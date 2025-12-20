Victimele Timișoarei, comemorate la Popești Leordeni VIDEO
Cotidianul de Hunedoara, 20 decembrie 2025 12:50
O ceremonie de comemorare a victimelor de la Timișoara are loc la Monumentul Eroilor de la Timișoara din Popești Leordeni, acolo unde, în noaptea de 19-20 decembrie 1989 a fost aruncată cenușa lor. The post Victimele Timișoarei, comemorate la Popești Leordeni VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
13:00
Ceața a dat peste cap traficul aerian. Mai multe curse aeriene au fost deviate pe Otopeni la decizia piloților care s-au temut că nu vor putea aduce pasagerii în siguranță la sol. The post Avioane deviate din cauza ceții appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:50
O ceremonie de comemorare a victimelor de la Timișoara are loc la Monumentul Eroilor de la Timișoara din Popești Leordeni, acolo unde, în noaptea de 19-20 decembrie 1989 a fost aruncată cenușa lor. The post Victimele Timișoarei, comemorate la Popești Leordeni VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:10
Mari pericole pentru imobiliare în 2026. Valoarea proprietăților centrale din marile orașe riscă să se prăbușească # Cotidianul de Hunedoara
Noile reglementări ale ISU privind autorizațiile de securitate la incendiu riscă să scadă valoarea proprietăților din zonele centrale și istorice ale marilor orașe. The post Mari pericole pentru imobiliare în 2026. Valoarea proprietăților centrale din marile orașe riscă să se prăbușească appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Taxa urmează să fie aprobată de către consilierii județeni și este inclusă la capitolul „Servicii medicale de obstetrică ginecologie“. The post Un spital județean introduce „Taxa pe horoscop“ appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Pas înainte pentru revizuirea legislaţiei din justiţie. Decizia privind înfiinţarea Comitetului pentru revizuirea legislaţiei, publicată în MO. The post Pas înainte pentru revizuirea legislaţiei din justiţie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:00
AUR: Spre deosebire de președintele Nicușor Dan, guvernele Franței, Italiei, Poloniei și altor state membre UE consideră că tratatul este dăunător pentru interesele acestor state The post Petrișor Peiu (AUR): „MERCOSUR: Regimul Dan – Bolojan distruge fermierii“ appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, când doamnele pregătesc preparate tradiționale, prin magazine, usturoiul românesc e de negăsit. The post Cârnați românești cu usturoi Made în China appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Puteți vizita locațiile de filmare să trăiți puțin „ca-n filme” The post Filme de Crăciun internaționale filmate în România appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Dezvăluiri inedite făcute de președintele rus în cadrul Retrospectivei anuale. Liderul de la Kremlin a declarat că este îndrăgostit și că merge cu mașina fără escortă prin Moscova. Iar declarațiile nu s-a oprit aici. The post Putin face o dezvăluire uluitoare în fața întregii lumi: e îndrăgostit appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Meciul de fotbal dintre echipele FCSB și Rapid București impune modificări de traseu pentru mai multe linii din Capitală pentru a proteja publicul de incidente. The post Linii deviate duminică seară, din cauza meciului FCSB-Rapid appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Continuă problemele la spitalul unde a murit doctorița Szabo. Managerul Spitalului Judeţean Buzău dezvăluie că pe anumite specialităţi încă sunt probleme mari. The post Continuă problemele la spitalul unde a murit doctorița Szabo appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:50
România așteaptă alți bani din PNRR. Cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2.62 miliarde de euro, depusă aseară. The post România așteaptă alți bani din PNRR appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Menţinerea cotei reduse de TVA la HoReCa a presupus şi consultări cu Comisia Europeană, în contextul în care România este în procedură de deficit excesiv The post Decizie pe TVA-ul din HoReCa appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Ar trebui să „accepți” sau să „refuzi” toate cookie-urile de pe site-uri? Experții IT explică # Cotidianul de Hunedoara
Cookie-urile sunt fișiere mici stocate pe dispozitivul tău de site-urile web pe care le vizitezi. Acestea îmbunătățesc experiența de navigare, dar și colectează date despre comportamentul tău online, ceea ce îți poate afecta confidențialitatea. După reglementările GDPR, site-urile trebuie să-ți ceară consimțământul tău pentru cookie-urile non-esențiale și să îți ofere opțiunea de a le respinge. Află ce tipuri de cookie-uri există, ce impact au asupra confidențialității tale și cum poți să îți protejezi datele online prin setări simple. The post Ar trebui să „accepți” sau să „refuzi” toate cookie-urile de pe site-uri? Experții IT explică appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:10
„Opera m-a ales pe mine, fiindcă am încercat sa mă dezic de ea. Nu am reușit fiindcă e o plăcere, chiar dacă are o responsabilitate mare“ The post Tenorul Ştefan von Korch: „Opera, cel mai înalt nivel al Culturii” appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Christine Lagarde, președinta BCE, a transmis că investițiile în inteligența artificială determină o schimbare structurală în economia zonei euro. The post Cum a ajuns zona euro să depindă financiar de inteligența artificială appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
03:00
În octombrie 2025, volumul cifrei de afaceri în servicii de piață a scăzut cu 8,5% față de luna precedentă și cu 7,3% față de aceeași lună din 2024. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la hoteluri, restaurante și agenții turistice, în timp ce serviciile de coafură și activitățile de spălare au avut creșteri ușoare. The post Afacerile care se prăbușesc la final de 2025 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:30
Explozie de prețuri în România după 1 ianuarie. Economist: Lumea o să o ducă greu # Cotidianul de Hunedoara
Anul 2026 se anunță a fi unul al scumpirilor. Carburanții, energia, gazul și taxele vor pune presiune pe bugetele familiilor. The post Explozie de prețuri în România după 1 ianuarie. Economist: Lumea o să o ducă greu appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Apele Române, intervenție de urgență la Bazinul de Apă Curată Voila, din județul Prahova # Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) au anunțat, vineri, intervenţii în regim de urgenţă la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova. The post Apele Române, intervenție de urgență la Bazinul de Apă Curată Voila, din județul Prahova appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Alpinist român, mort pe cel mai înalt vulcan activ din lume, la peste 6.500 de metri altitudine # Cotidianul de Hunedoara
Un alpinist român de 57 de ani a decedat pe vulcanul Ojos del Salado din Chile, la 6.540 m, în timpul unei expediții autorizate. The post Alpinist român, mort pe cel mai înalt vulcan activ din lume, la peste 6.500 de metri altitudine appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Statul vrea să construiască lifturi în blocurile comuniste de 3 și 4 etaje # Cotidianul de Hunedoara
Prin Programul Național Lift pentru Viață, se propune construirea de lifturi în blocurile vechi, ridicate înainte de 1990, cu 3 sau 4 etaje. Inițiativa are ca scop sprijinirea persoanelor în vârstă. The post Statul vrea să construiască lifturi în blocurile comuniste de 3 și 4 etaje appeared first on Cotidianul RO.
19:10
ANAF a prins o evaziune fiscală de aproape 2,6 milioane lei în Giurgiu și a aplicat amenzi usturătoare, confiscând banii și suspendând activitatea firmei. The post Cum e furat ANAF în 2025. Lecție de evaziune în Giurgiu appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Primăria Capitalei propune o taxă de 10 lei pe noapte pentru turiștii care se cazează în București, începând din 2026, pentru a sprijini promovarea turistică și dezvoltarea serviciilor în oraș. The post Taxă nouă pentru București. 10 lei pe noapte. Cine plătește appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Nici urmă de criză în bănci! Românii vor continua să ia credite ipotecare și în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Analiștii văd cu ochi buni evoluția pieței de creditare în 2026. Cererea pe zona de credite ipotecare rămâne solidă, la fel și solicitările de refinanțare. The post Nici urmă de criză în bănci! Românii vor continua să ia credite ipotecare și în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Revoltă la Senat. Povestea celor trei secretari generali adjuncți care ar trebui să fie, de fapt, doi # Cotidianul de Hunedoara
„Sub pretextul reformei și al eficientizării, s-au operat reduceri de personal și tăieri de salarii care au afectat exclusiv funcționarii și angajații de execuție. Nu s-a tăiat însă nimic din zona de conducere, din funcțiile politice sau din aparatul de vârf. Dimpotrivă”. The post Revoltă la Senat. Povestea celor trei secretari generali adjuncți care ar trebui să fie, de fapt, doi appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Cotidianul prezintă primele nume care sunt vehiculate pentru a prelua conducerea interimară la filialele PNL din sectoarele 2, 3, 4 și 5. The post Cine sunt lupii tineri din PNL pe care pariază Bolojan SURSE appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Ciprian Ciucu, edil cu acte în regulă. Planul pentru controlul Consiliului General # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu, proaspăt ales edil general al Capitalei la alegerile parțiale din 7 decembrie, a depus vineri după-masa jurământul The post Ciprian Ciucu, edil cu acte în regulă. Planul pentru controlul Consiliului General appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Putin: consecințele ar putea fi grave pentru „tâlhari“ care vor activele rusești # Cotidianul de Hunedoara
Vladimir Putin încearcă să-și atragă de partea sa comunitatea LGBTQ și țările musulmane în tentativa sa de a proteja activele rusești. The post Putin: consecințele ar putea fi grave pentru „tâlhari“ care vor activele rusești appeared first on Cotidianul RO.
17:20
„A mucegăit dosarul”. Noul motiv de amânare în instanță. Imaginea rușinii din justiție # Cotidianul de Hunedoara
Dosarul vizează o cauză civilă, mai exact o acțiune în răspundere contractuală. The post „A mucegăit dosarul”. Noul motiv de amânare în instanță. Imaginea rușinii din justiție appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Patru bărbați au fost reținuți, fiind suspectați de trafic internațional de droguri de mare risc. În locul unde au găsit cartoanele impregnate ar fi amenajat un laborator mare de droguri sintetice. The post Cocaină columbiană impregnată în cartoane de flori, livrată în România appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Paturi pentru bolnavi mai mari decât ușile saloanelor. Anchetă la Spitalul judeţean Botoșani # Cotidianul de Hunedoara
Vicepreşedintele CJ susţine că Spitalul Judeţean de Urgenţă din Botoşani a achiziţionat 350 de paturi şi primul lot livrat, care însă nu corespunde. The post Paturi pentru bolnavi mai mari decât ușile saloanelor. Anchetă la Spitalul judeţean Botoșani appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat finalizarea noului corp medical. „După ani de planuri și întârzieri, astăzi vorbim despre rezultate concrete.” The post Primul corp nou de spital județean după 1989, finalizat appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Creșterea salariului minim, în transparență decizională. Câți bani vor încasa în plus românii din iulie 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Astfel, antreprenorii vor avea o jumătate de an la dispoziție pentru a menține salariile la nivelul actual. Mai apoi vor fi obligați să ajusteze salariile la nivelul stabilit prin lege. În total, creșterea va fi de 275 de lei brut, ceea ce înseamnă aproximativ 175-180 de lei net. Ultimele creșteri ale salariului minim au avut […] The post Creșterea salariului minim, în transparență decizională. Câți bani vor încasa în plus românii din iulie 2026 appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Alte site-uri sunt afectate de atacuri de redirecționare web. Orice persoană care face click este trimisă către comercianți de jucării sexuale și descărcări de malware. The post Site-uri ale guvernului american conțin linkuri către lucruri nedorite appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Cam Abdulakadir ar fi ucis-o pe Mirela Bîftoi prin strangulare, apoi ar fi tranșat-o și a aruncat rămășițele pe un câmp din apropierea A1. Judecătorii au decis condamnarea acestuia la închisoare cu executare, dar și la plata unor daune către familie. Decizia nu este definitivă. The post Turcul care și-a tranșat partenera româncă a fost condamnat appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Sub presiunea centrelor financiare si al lobby-ul discret al SUA, liderii UE aleg îndatorarea în comun pentru Ucraina, rezervându-și însă dreptul folosirii activelor ruse The post SUA și agențiile de rating au speriat UE mai mult decât Rusia appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Bărbatul a fost prins în urma unei acțiuni comune între polițiștii români și autoritățile italiene și urmează să fie extrădat în România. The post Fugar român, prins în Italia după 11 ani de fugă appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Programele ”Şcoala altfel”şi ”Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unităţile de învăţământ. The post Elevii intră în vacanță vineri, cursurile se reiau pe 8 ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
14:30
CFR Călători vrea să se asigure că toți oamenii care vor să folosească trenul pentru a se deplasa de sărbători au posibilitatea să o facă, motiv pentru care transmite mai multe recomandări. Totodată, compania a anunțat suplimentarea locurilor unde va fi necesar. The post CFR face anunțuri despre circulația de sărbători appeared first on Cotidianul RO.
14:30
După confirmarea focarului, autoritățile au dispus măsuri stricte de carantină și control al circulației animalelor în zonă. The post Pesta porcină face ravagii. 1500 de porci, sacrificați de nevoie appeared first on Cotidianul RO.
14:20
După semi-eșecul summitului UE privind Ucraina, atacurile Rusiei și presiunile SUA pentru încheierea păcii, presa din Ucraina și din Vest pare resemnată The post „Adevăruri dureroase” și un „compromis obscen” în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Putin se declară pregătit să pună capăt conflictului, prin mijloace paşnice, dar înțeapă Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Putin dă asigurări că forţele ruse avansează pe tot frontul, în pofida faptului că SUA desfăşoară eforturi diplomatice pentru a pune capăt războiului. The post Putin se declară pregătit să pună capăt conflictului, prin mijloace paşnice, dar înțeapă Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ministrul David a aprobat programele pentru liceu, mai puțin pentru limba şi literatura română # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Educaţiei le-a mulţumit celor peste 1.500 de specialişti care au elaborat aceste conţinuturi curriculare şi care au participat la dezbateri. The post Ministrul David a aprobat programele pentru liceu, mai puțin pentru limba şi literatura română appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Piperea: Ursula von der Leyen îndatorează UE cu încă 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, iar nota de plată va fi achitată de cetățenii europeni # Cotidianul de Hunedoara
Uniunea Europeană este un „zmeu de hârtie”, care nu impresionează lideri ai marilor puteri precum Donald Trump, Vladimir Putin sau Xi Jinping. The post Piperea: Ursula von der Leyen îndatorează UE cu încă 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, iar nota de plată va fi achitată de cetățenii europeni appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Anamaria Gavrilă a declarat că este de acord cu propunerea Dianei Șoșoacă de a face un pol suveranist unit. Grupul din Senat al partidului POT a fost dezintegrat, iar grupul partidului de la Camera Deputaților este în pericol de a dispărea. The post Lidera POT transmite semnale S.O.S către Șoșoacă appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Pompierii au intervenit cu o autoscară pentru a stinge flăcările izbucnite la etajul opt al unui bloc din Brașov. The post Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brașov appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Ludovic Orban vrea scoaterea PSD de la guvernare: „Se poate guverna și minoritar” # Cotidianul de Hunedoara
„Nu cred că PSD își va modifica comportamentul, sunt incapabili să înțeleagă situația în care se găsește România și mai ales să-și schimbe năravurile, vechile năravuri”. The post Ludovic Orban vrea scoaterea PSD de la guvernare: „Se poate guverna și minoritar” appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Sătul pînă în gît de petițiile Declic and comp și de apelurile de tip Revista 22, specializate în „protezarea” a tot felul de inițiative și campanii, nu chem pe nimeni să se alăture poziției mele. O fac pe cont propriu. The post Săriți că eșuează Operațiunea! appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
13:20
Echipajele SMURD și ale Ambulanței Prahova au intervenit pe centura de vest a Ploieștiului, unde patru mașini s-au ciocnit. The post Ciocnire în lanț pe centura de vest a Ploieștiului appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Reacția Kremlinului după ce UE a anunțat că nu va folosi active înghețate rusești pentru Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Liderii Uniunii Europene au hotărât să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, dar nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate. The post Reacția Kremlinului după ce UE a anunțat că nu va folosi active înghețate rusești pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.