Ceața paralizează aeroporturile din Moldova. Pasagerii unui zbor din Londra, transportați cu autocarul de la Timișoara la Suceava

16:15

Luat prizonier și condamnat la moarte de un tribunal Rusia, torturat și martor la crime de război, un voluntar britanic din armata ucraineană și-a așteptat călăul vreme de cinci luni de jumătate într-o închisoare rusească înainte să fie eliberat într-un schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina.