Timișoara marchează 36 de ani de la declararea primului oraș liber de comunism din România

15:40

Atenţie la instalaţiile electrice folosite în această perioadă pentru decorarea bradului de Crăciun şi a locuinţei. Pompierii atrag atenţia că o simplă instalaţie ornamentală poate provoca un dezastru, dacă nu se respectă normele minime de protecţie împotriva incendiilor. Se recomandă verificarea instalaţiilor, ghirlandelor şi a celorlalte decoraţiuni electrice înainte de montare, iar dacă sunt constatate […]