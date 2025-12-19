Jurnal Antena Sport | Chipciu merge în Maramureş în vacanţă! Dezvăluirea lui despre consumul de alcool
Antena Sport, 19 decembrie 2025 21:20
The post Jurnal Antena Sport | Chipciu merge în Maramureş în vacanţă! Dezvăluirea lui despre consumul de alcool appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
22:00
FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii suferă primul eșec al sezonului „acasă”. Victorie mare pentru Pancy # Antena Sport
FC Botoșani și CFR Cluj au deschis etapa cu numărul 21 din Liga 1, iar formația antrenată de Daniel Pancu a reușit să plece cu toate cele trei puncte, după reușita superbă a lui Păun. Pentru revelația acestui sezon de Liga 1, este prima înfrângere suferită pe teren propriu, având până astăzi un bilanț de […] The post FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii suferă primul eșec al sezonului „acasă”. Victorie mare pentru Pancy appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
21:50
Mihai Stoica l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după dezastrul de la Atena: „Antrenorii fac două tipuri de greşeli” # Antena Sport
Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec șocant pe terenul celor de la AEK Atena. Oltenii au condus cu scorul de 2-0, dar au cedat inexplicabil în fața formației din Grecia. Mihai Stoica a comentat seara de coșmar a oltenilor și a comparat jocul acestora de […] The post Mihai Stoica l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după dezastrul de la Atena: „Antrenorii fac două tipuri de greşeli” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
21:40
Marius Şumudică (54 de ani) a dezvăluit că a avut o ofertă din România pentru a reveni pe bancă. “Şumi” e liber de contract după despărţirea de Rapid, de la finalul sezonului trecut. El a precizat că vrea să înceapă să antreneze din luna ianuarie. Putea merge şi în China, dar nu i-au plăcut condiţiile, […] The post Marius Şumudică, ofertă din România! Anunţul despre revenirea pe bancă appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Campionii din canotaj au avut emoţii mari la înălţime! appeared first on Antena Sport.
21:30
Jucătorul elveţian de tenis Stan Wawrinka a anunţat vineri, pe reţelele de socializare, că sezonul competiţional 2026 va fi ultimul din cariera sa. La 40 de ani, Stan Wawrinka se află pe locul 157 în lume şi în luna martie a anului viitor va sărbători cea de-a 41-a aniversare. „Fiecare carte trebuie să aibă un […] The post Stan Wawrinka şi-a anunţat retragerea! Elveţianul, carieră fabuloasă în tenis appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Gică Hagi, asaltat de puştii constănţeni, care visează să îi calce pe urme # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Gică Hagi, asaltat de puştii constănţeni, care visează să îi calce pe urme appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Chipciu merge în Maramureş în vacanţă! Dezvăluirea lui despre consumul de alcool # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Chipciu merge în Maramureş în vacanţă! Dezvăluirea lui despre consumul de alcool appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Patricia Vizitiu e în echipa Faimoşilor la Survivor, la fel ca Gabi Tamaş # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Patricia Vizitiu e în echipa Faimoşilor la Survivor, la fel ca Gabi Tamaş appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Steaua şi-a premiat sportivii! Talpan a venit cu dosarele şi s-a luat de FRF şi Burleanu # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Steaua şi-a premiat sportivii! Talpan a venit cu dosarele şi s-a luat de FRF şi Burleanu appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
21:00
The post Jurnal Antena Sport | A venit Moş Crăciun pentru copiii de la academia Rapidului appeared first on Antena Sport.
21:00
Anunț uriaș din Italia! Adrian Mutu, salvatorul Fiorentinei: „Fanii știu cât de mare e dorința lui de a ajuta” # Antena Sport
Fiorentina se află într-o situație catastrofală în Italia, fiind fără victorie după 15 meciuri disputate în Serie A. Gruparea „viola” s-a calificat totuși în play-off-ul UEFA Conference League, însă nu este suficient pentru ca fanii să nu ceară o schimbare. O retrogradare în Serie B ar fi un adevărat dezastru pentru clubul care are în […] The post Anunț uriaș din Italia! Adrian Mutu, salvatorul Fiorentinei: „Fanii știu cât de mare e dorința lui de a ajuta” appeared first on Antena Sport.
20:40
Chipciu a adormit la 2-1 pentru Craiova! Când a aflat ce s-a întâmplat, nu putea crede: “O dată în 100 de ani” # Antena Sport
Alex Chipciu (36 de ani) a vorbit la conferinţa de presă premergătoare duelului lui U Cluj cu Farul şi despre ratarea incredibilă a calificării în primăvara europeană de către Universitatea Craiova. Chipciu a mărturisit că a adormit atunci când scorul era 2-1 pentru olteni. Dimineaţă, când a aflat că Universitatea Craiova a ratat calificarea, nu […] The post Chipciu a adormit la 2-1 pentru Craiova! Când a aflat ce s-a întâmplat, nu putea crede: “O dată în 100 de ani” appeared first on Antena Sport.
20:20
Meciul Botoşani – CFR Cluj, disputat în condiţii incredibile! Imagini cum rar poţi vedea # Antena Sport
FC Botoșani – CFR Cluj este meciul care a deschis etapa cu numărul 21 din Liga 1. Disputa de pe stadionul Municipal se dispută în condiții incredibile, ceața densă fiind o reală problemă pentru jucători. Mai mult decât atât, centralul a luat decizia ca partida să se dispute cu o minge albă, asta deși situația […] The post Meciul Botoşani – CFR Cluj, disputat în condiţii incredibile! Imagini cum rar poţi vedea appeared first on Antena Sport.
20:10
FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii pot urca pe primul loc. Ardelenii înscriu superb # Antena Sport
FC Botoşani şi CFR Cluj se vor întâlni vineri seară, în primul meci al etapei cu numărul 21 din Liga 1, ultima din anul 2025. În acest moment, după 20 de etape, FC Botoşani se află pe locul 3, la egalitate de puncte cu locul 2, Dinamo, şi la un punct în spatele liderului Rapid. […] The post FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii pot urca pe primul loc. Ardelenii înscriu superb appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
20:00
Alex Chipciu a vorbit de relaţia lui cu alcoolul: “Îmi permiteam excese, pahare în plus”! Decizia radicală luată # Antena Sport
Alex Chipciu (36 de ani) a spus că, după meciul cu Farul, va merge în vacanţă cu familia în Maramureş. Chipciu se aşteaptă la un duel dificil cu Farul. U Cluj – Farul se dispută duminică, de la ora 16:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. U […] The post Alex Chipciu a vorbit de relaţia lui cu alcoolul: “Îmi permiteam excese, pahare în plus”! Decizia radicală luată appeared first on Antena Sport.
19:40
Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United: “Ar putea dura încă 10 ani până mai ia titlul” # Antena Sport
Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al echipei Manchester United, a declarat într-un interviu acordat agenţiei britanice Press Box că formaţia de pe Old Trafford va mai aştepta un deceniu până la un nou titlu de campioană. Sir Alex Ferguson (83 de ani) a comparat dificultăţile întâmpinate de „diavolii roşii” cu seceta care a dus-o pe […] The post Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United: “Ar putea dura încă 10 ani până mai ia titlul” appeared first on Antena Sport.
19:00
I-a adus înapoi în ţară pe olteni după ratarea dramatică a calificării şi le-a transmis un mesaj emoţionant! # Antena Sport
Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, fiind eliminată din competiție, după eșecul dureros suferit în prelungiri la Atena. Delegația oltenilor a revenit vineri în țară, iar jucătorii au avut parte de un moment emoționant în timpul zborului, când i s-a adresat comandantul aeronavei. Oltenii, încurajați de comandantul aeronavei cu care au […] The post I-a adus înapoi în ţară pe olteni după ratarea dramatică a calificării şi le-a transmis un mesaj emoţionant! appeared first on Antena Sport.
18:40
Pensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” # Antena Sport
Ilie Năstase (79 de ani) a fost primul lider ATP din istoria tenisului, ocupând prima poziţie atunci când clasamentul a fost publicat prima oară. Năstase a cucerit două titluri de Grand Slam, la US Open (1972) şi la Roland Garros (1973). A mai disputat trei finale de Grand Slam, pe care le-a pierdut: la Roland […] The post Pensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” appeared first on Antena Sport.
18:40
Dinamo vrea să dea lovitura iernii în Liga 1! Oficialii „câinilor” negociază aducerea unui fundaș din Italia # Antena Sport
Fără minut jucat în Serie B de când a fost împrumutat la Sampdoria, Andrei Coubiș este gata să ia o decizie radicală și să schimbe echipa chiar din această iarnă. Fundașul care aparține de AC Milan a fost dorit în vară de Dinamo București, iar oficialii „câinilor” au reactivat interesul pentru fotbalistul cotat la 100.000 […] The post Dinamo vrea să dea lovitura iernii în Liga 1! Oficialii „câinilor” negociază aducerea unui fundaș din Italia appeared first on Antena Sport.
18:30
FC Botoşani – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Moldovenii pot urca pe primul loc. Echipele de start # Antena Sport
FC Botoşani şi CFR Cluj se vor întâlni vineri seară, în primul meci al etapei cu numărul 21 din Liga 1, ultima din anul 2025. În acest moment, după 20 de etape, FC Botoşani se află pe locul 3, la egalitate de puncte cu locul 2, Dinamo, şi la un punct în spatele liderului Rapid. […] The post FC Botoşani – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Moldovenii pot urca pe primul loc. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:10
CSA Steaua şi-a premiat sportivii! Echipa de fotbal, care e pe locul 8 în Liga 2, cea mai bună a anului! # Antena Sport
CSA Steaua şi-a premiat sportivii într-o Gală care a avut loc la Cercul Militar. Simona Radiş şi Magdalena Rusu au fost declarate “sportivele anului”. Surpriza a fost reprezentată de echipa de fotbal, care se află pe locul 8 în Liga a 2-a. Echipa antrenată de Daniel Opriţa a fost desemnată “echipa anului”. Simona Radiş şi […] The post CSA Steaua şi-a premiat sportivii! Echipa de fotbal, care e pe locul 8 în Liga 2, cea mai bună a anului! appeared first on Antena Sport.
18:10
Liber de contract din această vară, după despărțirea de turcii de la Bodrumspor, George Pușcaș este în căutarea unui angajament. Dinamo și-a manifestat interesul pentru atacant, dar acesta ar prioritiza o mutare în China. Florin Bratu a comentat posibilitatea ca fostul internațional român să ajungă sub comanda lui Zeljko Kopic și a evidențiat calitățile pe […] The post George Pușcaș, atacantul ideal pentru Dinamo? Ce spune fostul jucător al „câinilor” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
17:50
Valentin Mihăilă, aproape de un transfer spectaculos! Românul, așteptat într-un campionat puternic # Antena Sport
După aproape cinci ani în care a îmbrăcat tricoul celor de la Parma, Valentin Mihăilă a fost transferat de turcii de la Rizespor, care au fost de acord să achite suma de două milioane de euro în schimbul său. La cinci luni după ce a schimbat campionatul, internaționalul român ar putea fi protagonistul unei mutări […] The post Valentin Mihăilă, aproape de un transfer spectaculos! Românul, așteptat într-un campionat puternic appeared first on Antena Sport.
17:40
Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 19 decembrie, de la anunțul făcut de Daniel Bîrligea până la recordul setat de un polițist în Conference League. 1. Bîrligea revine Daniel Bîrligea a anunțat că va fi prezent pe teren la derby-ul cu Rapid. “Am revenit mai repede”, a spus atacantul despre care […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 decembrie appeared first on Antena Sport.
17:20
(P) Ultima etapă din Superliga 2025 începe vineri: Interes maxim pentru Rapid vs FCSB # Antena Sport
Derby-ul etapei cu numărul 21, ultima din Superliga programată în 2025, se va disputa duminică seara, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională, între formațiile FCSB și Rapid. Cele două echipe au avut un parcurs diametral opus, până în prezent, Rapid mergând cu viteză de InterCity însă încetinind în ultimele etape, iar FCSB în revenire […] The post (P) Ultima etapă din Superliga 2025 începe vineri: Interes maxim pentru Rapid vs FCSB appeared first on Antena Sport.
17:20
Vestea primită de Ștefan Baiaram, după eliminarea șocantă a Craiovei din Conference League # Antena Sport
Universitatea Craiova a suferit un eșec de-a dreptul șocant joi seară la Atena, fiind învinsă în prelungiri de AEK. Mai mult decât atât, oltenii au fost eliminați din competiție, fiind clasați pe locul 25 la finalul serii. Chiar și așa, lucrurile merg într-un sens pozitiv pentru Ștefan Baiaram, care a devenit, conform ultimei actualizări de […] The post Vestea primită de Ștefan Baiaram, după eliminarea șocantă a Craiovei din Conference League appeared first on Antena Sport.
17:10
Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale! # Antena Sport
Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a anunţat că a făcut solicitări la FIFA şi UEFA pentru ca echipa naţională şi cluburile de fotbal din România să fie excluse din competiţiile internaţionale. Talpan a făcut acuzaţii grave la adresa FRF şi a preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu. Juristul CSA Steaua e nemulţumit că FCSB nu a fost […] The post Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale! appeared first on Antena Sport.
17:00
Eugen Trică știe cine e vinovat, după „tragedia oltenească” de la Atena: „Sunt lucruri elementare” # Antena Sport
Universitatea Craiova a trăit un coșmar la Atena, acolo unde a încheiat socotelile cu fotbalul european, cel puțin pentru acest sezon. Oltenii au fost învinși dramatic de AEK și a fost eliminată din UEFA Conference League. Ambele goluri marcate de formația gazdă în prelungiri au venit pe fondul unor erori în defensiva echipei antrenate de […] The post Eugen Trică știe cine e vinovat, după „tragedia oltenească” de la Atena: „Sunt lucruri elementare” appeared first on Antena Sport.
16:40
Matvei Safonov a egalat recordul lui Helmut Duckadam cu fractură! Anunţul lui PSG după performanţa incredibilă # Antena Sport
Omul meciului împotriva echipei Flamengo, miercuri, în Qatar, portarul rus al PSG, Matvei Safonov, a apărat cele 4 penalty-uri cu o fractură la mâna stângă, pe care a suferit-o în timpul meciului. El va fi indisponibil câteva săptămâni. Kang-in Lee şi Bradley Barcola sunt menţionaţi şi ei în comunicatul medical al clubului Paris Saint-Germain. “Matvei […] The post Matvei Safonov a egalat recordul lui Helmut Duckadam cu fractură! Anunţul lui PSG după performanţa incredibilă appeared first on Antena Sport.
16:30
Iuliu Mureșan nu vrea să audă de play-off, înainte de Botoșani – CFR: „Mai multe emoții au ei” # Antena Sport
CFR Cluj va deschide etapa cu numărul 22 din Liga 1. Gruparea antrenată de Daniel Pancu va juca pe terenul celor de la FC Botoșani, echipă care nu a pierdut în acest sezon pe teren propriu. Întrebat despre șansele la play-off ale ardelenilor, președintele Iuliu Mureșan s-a declarat sceptic în privința unei clasări în primele […] The post Iuliu Mureșan nu vrea să audă de play-off, înainte de Botoșani – CFR: „Mai multe emoții au ei” appeared first on Antena Sport.
16:20
Campionatul Mondial din 2026 va fi evenimentul verii, iar competiția va fi transmisă în direct în Universul Antena. FIFA nu a definitivat lista arbitrilor care vor oficia la turneul final de anul viitor, însă sunt vești bune pentru cei români. Forul internațional a publicat lista preliminară a arbitrilor VAR care ar putea oficia la Cupa […] The post Veste excelentă pentru Ovidiu Hațegan! Anunțul făcut de FIFA appeared first on Antena Sport.
16:10
Bologna – Inter LIVE TEXT (21:00). Cristi Chivu luptă pentru finala Supercupei Italiei # Antena Sport
Bologna și Inter se vor întâlni în această seară pe King Saud University Stadium în cea de-a doua semifinală a Supercupei Italiei. În primul meci din penultimul act, campioana Napoli a învins-o pe AC Milan joi seara. Duelul de la Riad dintre Bologna și Inter se va juca de la ora 21:00 și va fi […] The post Bologna – Inter LIVE TEXT (21:00). Cristi Chivu luptă pentru finala Supercupei Italiei appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
16:00
FC Botoşani – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Moldovenii pot urca pe primul loc. Echipele probabile # Antena Sport
FC Botoşani şi CFR Cluj se vor întâlni vineri seară, în primul meci al etapei cu numărul 21 din Liga 1, ultima din anul 2025. În acest moment, după 20 de etape, FC Botoşani se află pe locul 3, la egalitate de puncte cu locul 2, Dinamo, şi la un punct în spatele liderului Rapid. […] The post FC Botoşani – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Moldovenii pot urca pe primul loc. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
15:40
Sorin Cârţu, în pragul disperării după dezastrul Craiovei cu AEK: “Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani” # Antena Sport
Sorin Cârţu (70 de ani) a vorbit cu greu despre meciul dintre AEK Atena şi Universitatea Craiova, pierdut dramatic de olteni (3-2), după două goluri încasate după minutul 90+8. Craiovenii au pierdut astfel calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League, într-un mod pe care Cârţu nu l-a întâlnit în 52 de ani. “Bine măcar că […] The post Sorin Cârţu, în pragul disperării după dezastrul Craiovei cu AEK: “Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani” appeared first on Antena Sport.
15:10
Forbes a anunţat cele mai valoroase echipe sportive din lume! Fotbalul, fără echipe în Top 10 # Antena Sport
Dallas Cowboys şi-a păstrat statutul de cea mai valoroasă echipă sportivă din lume, ocupând primul loc în clasamentul anual stabilit de revista economică americană Forbes, dominat de cluburile din Liga profesionistă de fotbal american (NFL). Cowboys domină această ierarhie din 2016, când a depăşit clubul spaniol de fotbal Real Madrid, franciza texană din NFL fiind […] The post Forbes a anunţat cele mai valoroase echipe sportive din lume! Fotbalul, fără echipe în Top 10 appeared first on Antena Sport.
14:40
Juri Cisotti a ajuns la FCSB în urmă cu aproape un an, dar a devenit rapid unul dintre cei mai importanţi jucători ai campioanei României. Adus de la Oţelul, după ce a sosit în România în 2021, mijlocaşul este la 32 de ani în cea mai bună formă a carierei. Italianul a impresionat pe toată […] The post Juri Cisotti vrea să îşi încheie cariera la FCSB: “Aş fi foarte fericit” appeared first on Antena Sport.
14:40
Daniel Bîrligea a confirmat! Atacantul, gata să joace în derby-ul cu Rapid: “Am revenit mai repede” # Antena Sport
Daniel Bîrligea a oferit un interviu la câteva zile distanță după ce Mihai Stoica anunțase că jucătorul va putea fi apt pentru derby-ul cu Rapid de duminică. Atacantul FCSB-ului a spus cu cuvintele sale că se simte mult mai bine după entorsa la gleznă suferită pe final de noiembrie și că este gata să intre […] The post Daniel Bîrligea a confirmat! Atacantul, gata să joace în derby-ul cu Rapid: “Am revenit mai repede” appeared first on Antena Sport.
14:30
Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter știe ce va decide semifinala Supercupei cu Bologna: “Ca o finală” # Antena Sport
Semifinala din Supercupa Italiei dintre Inter Milano și Bologna a fost prefațată de Julio Ricardo Cruz, fostul jucător al “nerazzurrilor” din perioada 2003-2009. Argentinianul a declarat că partida respectivă poate fi considerată drept o finală, după care a vorbit și despre cum s-a descurcat Cristi Chivu până acum pe Giuseppe Meazza. Interul lui Cristi Chivu […] The post Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter știe ce va decide semifinala Supercupei cu Bologna: “Ca o finală” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
14:00
Istorie și record doborât: polițistul de 44 de ani tocmai a devenit cel mai bătrân jucător din cupele europene # Antena Sport
La fel ca Universitatea Craiova, Lincoln Red Imps a ratat la limită calificarea în faza următoare a UEFA Conference League. Echipa din Gibraltar a pierdut în ultima rundă la Varșovia, 1-4 cu Legia, și a încheiat grupa pe locul 26, imediat sub formația olteană. Lincoln Red Imps a părăsit Europa, însă a lăsat în urmă […] The post Istorie și record doborât: polițistul de 44 de ani tocmai a devenit cel mai bătrân jucător din cupele europene appeared first on Antena Sport.
13:30
A venit verdictul Curții de Apel! Ce s-a decis în procesul dintre Florin Manea și Rapid pentru un milion de euro # Antena Sport
Curtea de Apel București a oferit sentința în privința procesului pe care l-a intentat Florin Manea împotriva fostului club alături de care a colaborat, și anume Rapid. Speța este legată de transferul lui Rareș Ilie de la Rapid la Nice, de pe urma căruia agentul consideră că ar fi trebuit să primească aproximativ un milion […] The post A venit verdictul Curții de Apel! Ce s-a decis în procesul dintre Florin Manea și Rapid pentru un milion de euro appeared first on Antena Sport.
13:20
L-au lăsat cu mâna întinsă! Mai mulţi jucători din Iordania l-au ignorat pe selecţionerul Marocului # Antena Sport
Mai mulţi jucători ai Iordaniei nu i-au strâns mâna lui Tarik Sektioui, antrenorul Marocului, în momentul urcării pe podium după triumful marocanilor în finala Cupei Arabe, joi, la Doha. Selecţionerul Marocului este în funcţie pentru CAN 2025 acasă (21 decembrie-18 ianuarie) şi Cupa Mondială 2026 (11 iunie-19 iulie) după o epopee fabuloasă la Mondialul 2022 […] The post L-au lăsat cu mâna întinsă! Mai mulţi jucători din Iordania l-au ignorat pe selecţionerul Marocului appeared first on Antena Sport.
13:10
Dumitru Dragomir a răbufnit după ce a auzit “revoluţia” lui Gino Iorgulescu: “Băi, sunteţi bolnavi mintali?” # Antena Sport
Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a avut o reacţie dură după ce a auzit planul lui Gino Iorgulescu. Actualul şef al LPF vrea să schimbe radical Liga 1 şi să reducă numărul de echipe la 12. Gino Iorgulescu a motivat iniţiativa sa prin faptul că multe cluburi din România au probleme […] The post Dumitru Dragomir a răbufnit după ce a auzit “revoluţia” lui Gino Iorgulescu: “Băi, sunteţi bolnavi mintali?” appeared first on Antena Sport.
13:00
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor # Antena Sport
Claudiu Răducanu (49) a rămas celebru în istoria fotbalului românesc şi pentru cele 58 de goluri marcate în perioada petrecută la Steaua, dar şi pentru că de-a lungul timpului a fost un izvor nesecat de umor. Acum, fostul golgheter al Ligii 1 (2001) şi-a revenit după o căsnicie cu bucluc şi e fericit alături de […] The post Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor appeared first on Antena Sport.
13:00
Luka Doncic e uriaș! E doar al patrulea jucător din istoria lui Los Angeles Lakers care face asta # Antena Sport
Starul sloven Luka Doncic a fost artizanul victoriei echipei Los Angeles Lakers pe parchetul formaţiei Utah Jazz, cu 143-135, joi, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), cu un triple-double de 45 de puncte, 11 recuperări şi 14 pase decisive, informează AFP. Superstarul LeBron James şi-a trecut în cont 28 de puncte într-un meci în […] The post Luka Doncic e uriaș! E doar al patrulea jucător din istoria lui Los Angeles Lakers care face asta appeared first on Antena Sport.
12:40
București, 18 decembrie 2025 – Betano continuă să își pună în practică angajamentele de responsabilitate socială prin platforma sa dedicată „Imposibilul devine posibil. Pe bune.”. În acest context, compania a făcut o donație semnificativă către Asociația Nevăzătorilor din România, care va contribui la sprijinirea a 500 de beneficiari din 33 de sucursale din întreaga țară, […] The post (P) Betano își consolidează angajamentul față de comunitate în pragul sărbătorilor appeared first on Antena Sport.
12:40
“Peste Middlesbrough!”. Giovanni Becali, declarație halucinantă după eliminarea Universității Craiova din UECL # Antena Sport
Giovanni Becali a vorbit pe larg despre eșecul dramatic al Universității Craiova contra celor de la AEK Atena, care a fost sinonim cu ratarea calificării în fazele eliminatorii Conference League. Impresarul nu s-a ferit să ofere o opinie extrem de tranșantă, și anume că meciul oltenilor a fost mai dramatic decât cel al FCSB-ului cu […] The post “Peste Middlesbrough!”. Giovanni Becali, declarație halucinantă după eliminarea Universității Craiova din UECL appeared first on Antena Sport.
12:30
București, 18 decembrie 2025 – Betano continuă să își pună în practică angajamentele de responsabilitate socială prin platforma sa dedicată „Imposibilul devine posibil. Pe bune.”. În acest context, compania a făcut o donație semnificativă către Asociația Nevăzătorilor din România, care va contribui la sprijinirea a 500 de beneficiari din 33 de sucursale din întreaga țară, […] The post Betano își consolidează angajamentul față de comunitate în pragul sărbătorilor appeared first on Antena Sport.
11:50
Ratare uluitoare în Conference League. Un jucător căzut la pământ a blocat un gol iminent al coechipierului său # Antena Sport
Partida din ultima etapă de Conference League dintre Mainz și Samsunspor a oferit una dintre cele mai mari ocazii din acest sezon. La scorul de 0-0, turcii au irosit o șansă imensă de a trece în avantaj la o fază în care un fotbalist căzut pe gazon a blocat o minge trimisă de coechipierul său […] The post Ratare uluitoare în Conference League. Un jucător căzut la pământ a blocat un gol iminent al coechipierului său appeared first on Antena Sport.
11:50
Boxerul britanic Anthony Joshua, fost campion mondial al greilor, a prezentat un avantaj de 12 kg în faţa adversarului său Jake Paul, joi, la Miami, la cântarul oficial dinaintea meciului care va avea loc vineri, informează AFP. Conform termenilor contractuali, Joshua trebuia să cântărească sub 111,13 kg, iar joi cântarul a înregistrat 110 kg faţă […] The post Anthony Joshua, avantaj de 12 kg la cântarul oficial, înaintea meciului cu Jake Paul appeared first on Antena Sport.
11:20
FIFA a luat decizia după ce a anulat finala pentru bronz a naționalei lui Cosmin Olăroiu. Ce se va întâmpla # Antena Sport
FIFA a venit cu o decizie după ce finala mică de la FIFA Arab Cup, dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, a fost abandonată. Duelul care s-a disputat la Doha timp de o singură repriză fusese inițial amânat din cauza ploii torențiale, după care a fost anulat complet. Emiratele Arabe Unite, selecționata lui Cosmin […] The post FIFA a luat decizia după ce a anulat finala pentru bronz a naționalei lui Cosmin Olăroiu. Ce se va întâmpla appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.