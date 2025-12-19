China simulează război electronic pentru a sabota Starlink deasupra Taiwanului

17:30

Sute de locatari din Rahova, sector 5, stau de două luni fără gaze, în timp ce Distrigaz Sud a suspendat alimentarea din cauza unei probleme. Cu Crăciunul aproape, locatarii se îngrijorează că vor petrece sărbătorile în frig. Asociația de proprietari a cheltuit 56.000 de lei pentru verificări, dar răspunsurile întârzie. Sute de locatari din Rahova, …