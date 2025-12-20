Câte bilete s-au vândut cu două zile înainte de FCSB – Rapid? Anunțul făcut de Mihai Stoica
Antena Sport, 20 decembrie 2025 09:50
FCSB urmează să o întâlnească pe Rapid duminică în ultimul derby al anului 2025 din Liga 1, iar interesul fanilor este unul destul de ridicat. Recent, Mihai Stoica a anunțat câți suporteri și-au cumpărat până acum bilete în total, dar și câți oameni din galeria giuleșteană au achiziționat deja tichete. 20.000 de bilete cumpărate la […] The post Câte bilete s-au vândut cu două zile înainte de FCSB – Rapid? Anunțul făcut de Mihai Stoica appeared first on Antena Sport.
• • •
Acum 10 minute
10:10
Denis Drăguş are de unde alege! Fotbalistul ofertat şi de FCSB nu duce lipsă de propuneri. Kocaelispor, Kasimpașa sau Gaziantep au fost echipele care îl vor pe român, pe lângă FCSB, dar în cele din urmă fotbalistul ar urma să aibă o desitaţie surprizătoare. Cu toate că se spunea că Trabzonspor, club care l-a dat […] The post Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:30
Îţi mai aminteşti de Petre Grigoraş? Cândva pe val în fotbalul românesc, Petre Grigoraş nu a mai reuşit să antreneze la nivel înalt şi a dispărut din spaţiul public. Acum, Grigoraş a decis să semneze un nou angajament. Cu o echipă din Liga a 3-a, Cetatea Suceava, care se luptă pentru a promova în Liga […] The post Cu ce echipă din România a semnat Petre Grigoraş. “O nouă etapă” appeared first on Antena Sport.
09:20
Neluțu Varga i-a dat dreptate lui Daniel Pancu și a anunțat “curățenia” la CFR: “Vin acasă și rezolv problemele” # Antena Sport
Neluțu Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, a anunțat în cadrul unei intervenții la TV că urmează să facă o curățenie la echipa sa, după ce Daniel Pancu a dezvăluit că are nevoie de ajutorul conducerii în acest sens. Declarațiile celor doi au venit după victoria CFR-ului de pe terenul Botoșaniului, scor 1-0. Daniel Pancu a […] The post Neluțu Varga i-a dat dreptate lui Daniel Pancu și a anunțat “curățenia” la CFR: “Vin acasă și rezolv problemele” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
09:10
Ce s-a întâmplat când Victor Piţurcă i-a dat SMS lui Cristi Chivu. Lui Contra nu i-a răspuns: “Așa e el” # Antena Sport
Cristi Chivu a primit o laudă, dar şi o crtică de la un fost coleg de la naţionala României, Cosmin Contra. Ce s-a întâmplat? Cotra a vrut să-l felicite pentru rezultatele de la Inter, dar Cristi Chivu nu i-a răspuns la telefon! I-a dat şi un SMS… Nici la el nu a răspuns! Contra a […] The post Ce s-a întâmplat când Victor Piţurcă i-a dat SMS lui Cristi Chivu. Lui Contra nu i-a răspuns: “Așa e el” appeared first on Antena Sport.
09:00
Anthony Joshua l-a învins cu un knockout pe Jake Paul: “Cred că mi-am rupt maxilarul” # Antena Sport
Fostul campion la categoria grea, Anthony Joshua, l-a învins pe Jake Paul cu un KO brutal în runda a şasea, la Miami, care l-a lăsat pe youtuber-ul devenit boxer profesionist cu o posibilă fractură la maxilar. Paul a reuşit să-l evite pe britanicul favorit în primele patru runde, înainte ca Joshua să “explodeze”, doborându-şi adversarul […] The post Anthony Joshua l-a învins cu un knockout pe Jake Paul: “Cred că mi-am rupt maxilarul” appeared first on Antena Sport.
08:50
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” # Antena Sport
Gigi Becali se bucură de o pensie generoasă din partea statului român, iar pe lângă aceşti bani, patronul de la FCSB încasează şi banii de parlamentar. Sumele strânse nu sunt mici. Să vedem ce bani strânge lunar omul de afaceri. Patronul roș-albaștrilor primește pensie pentru mandatul de europarlamentar pe care l-a avut și, potrivit declarației […] The post Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” appeared first on Antena Sport.
08:40
“Groaza penalty-urilor”. Deciziile lui Cristi Chivu care au surprins în semifinala din Supercupa Italiei # Antena Sport
Cristi Chivu a luat în semifinala de Supercupă pierdută cu Bologna o decizie care nu i-a lăsat indiferenți pe jurnaliștii italieni. Cei de la Gazzetta dello Sport au dedicat un articol separat alegerii românului de a nu băga în teren pentru loviturile de departajare doi oameni care erau așteptați să fie introduși, și anume Hakan […] The post “Groaza penalty-urilor”. Deciziile lui Cristi Chivu care au surprins în semifinala din Supercupa Italiei appeared first on Antena Sport.
08:20
Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor # Antena Sport
Universitatea Craiova a pierdut drmatic cu AEK Atena, după ce a avut meciul în mână la scorul de 2-0. Evoluţia bună a oltenilor l-a surprins plăcut şi pe patronul celor de la AEK, Mario Iliopoulos, care a pus ochii şi pe un fotbalist din tabăra Universităţii Craiova. Este vorba de Anzor Mekvabishvili. Presa din Grecia […] The post Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
08:10
Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după eliminarea din Supercupa Italiei: “Tot ce contează” # Antena Sport
Cristi Chivu le-a acordat jurnaliștilor declarații după ce Inter a fost eliminată la loviturile de departajare de Bologna în semifinalele Supercupei Italiei. Antrenorul român a avut un discurs extrem de echilibrat și nu și-a arătat cu degetul vreun jucător, deși trei oameni ai “nerazzurrilor” au ratat de la punctul cu var. Interul lui Cristi Chivu […] The post Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după eliminarea din Supercupa Italiei: “Tot ce contează” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
23:40
Italienii l-au pus la colț pe Cristi Chivu, după eliminarea din Supercupă: „O luăm de la capăt” # Antena Sport
Inter a ratat un nou obiectiv sub comanda lui Cristi Chivu, fiind eliminată din drumul spre finala Supercupei Italiei. Echipa tehnicianului român a pierdut la loteria loviturilor de departajare, după ce trei dintre jucătorii săi au ratat de la punctul cu var. Presa din ”Cizmă” a reacționat imediat după eliminarea Interului și a analizat deciziile […] The post Italienii l-au pus la colț pe Cristi Chivu, după eliminarea din Supercupă: „O luăm de la capăt” appeared first on Antena Sport.
22:40
Leo Grozavu, dărâmat după FC Botoșani – CFR Cluj 0-1: „Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru” # Antena Sport
FC Botoșani a bifat vineri al treilea meci consecutiv fără victorie în Liga 1, dar și primul eșec pe teren propriu din acest sezon. Formația antrenată de Leo Grozavu nu a găsit drumul spre gol și a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 1-0. Moldovenii au irosit câteva șanse importante de a marca […] The post Leo Grozavu, dărâmat după FC Botoșani – CFR Cluj 0-1: „Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru” appeared first on Antena Sport.
22:40
“Suntem eroi” Pancu a anunţat “revoluţia” la CFR Cluj după victoria cu Botoşani! Mesaj direct pentru conducere # Antena Sport
Daniel Pancu (48 de ani) i-a lăudat pe jucătorii CFR-ului care au reuşit să oprească seria de invincibilitate de acasă a Botoşaniului. CFR a trebuit să evolueze fără numeroşi titulari, dar a reuşit să îi administreze prima înfrângere acasă Botoşaniului. În urma acestui rezultat, CFR s-a apropiat momentan la 4 puncte de play-off. Pancu i-a […] The post “Suntem eroi” Pancu a anunţat “revoluţia” la CFR Cluj după victoria cu Botoşani! Mesaj direct pentru conducere appeared first on Antena Sport.
22:30
Leo Grozavu, dezamăgit după FC Botoșani – CFR Cluj 0-1: „Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru” # Antena Sport
22:20
Jucătorii CFR-ului, modești după victoria de la Botoșani: „Suntem într-o situație grea, nu ne face cinste” # Antena Sport
CFR Cluj a obținut un succes important pe terenul celor de la FC Botoșani, formație care nu pierduse niciun meci „acasă” în acest sezon. Partida a deschis runda cu numărul 21 din Liga 1. Adrian Păun a marcat unicul gol al acestei dispute, după ce l-a învins pe Anestis cu un șut plasat perfect. Jocul […] The post Jucătorii CFR-ului, modești după victoria de la Botoșani: „Suntem într-o situație grea, nu ne face cinste” appeared first on Antena Sport.
22:00
FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii suferă primul eșec al sezonului „acasă”. Victorie mare pentru Pancy # Antena Sport
FC Botoșani și CFR Cluj au deschis etapa cu numărul 21 din Liga 1, iar formația antrenată de Daniel Pancu a reușit să plece cu toate cele trei puncte, după reușita superbă a lui Păun. Pentru revelația acestui sezon de Liga 1, este prima înfrângere suferită pe teren propriu, având până astăzi un bilanț de […] The post FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii suferă primul eșec al sezonului „acasă”. Victorie mare pentru Pancy appeared first on Antena Sport.
21:50
Mihai Stoica l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după dezastrul de la Atena: „Antrenorii fac două tipuri de greşeli” # Antena Sport
Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec șocant pe terenul celor de la AEK Atena. Oltenii au condus cu scorul de 2-0, dar au cedat inexplicabil în fața formației din Grecia. Mihai Stoica a comentat seara de coșmar a oltenilor și a comparat jocul acestora de […] The post Mihai Stoica l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după dezastrul de la Atena: „Antrenorii fac două tipuri de greşeli” appeared first on Antena Sport.
21:40
Marius Şumudică (54 de ani) a dezvăluit că a avut o ofertă din România pentru a reveni pe bancă. “Şumi” e liber de contract după despărţirea de Rapid, de la finalul sezonului trecut. El a precizat că vrea să înceapă să antreneze din luna ianuarie. Putea merge şi în China, dar nu i-au plăcut condiţiile, […] The post Marius Şumudică, ofertă din România! Anunţul despre revenirea pe bancă appeared first on Antena Sport.
21:30
21:30
Jucătorul elveţian de tenis Stan Wawrinka a anunţat vineri, pe reţelele de socializare, că sezonul competiţional 2026 va fi ultimul din cariera sa. La 40 de ani, Stan Wawrinka se află pe locul 157 în lume şi în luna martie a anului viitor va sărbători cea de-a 41-a aniversare. „Fiecare carte trebuie să aibă un […] The post Stan Wawrinka şi-a anunţat retragerea! Elveţianul, carieră fabuloasă în tenis appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Gică Hagi, asaltat de puştii constănţeni, care visează să îi calce pe urme # Antena Sport
21:20
Jurnal Antena Sport | Chipciu merge în Maramureş în vacanţă! Dezvăluirea lui despre consumul de alcool # Antena Sport
21:20
Jurnal Antena Sport | Patricia Vizitiu e în echipa Faimoşilor la Survivor, la fel ca Gabi Tamaş # Antena Sport
Acum 24 ore
21:10
Jurnal Antena Sport | Steaua şi-a premiat sportivii! Talpan a venit cu dosarele şi s-a luat de FRF şi Burleanu # Antena Sport
21:00
21:00
Anunț uriaș din Italia! Adrian Mutu, salvatorul Fiorentinei: „Fanii știu cât de mare e dorința lui de a ajuta” # Antena Sport
Fiorentina se află într-o situație catastrofală în Italia, fiind fără victorie după 15 meciuri disputate în Serie A. Gruparea „viola” s-a calificat totuși în play-off-ul UEFA Conference League, însă nu este suficient pentru ca fanii să nu ceară o schimbare. O retrogradare în Serie B ar fi un adevărat dezastru pentru clubul care are în […] The post Anunț uriaș din Italia! Adrian Mutu, salvatorul Fiorentinei: „Fanii știu cât de mare e dorința lui de a ajuta” appeared first on Antena Sport.
20:40
Chipciu a adormit la 2-1 pentru Craiova! Când a aflat ce s-a întâmplat, nu putea crede: “O dată în 100 de ani” # Antena Sport
Alex Chipciu (36 de ani) a vorbit la conferinţa de presă premergătoare duelului lui U Cluj cu Farul şi despre ratarea incredibilă a calificării în primăvara europeană de către Universitatea Craiova. Chipciu a mărturisit că a adormit atunci când scorul era 2-1 pentru olteni. Dimineaţă, când a aflat că Universitatea Craiova a ratat calificarea, nu […] The post Chipciu a adormit la 2-1 pentru Craiova! Când a aflat ce s-a întâmplat, nu putea crede: “O dată în 100 de ani” appeared first on Antena Sport.
20:20
Meciul Botoşani – CFR Cluj, disputat în condiţii incredibile! Imagini cum rar poţi vedea # Antena Sport
FC Botoșani – CFR Cluj este meciul care a deschis etapa cu numărul 21 din Liga 1. Disputa de pe stadionul Municipal se dispută în condiții incredibile, ceața densă fiind o reală problemă pentru jucători. Mai mult decât atât, centralul a luat decizia ca partida să se dispute cu o minge albă, asta deși situația […] The post Meciul Botoşani – CFR Cluj, disputat în condiţii incredibile! Imagini cum rar poţi vedea appeared first on Antena Sport.
20:10
FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii pot urca pe primul loc. Ardelenii înscriu superb # Antena Sport
FC Botoşani şi CFR Cluj se vor întâlni vineri seară, în primul meci al etapei cu numărul 21 din Liga 1, ultima din anul 2025. În acest moment, după 20 de etape, FC Botoşani se află pe locul 3, la egalitate de puncte cu locul 2, Dinamo, şi la un punct în spatele liderului Rapid. […] The post FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii pot urca pe primul loc. Ardelenii înscriu superb appeared first on Antena Sport.
20:00
Alex Chipciu a vorbit de relaţia lui cu alcoolul: “Îmi permiteam excese, pahare în plus”! Decizia radicală luată # Antena Sport
Alex Chipciu (36 de ani) a spus că, după meciul cu Farul, va merge în vacanţă cu familia în Maramureş. Chipciu se aşteaptă la un duel dificil cu Farul. U Cluj – Farul se dispută duminică, de la ora 16:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. U […] The post Alex Chipciu a vorbit de relaţia lui cu alcoolul: “Îmi permiteam excese, pahare în plus”! Decizia radicală luată appeared first on Antena Sport.
19:40
Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United: “Ar putea dura încă 10 ani până mai ia titlul” # Antena Sport
Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al echipei Manchester United, a declarat într-un interviu acordat agenţiei britanice Press Box că formaţia de pe Old Trafford va mai aştepta un deceniu până la un nou titlu de campioană. Sir Alex Ferguson (83 de ani) a comparat dificultăţile întâmpinate de „diavolii roşii” cu seceta care a dus-o pe […] The post Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United: “Ar putea dura încă 10 ani până mai ia titlul” appeared first on Antena Sport.
19:00
I-a adus înapoi în ţară pe olteni după ratarea dramatică a calificării şi le-a transmis un mesaj emoţionant! # Antena Sport
Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, fiind eliminată din competiție, după eșecul dureros suferit în prelungiri la Atena. Delegația oltenilor a revenit vineri în țară, iar jucătorii au avut parte de un moment emoționant în timpul zborului, când i s-a adresat comandantul aeronavei. Oltenii, încurajați de comandantul aeronavei cu care au […] The post I-a adus înapoi în ţară pe olteni după ratarea dramatică a calificării şi le-a transmis un mesaj emoţionant! appeared first on Antena Sport.
18:40
Pensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” # Antena Sport
Ilie Năstase (79 de ani) a fost primul lider ATP din istoria tenisului, ocupând prima poziţie atunci când clasamentul a fost publicat prima oară. Năstase a cucerit două titluri de Grand Slam, la US Open (1972) şi la Roland Garros (1973). A mai disputat trei finale de Grand Slam, pe care le-a pierdut: la Roland […] The post Pensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” appeared first on Antena Sport.
18:40
Dinamo vrea să dea lovitura iernii în Liga 1! Oficialii „câinilor” negociază aducerea unui fundaș din Italia # Antena Sport
Fără minut jucat în Serie B de când a fost împrumutat la Sampdoria, Andrei Coubiș este gata să ia o decizie radicală și să schimbe echipa chiar din această iarnă. Fundașul care aparține de AC Milan a fost dorit în vară de Dinamo București, iar oficialii „câinilor” au reactivat interesul pentru fotbalistul cotat la 100.000 […] The post Dinamo vrea să dea lovitura iernii în Liga 1! Oficialii „câinilor” negociază aducerea unui fundaș din Italia appeared first on Antena Sport.
18:30
FC Botoşani – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Moldovenii pot urca pe primul loc. Echipele de start # Antena Sport
FC Botoşani şi CFR Cluj se vor întâlni vineri seară, în primul meci al etapei cu numărul 21 din Liga 1, ultima din anul 2025. În acest moment, după 20 de etape, FC Botoşani se află pe locul 3, la egalitate de puncte cu locul 2, Dinamo, şi la un punct în spatele liderului Rapid. […] The post FC Botoşani – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Moldovenii pot urca pe primul loc. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:10
CSA Steaua şi-a premiat sportivii! Echipa de fotbal, care e pe locul 8 în Liga 2, cea mai bună a anului! # Antena Sport
CSA Steaua şi-a premiat sportivii într-o Gală care a avut loc la Cercul Militar. Simona Radiş şi Magdalena Rusu au fost declarate “sportivele anului”. Surpriza a fost reprezentată de echipa de fotbal, care se află pe locul 8 în Liga a 2-a. Echipa antrenată de Daniel Opriţa a fost desemnată “echipa anului”. Simona Radiş şi […] The post CSA Steaua şi-a premiat sportivii! Echipa de fotbal, care e pe locul 8 în Liga 2, cea mai bună a anului! appeared first on Antena Sport.
18:10
Liber de contract din această vară, după despărțirea de turcii de la Bodrumspor, George Pușcaș este în căutarea unui angajament. Dinamo și-a manifestat interesul pentru atacant, dar acesta ar prioritiza o mutare în China. Florin Bratu a comentat posibilitatea ca fostul internațional român să ajungă sub comanda lui Zeljko Kopic și a evidențiat calitățile pe […] The post George Pușcaș, atacantul ideal pentru Dinamo? Ce spune fostul jucător al „câinilor” appeared first on Antena Sport.
17:50
Valentin Mihăilă, aproape de un transfer spectaculos! Românul, așteptat într-un campionat puternic # Antena Sport
După aproape cinci ani în care a îmbrăcat tricoul celor de la Parma, Valentin Mihăilă a fost transferat de turcii de la Rizespor, care au fost de acord să achite suma de două milioane de euro în schimbul său. La cinci luni după ce a schimbat campionatul, internaționalul român ar putea fi protagonistul unei mutări […] The post Valentin Mihăilă, aproape de un transfer spectaculos! Românul, așteptat într-un campionat puternic appeared first on Antena Sport.
17:40
Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 19 decembrie, de la anunțul făcut de Daniel Bîrligea până la recordul setat de un polițist în Conference League. 1. Bîrligea revine Daniel Bîrligea a anunțat că va fi prezent pe teren la derby-ul cu Rapid. “Am revenit mai repede”, a spus atacantul despre care […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 decembrie appeared first on Antena Sport.
17:20
(P) Ultima etapă din Superliga 2025 începe vineri: Interes maxim pentru Rapid vs FCSB # Antena Sport
Derby-ul etapei cu numărul 21, ultima din Superliga programată în 2025, se va disputa duminică seara, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională, între formațiile FCSB și Rapid. Cele două echipe au avut un parcurs diametral opus, până în prezent, Rapid mergând cu viteză de InterCity însă încetinind în ultimele etape, iar FCSB în revenire […] The post (P) Ultima etapă din Superliga 2025 începe vineri: Interes maxim pentru Rapid vs FCSB appeared first on Antena Sport.
17:20
Vestea primită de Ștefan Baiaram, după eliminarea șocantă a Craiovei din Conference League # Antena Sport
Universitatea Craiova a suferit un eșec de-a dreptul șocant joi seară la Atena, fiind învinsă în prelungiri de AEK. Mai mult decât atât, oltenii au fost eliminați din competiție, fiind clasați pe locul 25 la finalul serii. Chiar și așa, lucrurile merg într-un sens pozitiv pentru Ștefan Baiaram, care a devenit, conform ultimei actualizări de […] The post Vestea primită de Ștefan Baiaram, după eliminarea șocantă a Craiovei din Conference League appeared first on Antena Sport.
17:10
Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale! # Antena Sport
Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a anunţat că a făcut solicitări la FIFA şi UEFA pentru ca echipa naţională şi cluburile de fotbal din România să fie excluse din competiţiile internaţionale. Talpan a făcut acuzaţii grave la adresa FRF şi a preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu. Juristul CSA Steaua e nemulţumit că FCSB nu a fost […] The post Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale! appeared first on Antena Sport.
17:00
Eugen Trică știe cine e vinovat, după „tragedia oltenească” de la Atena: „Sunt lucruri elementare” # Antena Sport
Universitatea Craiova a trăit un coșmar la Atena, acolo unde a încheiat socotelile cu fotbalul european, cel puțin pentru acest sezon. Oltenii au fost învinși dramatic de AEK și a fost eliminată din UEFA Conference League. Ambele goluri marcate de formația gazdă în prelungiri au venit pe fondul unor erori în defensiva echipei antrenate de […] The post Eugen Trică știe cine e vinovat, după „tragedia oltenească” de la Atena: „Sunt lucruri elementare” appeared first on Antena Sport.
16:40
Matvei Safonov a egalat recordul lui Helmut Duckadam cu fractură! Anunţul lui PSG după performanţa incredibilă # Antena Sport
Omul meciului împotriva echipei Flamengo, miercuri, în Qatar, portarul rus al PSG, Matvei Safonov, a apărat cele 4 penalty-uri cu o fractură la mâna stângă, pe care a suferit-o în timpul meciului. El va fi indisponibil câteva săptămâni. Kang-in Lee şi Bradley Barcola sunt menţionaţi şi ei în comunicatul medical al clubului Paris Saint-Germain. “Matvei […] The post Matvei Safonov a egalat recordul lui Helmut Duckadam cu fractură! Anunţul lui PSG după performanţa incredibilă appeared first on Antena Sport.
16:30
Iuliu Mureșan nu vrea să audă de play-off, înainte de Botoșani – CFR: „Mai multe emoții au ei” # Antena Sport
CFR Cluj va deschide etapa cu numărul 22 din Liga 1. Gruparea antrenată de Daniel Pancu va juca pe terenul celor de la FC Botoșani, echipă care nu a pierdut în acest sezon pe teren propriu. Întrebat despre șansele la play-off ale ardelenilor, președintele Iuliu Mureșan s-a declarat sceptic în privința unei clasări în primele […] The post Iuliu Mureșan nu vrea să audă de play-off, înainte de Botoșani – CFR: „Mai multe emoții au ei” appeared first on Antena Sport.
16:20
Campionatul Mondial din 2026 va fi evenimentul verii, iar competiția va fi transmisă în direct în Universul Antena. FIFA nu a definitivat lista arbitrilor care vor oficia la turneul final de anul viitor, însă sunt vești bune pentru cei români. Forul internațional a publicat lista preliminară a arbitrilor VAR care ar putea oficia la Cupa […] The post Veste excelentă pentru Ovidiu Hațegan! Anunțul făcut de FIFA appeared first on Antena Sport.
16:10
Bologna – Inter LIVE TEXT (21:00). Cristi Chivu luptă pentru finala Supercupei Italiei # Antena Sport
Bologna și Inter se vor întâlni în această seară pe King Saud University Stadium în cea de-a doua semifinală a Supercupei Italiei. În primul meci din penultimul act, campioana Napoli a învins-o pe AC Milan joi seara. Duelul de la Riad dintre Bologna și Inter se va juca de la ora 21:00 și va fi […] The post Bologna – Inter LIVE TEXT (21:00). Cristi Chivu luptă pentru finala Supercupei Italiei appeared first on Antena Sport.
16:00
FC Botoşani – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Moldovenii pot urca pe primul loc. Echipele probabile # Antena Sport
FC Botoşani şi CFR Cluj se vor întâlni vineri seară, în primul meci al etapei cu numărul 21 din Liga 1, ultima din anul 2025. În acest moment, după 20 de etape, FC Botoşani se află pe locul 3, la egalitate de puncte cu locul 2, Dinamo, şi la un punct în spatele liderului Rapid. […] The post FC Botoşani – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Moldovenii pot urca pe primul loc. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
15:40
Sorin Cârţu, în pragul disperării după dezastrul Craiovei cu AEK: “Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani” # Antena Sport
Sorin Cârţu (70 de ani) a vorbit cu greu despre meciul dintre AEK Atena şi Universitatea Craiova, pierdut dramatic de olteni (3-2), după două goluri încasate după minutul 90+8. Craiovenii au pierdut astfel calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League, într-un mod pe care Cârţu nu l-a întâlnit în 52 de ani. “Bine măcar că […] The post Sorin Cârţu, în pragul disperării după dezastrul Craiovei cu AEK: “Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani” appeared first on Antena Sport.
15:10
Forbes a anunţat cele mai valoroase echipe sportive din lume! Fotbalul, fără echipe în Top 10 # Antena Sport
Dallas Cowboys şi-a păstrat statutul de cea mai valoroasă echipă sportivă din lume, ocupând primul loc în clasamentul anual stabilit de revista economică americană Forbes, dominat de cluburile din Liga profesionistă de fotbal american (NFL). Cowboys domină această ierarhie din 2016, când a depăşit clubul spaniol de fotbal Real Madrid, franciza texană din NFL fiind […] The post Forbes a anunţat cele mai valoroase echipe sportive din lume! Fotbalul, fără echipe în Top 10 appeared first on Antena Sport.
