Cine este Alessia Pop, marea câștigătoare de la Vocea României: povestea tinerei din echipa lui Tudor Chirilă
Adevarul.ro, 20 decembrie 2025 08:30
Marea Finală a show-ului „Vocea României”, sezonul 13, difuzată vineri, 19 decembrie, și-a desemnat câștigătoarea în urma votului exclusiv al telespectatorilor.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
08:45
SUA au lansat un atac aerian masiv împotriva ISIS din Siria, după uciderea a trei americani. „Astăzi, i-am vânat şi i-am ucis pe duşmanii noştri" # Adevarul.ro
Statele Unite au declanşat o amplă operaţiune militară împotriva grupării Statul Islamic (ISIS) în Siria, după uciderea a trei cetăţeni americani.
08:45
Scrisoare deschisă adresată tovarășului Vladimir Vladimirovici Putin (cu bonus: dedicație muzicală) # Adevarul.ro
Țineți minte: regimurile autoritare se pot prăbuși sub bombe, dar înainte de toate se prăbușesc sub propriul ridicol.
08:45
Dezvăluiri șocante din dosarele Epstein: mărturia unei victime despre întâlnirea cu Trump la 14 ani și fotografiile compromițătoare cu prințul Andrew # Adevarul.ro
Un nou set de documente din dosarul Jeffrey Epstein, publicat de Departamentul Justiţiei al SUA, readuce în atenţia publică nume sonore din politică, afaceri şi monarhie.
Acum 30 minute
08:30
Cine este Alessia Pop, marea câștigătoare de la Vocea României: povestea tinerei din echipa lui Tudor Chirilă # Adevarul.ro
Marea Finală a show-ului „Vocea României”, sezonul 13, difuzată vineri, 19 decembrie, și-a desemnat câștigătoarea în urma votului exclusiv al telespectatorilor.
Acum o oră
08:15
Crește salariul minim, dar cu ce preț? Avertismentul unui economist despre impactul real al măsurilor fiscale # Adevarul.ro
Creșterea salariului minim, reducerea impozitului pe cifra de afaceri, reducerea cu 10% a subvențiilor pentru partide, a sumelor forfetare ale parlamentarilor și a cheltuielilor administrației centrale sunt „cârpeli bugetare” și nu strategie economică, spune economistul Radu Nechita.
08:00
SUA / Administrația Trump a dat publicității o nouă Strategie Națională de Securitate. Textul conține tot atâtea mențiuni despre NATO ca și cele despre Ucraina. Europa de Est nu e amintită niciodată, dar președintele Tump are privilegiul de a fi singurul și cel mai menționat nume propriu.
08:00
Tinerii români pot lansa companii de (foarte multe) miliarde de dolari pornind din România! Cum facem să nu-i oprim # Adevarul.ro
În 2005, la București, Daniel Dines și Marius Tîrcă fondau compania UiPath, care valorează azi aproape zece miliarde de dolari, angajează 4.000 de oameni în toată lumea și are sediul la New York. Daniel Dines este președinte și CEO al companiei.
Acum 2 ore
07:15
„Școala Altfel” fără excursii. Ideea unei diriginte care a transformat programul într-o experiență memorabilă # Adevarul.ro
Nevoiți să renunțe la excursii în „Școala Altfel”, profesorii și diriginții au căutat oportunități de a face orele cu adevărat atractive. Elevii de la o clasă de Științele Naturii s-au arătat cu adevărat încântați de experiența pe care le-a propus-o diriginta.
Acum 4 ore
06:15
Situație critică în agricultură: „80% dintre fermieri nu-și mai pot plăti datoriile. Să-i execut sau să fiu eu executat?” # Adevarul.ro
Managerul unei firme de distribuție inputuri atrage atenția că anul agricol 2025, prezentat în statistici drept unul bun, le va aduce falimentul multor fermieri din sudul țării. Este vorba de fermele mici și medii, care cumpără în fiecare an agricol pe datorie, cu plata după recoltat.
05:15
Două adevăruri fascinante despre natura umană: De ce toți embrionii sunt inițial femei și cum ne ajută „paralizia” să gândim profund # Adevarul.ro
Corpul uman rămâne în continuare un mister, chiar și în contextul avansului remarcabil al medicinei. Există aspecte uimitoare, precum faptul că în primele șase săptămâni de viață intrauterină, toți embrionii au caracteristici feminine.
Acum 6 ore
04:15
Dincolo de întrebarea de un milion de dolari cu privire la buna credință a Rusiei în negocieri, o altă problemă care a fost în mare parte trecută cu vederea este următoarea: ce părere au ucrainenii și ce ar fi dispuși să accepte în schimbul păcii, scrie Politico.
03:15
Petrolul se ieftinește la nivel global, dar prețurile la pompă din România rămân neschimbate # Adevarul.ro
Evoluția prețurilor benzinei influențează în mod direct costurile de transport, livrările comerciale și, implicit, prețurile alimentelor. În perioada aglomerată a sărbătorilor de iarnă, aceste efecte se traduc printr-o presiune suplimentară asupra bugetelor consumatorilor.
Acum 8 ore
02:15
Apartamentele s-au scumpit cu 13% în 2025. Trei camere, alegerea preferată a românilor. Cea mai scumpă locuință - 2,3 milioane de euro # Adevarul.ro
În 2025, prețurile de pe piața imobiliară din România au înregistrat o creștere față de anul anterior, apartamentele disponibile la vânzare fiind, în medie, cu 13% mai scumpe decât în 2024, potrivit unui raport anual de specialitate.
01:15
Cât costă masa de Crăciun în principalele state europene și ce mâncăruri tradiționale au # Adevarul.ro
O analiză a prețurilor din supermarketuri din 12 țări europene, inclusiv România, pentru alimentele care compun meniul tradițional de Crăciun arată că, în unele cazuri, familiile plătesc cu până la 27% mai mult față de anul trecut.
Acum 12 ore
00:15
Ion Gh. Duca s-a născut pe 20 decembrie 1879, la București și a fost un om politic liberal. Tot pe 20 decembrie s-au născut mitropolitul Andrei Șaguna și arhitectul Ioan Mincu.
00:15
Trump și Congresul SUA se iau la „trântă”. Explicația de la Washington: cine susține România în bătălia politică americană # Adevarul.ro
Congresul SUA a adoptat, miercuri, o strategie de apărare diferită de cea elaborată de oamenii președintelui Trump. Cercetătoare la prestigioasa Universitate Georgetown din Washington DC, Antonia Pup explică, pentru „Adevărul”, care sunt mizele și dedesubturile acestei aparente confruntări
00:15
Bărbat din Mureș pus sub control judiciar timp de 60 de zile după publicarea de mesaje antisemite online # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 42 de ani din municipiul Reghin a fost plasat, vineri, sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a postat mesaje antisemite pe o reţea de socializare, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.
19 decembrie 2025
23:45
Radu Marinescu anunță că va merge luni în Parlament la moțiunea simplă și la „Ora Guvernului”: „Voi răspunde cu date concrete” # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că se va prezenta luni în Parlament atât la dezbaterea moțiunii simple depuse de opoziție împotriva sa, cât și la „Ora Guvernului”, inițiată de USR, unde este chemat să ofere explicații în contextul anchetei jurnalistice realizate de Recorder.
23:45
Diagnostic rapid și intervenții exersate pe „copia” pacientului. Cum ar putea ajuta în viitor caravanele medicale. „Nu sunt SF” # Adevarul.ro
În spitalele viitorului se vor putea executa „copii” ale pacientului pe baza investigațiilor imagistice, iar anumite intervenții să fie astfel exersate pentru a se minimiza riscurile. Caravanele medicale ar putea fi, pe de altă parte, soluția pentru un diagnostic rapid în zonele defavorizate.
23:45
Chivu s-a prăbușit în Supercupa Italiei. După FCSB, Bologna a pus-o la respect și pe Inter # Adevarul.ro
Cristian Chivu (45 de ani) mai are de așteptat pentru a pune mâna pe primul trofeu ca antrenor la Inter Milano.
23:30
Fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, trimis în judecată într-un dosar de corupție # Adevarul.ro
Fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Bogdan Cristian Nica, a fost trimis în judecată pentru infracțiuni de corupție, într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Prahova.
23:00
Donald Trump nu exclude un război cu Venezuela. Ce spune despre președintele Maduro: „El știe exact ce vreau” # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat vineri că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, în timp ce marina militară americană continuă să atace în apropierea acestei țări ambarcațiuni despre care susține că transportă droguri.
23:00
Stan Wawrinka și-a anunțat retragerea din tenis la 40 de ani. Elvețianul a oferit momente magice în circuitul masculin # Adevarul.ro
Stan „The Man” agață racheta-n cui.
23:00
„Nu mă mut ca țiganul cu cortul”. O afirmație a lui Radu Miruță, criticată de sociologul Gelu Duminică. Cum răspunde noul ministru al Apărării # Adevarul.ro
O afirmație făcută de ministrul Economiei și ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță (USR), într-o emisiune la Prima News a stârnit reacții critice din partea societății civile, după ce acesta a folosit o expresie considerată discriminatorie.
22:45
România a depus a patra cerere de plată din PNRR. 2,62 miliarde de euro, bani nerambursabili, așteptați de la Comisia Europeană # Adevarul.ro
România a depus oficial, vineri seară, a patra cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare totală de 2,62 miliarde de euro, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
22:45
NATO va avea și în România o platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, a doua după cea din Polonia # Adevarul.ro
Transportul celei mai mari părţi a ajutorului militar oferit Ucrainei se face în prezent printr-un centru logisticândin sud-estul Poloniei. Un al doilea astfel de centru, care ca funcționa în România, este aşteptat să intre sub comanda NATO până la sfârşitul lunii ianuarie.
22:45
Superliga: CFR Cluj a ținut-o în ceață pe FC Botoșani. Moldovenii n-au obținut punctul care îi readucea în vârf # Adevarul.ro
Etapa a 21-a din Superliga de fotbal a început vineri seară, la Botoșani.
22:15
Cum răspunde premierul Bolojan la scandalul din Justiție. Venirea lui Ludovic Orban și schimbările din PNL # Adevarul.ro
Ilie Bolojan s-a arătat, într-un interviu acordat publicaţiei Cotidianul, mulţumit de activitatea ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, deși spune că „are o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat” în domeniul justiției.
22:15
O tânără de 25 de ani a murit și doi bărbați au fost răniți într-un accident produs la Moinești # Adevarul.ro
Două autoturisme s-au ciocnit violent, vineri seară, în municipiul Moinești, județul Bacău, accidentul soldându-se cu moartea unei tinere de 25 de ani și rănirea a doi bărbați.
22:00
Florin Talpan vrea să scoată naționala de fotbal a României de pe orbita mondială. Juristul n-are milă de FRF # Adevarul.ro
Juristul de la CSA Steau a făcut demersuri oficiale la FIFA și UEFA pentru excluderea echipei naționale și a cluburilor românești din competițiile internaționale
22:00
Prințul Harry și Meghan Markle anunță o schimbare majoră de nume. Cuplul a fondat organizația caritabilă acum cinci ani # Adevarul.ro
Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat o schimbare majoră de nume. Aceasta vizează fundația lor înființată în urmă cu cinci ani.
21:45
Cartea „Permis de presă”, de Horia Ghibuțiu. Jurnalistul, încă pregătit să dea cea mai importantă știre despre omenire # Adevarul.ro
După 35 de ani de jurnalism, Horia Ghibuțiu vorbește despre cea mai importantă știre despre omenire și despre ce mai înseamnă astăzi meseria de jurnalist în cartea „Permis de presă”
21:45
O femeie de 50 de ani a fost salvată dintr-o fântână de patru metri adâncime. Pompierii au reușit să o scoată în 15 minute # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 50 de ani a fost salvată, vineri seara, de pompierii militari din Olt în urma unei acțiuni contracronometru. Femeia a căzut într-o fântână de patru metri adâncime.
21:30
Secretomanie totală privind reînhumarea la Iași a ultimului domn al Moldovei. Autoritățile dau din colț în colț # Adevarul.ro
La mai bine de o lună de la aducerea la Iași a rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica, reînhumarea acestora rămâne incertă.
21:30
Potrivit horoscopului de sâmbătă, 20 decembrie, relațiile se cer consolidate, sănătatea cere atenție la rutine, iar deciziile financiare trebuie luate cu calm și luciditate. Esențialul este să nu grăbiți nimic și să vă bazați pe ceea ce oferă siguranță pe termen lung.
21:15
A fost confirmat noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. Cine este Darryl Nirenberg # Adevarul.ro
Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, a anunţat, vineri, misiunea diplomatică americană din România.
21:15
Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anunțat vineri, 19 decembrie, pe Facebook, că blocurile din România cu 3 sau 4 etaje, construite înainte de 1990 și care nu au fost prevăzute cu lifturi, ar putea beneficia în curând de ascensoare.
21:00
Guvernul le ia locuințele de serviciu foștilor magistrați, militari și polițiști care s-au pensionat. Proiectul a fost deja elaborat # Adevarul.ro
Foști procurori, judecători, militari, polițiști și angajați din serviciile secrete, precum și urmașii lor, nu vor mai putea folosi locuințele de serviciu după ce sunt eliberați din funcție ori se pensionează.
21:00
Descoperire arheologică de excepție la Constanța: morminte vechi cu obiecte din Africa de Nord # Adevarul.ro
Lucrările de demolare a fostului Spital de Boli Infecțioase din Constanța au scos la iveală zece morminte din perioada romană târzie, cu obiecte din Africa de Nord. Cercetătorii analizează dacă acestea aparțin coloniștilor sau comercianților din zonă. Mormintele vor fi studiate anul viitor.
20:30
Replica sarcastică a premierului belgian, după acuzațiile de complezență față de Rusia: „Trebuie să mă duc la Sankt Petersburg” # Adevarul.ro
Premierul belgian Bart De Wever a răspuns ironic unui jurnalist de la Politico, care l-a acuzat de complezență față de Rusia, în contextul eșecului summitului european de la Bruxelles de a garanta, prin active rusești înghețate, un împrumut destinat Ucrainei.
20:30
Motivarea condamnării rapperului Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare. „A încurajat tacit consumul de droguri în rândul tinerilor” # Adevarul.ro
Condamnarea rapperului Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare are și un caracter de exemplu, după cum au subliniat judecătorii Curții de Apel Constanța în motivarea deciziei.
20:30
Ceața afectează traficul aerian pe aeroportul din Iași. Două zboruri au fost redirecționate la Bacău # Adevarul.ro
Mai multe zboruri sunt afectate vineri seară pe aeroportul din Iași, din cauza ceții dense, două curse dinspre Basel și Veneția fiind redirecționate către aeroportul din Bacău.
20:15
Marco Rubio spune că „s-au făcut progrese” în negocierile pentru Ucraina: „Mai este cale de parcurs” # Adevarul.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina au înregistrat progrese.
20:15
China a anunțat descoperirea celui mai mare zăcământ de aur submarin. Este cel mai mare din Asia # Adevarul.ro
China a descoperit primul său zăcământ de aur submarin, considerat acum cel mai mare din Asia. Autoritățile de la Beijing nu au dezvăluit mărimea exactă a comorii din Marea Bohai.
20:15
Strategia UE pentru Ucraina, blocată. Rusia, cu ajutorul SUA, a rămas cu activele intacte: „Putin a promis o parte din acești bani americanilor” # Adevarul.ro
Folosirea activelor rusești pentru garantarea unui împrumut pentru Ucraina a fost respinsă de țările europene, în contextul în care nu numai Rusia, dar și SUA și-au folosit pârghiile pentru a deturna această strategie, spune Iulia Joja, analistă de politică externă din Washington.
20:15
Secretarul de stat american Marco Rubio: „Nu va exista pace" în Fâşia Gaza fără dezarmarea Hamas # Adevarul.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat vineri, 19 decembrie că „nu va exista pace” în Fâşia Gaza fără dezarmarea grupării islamiste Hamas, relatează AFP.
20:00
Un fost secretar de stat scapă de răspundere penală prin prescriere. Angajatul care a mințit pentru el, condamnat definitiv # Adevarul.ro
Tribunalul Ilfov a decis joi, 18 decembrie, încetarea procesului penal în cazul lui Ionel Minea, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pe motiv că faptele s-au prescris, potrivit Hotnews. Decizia nu este însă definitivă.
Acum 24 ore
19:45
Drona rusească „Orlan-10” s-a prăbușit în zona rurală a orașului Izmit, Turcia. Partea turcă a început o anchetă.
19:45
Lovitură pentru Sorin Oprescu. Fostul primar rămâne cu 10 ani și 8 luni de închisoare, după decizia definitivă a ÎCCJ # Adevarul.ro
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au respins cererea de recurs în casație formulată de fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu.
19:30
Ai observat cât de mult contează să respiri ușor atunci când te simți obosit sau congestionat? Este genul de lucru pe care îl ignorăm până în momentul în care devine o problemă reală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.