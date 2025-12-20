Cloudflare a căzut global: explicațiile CEO-ului despre incident

12:40

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis o atenționare de călătorie din cauza atacurilor asupra unui pod strategic la granița cu Ucraina. Cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările prin punctul de frontieră Palanca, datorită riscurilor de securitate și continuării atacurilor cu drone în zonă. Ministerul Afacerilor Externe din Chișinău a emis o atenționare de …