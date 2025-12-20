Un emisar al Chinei vizitează Cambodgia pentru a calma confruntările de la graniţa cu Thailanda
News.ro, 20 decembrie 2025 12:50
Trimisul special al Chinei pentru afaceri asiatice a efectuat în această săptămână o vizită la Phnom Penh, în încercarea de a convinge Cambodgia şi Thailanda să detensioneze luptele violente de la graniţa comună, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe al Cambodgiei, citat de Reuters.
• • •
Gorj: Doi şoferi, prinşi circulând cu viteză foarte mare, în condiţii de ceaţă, pe centura ocolitoare a oraşului Târgu Jiu # News.ro
Doi şoferi au fost prinşi circulând cu viteză foarte mare, de peste 140 de kilometri pe oră, în condiţii de ceaţă, pe centura ocolitoare a oraşului Târgu Jiu. Poliţiştii i-au sancţionat cu amenzi care depăşesc 4000 de lei fiecare, celor doi suspendându-li-se dreptul de a conduce pentru 90 de zile.
Timiş: Un muncitor a murit şi unul a fost rănit după ce au căzut de pe o schelă, în timp ce făceau lucrări de reparaţii la un imobil/ Bărbatul mort muncea fără forme legale # News.ro
Un bărbat a murit şi unul a fost rănit după ce au căzut de pe o schelă, în timp ce făceau lucrări de reparaţii la o grădiniţă, într-o comună din judeţul Timiş. În urma incidentului a fost deschis dosar penal, iar primele date arată că bărbatul mort lucra fără forme legale.
UPDATE - Ceaţa dă peste cap traficul pe Aeroportul din Iaşi, pentru a doua zi la rând, trei zboruri fiind redirecţionate către Otopeni şi Cluj / Curse anulate # News.ro
Traficul este afectat sâmbătă pe Aeroportul din Iaşi din cauza ceţii, pentru a doua zi la rând, două zboruri Ryanair fiind redirecţionate către Otopeni, iar un altul către Cluj.
Prahova: A fost repus în funcţiune şi cel de-al doilea hidroagregat al hidrocentralei de la Paltinu, după finalizarea lucrărilor de decolmatare şi curăţare/Populaţia nu a fost afectată, apa cu turbiditate fiind evacuată prin conductele unei firme private # News.ro
Operaţiunile tehnice continuă la barajul Paltinu, unde, în contextul lucrărilor realizate, turbiditatea apei a crescut din nou, pe fondul manevrelor de evacuare a apei prin hidrocentrala existentă la baraj. Autorităţile subliniază că furnizarea apei către populaţie nu a fost sistată, apa cu turbiditate ridicată fiind preluată nu de către conductele companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, ci de infrastructura unei firme private.
Moment de reculegere şi omagiu la Timişoara, la 36 de ani de la momentul în care oraşul s-a declarat liber de comunism # News.ro
Sirenele de alarmare au fost pornite, sâmbătă, la miezul zilei, în municipiul Timişoara, pentru a marca momentul în oraşul de pe Bega s-a declarat liber se comunism. Sute de oameni participă la evenimentele care marchează 36 de ani de la începutul Revoluţiei în urma căreia dictatura comunistă a fost răsturnată.
Taxă de 10 lei la Spitalul Judeţean Suceava pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii”. Purtător de cuvânt: E posibil să fie legat de dorinţa de a face nişte astrograme # News.ro
Spitalul Judeţean Suceava instituie o taxă de 10 lei pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii”, o taxă similară fiind impusă şi pentru furnizarea altor documente cu caracter medical. Purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare, Tiberiu Brădăţan, afirmă, referitor la solicitările vizând ora exactă a naşterii, că e posibil să aibă legătură cu dorinţa de a face nişte astrograme. De asemenea, a precizat că informaţiile privind valoarea de 100 de lei a acestei taxe au apărut din cauza unei erori materiale, care va fi remediată.
Trump a cerut ca trofeul „Premiul FIFA pentru pace” oferit de Infantino să fie la fel de înalt ca trofeul Cupei Mondiale # News.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut condiţii foarte stricte pentru acordarea „Premiului FIFA pentru pace” din partea lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA, care a avut loc în cadrul ceremoniei de tragerea la sorţi a fazei finale a Cupei Mondiale din 2026, din 5 decembrie, la Washington.
Elon Musk obţine o victorie juridică majoră: pachetul său salarial din 2018 de la Tesla, evaluat acum la circa 139 de miliarde de dolari, este reactivat # News.ro
Elon Musk a câştigat un apel în faţa Curţii Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anulat anterior de o instanţă inferioară. Acordul de compensare, considerat cel mai mare din istoria corporativă, este evaluat în prezent la aproximativ 139 de miliarde de dolari, relatează Reuters.
Bucharest Opera Christmas Market - Soprana Leontina Văduva şi pianistul Cătălin Răducanu susţin un concert pe esplanadă # News.ro
Soprana Leontina Văduva împreună cu pianistul Cătălin Răducanu vor cânta duminică, de la ora 19:45, pe esplanada Operei Naţionale, la Bucharest Opera Christmas Market.
Trei persoane au fost rănite, sâmbătă dimineaţă, pe un drum judeţean din Vâlcea, unde trei autoturisme s-au ciocnit, primele date arătând că nepăstrarea distanţei de siguranţă în mers reprezintă cauza evenimentului.
Diana Buzoianu anunţă sute de controale la balastiere, luna trecută. Numărul verificărilor, egal cu cel din prima jumătate a anului, la fel şi numărul plângerilor penale # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că în luna noiembrie structurile din minister au făcut peste 650 de controale în ceea ce priveşte activitatea balastierelor, numărul fiind mai mare decât cel al verificărilor realizate în primele şase luni ale anului pe această temă.
Donald Trump şi nouă mari companii farmaceutice ajung la un acord pentru reducerea preţurilor medicamentelor # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi nouă dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume au anunţat vineri acorduri prin care vor reduce semnificativ preţurile medicamentelor furnizate programului guvernamental Medicaid şi pacienţilor care plătesc direct, într-un nou efort de a alinia costurile din Statele Unite cu cele practicate în alte economii dezvoltate, relatează Reuters.
O analiză de sânge, bazată pe microARN, ar putea accelera diagnosticarea sclerozei laterale amiotrofice cu o precizie ridicată.
Valentin Mihăilă, mesaj pentru suporteri: „Avem nevoie de încredere şi de sprijin. Toţi vrem să ne calificăm” - VIDEO # News.ro
Valentin Mihăilă a acordat un interviu pentru FRFtv, în care arată că rămâne optimist înaintea duelului direct dintre Turcia şi România, programat în primăvara anului viitor, în barajul de calificare la Cupa Mondială.
Decizia privind înfiinţarea Comitetului pentru revizuirea legislaţiei din justiţie, publicată în Monitorul Oficial. Comitetul, condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului / Ce atribuţii va avea # News.ro
Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din justiţie va fi alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi şi va fi condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului, conform deciziei de înfiinţare a comitetului, publicată vineri, în Monitorul Oficial. Printre atribuţii, va avea analiza efectelor punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, dar şi a opiniilor formulate de către asociaţiile reprezentative ale magistraţilorşi de către ONG-uri. Comunicarea publică în numele Comitetului este realizată exclusiv de către prim-ministru sau de către persoanele desemnate de către acesta.
Ucraina anunţă un nou atac cu drone asupra unei platforme petroliere a Lukoil din Marea Caspică # News.ro
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparţinând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum şi a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalaţiei, în contextul intensificării atacurilor Kievului asupra infrastructurii energetice a Rusiei, transmite Reuters.
AC Milan, aproape de a-l transfera pe atacantul german Niclas Fullkrug de la West Ham United # News.ro
AC Milan are nevoie de un nou atacant, iar oficialii milanezi şi-au îndreptat atenţia spre germanul Niclas Fullkrug.
Mexic: Un pilot a refuzat să decoleze, deoarece nu este plătit de cinci luni - „Acest avion nu va decola până când nu vom primi ceea ce ni se cuvine”- VIDEO # News.ro
Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis o anchetă vineri, după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a denunţa cinci luni de salarii neplătite, aşa cum le-a explicat zecilor de pasageri aflaţi la bord, informează AFP.
Donald Trump nu a exclus posibilitatea unui război împotriva Venezuelei, într-un interviu difuzat vineri, în momentul în care Statele Unite intensifică presiunea asupra Caracasului cu un blocaj petrolier, informează AFP:
Pep Guardiola spune că gruparea Manchester City „trebuie să fie pregătită” să planifice plecarea sa şi eventualul său succesor, dar insistă că este departe de a-şi încheia activitatea la club.
Un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului şi pentru întreţinerea de legături cu grupuri de opoziţie a fost executat sâmbătă în Iran, a raportat agenţia Mizan, organ al puterii judiciare iraniene, citată de Reuters.
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro va părăsi închisoarea pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale # News.ro
Un judecător al Curţii Supreme din Brazilia l-a autorizat, vineri, fostul preşedinte Jair Bolsonaro să părăsească sediul poliţiei federale braziliene, unde ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale, informează Reuters.
„Jocul cuvintelor cu Dan Negru", „Casa iubirii", „Follow us!", „Asta-i România!", „ROventura" se numără printre ediţiile speciale pentru Crăciun şi Revelion la Kanal D.
Accident în care au fost implicate trei maşini, pe centura Timişoarei. Patru persoane au fost rănite - FOTO # News.ro
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate trei maşini, produs sâmbătă dimineaţă, pe centura Timişoarei.
Managerul Spitalului Judeţean Buzău, unde directorul medical Ştefania Szabo a decedat în camera de gardă: În continuare avem situaţii în care pe anumite specialităţi se lucrează pe 6-7 gărzi efectuate de către un medic. 2 luni le petrece în spital # News.ro
Sorin Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a explicat pentru News.ro care este situaţia unităţii sanitare din punctul de vedere al numărului de medici de pe secţii şi al celor care efctuează gărzi. În continuare sunt medici care fac 6 sau 7 gărzi pe lună, aşa cum proceda şi medicul chirurg Ştefania Szabo, medicul care a murit în gardă la unitatea sanitară la sfârşitul lunii octombrie a acestui an. Cea mai necoperită linie de gardă a spitalului este la neonatologie, spune managerul spitalului. Sunt însă probleme mari în ceea ce priveşte şi numărul medicilor cardiologi şi ORL.
Box: Anthony Joshua l-a învins prin KO pe youtuber-ul Jake Paul, într-un meci la Miami - VIDEO # News.ro
Fostul campion la categoria grea Anthony Joshua (36 de ani) l-a trezit la realitate pe Jake Paul (28 de ani) vineri, cu un KO brutal în runda a şasea, la Miami, care l-a lăsat pe youtuber-ul devenit boxer profesionist, cu o posibilă fractură la maxilar.
Maersk testează ruta maritimă prin Marea Roşie, pe fondul speranţelor generate de armistiţiul din Gaza # News.ro
Grupul danez de transport maritim Maersk a anunţat vineri că una dintre navele sale a traversat cu succes Marea Roşie şi strâmtoarea Bab el-Mandeb, pentru prima dată în aproape doi ani, în contextul în care marile companii de shipping analizează o posibilă revenire pe coridorul comercial esenţial Asia–Europa, transmite Reuters.
DOSARELE EPSTEIN - Documentele includ o plângere a unei victime a lui Epstein, care a declarat că a fost prezentată lui Trump # News.ro
Printre referirile la Donald Trump din documentele dosarului Epstein publicate vineri de Departamentul american al Justiţiei se află cea vizând o acţiune în justiţie depusă în 2020 de către o femeie care a susţinut că a fost recrutată de Jeffrey Epstein şi Ghislaine Maxwell într-o tabără de vară din Michigan, în 1994, când avea 13 ani, notează The Guardian.
TVA pentru sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) va rămâne la 11%, au declarat surse guvernamentale pentru Profit.ro.
Lufthansa mizează pe pasagerii din SUA care aleg clasa premium pentru a-şi creşte vânzările # News.ro
Grupul aerian german Lufthansa intenţionează să profite de cererea puternică din Statele Unite prin extinderea zborurilor transatlantice şi promovarea noilor sale locuri premium, a declarat directorul general Carsten Spohr într-un interviu acordat Reuters.
Un petrolier aflat sub sancţiuni a intrat în apele Venezuelei, arată datele de monitorizare, testând blocada lui Trump # News.ro
Un petrolier aflat sub sancţiuni SUA, a intrat în apele Venezuelei, potrivit datelor de monitorizare a navelor, în pofida faptului că preşedintele american Donald Trump a declarat o „blocadă totală şi completă” a unor astfel de nave, conform CNN.
Un bărbat a fost recuperat sâmbătă noaptea, din râul Bega după mai mult de două ore de căutări. El a fost găsit inconştient, fiind transportat la spital.
Dosarele Epstein - Fostul prinţ Andrew, fotografiat cu capul în poala unei femei, sub privirile lui Ghislaine Maxwell - FOTO # News.ro
Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein, conform The Guardian.
Donald Trump cere revenirea astronauţilor americani pe Lună până în 2028, printr-un ordin amplu de politică spaţială # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a stabilit oficial obiectivul de a trimite din nou oameni pe Lună până în 2028 şi de a apăra spaţiul cosmic de ameninţări militare, printr-un ordin executiv amplu emis joi, prima mare iniţiativă de politică spaţială din al doilea său mandat, relatează Reuters.
SUA desfăşoară un atac masiv împotriva Statului Islamic în Siria, ca urmare a uciderii a trei americani/ Trump anunţă represalii foarte puternice împotriva teroriştilor criminali # News.ro
Armata SUA a desfăşurat un „atac masiv” împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forţelor americane din această ţară, relatează BBC. ”„Dacă îi vizaţi pe americani - oriunde în lume - vă veţi petrece restul scurtei şi anxioasei voastre vieţi ştiind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi şi vă vor ucide fără milă”, declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegset, în timp ce preşedintele SUA Donald Trump a vorbit despre ”represalii foarte puternice” împotriva ”teroriştilor criminali”.
Consiliul UE susţine introducerea euro digital cu funcţionalitate atât online, cât şi offline # News.ro
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri poziţia sa de negociere privind euro digital, susţinând un model care include atât utilizarea online, cât şi offline a monedei digitale, diferit de propunerile anterioare ale Parlamentului European, care puneau accent exclusiv pe funcţionarea offline, relatează Reuters.
Acţiunile europene au închis vineri la un nou maxim istoric; acţiunile Puma au pierdut 3% după ce rezultatele Nike au agitat pieţele # News.ro
Bursele europene au închis în creştere vineri, indicele de referinţă al regiunii atingând un nou record, pe fondul reacţiilor investitorilor la o serie amplă de decizii ale băncilor centrale, transmite CNBC.
Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, a câştigat Vocea României. Invitata specială a show-ului de la Pro TV a fost Patricia Kaas - VIDEO # News.ro
Alessia Pop, în vârstă de 17 de ani, din echipa lui Tudor Chirilă, a câştigat cea de-a 13-a ediţie a emisiunii Vocea României, vineri seară, la spectacolul de la Pro TV invitat special fiind artista Patricia Kaas. Ea a câştigat un premiu de 100.000 de euro. Este a cincea oară consecutiv când Tudor Chirilă câştigă Vocea României.
Echipa spaniolă Mallorca a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Valencia, în etapa a 17-a din La Liga.
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a început vineri să facă publice sute de mii de documente referitoare la scandalul Epstein, după luni de ezitări din partea lui Donald Trump în această privinţă. Aceste documente, provenite din ancheta derulată de autorităţile americane asupra influentului finanţist şi infractor sexual newyorkez, decedat în 2019, ar trebui să contribuie la clarificarea legăturilor sale din trecut cu personalităţi de prim rang, printre care şi preşedintele republican, relatează AFP.
Echipa germană Borussia Dortmund a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Borussia Monchengladbach, în etapa a 15-a din Bundesliga.
Clubul Fermierilor Români solicită respingerea acordului comercial UE–MERCOSUR, avertizând că acesta poate afecta grav competitivitatea agriculturii româneşti şi securitatea alimentară naţională # News.ro
Clubul Fermierilor Români avertizează, vineri seară, că acordul comercial UE–MERCOSUR, în forma sa actuală, riscă să afecteze grav agricultura românească. Oeganizaţia a cerut Administraţiei Prezidenţiale respingerea acordului, considerând că acesta poate genera riscuri semnificative pentru competitivitatea agriculturii româneşti, sustenabilitatea fermelor autohtone şi securitatea alimentară naţională.
Melania Medeleanu: Sper că epoca mersului prin licee cu ochelari VR care simulează consumul de substanţe a trecut/ Aşa e trezit interesul/ E esenţial să existe standarde, altfel buna intenţie nu e suficientă # News.ro
Melania Medeleanu, activistă care militează pentru prevenirea consumului de droguri, cataloghează drept ”îngrozitoare” practicile unor persoane sau entităţi care au încercat să îi convingă pe adolescenţi să nu consume droguri mergând prin licee cu ochelari de tip realitate virtuală. Ea a explicat, vineri, la Medika TV, că astfel de practici nu fac decât să suscite interesul unor tineri cu privire la consumul de droguri, Medeleanu explicând că există ghiduri pe care e dispusă să le pună la dispoziţia celor interesaţi, care vor să se implice în activităţi de prevenţie.
Ministrul Justiţiei anunţă că va merge luni în Parlament la moţiunea simplă împotriva sa, dar şi la dezbaterea “Ora Guvernului“ iniţiată de USR: Voi răspunde cu elemente punctuale, concrete, detaliate # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, susţine că se va prezenta luni la moţiunea simplă a opoziţiei împotriva sa, dar şi la dezbaterea “Ora Guvernului“ iniţiată de USR, precizând că va răspunde criticilor cu “elemente punctuale, concrete şi detaliate“.
Supercupa Italiei: Interul lui Chivu a ratat calificarea în finală după 2-3 la penaltiuri cu Bologna # News.ro
Echipa italiană Bologna a învins vineri seara, la Riad, formaţia Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, după loviturile de departajare, scor 3-2. Nerazzurii au ratat trei penaltiuri, faţă de doar două ale adversarilor. Bologna va juca finala, cu Napoli.
Fost manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, trimis în judecată pentru corupţie. În dosar sunt inculpaţi şi directorul economic al spitalului, un om de afaceri şi firma acestuia # News.ro
Fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti Bogdan Cristian Nica a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de corupţie. În acelaşi dosar, înscris pe rolul Tribunalului Prahova, sunt inculpaţi şi directorul economic al spitalului, precum şi un om de afaceri şi firma acestuia care se ocupă cu furnizarea de echipamente medicale.
Negociatorii ucraineni pentru pace încep o nouă rundă de discuţii cu echipa americană privind propunerile pentru încheierea războiului cu Rusia, a declarat şeful delegaţiei de la Kiev, Rustem Umerov, potrivit Reuters.
