O femeie din Germania a devenit prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu: „Nu trebuie să renunți niciodată la visurile tale”

Un miliardar chinez, despre care se presupune că este tatăl a peste 100 de copii născuți în SUA de mame surogat, prin intermediul unor agenții, speră că, într-o zi, urmașii săi se vor căsători cu copiii lui Elon Musk și vor crea o dinastie familială extinsă, potrivit New York Post.