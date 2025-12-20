O câștigătoare la loterie în vârstă de 20 de ani a refuzat un milion de dolari în numerar. Ce a ales, în schimb: decizia a stârnit controverse
Adevarul.ro, 20 decembrie 2025 13:00
Deși perspectiva unui câștig de șapte cifre este tentantă, Brenda Aubin-Vega, în vârstă de 20 de ani, din Quebec, Canada, a decis recent să opteze pentru varianta plăților recurente.
Alte ştiri de Adevarul.ro
S-a terminat bălăcăreala dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf? „Armistițiu” anunțat de una dintre părți # Adevarul.ro
Agenta de jucători și antrenorul de fotbal au făcut pace.
Ucraina a revendicat un atac cu drone asupra unei platforme petroliere Lukoil din Marea Caspică și a unei nave militare ruse din zonă.
Elon Musk obține o victorie juridică majoră: pachetul său salarial din 2018 de la Tesla, reactivat de Curtea Supremă din Delaware # Adevarul.ro
Elon Musk a câștigat un apel în fața Curții Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anulat anterior de o instanță inferioară.
De ce l-a ucis autorul atacului armat de la Universitatea Brown pe un profesor de la MIT. Declarații ale foștilor colegi despre ucigaș # Adevarul.ro
Anchetatorii americani încearcă în continuare să identifice motivul pentru care un imigrant portughez a comis mai multe crime la două zile distanță: atacul armat asupra unor studenți de la Universitatea Brown și uciderea prin împușcare a unui apreciat profesor de la MIT.
O câștigătoare la loterie în vârstă de 20 de ani a refuzat un milion de dolari în numerar. Ce a ales, în schimb: decizia a stârnit controverse # Adevarul.ro
Deși perspectiva unui câștig de șapte cifre este tentantă, Brenda Aubin-Vega, în vârstă de 20 de ani, din Quebec, Canada, a decis recent să opteze pentru varianta plăților recurente.
Anchetă în Mexic după ce un pilot a refuzat să decoleze. „Îmi pare rău pentru voi, pentru că nu meritați asta” # Adevarul.ro
Autoritatea mexicană pentru aviație civilă a deschis vineri o anchetă după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze, explicând pasagerilor că el și colegii săi nu și-au primit salariile de mai bine de cinci luni, informează AFP.
Criza din sistemul de pensii se adâncește: raportul salariați–pensionari, tot mai fragil. Ce ne așteaptă # Adevarul.ro
Raportul dintre pensionari și salariați rămâne dezechilibrat, cu o medie națională de 8 pensionari la fiecare 10 angajați. Situația este așteptată să se înrăutățească în următorii ani, odată cu ieșirea la pensie a generației „decrețeilor”, moment în care raportul s-ar putea inversa.
Nick Reiner a fost diagnosticat cu schizofrenie. Noile medicamente l-ar fi făcut „să-și piardă mințile” înainte de uciderea părinților | Surse # Adevarul.ro
Nick Reiner era schizofrenic, iar noul său tratament medicamentos l-ar fi făcut să-și piardă mințile în săptămânile dinaintea crimei asupra tatălui său, legendarul regizor Rob Reiner, și a mamei sale, Michele.
Rătăcirea lui George Pușcaș. Exclus de la națională, cu o economiile piedute în afacerea Nordis, atacantul nu-și găsește echipă # Adevarul.ro
George Pușcaș (29 de ani) a fost om de bază în mandatul de selecționer al lui Edward Iordănescu (47 de ani).
25 Femei Relevante pentru 2025. Erika Gonczi, hairstylist:” Este important să găsești echilibrul între a fi artist și a fi manager” # Adevarul.ro
Părul este mai mult decât o simplă podoabă: este parte din identitatea oricărei femei și un simbol al schimbării și creativității. Descoperă sfaturi utile și informații relevante despre îngrijirea părului, tendințe în coafuri, cum să alegi culoarea potrivită, dar și trucuri pentru a păstra sănătatea
Suma uriașă de bani confiscată de la frații Tate, folosită pentru combaterea violenței împotriva femeilor # Adevarul.ro
Suma de peste un milion de lire sterline, confiscată din conturile bancare din Devon ale fraților Tate, va fi utilizată pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor.
Femeie de 65 de ani, prinsă în flagrant în timp ce încerca să vândă ilegal petarde. Pensionara avea un întreg arsenal # Adevarul.ro
Femeie de 65 de ani, prinsă în flagrant la Cluj în timp ce încerca să vândă ilegal petarde. Aproape 1.700 kg de articole pirotehnice, confiscate
Decizia privind înfiinţarea Comitetului pentru revizuirea legislaţiei din justiţie a fost publicată în Monitorul Oficial. Cine va conduce structura # Adevarul.ro
Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din justiţie va fi alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi şi va fi condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului.
Ministrul Oana Ţoiu confirmă o întâlnire Nicuşor Dan - Donald Trump în prima parte a anului 2026 # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a confirmat că întâlnirea dintre președintele României, Nicușor Dan, și președintele SUA, Donald Trump, este programată pentru prima parte a anului 2026.
Noi imagini inedite din dosarele Epstein. Michael Jackson și Mick Jagger, printre celebritățile din anturajul pedofilului # Adevarul.ro
Departamentul de Justiție a publicat mult-așteptatele documente din dosarul Epstein, vineri, pe site-ul său, într-o primă tranșă, iar printre acestea se află noi fotografii în care apar celebrități precum Michael Jackson și Mick Jagger.
Autoritățile avertizează că folosirea petardelor și artificiilor fără respectarea regulilor poate atrage sancțiuni serioase.
Usturoiul românesc devine tot mai greu de găsit în piețele și supermarketurile din România. De ce scade dramatic producția românească # Adevarul.ro
Usturoiul românesc devine tot mai greu de găsit în piețele și supermarketurile din România, fiind înlocuit treptat de importuri din China, Turcia, Spania, Olanda și Egipt.
Tragedie cumplită înainte de Crăciun: o tânără însărcinată și soțul ei au murit într-un accident în județul Bacău # Adevarul.ro
O tânără însărcinată de 25 de ani și soțul ei și-au pierdut viața vineri seară într-un grav accident rutier produs pe DN2G, în municipiul Moinești, județul Buzău. În urma coliziunii au mai fost rănite alte persoane, traficul în zonă fiind îngreunat.
Românca din Marea Britanie care a câștigat Oscarul gastronomiei: „De Crăciun, pe frânghia de la balcon nu mai uscam rufe, ci cârnați“ # Adevarul.ro
Bucătăria românească este asemenea unui puzzle: preparate care ne-au definit ca societate în diferite timpuri și regimuri politice, mâncăruri ale etniilor care locuiesc pe teritoriul țării de sute de ani, precum și felurile de mâncare cu care am crescut noi, părinții și bunicii noștri.
Misterul slăninii ascunse în ultima iarnă a comunismului, păstrată 35 de ani în turnul bisericii din Sibiu: „Să mai am hrană pentru familie” # Adevarul.ro
O bucată de slănină a fost ascunsă în turnul bisericii fortificate din Dealu Frumos, din județul Sibiu, în decembrie 1989, chiar în ultima iarnă a regimului comunist. Aceasta a rămas neatinsă timp de 35 de ani.
Strategia Rusiei de a rupe Odesa de Ucraina: atac balistic asupra infrastructurii portuare # Adevarul.ro
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un nou atac asupra infrastructurii portuare din orasul Odesa, ucigând 8 civili și rănind 27 de persoane, relatează presa ucraineană.
Nu e nicio dramă: fotbaliștii Craiovei s-au dezlănțuit pe ritmuri de manele după eliminarea din Europa # Adevarul.ro
Se dovedește încă o dată falsitatea din discursurile fotbaliștilor care se dau afectați după câte un eșec, însă faptele ulterioare arată contrariul.
Solstițiul de iarnă 2025, între date ştiinţifice, mituri şi ritualuri străvechi. Ce nu e bine să faci în cea mai lungă noapte din an # Adevarul.ro
Duminică, 21 decembrie 2025, România și emisfera nordică marchează cea mai lungă noapte a anului, un moment astronomic care dă startul iernii și care, de milenii, este însoțit de mituri şi tirualuri străvechi.
Rușii s-au infiltrat într-un alt oraș din prima linie din Donețk. Putin s-a lăudat cu cucerirea lui în conferința lui anuală # Adevarul.ro
În ultimele săptămâni, au avut loc lupte grele într-un alt oraș de pe frontul de est, și anume în orașul Siversk, relatează Kyiv Independent și Serviciul ucrainean al RFE/RL.
Camera auto 70mai T800 4K: investiția inteligentă în siguranță rutieră, într-un trafic tot mai sufocant # Adevarul.ro
Creșterea accelerată a traficului urban, costurile tot mai mari asociate accidentelor rutiere și presiunea exercitată de asigurări transformă siguranța auto într-o decizie economică, nu doar una emoțională.
Români, implicați într-o rețea sofisticată de furturi din Canada: jafuri de peste un milion de dolari # Adevarul.ro
O anchetă amplă desfășurată în Canada a scos la iveală un sistem bine organizat de furturi din magazine, în care sunt implicați mai mulți cetățeni români.
Angajații din instituțiile publice vor începe anul 2026 fără o zi punte.
Bonificații pentru cei care și-au achitat impozitele la timp: peste 150.000 de firme mici și mijlocii beneficiază de stimulentul fiscal # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a emis peste 151.000 de decizii de acordare a bonificației de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele, valoarea totală a stimulentelor fiscale ridicându-se la peste 160 milioane de lei.
Donald Trump și ambițiile sale de a domina cosmosul. Ordinul care prevede revenirea americanilor pe Lună până în 2028 # Adevarul.ro
Donald Trump a semnat un ordin executiv ambițios care prevede revenirea americanilor pe Lună până în 2028 și consolidarea supremației Statelor Unite în spațiul cosmic, în timp ce competiția cu China pentru controlul Lunii devine tot mai evidentă.
Văduva bărbatului omorât de Mario Iorgulescu a luat foc: „Ăsta a omorât un om și n-a făcut o zi de pușcărie” # Adevarul.ro
Mario Iorgulescu se află în continuare în Italia, de unde autoritățile refuză să-l extrădeze.
România între bâta de Anul Nou și legea secolului XXI: tradiții care dor și se schimbă odată cu noi # Adevarul.ro
Ritualuri cu bâte, cai botezați în apele iernii, căsătorii între minori și mirese „răpite“ la nuntă. În România, unele dintre cele mai vechi obiceiuri continuă să fie practicate și astăzi, în timp ce societatea își reanalizează relația cu tradiția.
Prognoza meteo sâmbătă, 20 decembrie. Cod galben de ceaţă în 27 de judeţe şi în Bucureşti # Adevarul.ro
Ziua de sâmbătă, 20 decembrie, aduce ceață densă în estul și sud-estul țării, în timp ce în celelalte regiuni vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.
„Taxă de horoscop” la un spital din România: cât trebuie să plătească cei care vor să-și afle ascendentul # Adevarul.ro
O taxă ar putea fi impusă celor care solicită documente ce indică ora nașterii, folosite pentru calcularea ascendentului sau a horoscopului.
SUA au lansat un atac aerian masiv împotriva ISIS din Siria, după uciderea a trei americani. „Astăzi, i-am vânat şi i-am ucis pe duşmanii noştri" # Adevarul.ro
Statele Unite au declanşat o amplă operaţiune militară împotriva grupării Statul Islamic (ISIS) în Siria, după uciderea a trei cetăţeni americani.
Scrisoare deschisă adresată tovarășului Vladimir Vladimirovici Putin (cu bonus: dedicație muzicală) # Adevarul.ro
Țineți minte: regimurile autoritare se pot prăbuși sub bombe, dar înainte de toate se prăbușesc sub propriul ridicol.
Dezvăluiri șocante din dosarele Epstein: mărturia unei victime despre întâlnirea cu Trump la 14 ani și fotografiile compromițătoare cu prințul Andrew # Adevarul.ro
Un nou set de documente din dosarul Jeffrey Epstein, publicat de Departamentul Justiţiei al SUA, readuce în atenţia publică nume sonore din politică, afaceri şi monarhie.
Cine este Alessia Pop, marea câștigătoare de la Vocea României: povestea tinerei din echipa lui Tudor Chirilă # Adevarul.ro
Marea Finală a show-ului „Vocea României”, sezonul 13, difuzată vineri, 19 decembrie, și-a desemnat câștigătoarea în urma votului exclusiv al telespectatorilor.
Crește salariul minim, dar cu ce preț? Avertismentul unui economist despre impactul real al măsurilor fiscale # Adevarul.ro
Creșterea salariului minim, reducerea impozitului pe cifra de afaceri, reducerea cu 10% a subvențiilor pentru partide, a sumelor forfetare ale parlamentarilor și a cheltuielilor administrației centrale sunt „cârpeli bugetare” și nu strategie economică, spune economistul Radu Nechita.
SUA / Administrația Trump a dat publicității o nouă Strategie Națională de Securitate. Textul conține tot atâtea mențiuni despre NATO ca și cele despre Ucraina. Europa de Est nu e amintită niciodată, dar președintele Tump are privilegiul de a fi singurul și cel mai menționat nume propriu.
Tinerii români pot lansa companii de (foarte multe) miliarde de dolari pornind din România! Cum facem să nu-i oprim # Adevarul.ro
În 2005, la București, Daniel Dines și Marius Tîrcă fondau compania UiPath, care valorează azi aproape zece miliarde de dolari, angajează 4.000 de oameni în toată lumea și are sediul la New York. Daniel Dines este președinte și CEO al companiei.
„Școala Altfel” fără excursii. Ideea unei diriginte care a transformat programul într-o experiență memorabilă # Adevarul.ro
Nevoiți să renunțe la excursii în „Școala Altfel”, profesorii și diriginții au căutat oportunități de a face orele cu adevărat atractive. Elevii de la o clasă de Științele Naturii s-au arătat cu adevărat încântați de experiența pe care le-a propus-o diriginta.
Situație critică în agricultură: „80% dintre fermieri nu-și mai pot plăti datoriile. Să-i execut sau să fiu eu executat?” # Adevarul.ro
Managerul unei firme de distribuție inputuri atrage atenția că anul agricol 2025, prezentat în statistici drept unul bun, le va aduce falimentul multor fermieri din sudul țării. Este vorba de fermele mici și medii, care cumpără în fiecare an agricol pe datorie, cu plata după recoltat.
Două adevăruri fascinante despre natura umană: De ce toți embrionii sunt inițial femei și cum ne ajută „paralizia” să gândim profund # Adevarul.ro
Corpul uman rămâne în continuare un mister, chiar și în contextul avansului remarcabil al medicinei. Există aspecte uimitoare, precum faptul că în primele șase săptămâni de viață intrauterină, toți embrionii au caracteristici feminine.
Dincolo de întrebarea de un milion de dolari cu privire la buna credință a Rusiei în negocieri, o altă problemă care a fost în mare parte trecută cu vederea este următoarea: ce părere au ucrainenii și ce ar fi dispuși să accepte în schimbul păcii, scrie Politico.
Petrolul se ieftinește la nivel global, dar prețurile la pompă din România rămân neschimbate # Adevarul.ro
Evoluția prețurilor benzinei influențează în mod direct costurile de transport, livrările comerciale și, implicit, prețurile alimentelor. În perioada aglomerată a sărbătorilor de iarnă, aceste efecte se traduc printr-o presiune suplimentară asupra bugetelor consumatorilor.
Apartamentele s-au scumpit cu 13% în 2025. Trei camere, alegerea preferată a românilor. Cea mai scumpă locuință - 2,3 milioane de euro # Adevarul.ro
În 2025, prețurile de pe piața imobiliară din România au înregistrat o creștere față de anul anterior, apartamentele disponibile la vânzare fiind, în medie, cu 13% mai scumpe decât în 2024, potrivit unui raport anual de specialitate.
Cât costă masa de Crăciun în principalele state europene și ce mâncăruri tradiționale au # Adevarul.ro
O analiză a prețurilor din supermarketuri din 12 țări europene, inclusiv România, pentru alimentele care compun meniul tradițional de Crăciun arată că, în unele cazuri, familiile plătesc cu până la 27% mai mult față de anul trecut.
Ion Gh. Duca s-a născut pe 20 decembrie 1879, la București și a fost un om politic liberal. Tot pe 20 decembrie s-au născut mitropolitul Andrei Șaguna și arhitectul Ioan Mincu.
Trump și Congresul SUA se iau la „trântă”. Explicația de la Washington: cine susține România în bătălia politică americană # Adevarul.ro
Congresul SUA a adoptat, miercuri, o strategie de apărare diferită de cea elaborată de oamenii președintelui Trump. Cercetătoare la prestigioasa Universitate Georgetown din Washington DC, Antonia Pup explică, pentru „Adevărul”, care sunt mizele și dedesubturile acestei aparente confruntări
Bărbat din Mureș pus sub control judiciar timp de 60 de zile după publicarea de mesaje antisemite online # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 42 de ani din municipiul Reghin a fost plasat, vineri, sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a postat mesaje antisemite pe o reţea de socializare, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.
