Centrul Timişoarei a răsunat de colinde. Muzică şi obiceiuri vechi aduse de sute de colindători

17:30

Medicii care vor da concedii medicale nejustificate riscă să rămână fără drept de liberă practică. Este cea mai dură măsură pe care o au în vedere, în acest moment, specialiștii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Se caută, de fapt, soluţii pentru descurajarea acordarii de concedii medicale celor care nu sunt de fapt bolnavi sau mint asupra simptomelor. Pe masa discuțiilor se află și o propunere controversată şi anume ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită.