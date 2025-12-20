Decizia privind înfiinţarea Comitetului pentru revizuirea legislaţiei din justiţie, publicată în Monitorul Oficial. Comitetul, condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului / Ce atribuţii va avea
20 decembrie 2025
Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din justiţie va fi alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi şi va fi condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului, conform deciziei de înfiinţare a comitetului, publicată vineri, în Monitorul Oficial. Printre atribuţii, va avea analiza efectelor punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, dar şi a opiniilor formulate de către asociaţiile reprezentative ale magistraţilorşi de către ONG-uri. Comunicarea publică în numele Comitetului este realizată exclusiv de către prim-ministru sau de către persoanele desemnate de către acesta.
• • •
Ucraina anunţă un nou atac cu drone asupra unei platforme petroliere a Lukoil din Marea Caspică
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparţinând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum şi a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalaţiei, în contextul intensificării atacurilor Kievului asupra infrastructurii energetice a Rusiei, transmite Reuters.
AC Milan, aproape de a-l transfera pe atacantul german Niclas Fullkrug de la West Ham United
AC Milan are nevoie de un nou atacant, iar oficialii milanezi şi-au îndreptat atenţia spre germanul Niclas Fullkrug.
Mexic: Un pilot a refuzat să decoleze, deoarece nu este plătit de cinci luni - „Acest avion nu va decola până când nu vom primi ceea ce ni se cuvine"- VIDEO
Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis o anchetă vineri, după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a denunţa cinci luni de salarii neplătite, aşa cum le-a explicat zecilor de pasageri aflaţi la bord, informează AFP.
Donald Trump nu a exclus posibilitatea unui război împotriva Venezuelei, într-un interviu difuzat vineri, în momentul în care Statele Unite intensifică presiunea asupra Caracasului cu un blocaj petrolier, informează AFP:
Pep Guardiola spune că gruparea Manchester City „trebuie să fie pregătită” să planifice plecarea sa şi eventualul său succesor, dar insistă că este departe de a-şi încheia activitatea la club.
Un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului şi pentru întreţinerea de legături cu grupuri de opoziţie a fost executat sâmbătă în Iran, a raportat agenţia Mizan, organ al puterii judiciare iraniene, citată de Reuters.
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro va părăsi închisoarea pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale
Un judecător al Curţii Supreme din Brazilia l-a autorizat, vineri, fostul preşedinte Jair Bolsonaro să părăsească sediul poliţiei federale braziliene, unde ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale, informează Reuters.
„Jocul cuvintelor cu Dan Negru", „Casa iubirii", „Follow us!", „Asta-i România!", „ROventura" se numără printre ediţiile speciale pentru Crăciun şi Revelion la Kanal D.
Accident în care au fost implicate trei maşini, pe centura Timişoarei. Patru persoane au fost rănite - FOTO
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate trei maşini, produs sâmbătă dimineaţă, pe centura Timişoarei.
Managerul Spitalului Judeţean Buzău, unde directorul medical Ştefania Szabo a decedat în camera de gardă: În continuare avem situaţii în care pe anumite specialităţi se lucrează pe 6-7 gărzi efectuate de către un medic. 2 luni le petrece în spital
Sorin Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a explicat pentru News.ro care este situaţia unităţii sanitare din punctul de vedere al numărului de medici de pe secţii şi al celor care efctuează gărzi. În continuare sunt medici care fac 6 sau 7 gărzi pe lună, aşa cum proceda şi medicul chirurg Ştefania Szabo, medicul care a murit în gardă la unitatea sanitară la sfârşitul lunii octombrie a acestui an. Cea mai necoperită linie de gardă a spitalului este la neonatologie, spune managerul spitalului. Sunt însă probleme mari în ceea ce priveşte şi numărul medicilor cardiologi şi ORL.
Box: Anthony Joshua l-a învins prin KO pe youtuber-ul Jake Paul, într-un meci la Miami - VIDEO
Fostul campion la categoria grea Anthony Joshua (36 de ani) l-a trezit la realitate pe Jake Paul (28 de ani) vineri, cu un KO brutal în runda a şasea, la Miami, care l-a lăsat pe youtuber-ul devenit boxer profesionist, cu o posibilă fractură la maxilar.
Maersk testează ruta maritimă prin Marea Roşie, pe fondul speranţelor generate de armistiţiul din Gaza
Grupul danez de transport maritim Maersk a anunţat vineri că una dintre navele sale a traversat cu succes Marea Roşie şi strâmtoarea Bab el-Mandeb, pentru prima dată în aproape doi ani, în contextul în care marile companii de shipping analizează o posibilă revenire pe coridorul comercial esenţial Asia–Europa, transmite Reuters.
DOSARELE EPSTEIN - Documentele includ o plângere a unei victime a lui Epstein, care a declarat că a fost prezentată lui Trump
Printre referirile la Donald Trump din documentele dosarului Epstein publicate vineri de Departamentul american al Justiţiei se află cea vizând o acţiune în justiţie depusă în 2020 de către o femeie care a susţinut că a fost recrutată de Jeffrey Epstein şi Ghislaine Maxwell într-o tabără de vară din Michigan, în 1994, când avea 13 ani, notează The Guardian.
TVA pentru sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) va rămâne la 11%, au declarat surse guvernamentale pentru Profit.ro.
Lufthansa mizează pe pasagerii din SUA care aleg clasa premium pentru a-şi creşte vânzările
Grupul aerian german Lufthansa intenţionează să profite de cererea puternică din Statele Unite prin extinderea zborurilor transatlantice şi promovarea noilor sale locuri premium, a declarat directorul general Carsten Spohr într-un interviu acordat Reuters.
Un petrolier aflat sub sancţiuni a intrat în apele Venezuelei, arată datele de monitorizare, testând blocada lui Trump
Un petrolier aflat sub sancţiuni SUA, a intrat în apele Venezuelei, potrivit datelor de monitorizare a navelor, în pofida faptului că preşedintele american Donald Trump a declarat o „blocadă totală şi completă” a unor astfel de nave, conform CNN.
Un bărbat a fost recuperat sâmbătă noaptea, din râul Bega după mai mult de două ore de căutări. El a fost găsit inconştient, fiind transportat la spital.
Dosarele Epstein - Fostul prinţ Andrew, fotografiat cu capul în poala unei femei, sub privirile lui Ghislaine Maxwell - FOTO
Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein, conform The Guardian.
Donald Trump cere revenirea astronauţilor americani pe Lună până în 2028, printr-un ordin amplu de politică spaţială
Preşedintele SUA, Donald Trump, a stabilit oficial obiectivul de a trimite din nou oameni pe Lună până în 2028 şi de a apăra spaţiul cosmic de ameninţări militare, printr-un ordin executiv amplu emis joi, prima mare iniţiativă de politică spaţială din al doilea său mandat, relatează Reuters.
SUA desfăşoară un atac masiv împotriva Statului Islamic în Siria, ca urmare a uciderii a trei americani/ Trump anunţă represalii foarte puternice împotriva teroriştilor criminali
Armata SUA a desfăşurat un „atac masiv” împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forţelor americane din această ţară, relatează BBC. ”„Dacă îi vizaţi pe americani - oriunde în lume - vă veţi petrece restul scurtei şi anxioasei voastre vieţi ştiind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi şi vă vor ucide fără milă”, declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegset, în timp ce preşedintele SUA Donald Trump a vorbit despre ”represalii foarte puternice” împotriva ”teroriştilor criminali”.
Consiliul UE susţine introducerea euro digital cu funcţionalitate atât online, cât şi offline
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri poziţia sa de negociere privind euro digital, susţinând un model care include atât utilizarea online, cât şi offline a monedei digitale, diferit de propunerile anterioare ale Parlamentului European, care puneau accent exclusiv pe funcţionarea offline, relatează Reuters.
Acţiunile europene au închis vineri la un nou maxim istoric; acţiunile Puma au pierdut 3% după ce rezultatele Nike au agitat pieţele
Bursele europene au închis în creştere vineri, indicele de referinţă al regiunii atingând un nou record, pe fondul reacţiilor investitorilor la o serie amplă de decizii ale băncilor centrale, transmite CNBC.
Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, a câştigat Vocea României. Invitata specială a show-ului de la Pro TV a fost Patricia Kaas - VIDEO
Alessia Pop, în vârstă de 17 de ani, din echipa lui Tudor Chirilă, a câştigat cea de-a 13-a ediţie a emisiunii Vocea României, vineri seară, la spectacolul de la Pro TV invitat special fiind artista Patricia Kaas. Ea a câştigat un premiu de 100.000 de euro. Este a cincea oară consecutiv când Tudor Chirilă câştigă Vocea României.
Echipa spaniolă Mallorca a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Valencia, în etapa a 17-a din La Liga.
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a început vineri să facă publice sute de mii de documente referitoare la scandalul Epstein, după luni de ezitări din partea lui Donald Trump în această privinţă. Aceste documente, provenite din ancheta derulată de autorităţile americane asupra influentului finanţist şi infractor sexual newyorkez, decedat în 2019, ar trebui să contribuie la clarificarea legăturilor sale din trecut cu personalităţi de prim rang, printre care şi preşedintele republican, relatează AFP.
Echipa germană Borussia Dortmund a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Borussia Monchengladbach, în etapa a 15-a din Bundesliga.
Clubul Fermierilor Români solicită respingerea acordului comercial UE–MERCOSUR, avertizând că acesta poate afecta grav competitivitatea agriculturii româneşti şi securitatea alimentară naţională
Clubul Fermierilor Români avertizează, vineri seară, că acordul comercial UE–MERCOSUR, în forma sa actuală, riscă să afecteze grav agricultura românească. Oeganizaţia a cerut Administraţiei Prezidenţiale respingerea acordului, considerând că acesta poate genera riscuri semnificative pentru competitivitatea agriculturii româneşti, sustenabilitatea fermelor autohtone şi securitatea alimentară naţională.
Melania Medeleanu: Sper că epoca mersului prin licee cu ochelari VR care simulează consumul de substanţe a trecut/ Aşa e trezit interesul/ E esenţial să existe standarde, altfel buna intenţie nu e suficientă
Melania Medeleanu, activistă care militează pentru prevenirea consumului de droguri, cataloghează drept ”îngrozitoare” practicile unor persoane sau entităţi care au încercat să îi convingă pe adolescenţi să nu consume droguri mergând prin licee cu ochelari de tip realitate virtuală. Ea a explicat, vineri, la Medika TV, că astfel de practici nu fac decât să suscite interesul unor tineri cu privire la consumul de droguri, Medeleanu explicând că există ghiduri pe care e dispusă să le pună la dispoziţia celor interesaţi, care vor să se implice în activităţi de prevenţie.
Ministrul Justiţiei anunţă că va merge luni în Parlament la moţiunea simplă împotriva sa, dar şi la dezbaterea "Ora Guvernului" iniţiată de USR: Voi răspunde cu elemente punctuale, concrete, detaliate
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, susţine că se va prezenta luni la moţiunea simplă a opoziţiei împotriva sa, dar şi la dezbaterea “Ora Guvernului“ iniţiată de USR, precizând că va răspunde criticilor cu “elemente punctuale, concrete şi detaliate“.
Supercupa Italiei: Interul lui Chivu a ratat calificarea în finală după 2-3 la penaltiuri cu Bologna
Echipa italiană Bologna a învins vineri seara, la Riad, formaţia Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, după loviturile de departajare, scor 3-2. Nerazzurii au ratat trei penaltiuri, faţă de doar două ale adversarilor. Bologna va juca finala, cu Napoli.
Fost manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, trimis în judecată pentru corupţie. În dosar sunt inculpaţi şi directorul economic al spitalului, un om de afaceri şi firma acestuia
Fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti Bogdan Cristian Nica a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de corupţie. În acelaşi dosar, înscris pe rolul Tribunalului Prahova, sunt inculpaţi şi directorul economic al spitalului, precum şi un om de afaceri şi firma acestuia care se ocupă cu furnizarea de echipamente medicale.
Negociatorii ucraineni pentru pace încep o nouă rundă de discuţii cu echipa americană privind propunerile pentru încheierea războiului cu Rusia, a declarat şeful delegaţiei de la Kiev, Rustem Umerov, potrivit Reuters.
Radu Miruţă prezintă scuze după ce a afirmat că nu se mută "ca ţiganul cu cortul": Nu sunt şi nu am fost niciodată rasist / Jignirea unui om sau a unei comunităţi nu face parte din cine sunt şi nici din valorile mele
Ministrul Radu Miruţă, propus de USR la Apărare, prezintă scuze publice, vineri seară, după ce a folosit o expresie jignitoare. El precizează că nu este şi nu a fost niciodată rarist, iar jignirea unui om sau a unei comunităţi nu face parte din valorile sale.
Centru de Recuperare şi Educaţie împotriva Adicţiilor pentru tineri, deschis anul viitor, la Spitalul "Sfântul Stelian" din Bucureşti, cu sprijinul Asociaţiei "Zi de Bine"
Un centru de recuperare pentru tinerii dependenţi de droguri, care au trecut de vârsta majoratului, va fi deschis, luna viitoare, la Spitalul ”Sfântul Stelian” din Bucureşti, cu sprijinul Asociaţiei ”Zi de Bine”. Centrul va fi organizat şi va funcţiona după modelul celui de la Spitalul de Psihiatrie Voila, denumit CREAATiV, dar care se adresează minorilor dependenţi de substanţe psihoactive.
Dragoş Pîslaru: A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial astăzi / Conţine un număr de 62 de ţinte şi jaloane, cu o valoare totală de 2,62 miliarde euro / Ţinte şi jaloane vizate
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă, vineri seară, că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2.62 miliarde de euro. Ea conţine 62 de ţinte şi jaloane exclusiv din componenta de bani nerambursabili.
Institutul pentru Studierea Holocaustului "Elie Wiesel", acuză că manifestările antisemite au explodat pe reţelele sociale după ce deputatul Silviu Vexler a rupt în Parlament un afiş cu fotografiile mai multor personalităţi ale culturii române
Institutul pentru Studierea Holocaustului ”Elie Wiesel”, acuză că în ultimele 48 de ore manifestările antisemite au explodat pe reţelele sociale după ce deputatul Silviu Vexler, reprezentantul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, a rupt în plenul Camerei Deputaţilor un afiş cu fotografiile mai multor personalităţi ale culturii române, despre care Institutul afirmă că ”au în comun texte antisemite”. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) se solidarizează cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, apreciind că este absolut inadmisibil ca într-o societate cu valori democratice solide să avem parte de astfel de episoade ruşinoase.
Echipa CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, în etapa a 21-a din Superligă.
Sute de profesionişti, formaţi, cu sprijinul unei organizaţii negovernamentale, pentru a-i sprijini pe tinerii consumatori de droguri şi pe familiile acestora în procesul de recuperare pe termen lung
Sute de profesionişti - psihologi, psihoterapeuţi, asistenţi sociali sau consilieri şcolari – sunt instruiţi, cu sprijinul unei organizaţii neguvernamentale, pentru a a-i sprijini pe tinerii consumatori de droguri şi pe familiile acestora în procesul de recuperare pe termen lung. Proiectul, derulat de Asociaţia ”Zi de bine”, se află în etapa a doua, în care 300 de specialişti sunt formaţi, la nivel naţional, pentru a veni în sprijinul celor care renunţă la stupefiante.
Roma va percepe din februarie o taxă turiştilor care doresc să se apropie de faimoasa Fontana di Trevi / Venituri de 6,5 milioane de euro pe an pentru capitala Italiei
Turiştii care doresc să se apropie de Fântâna Trevi din Roma vor trebui în curând să plătească o taxă de doi euro, a declarat vineri primarul oraşului, în contextul în care autorităţile doresc să obţină profituri mai mari din numeroasele atracţii turistice ale Italiei, relatează Reuters.
Serie A: Milik a fost convocat în lotul lui Juventus pentru prima dată în ultimele 18 luni
Antrenorul echipei italiene Juventus Torino, Luciano Spalletti, a anunţat vineri că atacantul polonez Arkadiusz Milik a fost convocat în lotul pentru meciul de sâmbătă cu AS Roma.
Bărbat din Reghin care a postat mesaje ameninţătoare online, plasat sub control judiciar / Într-un comentariu acelaşi bărbat a ataşat o fotografie ce conţinea o zvastică
Un bărbat de 42 de ani din Reghin, judeţul Mureş, a fost plasat sub control judiciar şi este cercetat promovarea în public, în orice mod a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor antisemite. La începutul lunii decembrie el a postat mesaje ameninţătoare online, iar într-un comentariu a ataşat o fotografie ce conţinea o zvastică.
O tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi, într-un accident produs în judeţul Bacău - FOTO
Două maşini s-au ciocnit, vineri seară, în municipiul Moineşti, judeţul Bnacău, iar o tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi.
Melania Medeleanu: Prevenţia consumului de droguri nu se face vorbind întruna despre droguri / Ce consideră că este eficient
Melania Medeleanu, fondatoarea unei organizaţii neguvernamentale care implementează programe în sprijinul tinerilor consumatori de droguri, afirmă că, pentru cei care nu consumă stupefiante, prezentarea unor cazuri de foşti dependenţi, care să povestească experienţele lor, nu este o metodă de prevenţie. Medeleanu pledează pentru încurajarea tinerilor să-şi găsească ”punctele forte”, pentru a rezista ”ofertei” de stupefiante.
UPDATE - Traficul pe aeroportul din Iaşi, afectat din cauza ceţii - Două zboruri au fost redirecţionate către Bacău, alte două la Otopeni
Mai multe zboruri sunt afectate pe aeroportul din Iaşi, din cauza ceţii, două curse dinspre Basel şi Veneţia fiind redirecţionate către Bacău. Alte două aeronave au fost trimise la Otopeni.
Ilie Bolojan, despre demisiile de la Constanţa: Am discutat situaţia, după Anul Nou vom anunţa deciziile / Sper să trecem cu bine peste această situaţie
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, s-a deplasat, vineri, la Constanţa, după ce preşedintele PNL Constanţa, Bogdan Huţucă, şi preşedintele Consiliului Judeţean, Florin Mitroi, au demisionat din funcţii. Bolojan a anunţat, la finalul discuţiilor, că a înţeles dezamăgirile celor doi şi că situaţia se va lămuri după Anul Nou.
Baschet masculin: U BT Cluj, o nouă victorie în Liga Adriatică, scor 92-82, cu slovenii de la KK Krka
Campioana U BT Cluj a învins vineri, pe teren propriu, formaţia slovenă KK Krka Novo mesto, scor 92-82 (52-47), în etapa a X-a, prima a returului din grupa A a Ligii Adriatice. U BT Cluj se menţine pe podium în grupa A, după liderul Dubai Basketball şi Partizan Belgrad.
