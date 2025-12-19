Comitetul politic al USR a validat propunerile pentru Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei

15:40

Dominic Fritz a devenit cetăţean român. Într-o postare pe internet el anunţă că a depus azi jurământul de credinţă şi mulţumeşte României pentru braţele deschise, potenţialul de inspiraţie şi energia debordantă, iar Timişoarei pentru că este „acasă”. Dominic Fritz a venit în România ca cetăţean german în urmă cu mai bine de 20 de ani, […]