Decizie pe TVA-ul din HoReCa

Cookie-urile sunt fișiere mici stocate pe dispozitivul tău de site-urile web pe care le vizitezi. Acestea îmbunătățesc experiența de navigare, dar și colectează date despre comportamentul tău online, ceea ce îți poate afecta confidențialitatea. După reglementările GDPR, site-urile trebuie să-ți ceară consimțământul tău pentru cookie-urile non-esențiale și să îți ofere opțiunea de a le respinge. Află ce tipuri de cookie-uri există, ce impact au asupra confidențialității tale și cum poți să îți protejezi datele online prin setări simple.