Brand elvețian premium închide afacerea din România
MainNews.ro, 20 decembrie 2025 18:50
Unul dintre cele mai mari branduri premium elvețiene, Calida, a decis să își închidă firma din România, conform datelor din Monitorul Oficial. Brandul, care a deschis o fabrică în 2022 în regiunea Sibiului, a înregistrat dizolvarea locală. Află mai multe detalii despre această decizie importantă. Brandul elvețian premium Calida a închis firma locală din România
• • •
Acum 30 minute
19:00
Oțelul Galați a câștigat meciul împotriva FC Argeș cu 2-1, obținând două goluri în doar 5 minute. Nuno Pedro a fost jucătorul de bază al echipei, contribuind cu un gol și un assist. Meciul a avut loc în contextul unei serii excelente pentru gazde, cu trei victorii anterioare. Clasamentul Ligii 1 continuă să fie strâns.
19:00
Accident între Dalnic și Albiș: cinci persoane, inclusiv un copil, au fost transportate la spital cu leziuni ușoare. Intervenția a fost coordonată de ISU Covasna și Brașov, fără cazuri critice. 12 persoane au refuzat transportul la spital. Detalii importante despre accident și evaluarea victimelor. Accident între Dalnic și Albiș, implicând cinci persoane, inclusiv un copil
Acum o oră
18:50
18:50
Dronele ucrainene au distrus două avioane de vânătoare Su-27 pe aerodromul militar Belbek din Crimeea, conform SBU. Atacurile recente reduc semnificativ potențialul militar rus în regiune. Prețul combinat al aeronavelor distruse este estimat la 70 de milioane de dolari, iar SBU continuă operațiunile împotriva forțelor inamice. Dronele ucrainene au atacat două avioane Su-27 pe aerodromul
18:50
O întrerupere majoră a serviciilor Cloudflare a afectat accesibilitatea site-urilor precum X, ChatGPT, Spotify și YouTube. CEO-ul Cloudflare, Matthew Prince, a explicat că această problemă a fost generată de o eroare în sistemul de protecție împotriva atacurilor DDoS. Serviciile au fost restabilite complet după aproximativ cinci ore. O întrerupere majoră a serviciilor Cloudflare a afectat
18:40
Doi parlamentari USR propun un proiect de lege pentru introducerea etichetei cu indicele de reparabilitate pe produsele electrice și electrocasnice. Acest indice va ajuta consumatorii să aleagă produse mai durabile și va contribui la reducerea deșeurilor electronice, promovând un mediu mai curat. Aflați mai multe despre inițiativă. Doi parlamentari USR au propus un proiect de
18:40
În Assam, India, un tren expres a provocat moartea a șapte elefanți, dar o tragedie și mai mare a fost evitată datorită acțiunilor rapide ale mecanicului. Trenul a deraiat, dar cei 600 de pasageri au scăpat nevătămați. Autoritățile investighează circumstanțele accidentului și planifică măsuri pentru protejarea elefanților. Șapte elefanți au fost uciși de un tren
Acum 2 ore
18:20
Incidentul dintre două fete pe strada Decebal, lângă Colegiul Național „Mihai Eminescu", a captat atenția online. Încăierarea a fost filmată și postată, devenind virală. Motivul disputei pare a fi legat de o relație sentimentală. Autoritățile nu au anunțat măsuri până în prezent. Fetele au „dat startul la machiajul de sărbători"! Incident între două tinere pe
18:20
Nicușor Dan a anunțat consultări cu magistrații pentru a discuta problemele din justiție, după primirea a sute de pagini de materiale relevante. Întâlnirile vor include sesiuni colective și discuții individuale, iar concluziile vor fi prezentate într-o conferință de presă. Confidentialitatea participanților va fi garantată. Consultări între Președintele Nicușor Dan și magistrați programate pentru luni Nicușor
18:00
Doi jucători ai naționalei României, Valentin Mihăilă și Olimpiu Moruțan, ar putea schimba echipele de club înaintea barajului de calificare la World Cup 2026 cu Turcia. Mihăilă de la Rizespor și Moruțan de la Aris Salonic au șanse mari să facă transferuri, având oferte din alte țări în perioada de transferuri. Doi jucători români, Valentin
17:50
Antifrauda ANAF a descoperit abateri grave la o firmă din Giurgiu, inclusiv încasări nefiscalizate de peste 2,56 milioane lei, echivalentul a aproximativ 500.000 EUR, în perioada iulie-august 2025. Controlul evidențiază importanța respectării legislației fiscale pentru a evita sancțiunile severe. Antifrauda ANAF a controlat o firmă din Giurgiu Au fost descoperite încasări nefiscalizate de peste 2,56
17:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu Vladimir Putin decide asupra organizării alegerilor în Ucraina, subliniind că acestea nu pot avea loc în teritoriile ocupate. Zelenski a anunțat că Ucraina este pregătită pentru alegeri după ce vor fi asigurate condiții de securitate și un cadru legal adecvat. Zelenski afirmă că Putin nu are autoritatea
17:50
Un nou studiu RGDA din 2025 dezvăluie diferențele dintre Generația Z și Millennials în gaming. Generația Z se joacă peste patru ore pe zi, iar Millennials preferă jocurile de strategie. Comportamentul jucătorilor români evoluează, cu preferințe diverse pentru platforme și o creștere a investițiilor în experiențe de calitate. Cercetarea RDGA din 2025 arată că 68%
17:40
O sferă de 800 kilograme, umplută cu 230 litri de gin, a fost descoperită în Lacul Constanța din Elveția, după ce a dispărut timp de 100 de zile. Proprietarii, o companie de catering, nu se așteptau să o recupereze. Valoarea ginului ajunge la 40.000 franci elvețieni, dar viitorul său rămâne incert. O sferă de 800
17:40
Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei, devine oficial cetățean român. După un an și jumătate de proces, acesta va depune jurământul pe 18 decembrie 2024. Cererea sa a generat controverse, fiind acuzat de AUR că a beneficiat de o procedură accelerată față de cetățenii obișnuiți. Dominic Fritz devine cetățean român după un an
Acum 4 ore
17:20
Chișinăul permite redirecționarea transporturilor de mărfuri din Ucraina, în contextul atacurilor asupra infrastructurii critice. Decizia a fost luată de Centrul Național de Management al Crizelor pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu produse vitale. Autoritățile monitorizează situația și coordonează fluxurile de transport. Chișinăul a decis să permită redirecționarea transporturilor de mărfuri din Ucraina pe fondul atacurilor
17:10
Cetățeanul turc Cam Abdulkadîr a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea partenerei sale, Mirela Bîtfoi. Crima s-a petrecut în atelierul său din București, iar trupul victimei a fost descoperit pe un câmp. Avocatul susține că bărbatul a încercat să evite răspunderea invocând nebunia. Cetățeanul turc Cam Abdulkadîr a fost condamnat la
17:00
Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, se confruntă cu probleme financiare și de sănătate. Litigiul cu Rapid pentru suma de 120.000 de euro scote la iveală dificultățile clubului din Gruia, care riscă insolvența. CFR Cluj cere banii din transferul lui Bengaly Keita, dar Rapid refuză plata. Dan Petrescu se află în litigiu cu Rapid din cauza
17:00
Decembrie aduce haos pe aeroporturi, cu 30% din românii din diaspora rezervând bilete cu peste 60 de zile înainte. Creșterea bagajelor de cală depășește 40%, iar 70% dintre vacanțe sunt de scurtă durată. Cele mai aglomerate rute includ Stockholm, Paris și Dubai. Planificați din timp călătoria pentru confort sporit. În decembrie, aeroporturile se confruntă cu
16:50
În 2024, România se situează la 86% din media UE în ceea ce privește consumul individual efectiv (AIC), cu o diferență confortabilă față de alte țări precum Ungaria și Bulgaria. AIC oferă o imagine mai realistă a bunăstării materiale decât PIB-ul pe cap de locuitor, evidențiind prețurile mai mici din România. În 2024, România are
16:50
Apple va lansa iPhone-ul pliabil, denumit provizoriu iPhone Fold, cu o baterie de peste 5.400 mAh, cea mai mare montată pe un telefon Apple. Zvonurile sugerează un ecran interior de 7,58 inci și unul exterior de 5,38 inci. Această inovație promite o experiență utilizator superioară și autonomie extinsă. Apple va lansa primul său iPhone pliabil,
16:40
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham pe 17 decembrie 2025. În mesajul său, Dan a mulțumit monarhului britanic pentru primire. Această întâlnire marchează o nouă etapă în relațiile bilaterale, evidențiind sprijinul comun pentru stabilitatea regională. Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea la
16:40
O turistă de 85 de ani a murit după ce a fost luată de un val pe plaja A Concheira din Baiona, Galicia. Incidentul a avut loc în timpul unui excursie organizat de o navă de croazieră, în condiții meteo periculoase. Autoritățile avertizaseră anterior asupra vremii furtunoase care afectează coastele Galiciei. O turistă de 85
16:10
Efectul Gloria, cunoscut și sub denumirea de „Spectru montan", este un fenomen optic rar observat în munții Bucegi și Făgăraș. Acesta apare prin proiectarea umbrei observatorului pe ceață, creând un halo colorat. Asociat odată cu experiențe divine, fenomenul fascinează fotograficii și iubitorii naturii. Efectul Gloria este un fenomen optic rar cunoscut și sub denumirea de
16:10
Scandalul influenței politice asupra justiției române strânge atenția online. Dialoguri fictive între premierul Ilie Bolojan și generalul Florian Coldea evidențiază presiunea asupra sistemului judiciar. Îngroparea dosarelor de corupție și modificările legislative provoacă controverse. Află mai multe despre aceste dezvăluiri. Scandalul recent a evidențiat influența politică asupra sistemului judiciar Internauți au creat și distribuit dialoguri fictive
16:00
Anamaria Prodan pune capăt conflictelor cu Laurențiu Reghecampf, subliniind importanța colaborării pentru binele copilului. Fosta pereche a găsit un „armistițiu", fiecare având acum o nouă viață. Prodan este alături de boxerul Ronald Gavril, iar Reghecampf are doi copii cu Corina Caciuc. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au pus capăt disputelor publice pentru binele copilului lor
15:50
Scăderea serviciilor pentru populație în România indică o contracție a consumului discreționar, afectând economia și PIB-ul. Analiza Institutului Național de Statistică arată o reducere generalizată a cheltuielilor, semn că gospodăriile devin mai prudente. Impactul se extinde asupra afacerilor și locurilor de muncă. Serviciile de piață prestate populației au scăzut cu 1,9% față de luna precedentă
15:50
Uber Eats lansează livrarea de mâncare cu roboți în Marea Britanie, în orașele Leeds și Sheffield, în parteneriat cu Starship Technologies. Acești roboți pot face livrări rapide, sub 30 de minute, pe distanțe de până la două mile. Extinderea serviciului în Europa și SUA este planificată pentru următorii ani. Uber Eats va introduce roboți care
15:40
Nicușor Dan anunță consultări cu magistrații după documentarul Recorder „Justiție capturată", evidențiind problemele din justiție. La finalul discuțiilor, vor fi prezentate concluziile, inclusiv o sinteză a materialelor primite. Totod
15:40
Acordul UE prevede un împrumut de 90 miliarde euro pentru Ucraina, destinat nevoilor financiare urgente. Viktor Orbán, premierul Ungariei, a refuzat participarea, susținând că acest împrumut ar putea prelungi războiul, punând o povară financiară asupra generațiilor viitoare. Descoperiți detalii despre această decizie și implicațiile ei. Acordul de la summitul UE prevede un împrumut de 90 … Articolul Am protejat copiii și nepoții de provocările acestei lumi apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
15:10
Comitetul pentru revizuirea legislației din justiție a fost înființat, conform unei decizii publicate în Monitorul Oficial. Acest organism consultativ, condus de un reprezentant al Cancelariei Prim-Ministrului, va analiza legislația și va propune măsuri pentru eficiența actului de justiție, implicând diverse autorități și organizații internaționale. Comitetul pentru revizuirea legislației din justiție a fost înființat și publicat … Articolul Comitetul pentru revizuirea legislației în Justiție, oficializat în Monitorul Oficial apare prima dată în Main News.
15:00
Ilie Dobre, cunoscut comentator radio și campion la ținerea respirației, a suferit un preinfarct și a fost operat de urgență. La 72 de ani, Dobre a montat două stenturi și se află în recuperare la Spitalul Militar. El deține recorduri mondiale pentru transmisiuni radio fără respirație, fiind un simbol al perseverentei în domeniul media. Ilie … Articolul Ilie Dobre, campion la ținerea respirației, internat după preinfarct apare prima dată în Main News.
15:00
Primăria Capitalei se confruntă cu datorii colosale de 8,5 miliarde de lei, afectând transportul public și termoficarea. Ciprian Ciucu avertizează despre riscul insolvenței și necesitatea unor reforme structurale. Fără intervenții, deficitul pe anul viitor se va adânci, punând în pericol bugetul municipal. Societatea de Transport București are datorii de 1,38 miliarde de lei către ANAF … Articolul Necesitatea urgentă de 8,5 miliarde pentru proiecte vitale apare prima dată în Main News.
14:50
Valve va lansa o nouă consolă de gaming în 2026, promițând o experiență similară cu PC-ul. În Românie, un studiu recent arată că 68% din utilizatorii de internet, adică 7,9 milioane de gameri, se joacă lunar, majoritatea preferând PC-ul. The Game Awards 2025 se vor desfășura pe 11 decembrie, unde Clair Obscur: Expedition 33 concurează … Articolul Numărul gamerilor din România și cele mai populare platforme de jocuri apare prima dată în Main News.
14:40
Acord între liderii coaliției: creșterea salariului minim și impozitul pe cifra de afaceri # MainNews.ro
Liderii coaliției de guvernare au convenit asupra creșterii salariului minim la 4.325 lei din iulie 2026 și reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile mari. Reforma administrației publice a fost finalizată, iar subvențiile partidelor politice vor fi reduse cu 10%. Deciziile sunt cruciale pentru bugetul pe 2026. Coaliția de guvernare a decis creșterea salariului … Articolul Acord între liderii coaliției: creșterea salariului minim și impozitul pe cifra de afaceri apare prima dată în Main News.
14:40
Atacul recent cu rachete balistice rusești asupra regiunii Odesa a dus la moartea a cel puțin opt persoane și rănirea a 27. Victimele se aflau într-un autobuz, iar infrastructura portuară a fost sever avariată. Acest incident face parte dintr-o campanie continuă a Rusiei împotriva Ucrainei, vizând infrastructura critică. Atacul Rusiei asupra regiunii Odesa a ucis … Articolul Atac tragic: peste 8 morți și 27 răniți într-un incident violent apare prima dată în Main News.
14:40
Dacia a deschis comenzile pentru noul Logan facelift în România, disponibil din 19 decembrie 2025. Prețurile pornesc de la 14.950 euro pentru versiunea Essential și ajung la 18.550 euro pentru versiunile Journey. Noul model aduce îmbunătățiri de design și tehnologii avansate, fiind cel mai vândut model în 2025. Dacia Logan facelift a fost prezentat în … Articolul Dacia lansează comenzile pentru noul Logan: prețuri și detalii disponibile apare prima dată în Main News.
14:00
Accident mortal pe DN2G în Moinești: Tânără însărcinată și victimă a unui șofer inconștient # MainNews.ro
Tânără însărcinată a murit în urma unui accident tragic pe DN2G, în Moinești. Soțul ei, un tânăr de 25 de ani, a decedat ulterior la spital. Accidentul, provocat de un șofer care a intrat pe contrasens, subliniază importanța respectării regulilor de circulație. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei. Tânără însărcinată de 27 de ani a murit în … Articolul Accident mortal pe DN2G în Moinești: Tânără însărcinată și victimă a unui șofer inconștient apare prima dată în Main News.
13:50
Claudiu Răducanu, fost golgheter al României, își reconstruiește viața după divorț. Acum activează în imobiliare, vânzând case în Craiova, și se bucură de o vacanță în Dubai alături de noua sa familie. Pe TikTok, împărtășește momente din viața sa prosperă, inclusiv ironii la adresa criticilor din trecut. Claudiu Răducanu, după divorț, își trăiește viața în … Articolul Claudiu Răducanu, după divorț, își reîncepe cariera în afaceri imobiliare apare prima dată în Main News.
13:40
Cât câștigă un parlamentar în România și ce înseamnă tăierea cu 10% a sumei forfetare. Fiecare parlamentar va pierde aproximativ 3.500 de lei lunar, dar va continua să primească peste 30.000 de lei. Salariul lunar brut este de 18.720 de lei, iar suma forfetară acoperă cheltuielile cabinetelor parlamentare. Află mai multe detalii! Parlamentarii din România … Articolul Cât câștigă un parlamentar român și impactul tăierii cu 10% a sumei forfetare apare prima dată în Main News.
13:40
Un pilot al companiei MagniCharters s-a încuiat în cabina unui avion pregătit pentru zborul către Cancún, după ce a fost informat că a fost concediat. Întreaga situație a dus la suspendarea zborului și evacuarea pasagerilor. Autoritățile investighează incidentul, iar pilotul riscă acuzații penale pentru tentativă de deturnare. Un pilot al companiei MagniCharters s-a blocat în … Articolul Pilot blocat în cabină înainte de decolare: Ce l-a supărat pe avionul cu pasageri apare prima dată în Main News.
13:40
Ucraina a anunțat că dronele sale au lovit o navă FSB și o platformă Lukoil în Marea Caspică, intensificând atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse. Acest atac, recunoscut oficial, vizează infrastructura care finanțează războiul și susține campania ucraineană împotriva Rusiei. Ucraina a atacat o platformă Lukoil și o navă FSB în Marea Caspică cu drone Atacul … Articolul Ucraina atacă nava FSB și platforma Lukoil în Marea Caspică apare prima dată în Main News.
13:40
Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) oferă Europei oportunitatea de a-și restabili competitivitatea digitală. Aceasta sprijină investițiile în tehnologii avansate, asigură reglementări armonizate și stimulează dezvoltarea unei infrastructuri digitale sustenabile și incluzive, esențială pentru creșterea economică. Legea Rețelelor Digitale oferă Europei oportunitatea de a-și redobândi competitivitatea digitală și de a stimula investițiile în inovație Europa … Articolul Legea Rețelelor Digitale: Viitorul digital al Europei explicat apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
13:00
George Pușcaș, atacantul de 29 de ani, a fost exclus de la națională și consideră o revenire în Superliga României. Cu 11 goluri și 46 de selecții la echipa națională, Pușcaș cere 50.000 de euro lunar. El a fost afectat de scandalul Nordis, pierzând 1,2 milioane de euro. Dinamo își exprimă interesul pentru serviciile sale. … Articolul George Pușcaș: Excludere de la națională și pierderi financiare în Nordis apare prima dată în Main News.
13:00
Află cum să te bucuri de masa de Crăciun fără excese care pot afecta sănătatea! Medici subliniază importanța echilibrului în alimentație, recomandând alegerea conștientă a preparatelor tradiționale și respectarea pauzelor între mese. Evită risipa alimentară și planifică-ți mesele pentru o sărbătoare sănătoasă. Masa de Crăciun poate provoca probleme de sănătate din cauza combinației excesive de … Articolul Cea mai nefericită alegere: motive și consecințe în viața noastră apare prima dată în Main News.
12:40
Jucătorii Universității Craiova au petrecut pe ritmuri de manele la doar 24 de ore după eliminarea din Europa, înregistrând un eșec dramatic cu AEK Atena. Deși au condus cu 2-0, oltenii au încasat două goluri în prelungiri, pierzând astfel ocazia de a avansa în play-off-ul pentru „optimi”. Universitatea Craiova a fost eliminată din Europa după … Articolul Fotbaliștii Craiovei se distrează pe manele după eliminarea din Europa apare prima dată în Main News.
12:40
Cătălin Pavel, arheolog și scriitor, discută despre importanța literaturii pentru copii și despre valorile pe care le promovează prin cărțile sale. El subliniază bucuria, apropierea de animale și încrederea în părinți imperfecți. Literatură ce îmbogățește imaginația copiilor, fără didacticism. Cătălin Pavel, arheolog și scriitor, discută despre importanța literaturii pentru copii în interviul acordat Libertatea Scrisul … Articolul Morală a bucuriei: apropierea de animale și încrederea în părinți iubitori apare prima dată în Main News.
12:40
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis o atenționare de călătorie din cauza atacurilor asupra unui pod strategic la granița cu Ucraina. Cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările prin punctul de frontieră Palanca, datorită riscurilor de securitate și continuării atacurilor cu drone în zonă. Ministerul Afacerilor Externe din Chișinău a emis o atenționare de … Articolul Atenționare de călătorie Chișinău: atacuri asupra podului de la granița cu Ucraina apare prima dată în Main News.
12:40
Marcel Ciolacu își va prelua oficial mandatul de președinte al Consiliului Județean Buzău vineri, la ora 12:00, după ce a câștigat alegerile locale parțiale cu 51,97% din voturi. La ceremonie va participa și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Detalii despre eveniment și rezultatele votului. Marcel Ciolacu va prelua oficial funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău … Articolul Marcel Ciolacu preia conducerea Consiliului Județean Buzău oficial apare prima dată în Main News.
12:40
Un șofer de TIR din Spania a provocat un accident grav pe autostrada din Palma de Mallorca după ce a fost prins cu o alcoolemie de 1,25 mg/l, de nouă ori peste limita legală. Camionul său a intrat în mediană, blocând circulația timp de ore întregi. Garda Civilă investighează incidentul și ia în considerare deschiderea … Articolul Șofer de TIR cu alcoolemie uriașă provoacă haos pe autostrada din Spania apare prima dată în Main News.
