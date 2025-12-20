Neluțu Varga i-a dat dreptate lui Daniel Pancu și a anunțat “curățenia” la CFR: “Vin acasă și rezolv problemele”

14:40

Daniel Bîrligea a oferit un interviu la câteva zile distanță după ce Mihai Stoica anunțase că jucătorul va putea fi apt pentru derby-ul cu Rapid de duminică. Atacantul FCSB-ului a spus cu cuvintele sale că se simte mult mai bine după entorsa la gleznă suferită pe final de noiembrie și că este gata să intre […] The post Daniel Bîrligea a confirmat! Atacantul, gata să joace în derby-ul cu Rapid: “Am revenit mai repede” appeared first on Antena Sport.