategie, spune Iulia Joja, analistă de politică externă din Washington.
20:15
Secretarul de stat american Marco Rubio: „Nu va exista pace" în Fâşia Gaza fără dezarmarea Hamas # Adevarul.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat vineri, 19 decembrie că „nu va exista pace” în Fâşia Gaza fără dezarmarea grupării islamiste Hamas, relatează AFP.
20:00
Un fost secretar de stat scapă de răspundere penală prin prescriere. Angajatul care a mințit pentru el, condamnat definitiv # Adevarul.ro
Tribunalul Ilfov a decis joi, 18 decembrie, încetarea procesului penal în cazul lui Ionel Minea, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pe motiv că faptele s-au prescris, potrivit Hotnews. Decizia nu este însă definitivă.
19:45
Drona rusească „Orlan-10” s-a prăbușit în zona rurală a orașului Izmit, Turcia. Partea turcă a început o anchetă.
19:45
Lovitură pentru Sorin Oprescu. Fostul primar rămâne cu 10 ani și 8 luni de închisoare, după decizia definitivă a ÎCCJ # Adevarul.ro
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au respins cererea de recurs în casație formulată de fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu.
19:30
Ai observat cât de mult contează să respiri ușor atunci când te simți obosit sau congestionat? Este genul de lucru pe care îl ignorăm până în momentul în care devine o problemă reală.
19:30
Cine sunt cei 12 miliardari ai administrației Trump. Au o avere netă de 390 de miliarde de dolari # Adevarul.ro
Guvernul american condus de Donald Trump este cel mai bogat din istoria modernă a Statelor Unite, având o avere cumulată de peste 390 de miliarde de dolari, incluzând 12 miliardari instalați în funcții din ianuarie 2025.
19:15
Medalie ironică pentru Viktor Orban. Șeful diplomației poloneze îl „decorează” cu Ordinul Lenin după declarațiile despre activele ruse # Adevarul.ro
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, l-a ironizat public pe premierul ungar Viktor Orban, căruia i-a „decernat” simbolic o medalie a Ordinului Lenin.
19:00
Rodica Stănoiu a fost înmormântată pentru a doua oară, după ce procurorii au dispus deshumarea pentru a investiga circumstanțele decesului.
19:00
Guvernul Franței a cerut fermierilor să respecte un armistițiu de Crăciun și să suspende protestele # Adevarul.ro
Guvernul francez a cerut fermierilor să oprească protestele de Crăciun, dar decizia finală depinde de răspunsul prim-ministrului la cererile lor.
18:45
Ilie Bolojan, vizită neanunțată la Constanța, după demisiile în lanț din administrația locală # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan, totodată președinte al PNL, a ajuns de urgență la Constanța, într-o vizită neanunțată, pe fondul unei crize politice și administrative care afectează județul.
18:45
Atac la metroul din Taipei, capitala Taiwanului. Trei persoane au fost ucise. E alertă maximă # Adevarul.ro
Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost rănite în atacuri, comise în principal cu cuţitul, vineri, 19 decembrie, la metroul din Taipei, a declarat pentru AFP şeful pompierilor din capitala Taiwanului. Suspectul este şi el mort.
Acum 8 ore
18:30
Un fals agent MI6, condamnat după o înșelătorie sentimentală: trebuie să plătească 125.000 de lire victimei # Adevarul.ro
Escrocul Mark Acklom, care s-a prezentat drept bancher bogat și agent MI6, a fost obligat de instanță să plătească despăgubiri unei femei pe care a înșelat-o.
18:30
O tânără de 26 de ani a murit după o operație, pentru că s-a infectat cu o bacterie în spital. Familia face acuzații grave # Adevarul.ro
O tânără de 26 de ani a murit după o lună și jumătate de internare, iar familia acuză o infecție intraspitalicească. Fata a ajuns inițial la Spitalul de Urgență din Galați cu o formă gravă de pancreatită și a fost operată.
18:15
Administraţia Trump va publica sute de mii de documente din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein: „Fiecare victimă este complet protejată” # Adevarul.ro
Administraţia Trump se pregăteşte să dezvăluie vineri „câteva sute de mii de documente” despre infractorul sexual Jeffrey Epstein, urmând ca alte documente să fie publicate în săptămânile următoare, a anunțat un înalt oficial al Departamentului de Justiţie, potrivit AFP.
18:00
Lucrări de reparații urgente la Bazinul de Apă Curată Voila, din Prahova. Se va realiza un by-pass provizoriu la conducta de aducţiune # Adevarul.ro
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) anunţă, vineri, intervenţii în regim de urgenţă la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova.
18:00
Nicuşor Dan laudă eficiența Coaliției: a stabilizat România într-un moment de vulnerabilitate # Adevarul.ro
România s-a aflat într-o poziţie vulnerabilă din punct de vedere economic, însă coaliţia aflată la guvernare a reuşit să gestioneze riscurile majore la nivel macro, a declarat vineri, la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă.
18:00
Drumul de mare viteză Bucureşti - Giurgiu ia „startul” în ianuarie. CNIR a dat ordinul pentru realizarea studiului de fezabilitate # Adevarul.ro
Realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteză București-Giurgiu va începe din 19 ianuarie 2026, conform Ordinului de începere pe care Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) l-a emis vineri, 19 decembrie
18:00
De ce au președintele și primul-ministru filosofii diferite despre prescrierea faptelor de corupție?
17:45
Ultima inspecție înainte de deschiderea sectorului Focșani-Adjud de pe A7. „Înainte de Crăciun vom avea încă 50 de km de autostradă” # Adevarul.ro
Ultima inspecție importantă a avut loc vineri pe șantierul Autostrăzii Moldovei înainte de deschiderea sectorului Focșani-Adjud. Sectorul se va deschide înainte de Crăciun.
