Centrul Timişoarei a răsunat de colinde. Muzică şi obiceiuri vechi aduse de sute de colindători
ObservatorNews, 20 decembrie 2025 08:00
Cu numai 5 zile înainte de Crăciun, străzile Timişoarei au răsunat de veselie. Sute de colindători îmbrăcați în straie tradiționale au adus muzică și obiceiuri vechi în centrul orașului, într-un alai care de zeci de ani vestește sărbătoarea Nașterii Domnului.
