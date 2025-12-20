Câte bilete s-au vândut cu două zile înainte de FCSB – Rapid? Anunțul făcut de Mihai Stoica

09:10

Cristi Chivu a primit o laudă, dar şi o crtică de la un fost coleg de la naţionala României, Cosmin Contra. Ce s-a întâmplat? Cotra a vrut să-l felicite pentru rezultatele de la Inter, dar Cristi Chivu nu i-a răspuns la telefon! I-a dat şi un SMS… Nici la el nu a răspuns! Contra a […]