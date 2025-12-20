Primarul General, Ciprian Ciucu: Capitala este aproape în faliment, cu două mari găuri bugetare, la Transport și Termoficare | AUDIO

13:20

Călătoriile în Europa au devenit mai simple din punct de vedere al conectivității, iar eSIM este una dintre soluțiile care schimbă radical modul în care românii folosesc internetul în străinătate. De la eliminarea cartelelor fizice până la controlul mai bun al costurilor, tehnologia eSIM câștigă rapid teren, mai ales în contextul în care costurile de […]