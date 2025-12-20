SUA desfăşoară un atac masiv împotriva Statului Islamic în Siria, ca urmare a uciderii a trei americani/ Trump anunţă represalii foarte puternice împotriva teroriştilor criminali

23:30

Melania Medeleanu, activistă care militează pentru prevenirea consumului de droguri, cataloghează drept ”îngrozitoare” practicile unor persoane sau entităţi care au încercat să îi convingă pe adolescenţi să nu consume droguri mergând prin licee cu ochelari de tip realitate virtuală. Ea a explicat, vineri, la Medika TV, că astfel de practici nu fac decât să suscite interesul unor tineri cu privire la consumul de droguri, Medeleanu explicând că există ghiduri pe care e dispusă să le pună la dispoziţia celor interesaţi, care vor să se implice în activităţi de prevenţie.