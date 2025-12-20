Următoarele 72 de ore, decisive pentru trei zodii. Finaluri bruște și începuturi care nu mai pot fi amânate

21:45

Hari Bucur Marcu a fost protagonistul unei întâmplări absurde, pe care a povestit-o pe pagina sa de socializare. Acesta a relatat că, ajuns în fața unui angajat al unui serviciu de telefonie pentru a ajuta un vârstnic, i s-a răspuns că firma nu are nevoie de „clienți recalcitranți”.