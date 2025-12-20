Următoarele 72 de ore, decisive pentru trei zodii. Finaluri bruște și începuturi care nu mai pot fi amânate
Adevarul.ro, 20 decembrie 2025 21:45
Următoarele 72 de ore se anunță extrem de intense pentru trei zodii, potrivit interpretărilor astrologice generale. Contextul astral este dominat de tensiuni, revelații și situații-limită.
Acum 5 minute
22:30
Ciprian Ciucu a explicat că Bucureştiul „nu are o autonomie fiscală reală”. Ce priorități are primarul general # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă că Municipiul Bucureşti are nevoie de un buget de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor. Edilul a explicat că proiectele legate de Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu sunt prioritare.
Acum 30 minute
22:15
Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, despre pensiile speciale ale magistraților: „Românii nici nu reușesc să numere atâția bani” # Adevarul.ro
Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a declarat că situația pensiilor speciale ale magistraților reprezintă „o anomalie”, avertizând asupra dezechilibrelor uriașe existente în sistemul de pensii din România.
Acum o oră
21:45
SUA au propus primele negocieri directe Ucraina-Rusia după șase luni. Anunțul făcut de Zelenski # Adevarul.ro
SUA au propus organizarea primelor negocieri faţă în faţă dintre Ucraina şi Rusia din ultimele şase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuţii ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
21:45
Întâmplarea absurdă trăită de Hari Bucur Marcu într-un sediu DIGI din Sibiu: „Nu avem nevoie de clienți recalcitranți” # Adevarul.ro
Hari Bucur Marcu a fost protagonistul unei întâmplări absurde, pe care a povestit-o pe pagina sa de socializare. Acesta a relatat că, ajuns în fața unui angajat al unui serviciu de telefonie pentru a ajuta un vârstnic, i s-a răspuns că firma nu are nevoie de „clienți recalcitranți”.
21:45
Acum 2 ore
21:30
Keir Starmer, presat să ceară arestarea și extrădarea lui Andrew Tate în Marea Britanie: „O oportunitate de aur” pentru guvernul britanic # Adevarul.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer este supus unor presiuni să solicite autorităților locale arestarea și extrădarea lui Andrew Tate în Marea Britanie, unde se confruntă cu acuzații extrem de grave.
21:30
A avut vreo implicare Rusia în Revoluția de la 1989? Evenimentele și statisticile stranii care au alimentat aceste teorii # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai misterioase capitole legate de Revoluția din 1989 îl reprezintă prezența așa-numiților „turiști” străini. Mai exact, în lunile noiembrie și decembrie ale acelui an, România a fost traversată de un val neobișnuit de vizitatori din Uniunea Sovietică.
21:00
Kelemen Hunor: UDMR nu va vota moțiunile simple împotriva miniștrilor Justiţiei şi Afacerilor Interne # Adevarul.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat sâmbătă că partidul său nu va vota cele două moțiuni simple împotriva miniștrilor Justiției și Internelor și și-a exprimat convingerea că aceste inițiative nu vor avea succes.
20:45
România, menționată în Dosarul Epstein. Noi documente ale Justiției SUA indică plăți de peste 30.000 de euro către o femeie din Iași # Adevarul.ro
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat vineri mii de documente din Dosarul Epstein, iar printre acestea se regăsesc și referiri directe la România. Actele fac parte dintr-o amplă serie de documente declasificate.
Acum 4 ore
20:30
Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, anunță Nicușor Dan # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a decis că șeful statului poate sesiza CCR pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după reexaminarea unei legi de către Parlament, a informat sâmbătă seară președintele Nicușor Dan.
20:15
Lămâile și portocalele subdimensionate, considerate furaj animalier în țările civilizate, sunt vândute în România drept produse de „calitatea I”.
20:00
O femeie din Germania a devenit prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu: „Nu trebuie să renunți niciodată la visurile tale” # Adevarul.ro
O femeie de 33 de ani din Germania a devenit prima persoană aflată în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu. Ea a participat la un zbor organizat de compania Blue Origin, fondată de miliardarul Jeff Bezos.
20:00
Câți ani de închisoare a primit omul de afaceri turc acuzat că a ucis o femeie și a abandonat cadavrul pe câmp # Adevarul.ro
Omul de afaceri de origine turcă, acuzat că a ucis o femeie în urmă cu doi ani, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru crimă și profanare de cadavre.
19:30
Povestea devastatoare a „copilului sălbatic”. Tatăl ei a legat-o și a ținut-o încuiată într-o cameră până la 13 ani # Adevarul.ro
Legată într-un fel de cămașă de forță improvizată și fixată de o oliță pentru copii, Genie Wiley nu a cunoscut nimic dincolo de întunericul dormitorului ei aproape gol până când a împlinit 13 ani.
19:15
Ceața densă afectează traficul rutier, sâmbătă seară. Circulația se desfășoară în condiții dificile pe majoritatea arterelor din nordul, centrul și estul țării din această cauză. În unele zone, vizibilitatea este redusă chiar sub 50 de metri.
19:00
Un miliardar chinez este tatăl a sute de copii, născuți de mame-surogat, în SUA. Bărbatul speră că aceștia se vor căsători cu copiii lui Elon Musk # Adevarul.ro
Un miliardar chinez, despre care se presupune că este tatăl a peste 100 de copii născuți în SUA de mame surogat, prin intermediul unor agenții, speră că, într-o zi, urmașii săi se vor căsători cu copiii lui Elon Musk și vor crea o dinastie familială extinsă, potrivit New York Post.
18:45
Israelul ia în considerare noi lovituri asupra Iranului. Netanyahu cere sprijinul lui Trump # Adevarul.ro
Oficialii israelieni se declară tot mai îngrijorați de extinderea programului de rachete balistice al Iranului și de eforturile Teheranului de a-și reconstrui capacitățile militare.
Acum 6 ore
18:30
Tragedie în Oradea: o tânără de 27 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 7. Era fotoreporter sportiv # Adevarul.ro
O tânără de 27 de ani din județul Bihor, cunoscută în mediul local ca fotoreporter sportiv, a murit sâmbătă dimineața după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea.
18:15
Demiterea unei cunoscute prezentatoare de televiziune din Bulgaria, o voce critică la adresa politicienilor, a stârnit reacții negative, reaprinzând îngrijorările cu privire la presiunea politică asupra mass-media, pe fondul prăbușirii guvernului țării.
18:00
Sucul de portocale este una dintre cele mai populare băuturi de la micul dejun, dar consumat frecvent, acesta are și dezavantaje.
17:45
Ciprian Ciucu promite să elibereze trotuarele de maşini în centrul Capitalei. Cum va implementa măsurile, „stradă cu stradă” # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei promite că va elibera trotuarele bulevardelor din centrul Bucureștiului de maşinile parcate ilegal, unele aparţinând unor instituţii publice.
17:30
Ceața paralizează aeroporturile din Moldova. Pasagerii unui zbor din Londra, transportați cu autocarul de la Timișoara la Suceava # Adevarul.ro
Activitatea pe mai multe aeroporturi din Moldova a fost grav afectată de ceața densă din ultimele 24 de ore.
17:15
Aris Eram a explicat de ce merită să fie la Survivor România 2026: „Sunt o persoană foarte competitivă” # Adevarul.ro
Emisiunea Survivor România revine la Antena 1 începând cu data de 9 ianuarie 2026, iar printre concurenții acestei ediții se numără și Aris Eram, fiul Andreei Esca, prezentatoarea Știrilor PRO TV.
17:15
Avertisment al oamenilor de știință: un analgezic popular ar putea face mai mult rău decât bine # Adevarul.ro
Un medicament analgezic prescris pe scară largă pentru durerea cronică ar putea avea beneficii limitate și riscuri serioase pentru sănătate.
16:45
Cine sunt tinerii morți în accidentul din Bacău. Urmau să anunțe de Crăciun că vor avea un copil # Adevarul.ro
Diana și George, doi tineri soți de 27 și 25 de ani, au murit într-un grav accident rutier produs la Moinești, în județul Bacău.
16:45
Dan Petrescu (57 de ani) are de luat 120.000 de euro de la CFR Cluj via Rapid, după astă-vară și-a împrumutat clubul pentru a putea face deplasarea în Europa.
Acum 8 ore
16:30
16:15
Negociatori americani și ruși se întâlnesc sâmbătă, în Florida, pentru o nouă rundă de discuții menite să ducă la încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
16:15
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz # Adevarul.ro
Misterul cavalerului de bronz de pe Castelul Corvinilor a fost elucidat, după un secol și jumătate, odată cu descoperirea neașteptată realizată în timpul lucrărilor de restaurare a statuii lui Ioan de Hunedoara.
16:15
Humuleștiul dintre Ozana și hipermarketuri: povestea copilăriei lui Ion Creangă care refuză să moară # Adevarul.ro
Cât timp vor exista Humuleștii și Ozana și Cetatea Neamțului, va exista o poveste. Povestea unui copil cu părul bălai care a furat cireșe, a zbughit-o la scăldat sau a avut de-a face cu „calul bălan“.
16:15
Povestea voluntarului britanic luat prizonier și condamnat la moarte de ruși: „Cred că Rusia poate fi învinsă” # Adevarul.ro
Luat prizonier și condamnat la moarte de un tribunal Rusia, torturat și martor la crime de război, un voluntar britanic din armata ucraineană și-a așteptat călăul vreme de cinci luni de jumătate într-o închisoare rusească înainte să fie eliberat într-un schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina.
15:45
Peste 20 de persoane au fost evacuate, sâmbătă, 20 decembrie, dintr-un bloc din municipiul Botoşani, după ce un incendiu violent a izbucnit într-o garsonieră de la etajul al treilea, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).
15:30
Israelul a ucis peste 400 de palestinieni în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului. Numărul răniților e aproape triplu # Adevarul.ro
De la intrarea în vigoare, pe 10 octombrie, a acordului de încetare a focului, cel puțin 401 persoane au fost ucise de atacuri israeliene în Fâşia Gaza, a raportat sâmbătă, în buletinul său zilnic, Ministerul Sănătăţii din enclava palestiniană, aflat sub controlul Hamas.
15:30
Populația poate cumpăra, începând din acest an, lemne de foc direct de la Romsilva, prin magazinul online romsilva.store.
15:15
Accident în lanț pe DN 11, în județul Covasna, între șapte mașini. Traficul a fost blocat # Adevarul.ro
Traficul rutier este complet întrerupt pe DN 11 Brașov-Târgu Secuiesc, în județul Covasna, după un accident în lanț în care au fost implicate șapte autoturisme. Două persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului.
15:00
Tragedie pe șantierul unei grădinițe din Timiș: un bărbat a murit și altul a fost rănit după ce au căzut de pe o schelă # Adevarul.ro
Un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit grav, sâmbătă, 20 decembrie, în timpul unor lucrări de reparații la o grădiniță din localitatea Jebel, județul Timiș, după ce au căzut de pe o schelă, potrivit Poliției Timiș.
14:45
Dosarele Epstein: Documentele nu îl menționează aproape deloc pe Trump. Numele unui alt președinte este amintit frecvent # Adevarul.ro
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat vineri mii de documente masiv redactate legate de finanţistul decedat Jeffrey Epstein.
Acum 12 ore
14:30
Campion la ținerea respirației, Ilie Dobre a fost lovit de un preinfarct. Comentarul radio este internat în spital # Adevarul.ro
Ilie Dobre (72 de ani) este într-o rezervă a Spitalului Militar.
14:30
Pe ce se cheltuie 60% din banii Capitalei. Ciprian Ciucu: „Este aproape imposibil să vorbesc despre echilibrarea bugetului” # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că bugetul Bucureștiului a ajuns într-un punct critic.
14:30
Peste șapte milioane de cozonaci pe piață de sărbători. Cu cât au crescut prețurile față de anul trecut # Adevarul.ro
Patiserii români vor produce peste șapte milioane de cozonaci de sărbători, dar prețurile vor crește față de anul trecut din cauza scumpirii energiei, combustibililor și taxelor.
14:15
Timișoara marchează 36 de ani de la declararea orașului liber de comunism. Moment de reculegere și un omagiu adus eroilor # Adevarul.ro
Sirenele de alarmare au fost pornite, sâmbătă, la ora 12:00, în municipiul Timișoara, pentru a marca momentul istoric în care orașul de pe Bega s-a declarat liber de comunism, în urmă cu 36 de ani.
14:15
Replica lui Zelenski la oferta lui Putin de a opri focul pentru a fi organizate alegeri în Ucraina # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în timpul vizitei sale în Polonia că Ucraina nu-i va permite liderului Kremlinului, Vladimir Putin, să-și impună controlul asupra unor eventuale alegeri prezidențiale în țară, drept condiție a unui armistițiu.
14:00
Claudiu Răducanu s-a pus pe picioare. Scăpat din procesul de divorț, Blocnotes face afaceri imobiliare # Adevarul.ro
După ce n-a reușit să se mute într-un Blocnotes, Claudiu Răducanu vinde mai nou case în Craiova.
14:00
Președintele Nicușor Dan anunță când va prezenta o sinteză a problemelor din justiție. „Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, că va prezenta concluziile discuțiilor cu magistrații, la finalul zilei de luni, într-o conferință de presă. O sinteză a problemelor semnalate de magistrați va fi publicată duminică.
13:30
Şapte elefanţi au murit în urma coliziunii cu un tren în India. Mai multe vagoane au deraiat # Adevarul.ro
Un tren de pasageri a lovit o turmă de elefanţi în nord-estul Indiei, omorând pe loc şapte animale, fără a provoca însă răniţi în rândul călătorilor, au anunţat sâmbătă responsabili locali.
13:15
S-a terminat bălăcăreala dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf? „Armistițiu” anunțat de una dintre părți # Adevarul.ro
Agenta de jucători și antrenorul de fotbal au făcut pace.
13:15
Ucraina a revendicat un atac cu drone asupra unei platforme petroliere Lukoil din Marea Caspică și a unei nave militare ruse din zonă.
13:00
Elon Musk obține o victorie juridică majoră: pachetul său salarial din 2018 de la Tesla, reactivat de Curtea Supremă din Delaware # Adevarul.ro
Elon Musk a câștigat un apel în fața Curții Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anulat anterior de o instanță inferioară.
13:00
De ce l-a ucis autorul atacului armat de la Universitatea Brown pe un profesor de la MIT. Declarații ale foștilor colegi despre ucigaș # Adevarul.ro
Anchetatorii americani încearcă în continuare să identifice motivul pentru care un imigrant portughez a comis mai multe crime la două zile distanță: atacul armat asupra unor studenți de la Universitatea Brown și uciderea prin împușcare a unui apreciat profesor de la MIT.
13:00
O câștigătoare la loterie în vârstă de 20 de ani a refuzat un milion de dolari în numerar. Ce a ales, în schimb: decizia a stârnit controverse # Adevarul.ro
Deși perspectiva unui câștig de șapte cifre este tentantă, Brenda Aubin-Vega, în vârstă de 20 de ani, din Quebec, Canada, a decis recent să opteze pentru varianta plăților recurente.
