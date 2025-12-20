Afacerile care se prăbușesc la final de 2025
Cotidianul de Hunedoara, 20 decembrie 2025 03:00
În octombrie 2025, volumul cifrei de afaceri în servicii de piață a scăzut cu 8,5% față de luna precedentă și cu 7,3% față de aceeași lună din 2024. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la hoteluri, restaurante și agenții turistice, în timp ce serviciile de coafură și activitățile de spălare au avut creșteri ușoare. The post Afacerile care se prăbușesc la final de 2025 appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum o oră
03:00
În octombrie 2025, volumul cifrei de afaceri în servicii de piață a scăzut cu 8,5% față de luna precedentă și cu 7,3% față de aceeași lună din 2024. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la hoteluri, restaurante și agenții turistice, în timp ce serviciile de coafură și activitățile de spălare au avut creșteri ușoare. The post Afacerile care se prăbușesc la final de 2025 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
22:30
Explozie de prețuri în România după 1 ianuarie. Economist: Lumea o să o ducă greu # Cotidianul de Hunedoara
Anul 2026 se anunță a fi unul al scumpirilor. Carburanții, energia, gazul și taxele vor pune presiune pe bugetele familiilor. The post Explozie de prețuri în România după 1 ianuarie. Economist: Lumea o să o ducă greu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
20:50
Apele Române, intervenție de urgență la Bazinul de Apă Curată Voila, din județul Prahova # Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) au anunțat, vineri, intervenţii în regim de urgenţă la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova. The post Apele Române, intervenție de urgență la Bazinul de Apă Curată Voila, din județul Prahova appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Alpinist român, mort pe cel mai înalt vulcan activ din lume, la peste 6.500 de metri altitudine # Cotidianul de Hunedoara
Un alpinist român de 57 de ani a decedat pe vulcanul Ojos del Salado din Chile, la 6.540 m, în timpul unei expediții autorizate. The post Alpinist român, mort pe cel mai înalt vulcan activ din lume, la peste 6.500 de metri altitudine appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Statul vrea să construiască lifturi în blocurile comuniste de 3 și 4 etaje # Cotidianul de Hunedoara
Prin Programul Național Lift pentru Viață, se propune construirea de lifturi în blocurile vechi, ridicate înainte de 1990, cu 3 sau 4 etaje. Inițiativa are ca scop sprijinirea persoanelor în vârstă. The post Statul vrea să construiască lifturi în blocurile comuniste de 3 și 4 etaje appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
19:10
ANAF a prins o evaziune fiscală de aproape 2,6 milioane lei în Giurgiu și a aplicat amenzi usturătoare, confiscând banii și suspendând activitatea firmei. The post Cum e furat ANAF în 2025. Lecție de evaziune în Giurgiu appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Primăria Capitalei propune o taxă de 10 lei pe noapte pentru turiștii care se cazează în București, începând din 2026, pentru a sprijini promovarea turistică și dezvoltarea serviciilor în oraș. The post Taxă nouă pentru București. 10 lei pe noapte. Cine plătește appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Nici urmă de criză în bănci! Românii vor continua să ia credite ipotecare și în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Analiștii văd cu ochi buni evoluția pieței de creditare în 2026. Cererea pe zona de credite ipotecare rămâne solidă, la fel și solicitările de refinanțare. The post Nici urmă de criză în bănci! Românii vor continua să ia credite ipotecare și în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Revoltă la Senat. Povestea celor trei secretari generali adjuncți care ar trebui să fie, de fapt, doi # Cotidianul de Hunedoara
„Sub pretextul reformei și al eficientizării, s-au operat reduceri de personal și tăieri de salarii care au afectat exclusiv funcționarii și angajații de execuție. Nu s-a tăiat însă nimic din zona de conducere, din funcțiile politice sau din aparatul de vârf. Dimpotrivă”. The post Revoltă la Senat. Povestea celor trei secretari generali adjuncți care ar trebui să fie, de fapt, doi appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Cotidianul prezintă primele nume care sunt vehiculate pentru a prelua conducerea interimară la filialele PNL din sectoarele 2, 3, 4 și 5. The post Cine sunt lupii tineri din PNL pe care pariază Bolojan SURSE appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Ciprian Ciucu, edil cu acte în regulă. Planul pentru controlul Consiliului General # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu, proaspăt ales edil general al Capitalei la alegerile parțiale din 7 decembrie, a depus vineri după-masa jurământul The post Ciprian Ciucu, edil cu acte în regulă. Planul pentru controlul Consiliului General appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Putin: consecințele ar putea fi grave pentru „tâlhari“ care vor activele rusești # Cotidianul de Hunedoara
Vladimir Putin încearcă să-și atragă de partea sa comunitatea LGBTQ și țările musulmane în tentativa sa de a proteja activele rusești. The post Putin: consecințele ar putea fi grave pentru „tâlhari“ care vor activele rusești appeared first on Cotidianul RO.
17:20
„A mucegăit dosarul”. Noul motiv de amânare în instanță. Imaginea rușinii din justiție # Cotidianul de Hunedoara
Dosarul vizează o cauză civilă, mai exact o acțiune în răspundere contractuală. The post „A mucegăit dosarul”. Noul motiv de amânare în instanță. Imaginea rușinii din justiție appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Patru bărbați au fost reținuți, fiind suspectați de trafic internațional de droguri de mare risc. În locul unde au găsit cartoanele impregnate ar fi amenajat un laborator mare de droguri sintetice. The post Cocaină columbiană impregnată în cartoane de flori, livrată în România appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Paturi pentru bolnavi mai mari decât ușile saloanelor. Anchetă la Spitalul judeţean Botoșani # Cotidianul de Hunedoara
Vicepreşedintele CJ susţine că Spitalul Judeţean de Urgenţă din Botoşani a achiziţionat 350 de paturi şi primul lot livrat, care însă nu corespunde. The post Paturi pentru bolnavi mai mari decât ușile saloanelor. Anchetă la Spitalul judeţean Botoșani appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat finalizarea noului corp medical. „După ani de planuri și întârzieri, astăzi vorbim despre rezultate concrete.” The post Primul corp nou de spital județean după 1989, finalizat appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Creșterea salariului minim, în transparență decizională. Câți bani vor încasa în plus românii din iulie 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Astfel, antreprenorii vor avea o jumătate de an la dispoziție pentru a menține salariile la nivelul actual. Mai apoi vor fi obligați să ajusteze salariile la nivelul stabilit prin lege. În total, creșterea va fi de 275 de lei brut, ceea ce înseamnă aproximativ 175-180 de lei net. Ultimele creșteri ale salariului minim au avut […] The post Creșterea salariului minim, în transparență decizională. Câți bani vor încasa în plus românii din iulie 2026 appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Alte site-uri sunt afectate de atacuri de redirecționare web. Orice persoană care face click este trimisă către comercianți de jucării sexuale și descărcări de malware. The post Site-uri ale guvernului american conțin linkuri către lucruri nedorite appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Cam Abdulakadir ar fi ucis-o pe Mirela Bîftoi prin strangulare, apoi ar fi tranșat-o și a aruncat rămășițele pe un câmp din apropierea A1. Judecătorii au decis condamnarea acestuia la închisoare cu executare, dar și la plata unor daune către familie. Decizia nu este definitivă. The post Turcul care și-a tranșat partenera româncă a fost condamnat appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Sub presiunea centrelor financiare si al lobby-ul discret al SUA, liderii UE aleg îndatorarea în comun pentru Ucraina, rezervându-și însă dreptul folosirii activelor ruse The post SUA și agențiile de rating au speriat UE mai mult decât Rusia appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Bărbatul a fost prins în urma unei acțiuni comune între polițiștii români și autoritățile italiene și urmează să fie extrădat în România. The post Fugar român, prins în Italia după 11 ani de fugă appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Programele ”Şcoala altfel”şi ”Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unităţile de învăţământ. The post Elevii intră în vacanță vineri, cursurile se reiau pe 8 ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
14:30
CFR Călători vrea să se asigure că toți oamenii care vor să folosească trenul pentru a se deplasa de sărbători au posibilitatea să o facă, motiv pentru care transmite mai multe recomandări. Totodată, compania a anunțat suplimentarea locurilor unde va fi necesar. The post CFR face anunțuri despre circulația de sărbători appeared first on Cotidianul RO.
14:30
După confirmarea focarului, autoritățile au dispus măsuri stricte de carantină și control al circulației animalelor în zonă. The post Pesta porcină face ravagii. 1500 de porci, sacrificați de nevoie appeared first on Cotidianul RO.
14:20
După semi-eșecul summitului UE privind Ucraina, atacurile Rusiei și presiunile SUA pentru încheierea păcii, presa din Ucraina și din Vest pare resemnată The post „Adevăruri dureroase” și un „compromis obscen” în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Putin se declară pregătit să pună capăt conflictului, prin mijloace paşnice, dar înțeapă Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Putin dă asigurări că forţele ruse avansează pe tot frontul, în pofida faptului că SUA desfăşoară eforturi diplomatice pentru a pune capăt războiului. The post Putin se declară pregătit să pună capăt conflictului, prin mijloace paşnice, dar înțeapă Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ministrul David a aprobat programele pentru liceu, mai puțin pentru limba şi literatura română # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Educaţiei le-a mulţumit celor peste 1.500 de specialişti care au elaborat aceste conţinuturi curriculare şi care au participat la dezbateri. The post Ministrul David a aprobat programele pentru liceu, mai puțin pentru limba şi literatura română appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Piperea: Ursula von der Leyen îndatorează UE cu încă 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, iar nota de plată va fi achitată de cetățenii europeni # Cotidianul de Hunedoara
Uniunea Europeană este un „zmeu de hârtie”, care nu impresionează lideri ai marilor puteri precum Donald Trump, Vladimir Putin sau Xi Jinping. The post Piperea: Ursula von der Leyen îndatorează UE cu încă 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, iar nota de plată va fi achitată de cetățenii europeni appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Anamaria Gavrilă a declarat că este de acord cu propunerea Dianei Șoșoacă de a face un pol suveranist unit. Grupul din Senat al partidului POT a fost dezintegrat, iar grupul partidului de la Camera Deputaților este în pericol de a dispărea. The post Lidera POT transmite semnale S.O.S către Șoșoacă appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Pompierii au intervenit cu o autoscară pentru a stinge flăcările izbucnite la etajul opt al unui bloc din Brașov. The post Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brașov appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Ludovic Orban vrea scoaterea PSD de la guvernare: „Se poate guverna și minoritar” # Cotidianul de Hunedoara
„Nu cred că PSD își va modifica comportamentul, sunt incapabili să înțeleagă situația în care se găsește România și mai ales să-și schimbe năravurile, vechile năravuri”. The post Ludovic Orban vrea scoaterea PSD de la guvernare: „Se poate guverna și minoritar” appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Sătul pînă în gît de petițiile Declic and comp și de apelurile de tip Revista 22, specializate în „protezarea” a tot felul de inițiative și campanii, nu chem pe nimeni să se alăture poziției mele. O fac pe cont propriu. The post Săriți că eșuează Operațiunea! appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Echipajele SMURD și ale Ambulanței Prahova au intervenit pe centura de vest a Ploieștiului, unde patru mașini s-au ciocnit. The post Ciocnire în lanț pe centura de vest a Ploieștiului appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Reacția Kremlinului după ce UE a anunțat că nu va folosi active înghețate rusești pentru Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Liderii Uniunii Europene au hotărât să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, dar nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate. The post Reacția Kremlinului după ce UE a anunțat că nu va folosi active înghețate rusești pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Preşedintelui francez i s-a reproşat faptul că a discutat cu omologul său rus luni de zile după invazia rusă a Ucrainei. The post Macron se declară pregătit să discute din nou cu Putin appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Anunțul a fost făcut de Sorin Grindeanu la Buzău. The post OFICIAL De marți se va circula pe autostradă până la Adjud appeared first on Cotidianul RO.
13:10
3,5 milioane de dosare pe masa judecătorilor în 2025. CSM reclamă deficit de magistrați # Cotidianul de Hunedoara
La nivelul instanţelor judecătoreşti sunt vacante 779 de posturi de judecător, luând în considerare totalitatea posturilor aprobate, inclusiv cele alocate din fondul de rezervă. The post 3,5 milioane de dosare pe masa judecătorilor în 2025. CSM reclamă deficit de magistrați appeared first on Cotidianul RO.
13:00
În loc să cauți un aparat liber sau să te adaptezi la ritmul unei săli aglomerate, online îți alegi exact ce vrei, când vrei. The post Tot ce trebuie să știi despre jocurile ca la aparate online appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Catedrala Națională, deschisă în perioada 24 decembrie 2025-8 ianuarie 2026 # Cotidianul de Hunedoara
În zilele în care Catedrala este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea Catedralei Naţionale. The post Catedrala Națională, deschisă în perioada 24 decembrie 2025-8 ianuarie 2026 appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Dacă până acum investitorul se plimba între ministere, pentru obținerea documentațiilor necesare investiției, noua legislație inversează fluxul birocratic, afirmă Ministerul Economiei. The post Act de Implementat Net Zero în România appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Continuă confesiunile lui Tudorel Toader: Codurile penale erau venite din „centre de reflexie” # Cotidianul de Hunedoara
„A fost o perioadă în care presiunea politică era mare, iar tentația scurtăturilor, și mai mare”, mărturisește fostul ministru al Justiției din epoca Dragnea, Tudorel Toader. The post Continuă confesiunile lui Tudorel Toader: Codurile penale erau venite din „centre de reflexie” appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Alegeri într-un singur tur. Cum au ajuns PSD și PNL prizonierii propriului avantaj electoral? # Cotidianul de Hunedoara
Alegerile în două tururi ar fi, pentru PSD și PNL, o pierdere imediată. Le-ar strica confortul. Ar rupe din feude. Ar obliga la confruntare adevărată The post Alegeri într-un singur tur. Cum au ajuns PSD și PNL prizonierii propriului avantaj electoral? appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a cerut amânarea semnării pentru a putea explica mai pe îndelete acordul în fața fermierilor. Președintele Braziliei a fost de acord cu propunerea, iar acordul a fost amânat. The post Acordul cu MERCOSUR, amânat după protestele violente appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Marcel Ciolacu a preluat mandatul de președinte al CJ Buzău: „Preiau o datorie și o obligație” # Cotidianul de Hunedoara
„Buzăul este acasă. Și acasă nu promiți, acasă faci. Un județ nu se dezvoltă prin vorbe, ci prin decizii curajoase și efort fizic”. The post Marcel Ciolacu a preluat mandatul de președinte al CJ Buzău: „Preiau o datorie și o obligație” appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Lovitură pentru pensionarii din sistemul public. Guvernul le ia locuințele de serviciu # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul schimbă regulile pentru locuințele de serviciu. Pensionarii și foștii angajați din sistemul public vor trebui să le elibereze. The post Lovitură pentru pensionarii din sistemul public. Guvernul le ia locuințele de serviciu appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Peste două tone de articole pirotehnice, confiscate de poliţişti la Târgovişte # Cotidianul de Hunedoara
Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz. The post Peste două tone de articole pirotehnice, confiscate de poliţişti la Târgovişte appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Medic prins în flagrant, rămas fără contract de muncă și arestat la domiciliu # Cotidianul de Hunedoara
Medicul ortoped a fost prins în flagrant în timp ce primea bani de la nepotul unei femei care urma să fie operată de respectivul doctor. The post Medic prins în flagrant, rămas fără contract de muncă și arestat la domiciliu appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Topul salariului mediu din UE. România, locul 5 de la coadă, peste Ungaria # Cotidianul de Hunedoara
Totuși, salariul mediu din România este la aproximativ jumătate din valoarea medie din Europa. Patru țări din Uniunea Europeană înregistrează salarii sub nivelul celor de la noi din țară. The post Topul salariului mediu din UE. România, locul 5 de la coadă, peste Ungaria appeared first on Cotidianul RO.
12:00
În loc să revină la numărul 33 pe care îl avea anterior, olandezul va prelua numărul folosit anterior de fostul său coechipier Daniel Ricciardo. The post Max Verstappen a anunţat noul număr de concurs appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Ludovic Orban: Am convenit cu Bolojan să negociem fuziunea PNL-Forța Dreptei # Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan a confirmat și el în interviul acordat pentru Cotidianul că liberalii vor negocia cu Ludovic Orban pentru unirea celor două partide. Orban a spus la RFI că aceste negocieri vor fi pornite cel mai probabil la început de 2026. The post Ludovic Orban: Am convenit cu Bolojan să negociem fuziunea PNL-Forța Dreptei appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.