Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite al Americii la București

În acest moment, în judeţul Prahova, nu mai există nicio localitate care să nu aibă acces la apă potabilă. Doar în localitatea Aluniş, apa este furnizată cu restricţii, dar acestea ar putea fi eliminate chiar mâine, dacă rezultatele analizelor de laborator o vor permite – precizează Administraţia Naţională Apele Române. Compania dă asigurări că apa […]