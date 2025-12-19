Cristi Chivu, discurs de mare campion după eliminarea Interului din Supercupa Italiei! De ce l-a ținut pe bancă pe Lautaro Martinez
Fanatik, 20 decembrie 2025 00:30
Inter a pierdut semifinala din Supercupa Italiei, în fața celor de la Bologna, la loviturile de departajare, asta după ce a fost egal la finalul celor 90 de minute.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum o oră
00:30
Cristi Chivu, discurs de mare campion după eliminarea Interului din Supercupa Italiei! De ce l-a ținut pe bancă pe Lautaro Martinez # Fanatik
Inter a pierdut semifinala din Supercupa Italiei, în fața celor de la Bologna, la loviturile de departajare, asta după ce a fost egal la finalul celor 90 de minute.
Acum 2 ore
00:00
Premoniția lui Cristi Chivu! Ce a spus antrenorul lui Inter înainte să fie bătut de Bologna în Supercupa Italiei # Fanatik
Cristi Chivu a prevăzut dezastrul lui Inter din Supercupa Italiei. Echipa antrenorului român a fost eliminată la penalty-uri de Bologna, fosta adversară a FCSB-ului din Europa League
00:00
Adevărul despre cetățenia sportivei Elena Rybakina. Kazahstanul reacționează după acuzațiile venite din Rusia # Fanatik
Tensiuni majore legate de cetățenia sportivei Elena Rybakina. Federația de Tenis din Kazahstan reacționează ferm în fața acuzațiilor venite din partea Rusiei.
19 decembrie 2025
23:50
Petre Grigoraș, cel care cu ani în urmă era unul dintre cei mai buni antrenori din prima ligă, tocmai ce a semnat cu o nouă echipă, iar planurile sunt mari.
23:40
Cine l-a ajutat pe Walter Zenga să fie numit antrenor în țara noastră. La acea vreme promova aspiratoarele, însă ulterior destinul i s-a schimbat total.
23:20
Leo Grozavu, supărat pe jucători după Botoșani – CFR Cluj 0-1: „Să redevenim echipa care se bate pentru orice minge” # Fanatik
Leo Grozavu spune că este dezamăgit de eșecul pe care echipa sa l-a înregistrat la meciul cu CFR Cluj, 0-1, din runda cu numărul 21 a SuperLigii României.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 20 decembrie. Bet Builder de cotă 6.50 la Superbet pentru UTA – Dinamo # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 20 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 6.50 la meciul UTA - Dinamo.
23:10
Celebra jucătoare de tenis se iubește cu un fost fotbalist de la CS Mioveni: ”Mi-a plăcut foarte mult” # Fanatik
Relație sentimentală între o celebră tenismenă și un sportiv care a evoluat pentru clubul CS Mioveni. Tânăra de 29 de ani este fericită cu schimbările din viața sa.
Acum 4 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 20 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 829 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Premier League.
22:40
CFR Cluj, back in business după victoria de la Botoșani: „Cu siguranță ne vom bate până la final” # Fanatik
CFR Cluj visează din nou la play-off, după ce a dat lovitura la Botoșani. Vicecampioana s-a impus cu 1-0 în Moldova și i-a provocat echipei lui Leo Grozavu prima înfrângere pe teren propriu
22:30
Daniel Pancu, fără milă pentru „dezertorii” de la CFR Cluj după victoria de la Botoșani: „Din ianuarie mă bazez doar pe jucătorii de caracter!” # Fanatik
Daniel Pancu se declară mulțumit de victoria pe care echipa sa a obținut-o, 1-0, contra celor de la Botoșani în etapa cu numărul 21 a SuperLigii României.
22:10
Anunțul lui Daniel Bîrligea înainte de FCSB – Rapid: „Nu forțez nimic!”. Ce decizie a luat vârful campioanei # Fanatik
FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Daniel Bîrligea s-a recuperat după accidentare și e apt de joc pentru derby-ul cu Rapid. Ce decizie a luat atacantul FCSB
22:00
Ghinion teribil pentru CFR Cluj! Andrei Cordea s-a accidentat la Botoșani! Ce a pățit fotbalistul: „Sunt foarte amețit” # Fanatik
Andrei Cordea s-a accidentat la meciul dintre FC Botoșani și CFR Cluj, iar după multiple intervenții ale medicilor, fotbalistul formației din Gruia a fost înlocuit.
21:30
Mihai Stoica, „înțepături” pentru Filipe Coelho după ce Craiova a fost eliminată dramatică din Europa: „E o mare greșeală” # Fanatik
Mihai Stoica, rivalul celor de la Universitatea Craiova, a rămas șocat de ce au pățit oltenii la Atena. Nu doar că au pierdut cu AEK, scor 2-3, dar au și fost eliminați dramatic din Conference League
21:10
Statul bagă 300 de milioane de euro în prize. ”Revoluția” pe care o pregătește guvernul pe drumurile publice # Fanatik
România bagă 300 de milioane de euro în prize. Ministerul Transporturilor a publicat un ghid pentru cei care vor să beneficieze de sumele din fonduri europene. Despre ce e vorba?
21:10
Daniel Bîrligea pune sare pe rana deschisă a Universității Craiova după eliminarea din Conference League: ”Noi avem acei jucători” # Fanatik
Universitatea Craiova a fost eliminată din Conference League. Cum a comentat Daniel Bîrligea drama trăită de rivala din SuperLiga în partida cu AEK Atena.
Acum 6 ore
20:50
Italienii detonează bomba finalului de an! Adrian Mutu își poate îndeplini visul de a antrena Fiorentina # Fanatik
Adrian Mutu ar putea să fie al doilea antrenor român din Serie A, anunță italienii, care vorbesc despre șansele ca "Briliantul" să ajungă la Fiorentina.
20:30
“Dinozaurul” Alex Chipciu face haz de necaz pe seama poreclei: “E caterincă! Soţia e cam supărată. Zicea că am pe altcineva la cât stau plecat de acasă” # Fanatik
Alex Chipciu se află aproape de finalul carierei, așa că trage foarte tare pentru a rămâne în formă! „Dinozaurul” stă plecat de acasă aproape toată ziua pentru a putea fi la un nivel ridicat
20:10
Minus 2,1 milioane de euro pentru Gigi Becali! Tavi Popescu, o nouă lovitură dată patronului de la FCSB # Fanatik
Veste proastă pentru Gigi Becali în final de an. Patronul FCSB are o gaură de 2,1 milioane de euro, iar printre vinovați se numără și Octavian Popescu
19:50
Jucătorul pe care Mihai Rotaru a plătit 1 milion de euro pleacă în iarnă: “Trebuie să joace! Am discutat deja cu cei de la Universitatea Craiova” # Fanatik
I-a costat pe olteni 1 milion de euro în vară, dar pleacă de la echipă în această iarnă. Giovanni Becali a oferit ultimele detalii despre fotbalistul care va fi cedat de Mihai Rotaru.
19:40
Locul pe care David Popovici îl numește, de fapt, acasă. Celebrul campion olimpic recunoaște că nu ar vrea să se stabilească în altă regiune de pe glob.
19:10
„Praf în ochi”. Șumudică a luat foc la comparația Boupendza – Baroan! A dezvăluit cum l-a vândut Rapid pe 800.000 de euro! # Fanatik
Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte în momentul în care i-a comparat pe Aaron Boupendza, atacantul adus de el la Rapid, și Antoine Baroan, actualul jucător al giuleștenilor.
Acum 8 ore
19:00
Șomajul în România este extrem de scăzut, iar economia se confruntă cu un deficit de muncitori în aproape toate sectoarele. Companiile caută angajați pentru a acoperi lipsa de personal.
18:50
Cutremur în SuperLiga! CFR Cluj și Petrolul au primit interdicție la transferuri de la FIFA # Fanatik
Probleme mari pentru două echipe de tradiție din SuperLiga României, asta după ce FIFA le-a dat interdicție la transferuri chiar cu câteva zile înainte de perioada de mercato din iarnă.
18:40
Rezultate SuperLiga, etapa 21. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 21. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape.
18:20
Faza din AEK – Universitatea Craiova care i-a amintit lui Sorin Cârțu de dușmanul Sorin Costreie: „Dacă jucam cu FCSB era la fel!” # Fanatik
Universitatea Craiova a ieșit din Conference League, însă președintele de onoare al echipei, Sorin Cârțu, nu uită de războiul care există pe plan intern.
18:10
Dinamo încearcă să dea lovitura în mercatoul de iarnă și să transfere un fundaș central de la AC Milan. Nu e pentru prima dată când roș-albii încearcă achiziționarea acestui fotbalist
18:10
Cine este „milionarul fără chip”, omul din spatele Dracula Land. Dragoș Dobrescu, între discreție și proiecte extravagante # Fanatik
Cine este Dragoș Dobrescu, cunoscut și sub numele de „milionarul fără chip”, ce construiește parcul tematic Dracula Land, în valoare de peste 1 miliard de euro, alături de fostul ministru Florin Cîțu
17:50
Bernadette Szocs, mesaj emoționant după ce în 2025 a fost vicecampioană mondială: „Să-mi cânte imnul României e cel mai frumos sentiment”. Video # Fanatik
Bernadette Szocs a vorbit despre ce așteptări are de la anul 2026, cât și despre dorința de a se lupta pentru o medalie la Jocurile Olimpice din 2028, din Statele Unite.
17:40
Nikita Stoinov a impresionat în acest sezon la Dinamo, unde a devenit titular de drept în centrul apărării, alături de Kennedy Boateng. Ce reacție a avut israelianul atunci când a venit oferta din “Ștefan cel Mare”.
17:20
Florin Talpan somează FIFA şi UEFA: „Dacă nu fac dreptate, vor fi traşi la răspundere!”. Cere excluderea echipelor româneşti şi a naţionalei României. Video # Fanatik
Florin Talpan vrea să „arunce în aer” fotbalul românesc. Juristul CSA Steaua a făcut noi declarații explozive în prag de sărbători. Cere excluderea tuturor echipelor din competițiile internaționale
17:10
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va simți adevăratul impact” # Fanatik
Milioane de șoferi din România trebuie să știe ce se va întâmpla de la 1 ianuarie 2026. Modificările fiscale vor avea un impact direct asupra bugetului fiecărui automobilist.
17:10
Cum s-a trăit de pe stadion drama eliminării Universității Craiova: “A fost o noapte îngrozitoare! Nimeni n-a dormit”. Gestul pe care l-a făcut Coelho a doua zi după meci. Exclusiv # Fanatik
Marius Mitran a fost prezent pe stadion la meciul AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. El a povestit cum s-a trăit această dramă oltenească și se ce s-a întâmplat în avionul de întoarcere.
Acum 12 ore
16:40
CSA Steaua îşi premiază cei mai buni sportivi! Decizie stranie: echipa de fotbal, aleasă cea mai bună a anului # Fanatik
Clubul Sportiv al Armatei Steaua își premiază cei mai buni sportivi ai anului 2025. Echipa de fotbal a fost aleasă drept cea mai bună a sezonului precedent.
16:20
Probleme serioase pentru sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo. Elma e acuzată de evaziune fiscală # Fanatik
Sora cea mare a lui Cristiano Ronaldo se confruntă cu neplăceri de ordin juridic. Femeia de afaceri este vizată de o anchetă privind evaziunea fiscală.
16:00
Cât gaz mai ia Uniunea Europeană de la ruși. Cea mai nouă statistică vine cu date interesante # Fanatik
Cât gaz mai ia Uniunea Europeană de la ruși? O nouă statistică arată câteva date extrem de interesante despre importurile de combustibili. Cum arată raportul pe gazul lichefiat?
16:00
Vivi Răchită dezvăluie dezastrul financiar de la Petrolul Ploiești: “Sunt 9 milioane de euro! Au datorii și la Lidl. Nu au mai plătit de cinci ani chiria pentru stadion”. Documente exclusive # Fanatik
Petrolul Ploiești trece prin mari dificultăți financiare. Vivi Răchită a revenit cu acte care dovedesc cât de mare este dezastrul de la formația prahoveană.
15:20
Oldies but Goldies, sâmbătă, 20 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre derby-ul FCSB – Rapid # Fanatik
O nouă ediție de colecție a emisiunii "Oldies but Goldies" va avea loc sâmbătă, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre întâlnirile istorice dintre FCSB și Rapid.
15:00
Sorin Cârţu rupe tăcerea după dezastrul Universităţii Craiova la Atena: “În 52 de ani de fotbal nu am văzut aşa ceva!”. A făcut praf arbitrajul: „Haiducie şi golăneală!”. Exclusiv # Fanatik
Sorin Cârțu a rupt tăcerea după dezastrul trăit de Universitatea Craiova la Atena. Ce spune oficialul oltenilor despre eliminarea din UEFA Conference League.
14:40
Directorul clubului CS Universitatea Craiova, reacţie amară după dezastrul de la Atena: “Am pus şampania la rece degeaba! Îmi venea să sparg televizorul” # Fanatik
Conducerea Universității Craiova a reacționat a doua zi după drama suferită cu AEK Atena. Ce a transmis directorul clubului după dezamăgirea din Conference League.
14:20
Andrei Vochin a făcut comparația Kopic – Gâlcă. „Mereu a dus echipa mai sus decât valoarea reală” # Fanatik
Rapid și Dinamo sunt echipele de pe primele două locuri din SuperLiga, iar influența celor doi antrenori, Constantin Gâlcă și Zeljko Kopic, este una importantă.
14:00
Oferte de Crăciun, doar pe hârtie. Experiment FANATIK: cât au crescut prețurile în supermarket înainte de sărbători # Fanatik
Coșul de cumpărături pentru Crăciun s-a scumpit în doar două săptămâni. Află cât au crescut prețurile la carne, legume, ouă și fructe înainte de sărbători.
13:50
Marius Şumudică, şocat după eliminarea Universităţii Craiova: “Nu m-am trezit nici acum! Se întâmplă o dată la 100 de ani” Săgeţi către Coelho: “Schimbările făcute foarte prost!” # Fanatik
Marius Șumudică, siderat de eliminarea Universității Craiova din Conference League. Antrenorul român a analizat toate aspectele care au condus la seara neagră din Grecia.
13:30
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu # Fanatik
FCSB îi poate pierde pe Darius Olaru și pe Ștefan Târnovanu. Care este, de fapt, suma pentru care Gigi Becali își cedează vedetele.
13:10
Eugen Trică a găsit vinovaţii după “tragedia oltenească” de la Atena: “Trebuie să sari şi să îi omori pe toţi! Am văzut prostia lor!” A distrus arbitrajul. Exclusiv # Fanatik
Eugen Trică a numit vinovații după AEK Atena - Universitatea Craiova. Ce comparație a făcut Bănel Nicoliță între eliminarea oltenilor și celebrul Middlesbrough - Steaua.
13:00
Mitică Dragomir, reacţie fără precedent după dezastrul de la Universitatea Craiova: “Schimbări proaste, arbitru hoţ! 15 minute de groază” # Fanatik
Dumitru Dragomir, fără menajamente după ce Universitatea Craiova a ratat primăvara europeană. Fostul șef LPF a enumerat în direct cauzele care au condus la dezastrul din deplasarea cu AEK Atena.
12:50
(P) Cât costă, în realitate, un implant dentar în România? Ce contează cu adevărat nu e doar prețul # Fanatik
Te gândești serios să apelezi la un implant dentar pentru problema ta evidentă: lipsa dinților. De aceea, întrebarea cât costă un implant dentar în România e cât se poate de firească. Nu vrei să scoți […]
12:40
„Faceți loc că vine nașu’”. Refrenul cu care FCSB o amenință pe Rapid la derby. Statistică de coșmar pentru giuleșteni # Fanatik
Ascendent moral pentru FCSB înaintea derby-ului cu Rapid, meciul finalului de an în România. Asul din mânecă pe care îl au acum roș-albaștrii îi face pe giuleșteni să tremure de frică
12:10
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv # Fanatik
Cristi Coste a oferit ultimele detalii despre starea lui Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB - Rapid. Va putea juca atacantul în meciul sfârșitului de an?
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.