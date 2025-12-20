Horoscop 21 decembrie 2025. Nativii care se vindecă emoțional

15:00

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că partidul pe care îl conduce ar putea fuziona cu PNL în 2026, prin absorbţie. Totuşi, el a subliniat că, înainte de a începe negocierile propriu-zise, este necesar un mandat formal din partea conducerii celor două formaţiuni. Orban a menţionat că a avut o discuţie cu liderul PNL, Ilie Bolojan, în urma căreia au convenit că există disponibilitate pentru începerea dialogului. La rândul său, Bolojan a spus că este de acord cu ideea absorbţiei şi că ar putea începe discuţiile chiar de la începutul anului viitor, conform News.ro.