SmartJob contra minciunii | Col. în rezervă Ciprian Pripoae-Șerbănescu: Dacă România ar fi atacată, sunt convins că românii ar apăra-o

12:10

Pe măsură ce invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina intră în al patrulea an, orașul Liov se confruntă cu o nouă realitate sumbră: nu mai are spațiu în care să-și îngroape soldații căzuți.În această săptămână, pentru prima dată din 2022, soldații ucraineni uciși în conflict vor fi înmormântați într-o nouă zonă a cimitirului istoric Liceakiv din oraș.Câmpul de Onoare din cimitir – care a fost deschis în 2022, la scurt timp după începerea invaziei Rusiei în Ucraina – este deja plin....