Guvernul a înființat Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției
Europa FM, 20 decembrie 2025 17:20
A fost înființat Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției. Decizia premierului a fost publicată în Monitorul Oficial. Comitetul va fi condus de reprezentantul Cancelariei Prim-ministrului, care are calitatea de președinte. Confruntați cu un val de proteste în stradă față de caracatița de la vârful Justiției guvernanții au creat acest Comitetul format din […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum o oră
17:20
Guvernul a înființat Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției # Europa FM
A fost înființat Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției. Decizia premierului a fost publicată în Monitorul Oficial. Comitetul va fi condus de reprezentantul Cancelariei Prim-ministrului, care are calitatea de președinte. Confruntați cu un val de proteste în stradă față de caracatița de la vârful Justiției guvernanții au creat acest Comitetul format din […]
17:20
Primarul General, Ciprian Ciucu: Capitala este aproape în faliment, cu două mari găuri bugetare, la Transport și Termoficare | AUDIO # Europa FM
Capitala este aproape în faliment – spune Primarul General Ciprian Ciucu, în prima sa conferință de presă. El atrage atenția că cele două mari companii ale Bucureștiului – Societatea de Trasnport și Regia de Autonoma de Distributie a Energiei Termice – sunt cele două mari găuri bugetare. Ele au în momentul de față datorii foarte […]
17:20
Domeniul Regal Săvârșin, unde se află singura reședință privată a Familiei Regale din România, este cuprins de atmosfera sărbătorilor de iarnă. Pentru a treia oară, se organizează, la castel, un Târg Regal de Crăciun. Mai mulți producatori din toată tara expun produse traditionale, preparate din carne ,dulciuri, cosmetice artizanale ,podoabe brad, ciocolata și alte produse […]
17:20
Pentru Administrația Canalelor Navigabile din România, 2025 se încheie cu realizarea unui nou port la Canalul Dunăre-Marea Neagră. Este construit pe malul stâng al Canalului și va contribui la extinderea capacității de operare mărfuri în zona vechiului port Ovidiu. Noul port precum și modernizarea celui vechi au costat peste 13 milioane de euro, fonduri europene. […]
17:20
Președintele Nicușor Dan: Am primit sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din Justiţie # Europa FM
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din Justiţie, iar consultările de luni de la Cotroceni vor avea loc în mai multe runde de discuţii – atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual. ”Am primit de la magistraţi […]
Acum 6 ore
13:20
Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un proiect care prevede instituirea acestei taxe pentru anul viitor. Este propusă suma de 10 lei pe noapte, pe turist. Potrivit proiectului, este vorba de o taxă specială pentru promovarea turistică a Capitalei. Adică banii obținuți vor fi folosiți pentru o promovare mai bună, ceea ce ar urma […]
Acum 24 ore
21:20
Ciprian Ciucu, după ce a depus jurământul pentru funcția de primar general al Capitalei: „Va urma o perioadă interesantă”/ „Îmi doresc o foarte bună colaborare cu primarii de sector” | AUDIO # Europa FM
Primarul general ales, Ciprian Ciucu, a depus jurământul după ce mandatul i-a fost validat de către tribunal. Noul edil al Capitalei a declarat că îşi doreşte să aibă o foarte bună colaborare cu Consiliul General pentru a face reformele de care orașul are nevoie. Ciprian Ciucu: „Va urma o perioadă interesantă, asta pot să vă […]
21:20
„Sirenele libertății” vor răsuna sâmbătă la Timişoara, un gest simbolic care marchează ziua declarării primului oraş liber de comunism din țară | AUDIO # Europa FM
„Sirenele libertății” vor răsuna sâmbătă, 20 decembrie, la Timişoara, pentru a marca 36 de ani de la declararea primului oraş liber de comunism din ţară. Muncitorii de pe toate platformele industriale din oraș au intrat în grevă generală şi au ocupat Piaţa Operei, pe care nu au mai părăsit-o până la fuga lui Ceauşescu. Momentul […]
21:20
Hunedoara: Descoperire nouă la Castelul Corvinilor. Au fost găsite două documente vechi de peste 150 de ani, depuse sub tălpile statuii unui cavaler | AUDIO # Europa FM
O nouă descoperire importantă la Castelul Corvinilor, unde au loc ample lucrări de restaurare și conservare a monumentului. Este vorba despre documente legate de instalarea, în urmă cu peste 150 de ani, a statuii unui cavaler pe Castelul din Hunedoara. În anul 1873, pe unul dintre turnurile Castelului Corvinilor din Hunedoara a fost așezat un […]
Ieri
17:20
Secția de ATI pentru nou-născuți a spitalului „Marie Curie” din București se extinde. Mai e nevoie de jumătate de milion de euro pentru a fi finalizată | AUDIO # Europa FM
Secția de ATI pentru nou-născuți a spitalului „Marie Curie” din București se extinde. Noua structură va avea zeci de noi paturi, o nevoie urgentă pentru spital. Problema sunt, însă, banii. Mai este nevoie de încă jumătate de milion de euro pentru finalizarea construcției. Cât lucrările avansează, medicii au prezentat câțiva dintre copiii care au primit […]
17:20
Mai multe cadre MAI au donat sânge în cadrul unui eveniment-spectacol, la care au luat parte și copii: „E un gest pe care poate să-l facă oricine pentru a ajuta sau a salva o viață” | VIDEO # Europa FM
Piloți, polițiști și pompieri, dar și studenți, au venit vineri, 19 decembrie, să doneze sânge, la un eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Interne. Piloții unității speciale de aviație au oferit și un spectacol cu elicopterele Black Hawk din dotare. Invitatul special a fost Moș Crăciun: a adus cadouri pentru copiii angajaților din MAI. Angajații Ministerului […]
17:20
Vladimir Putin a acuzat Ucraina de începerea războiului în 2022 și a prezentat o hartă a Rusiei care include și teritorii ucrainene | AUDIO # Europa FM
Vladimir Putin susține că războiul din Ucraina a fost declanșat de Kiev, deși Rusia a invadat în 2022 teritoriul ucrainean. În conferința sa anuală, liderul de la Kremlin a mai spus că înghețarea activelor rusești este un jaf și că Ucraina zădărnicește discuțiile despre pace. Un mesaj clar Ucrainei a fost dat și de o […]
13:20
Creștere alarmantă a cazurilor de gripă în România. Peste 5.700 de îmbolnăviri în ultima săptămână | AUDIO # Europa FM
Se înmulțesc cazurile de gripă în România. Peste 5.700 de cazuri noi s-au înregistrat în intervalul 8–14 decembrie, număr aproape dublu față de săptămâna precedentă, anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în județele Botoșani, Iași, Suceava și în Capitală. În săptămâna 8–14 decembrie s-au înregistrat 99.034 de cazuri […]
13:20
CryptoEasy lansează un serviciu gratuit de mining: Deținătorii de criptomonede pot câștiga cu ușurință 8.000 de dolari pe zi. (P) # Europa FM
Pe măsură ce interesul global pentru criptomonedele tradiționale, precum Bitcoin, Ethereum și Dogecoin, continuă să crească, tot mai mulți investitori caută modalități cu costuri reduse și fără bariere de generare a veniturilor suplimentare. CryptoEasy, o platformă de cloud mining cu sediul în Marea Britanie, a anunțat recent lansarea unui nou „serviciu gratuit de mining”, oferind […]
13:20
Bazinele de înot din cadrul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu” vor fi modernizate. Valoarea estimată a investiției este de aproximativ 100 de milioane de lei | AUDIO # Europa FM
După ani de amânări, bazinele de înot din cadrul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu” vor fi modernizate. Anunțul vine de la Ministerul Dezvoltării. Lucrările vor dura doi ani și jumătate. Recent, dublul campion mondial și olimpic la înot, David Popovici, a semnalat din nou starea precară în care se află bazinul olimpic din cadrul complexului. […]
13:20
ByteDance cedează activele TikTok din Statele Unite unui grup de investitori americani | AUDIO # Europa FM
TikTok a semnat un acord pentru vânzarea diviziei sale din SUA către trei investitori americani, pentru a putea continua să funcționeze în Statele Unite. Măsura vine în urma unei legi adoptate anul trecut, care obliga divizia americană a aplicației să se desprindă de compania-mamă din China, ByteDance, sau să fie interzisă în SUA. Acordul urmează […]
13:20
Nicuşor Dan, despre situaţia din justiţie: „Sunt probleme la Inspecția Judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovările și pe funcții de conducere în instanțe”/ „Lucrurile acestea trebuie probate” | AUDIO # Europa FM
Președintele României, Nicușor Dan, îi așteaptă luni, la Cotroceni, pe magistrații care doresc să semnaleze anumite probleme din justiție. Președintele spune că toate acuzațiile vor fi verificate și că acest lucru va dura probabil două-trei luni. Consideră însă că există anumite probleme legate de Inspecția Judiciară și promovarea magistraților. Președintele Nicușor Dan: În măsura în […]
13:20
SONDAJ: Ce îi deranjează cel mai mult pe tinerii din generația Z de sărbători. Peste 40% resimt disconfort din cauza aglomerației din magazine | AUDIO # Europa FM
Aproape jumătate dintre tinerii din generația Z resimt disconfort în perioada sărbătorilor de iarnă. Motivele variază de la presiunea financiară până la discuțiile incomode cu rudele, la masa de Crăciun. Care este însă activitatea cea mai detestată de aceștia aflăm de la Marta Strâmbeanu. Peste 40% dintre tinerii generației Z (născuți între anii 1997–2012) spun […]
13:20
Pentru momentele speciale, pregătește tiramisu la pahar cu Mascarpone Delaco. Fie că îl pregătești cu ouă sau cu frișcă, Mascarpone Delaco este cel mai potrivit partener. Noi am testat ambele variante, iar crema obținută este aerată, fermă și nu absoarbe cafeaua din pișcoturi — lucruri esențiale pentru acest desert spectaculos. Pentru rețeta de astăzi […]
13:20
Berea rămâne liantul socializării și în cele mai frumoase momente ale iernii: 78% dintre români o aleg și în această perioadă (P) # Europa FM
Un studiu realizat la solicitarea Centrului de Studii despre Bere, de către Reveal Marketing Research, confirmă că berea își păstrează popularitatea și rolul de catalizator social chiar și în timpul sărbătorilor de iarnă. Rezultatele studiului confirmă faptul că berea contribuie la crearea unei atmosfere relaxate și autentice. Fie că vorbim despre masa festivă, petreceri sau […]
13:20
STUDIU: Românii consumă tot mai puține băuturi nealcoolice din cauza creșterii prețurilor și a taxei pe zahăr. Cea mai mare scădere s-a înregistrat la apa minerală | AUDIO # Europa FM
Românii beau tot mai puține băuturi nealcoolice. Datele oficiale arată o scădere semnificativă a consumului, în special la apă minerală și sucuri, din cauza creșterii prețurilor și a introducerii, în 2024, a taxei pe zahăr. În supermarketuri, o sticlă de suc carbogazos de doi litri costă între 10 și 15 lei. Fiecare român a consumat, […]
13:20
Carburanții se scumpesc din 1 ianuarie. Cât vor plăti șoferii la pompă pentru benzină și motorină | AUDIO # Europa FM
De la 1 ianuarie se scumpesc din nou carburanții – aceasta după ce accizele pentru combustibili vor fi majorate. De la începutul anului, vom vedea o creștere la pompă cu aproape 30 de bani atât la litrul de motorină, cât și la cel de benzină. Un plin de 50 de litri de benzină va costa […]
13:20
Impozitele auto cresc de la 1 ianuarie, în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică. Lia Olguța Vasilescu: „Toată această creștere merge către bugetul național” | AUDIO # Europa FM
Noile impozite pentru mașini de la 1 ianuarie. Principiul aplicat: pentru mașinile care poluează mai mult, impozitul va fi mai mare. Noul calcul se bazează pe normele de poluare, dar și pe capacitatea cilindrică a motorului. Primăriile trebuie să adopte până la finalul anului hotărârile locale privind noile grile de impozitare. Primarul orașului Craiova, Lia […]
13:20
„România în Direct” vă propune la ultima ediție din an o întâlnire cu Vlad Petreanu și chef Cezar Munteanu. Vrem să știm care este mâncarea voastră preferată de Crăciun și ce este nelipsit în casa voastră. Vă invităm să ne povestiți cum este acasă la voi, cum era la bunicii voștri și ce mâncăruri v-au […]
09:20
Ursula von der Leyen anunță amânarea semnării acordului Mercosur, pe fondul protestelor violente ale fermierilor la Bruxelles # Europa FM
Ursula von der Leyen a anunțat că amână semnarea acordului Mercosur, care a declanșat protestele violente ale fermierilor la Bruxelles. În timp ce liderii țărilor membre discutau în spatele ușilor închise, printre altele, despre un acord comercial controversat dintre UE și blocul sud-american Mercosur, în stradă mii de fermieri aruncau cu cartofi, pietre și fumigene. […]
09:20
Program extins pentru ambulatoriile de specialitate. Rămân deschise până la ora 20:00, acolo unde există adresabilitate și capacitate # Europa FM
Pentru a reduce presiunea pe unitățile de primiri urgențe ale spitalelor, Guvernul a decis că ambulatoriile de specialitate vor avea program extins până la ora 20.00. În ședința de ieri de la Palatul Victoria s-a mai stabilit că medicii și angajații din învățământ vor putea cumula și anul viitor pensia cu salariul. Guvernul a aprobat, […]
09:20
Constanța: Deținutul evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, prins în orașului Murfatlar # Europa FM
A fost prins deținutul evadat de la Penitenciarul Poarta Albă. Bărbatul, în vârstă de 24 de ani și condamnat la patru ani și șapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată, a fugit de la secția exterioară a penitenciarului în timp ce se afla la cabinetul medical. Acesta a fost capturat în noaptea de joi spre […]
09:20
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Președintele Consiliului European: „Ucraina va restitui acest împrumut doar atunci când Rusia va plăti despăgubiri” | AUDIO # Europa FM
Statele Uniunii Europene au ajuns la un acord privind un nou ajutor pentru Ucraina. Liderii europeni, reuniți la Bruxelles, au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina în următorii doi ani. Banii vor fi restituiți după încheierea războiului, din despăgubirile achitate de Rusia, a spus președintele Consiliului European, Antonio Costa. Președintele […]
09:20
Comitetul Politic al USR urmează să-i valideze astăzi pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, și pe senatorul Irineu Darău la conducerea Ministerului Economiei | AUDIO # Europa FM
Radu Miruță și Irineu Darău urmează să fie validați astăzi de Comitetul politic al formațiunii. Este un vot formal. Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, este propus pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei este propus senatorul Irineu Darău. În prezent, ministru al Economiei, […]
18 decembrie 2025
21:20
Constanța: Florin Mitroi și-a dat demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean | AUDIO # Europa FM
Cutremur pe scena politică de pe litoral. Președintele Consiliului Județean Constanța, liberalul Florin Mitroi, și-a dat demisia din funcție și din partid. El se arată profund dezamăgit de liderul organizației județene a PNL Constanța și de colegii din partid, care i-ar bloca proiectele de dezvoltare ale județului. Demisia lui Florin Mitroi vine la doar câteva […]
21:20
Dâmbovița: Un bărbat care își abuza copilul a fost reținut în urma unei campanii de informare a Poliției la o școală din comuna Valea Mare | AUDIO # Europa FM
Un bărbat care își bătea copilul a fost reținut, în urma unei campanii de informare a Poliției la o școală din comuna Valea Mare, județul Dâmbovița. Polițiștii au autosesizat abuzul tatălui și au deschis un dosar penal pe numele său pentru violență în familie. Purtătorul de cuvânt IPJ Dâmbovița, Iasmina-Georgiana Danalache: „Elevul, în timp ce […]
21:20
Daniel Șandru, directorul IICCMER: Dacă Ceaușescu ar candida astăzi, ar fi votat de peste 50% dintre alegători # Europa FM
Daniel Șandru, directorul IICCMER, a discutat în cadrul emisiunii „Piața Victoriei”, alături de jurnalistul Sebastian Zachmann, despre fenomenul nostalgiei comunismului, prezent în toate statele foste comuniste: „Este o nostalgie psihologică, de înțeles până la un punct, ca fenomen social normal”. Conform directorului IICCMER, dacă Ceaușescu ar candida astăzi, ar fi votat de peste 50% dintre […]
21:20
Guvernul a prelungit și în 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în Educație și Sănătat. Ministrul Sănătății: „Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniștii” # Europa FM
Ministrul Sănătății a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că Executivul va menține și în 2026 posibilitatea cumulului pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educație și alte domenii esențiale. Ministrul consideră că este „o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”. Executivul […]
21:20
Actorii britanici refuză să fie folosiți ca modele pentru crearea actorilor digitale, ca răspuns la avansul inteligenței artificiale | AUDIO # Europa FM
Actorii britanici se opun utilizării scanărilor digitale ca răspuns la avansul inteligenței artificiale. Tehnologia, tot mai folosită în producțiile de film, captează detalii faciale și corporale pentru a crea dubluri digitale. Votul reflectă îngrijorarea tot mai mare legată de folosirea AI fără consimțământul actorilor și fără remunerații suplimentare. 99% dintre membrii sindicatului artelor spectacolului Equity […]
21:20
Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă. Bărbatul este condamnat la patru ani și șapte luni închisoare pentru tâlhărie calificată | AUDIO # Europa FM
Alertă la Penitenciarul Poarta Albă. Un deținut de 24 de ani, condamnat la patru ani și șapte luni închisoare pentru tâlhărie calificată, a reușit să fugă de la secția exterioară a penitenciarului când a fost adus la cabinetul medical. În județul Constanța s-au format filtre pentru găsirea individului. Era deja întuneric, ora 18:30, când deținutul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Cristian Tudor Popescu: „În timp ce domnul Nicușor Dan se pregătește pentru simpozionul sau cenaclul de luni, monolitul Savonea lucrează”/ „A fost recuzată doamna Raluca Moroșanu dintr-un complet de judecată pentru că a luat poziție atunci” | AUDIO # Europa FM
Simpozion sau cenaclu? se întreabă retoric scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, făcând referire la consultările pe care președintele Nicușor Dan le-a convocat luni privind problemele din justiție, generate în urma investigației Recorder. Între timp, Lia Savonea rămâne președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a confirmat că mărturiile […]
17:20
Președintele Nicușor Dan, la Consiliul European: „Ucraina este importantă pentru securitatea României, susținem oricare dintre variantele de ajutor financiar” # Europa FM
Variantele de ajutor financiar pentru Ucraina, pe agenda reuniunii Consiliului European. Liderii Uniunii Europene vor decide cum să finanțeze Ucraina în următorii doi ani. Comisia Europeană a propus utilizarea activelor rusești înghețate în UE. O altă variantă ar fi un împrumut contractat de Uniune și garantat de bugetul comun al blocului. La Bruxelles este prezent […]
17:20
Dominic Fritz: Și Cătălin Predoiu, în calitate de fost ministru al Justiției, și actualul ministru trebuie să ne explice cum au contribuit la problemele din justiție și ce planuri au pentru a repara legile | AUDIO # Europa FM
Cum va vota USR moțiunile simple care îi vizează pe ministrul de Interne Cătălin Predoiu și ministrul Justiției Radu Marinescu? Lămuriri vin de la liderul partidului, Dominic Fritz. Șeful USR nu a dat un răspuns clar, însă susține că liberalii și social-democrații ar trebui să justifice dacă cei doi miniștri mai au legitimitate. Liderul USR, […]
17:20
Coaliția de guvernare funcționează în plan administrativ și legislativ, susține președintelui Nicușor Dan: „Putea să fie mai puțin zgomotoasă în atacurile între părți, dar ea funcționează” | AUDIO # Europa FM
Coaliția de guvernare funcționează în plan administrativ și legislativ, este reacția președintelui Nicușor Dan, întrebat de jurnaliștii aflați la Bruxelles dacă mai există viitor pentru coaliția de guvernare. Șeful statului admite, totuși, că atacurile politice între partide sunt cam zgomotoase. Președintelui Nicușor Dan: „Această coaliție, așa cum funcționează, funcționează în plan administrativ-legislativ” „Nu este blocat […]
17:20
Arad: Fermierii protestează împotriva acordului de liber schimb UE-Mercosur, care ar permite schimburi de produse cu țările sud-americane: „Ne simțim discriminați” | AUDIO # Europa FM
Aproximativ 50 de fermieri din Arad participă la protestul de la Bruxelles, împotriva acordului de liber schimb UE – Mercosur. Acesta va permite schimburi de produse cu țările sud-americane, precum Brazilia și Argentina. Fermierii reclamă că, în acest fel, în Uniunea Europeană vor ajunge produse despre care nu vom ști cum au fost obținute, spune […]
17:20
Prahova: Un bărbat ar fi păcălit mai multe persoane că le închiriază cabane de Revelion, în județul Brașov | AUDIO # Europa FM
Înșelăciune cu oferte de Revelion publicate pe internet. Un bărbat din județul Prahova ar fi păcălit mai multe persoane după ce a publicat pe internet anunțuri false de închiriere a unei cabane din Săcele, pentru perioada sărbătorilor de iarnă. În realitate, cabana nu ar fi existat. Polițiștii prahoveni au efectuat astăzi percheziții în comuna Șotrile, […]
17:20
MAE a lansat aplicația „Călătorește informat”. Călătorii pot notifica în timp real dacă se află într-o situație de urgență. Ce alte informații va conține | AUDIO # Europa FM
Ministerul Afacerilor Externe a lansat oficial aplicația „Călătorește informat”. Este vorba de o platformă dedicată cetățenilor care călătoresc în străinătate. Directorul general al Departamentului Consular, Oana Darie, a explicat în ce situații este utilă aplicația: „Este și un instrument foarte eficient de semnalare a unor situații sau evenimente deosebite” „Aceasta reprezintă un instrument de informare […]
17:20
Haos la Bruxelles în timpul Summitului Consiliului European. Mii de fermieri protestează, nemulțumiți de acordul UE–Mercosur # Europa FM
Haos la Bruxelles în timpul Summitului Consiliului European. În timp ce liderii țărilor membre discutau în spatele ușilor închise cu privire la acordul UE–Mercosur, în stradă, mii de fermieri aruncau cu cartofi, pietre și fumigene. Forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Marșul fermierilor a început în jurul orei 12:30, […]
17:20
Tăiate de pe lista inițială a Guvernului, stadioanele de sute de milioane de euro continuă să se construiască pe semnătura primăriilor | AUDIO # Europa FM
Chiar dacă Guvernul le-a tăiat inițial de pe lista investițiilor, vom avea 15 stadioane noi. Vor fi construite pe semnătura primăriilor. Asta în condițiile în care, de la Revoluție și până astăzi, în România statul a construit, de la zero, doar 3 spitale și 3 corpuri noi ale unor unități existente, cu mult mai puțin […]
13:20
USR îl propune pe actualul ministru al Economiei pentru funcția de ministru al Apărării și pe senatorul Irinel Darău la conducerea Ministerului Economiei. Ce spune președintele Dan | AUDIO # Europa FM
USR propune mutarea lui Radu Miruță de la Economie la Ministerul Apărării și numirea senatorului Irineu Darău la conducerea Ministerului Economiei. Radu Miruță era ministru interimar la MApN după ce președintele Nicușor Dan a semnat la finalul lunii noiembrie decretul privind demisia lui Ionuț Moșteanu din funcțiile de vicepremier și ministru al Apărării Naționale. UPDATE […]
13:20
Șefa Parchetului European: Autoritățile relevante din justiție, în loc să verifice dezvăluirile, au început aplicarea unor metode comuniste: intimidare, reducere la tăcere | AUDIO # Europa FM
Parchetul General și Inspecția Judiciară ar fi trebuit să investigheze suspiciunile rezultate în urma documentarului Recorder, consideră Laura Codruța Kovesi. Șefa Parchetului European a spus într-un interviu pentru Friendly Fire, podcastul realizat de Vlad Petreanu și Moise Guran că a fost șocată de reacția autorităților române. Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi: „Mă așteptam Parchetul […]
13:20
Gripa se răspândeşte în această iarnă în Europa mai devreme decât în mod obişnuit, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Este vorba de o nouă tulpină care a determinat creșterea numărului de cazuri. Acest fapt a dus la o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare din unele ţări. Această tulpină nouă nu ar provoca forme mai […]
13:20
Constanța: Prime de Crăciun care depășesc 4.000 de lei brut la unele companii de stat. În ciuda austerității, directorii spun că au găsit soluții | AUDIO # Europa FM
Angajații companiilor naționale din Constanța se vor bucura și în acest an de prime de Crăciun. Directorii susțin că, deși este perioadă de austeritate bugetară, au reușit să găsească resurse pentru a-i premia pe salariați. Mai ales că aceste bonificații sunt trecute în contractul colectiv de muncă. Deși pentru Administrația Canalelor Navigabile 2025 a fost […]
13:20
Mai multă carne de porc românească în magazinele de retail și măcelării, anunță ministrul Agriculturii, după vizita la un abator | AUDIO # Europa FM
Mai multă carne de porc produsă în România ajunge în magazine și supermarketuri, anunță ministrul Agriculturii. Creșterea producției a reușit să mai echilibreze din diferența uriașă de export-import pentru că țara noastră încă este dependentă de carnea produsă în alte țări: în proporție de 80%. Urmează ca ministerul să sprijine mai mult fermele autohtone pentru […]
13:20
Călătoriile în Europa au devenit mai simple din punct de vedere al conectivității, iar eSIM este una dintre soluțiile care schimbă radical modul în care românii folosesc internetul în străinătate. De la eliminarea cartelelor fizice până la controlul mai bun al costurilor, tehnologia eSIM câștigă rapid teren, mai ales în contextul în care costurile de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.