“Nu mai e nevoie de creșteri de taxe”, ne liniștește un cunoscut economist, consilier al lui Bolojan
Economica.net, 20 decembrie 2025 21:20
Economistul Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă că, dacă ne uităm pe cele două pachete de măsuri care au fost aprobate, ele împreună aduc un efect bugetar de circa 3,6% din PIB, arătând că în momentul de faţă nu crede că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a putea ajusta deficitul bugetar în 2026. El a mai spus că efectul creşterii de TVA este în linie cu aşteptările, iar măsurile luate îşi fac efectele, potrivir agenției de presă News.ro.
• • •
Acum 30 minute
21:40
SUA au propus organizarea primelor negocieri faţă în faţă dintre Ucraina şi Rusia din ultimele şase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuţii ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP.
Acum o oră
21:30
Cum ar trebui să arate lămâile și portocalele ca să merite să le cumpărăm din magazin. Declarație interesantă a șefului ANPC, nimeni nu s-ar fi gândit # Economica.net
Paul Anghel, director general în Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) atrage atenţia că lǎmâile sub 45 mm diametru şi portocalele sub 60 mm diametru sunt considerate furaj animalier, în orice ţară civilizată, iar în multe hiper/super marketuri sunt oferite consumatorilor şi prezentate ca fiind toate CALITATEA I, scrie agenția de presă News.ro.
21:30
Uber România, obligată să plătească drepturi de autor de milioane de lei pentru muzica din mașină # Economica.net
Uber trebuie să plătească despăgubiri semnificative pentru utilizarea muzicii în mașinile care efectuează cursele de ride sharing, potrivit unei hotărâri judecătorești, care a stabilit că difuzarea operelor muzicale în aceste vehicule reprezintă comunicare publică și intră sub incidența drepturilor de autor.
21:20
Nicuşor Dan: Preşedintele recâştigă dreptul de a sesiza CCR pe o lege, chiar şi după ce a fost reexaminată de Parlament # Economica.net
Preşedintele României are dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament, a anunţat, sâmbătă, şeful statului, Nicuşor Dan, citat de Agerpres.
21:20
Acum 4 ore
19:50
Primarul general Ciprian Ciucu consideră că ELCEN trebuie să vină la Primăria Capitalei, pentru că principalul său client este PMB.
Acum 6 ore
17:20
Ciprian Ciucu: Cheltuielile PMB sunt de circa 8 mld. lei, iar bugetul actual este de 5 mld. lei # Economica.net
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, este de părere că bugetul Capitalei este prost construit structural şi instituţional și poate fi corectat doar prin reforme şi punerea în practică a referendumului iniţiat de Nicuşor Dan.
17:00
VIDEO Autostrada Bucureștiului A0: Umbrărescu a adus șenilate la Cernica, pe lotul 4 Nord # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul 4 Nord din Autostrada Bucureștiului A0, unde cel mai mare constructor român de autostrăzi a adus șenilate pentru lucrări la cea mai dificilă structură de pe A0, viaductul peste Lacul Cernica.
16:10
Potrivit Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la această resursă şi procesul de achiziţie.
Acum 8 ore
15:30
Ministru german: Chiar dacă unele decizii privind industria auto sunt amânate, „viitorul mobilităţii este electric” # Economica.net
După propunerea UE de a relaxa noile limite privind emisiile de CO2 pentru maşini, ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, a avertizat producătorii auto ai ţării să nu fie prea dependenţi de motoare pe combustie.
14:50
35 de tone de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiști doar în ultimele trei luni # Economica.net
Aproape 35 de tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de poliţişti până în prezent, în urma acţiunilor întreprinse în cadrul planului „Pirotehnic”.
14:20
Nicușor Dan: Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiţie # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale „relevante” despre problemele din Justiţie, iar consultările de luni de la Cotroceni vor avea loc în mai multe runde de discuţii - atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual.
14:10
Producătorul elveţian de lenjerie Calida a închis firma din România. A avut 93 de angajaţi # Economica.net
Grupul elveţian Calida, producător de lenjerie de corp, cunoscut la nivel mondial prin marca cu acelaşi nume Calida, precum şi prin cele două mărci de lenjerie intimă de lux Aubade şi Cosabella, a închis sucursala din România, potrivit deciziei companiei-mamă, consultată de Economica.net în Monitorul Oficial.
Acum 12 ore
13:30
Consiliul Judeţean (CJ) Prahova a anunţat repunerea în funcţiune a celui de-al doilea hidroagregat al hidrocentralei de la Paltinu, după finalizarea lucrărilor de decolmatare şi curăţare.
13:20
Ghetele de baschet „Grinch”, ale lui Kobe Bryant, scoase la licitaţie pentru minim 10 mil. USD # Economica.net
Legendarele ghete de baschet Nike Kobe 6 „Grinch”, purtate de Kobe Bryant în meciul de Crăciun din 2010 împotriva echipei Miami Heat a lui LeBron James, au fost scoase la licitaţie.
12:30
ROMPAN: În perioada sărbătorilor, patiserii vor scoate pe piaţă peste şapte milioane de cozonaci. Majorările de preț cu 20% – 30% nu sunt justificate # Economica.net
Patiserii vor scoate pe piaţă peste şapte milioane de cozonaci în perioada Sărbătorilor de Iarnă la preţuri cu 12% mai mari decât anul trecut, în contextul creşterii taxelor şi al majorării preţurilor la energie şi combustibili, susţine preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN), Aurel Popescu.
12:10
Elon Musk, deja cel mai bogat om de pe planetă, a obţinut vineri un nou câştig enorm, după ce Curtea Supremă din Delaware a revenit asupra deciziei care l-a privat de pachetului său de remunerare de 55 miliarde de dolari, acordat de Tesla în 2018 ca stimulent pentru directorul său general.
12:10
Asociaţia Română a Cărnii: După un 2025 dificil, urmează un 2026 chiar mai complicat # Economica.net
Industria de procesare a cărnii din România s-a confruntat în 2025 cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, consideră directorul executiv al Asociaţiei Române a Cărnii (ARC), Dana Tănase.
11:10
VIDEO „Colosseumul” României: Cum arată lucrările la cea mai mare sală polivalentă din țară, construită la Brașov # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lucrările la Sala Polivalentă Brașov, care va fi cea mai mare din țară. Aceștia au comparat noua clădire cu faimoasa arenă emblematică a Romei antice, Colosseum.
10:50
Vicepremierul Marian Neacşu va conduce grupul de lucru pentru dezvoltarea conexiunii sistemelor electroenergetice ale României, Ungariei și Austriei # Economica.net
Vicepremierul Marian Neacşu va coordona Grupul de lucru pentru îmbunătăţirea conectivităţii transfrontaliere, care are ca obiectiv elaborarea unui proiect de memorandum privind negocierea extinderii conexiunii transfrontaliere între sistemele electroenergetice naţionale ale României, Austriei şi Ungariei, în scopul echilibrării deficitelor temporare de energie.
10:40
Bulgaria modernizează infrastructura feroviară din nordul țării, cu accent în zona Ruse și a viitorului pod peste Dunăre # Economica.net
Guvernul bulgar a aprobat finanţarea UE pentru construirea unui terminal intermodal în Ruse. Valoarea proiectului este de aproape 60 de milioane de euro.
09:50
Includerea normei Euro în calculul impozitului: RAR arată unde poate fi găsită informația pe CIV # Economica.net
Registrul Auto Român (RAR) a explicat unde poate fi găsită informația cu privire la norma de depoluare Euro a fiecărui vehicul, în funcție de tipul cărții de identitate a vehiculului (CIV) deținut de proprietar.
09:20
Eve, divizia de avioane electrice a Embraer, a anunțat că prototipul său de „mașină zburătoare” la scară reală a efectuat primul zbor, marcând o etapă importantă în procesul de certificare.
Acum 24 ore
09:00
Şeful diplomaţiei americane: Nu putem forţa nici Ucraina, nici Rusia, să încheie un acord. Trebuie să vrea ei # Economica.net
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a declarat, la Washington, că niciun acord nu va fi impus Ucrainei, în momentul în care, la Miami, au început discuţii pentru a încerca să se pună capăt războiului în prezenţa aliaţilor europeni.
07:50
Amânarea aprobării şi semnării acordului comercial între Uniunea Europeană şi Mercosur reprezintă o victorie pe termen scurt a comunităţii agricole şi a asociaţiilor ecologiste. În același timp, Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) regretă decizia luată de Consiliul European.
07:40
Kia a anunțat că schimbarea liderului diviziei din Europa de la 1 ianuarie 2026. În primele zece luni din 2026, marca a vândut cu 4,1% mai puține mașini decât în aceeași perioadă din 2024.
07:40
ONU a condamnat vineri Washingtonul pentru intensificarea „represaliilor” împotriva instituţiilor internaţionale, după ce administraţia Trump a impus sancţiuni ce vizează alţi doi judecători ai Curţii Penale Internaţionale (CPI) implicaţi în anchete privind Israelul.
19 decembrie 2025
22:20
România e depus a a patra cerere de plată din PNRR la Comisia Europeană. Așteptăm să primim 2,6 miliarde de euro # Economica.net
A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial astăzi, vineri, 19 decembrie, la ora 20:06. Ea conține un număr de 62 de ținte și jaloane exclusiv din componenta de bani nerambursabili, cu o valoare totală de 2,62 miliarde Euro, potrivit ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Comisia Europeană va da un răspuns României în cel mult 60 de zile
22:20
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia – general NATO # Economica.net
Livrările de arme către Ucraina nu au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de "Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina" (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU).
Ieri
22:00
Românii de la Prime și Monsson pun o instalație specială de stocare a energiei la un parc eolian din Dobrogea, deținut de o româncă celebră # Economica.net
Producătorul român de baterii de stocare Prime Batteries Technology și dezvoltatorul român de proiecte regenerabile Monsson accelerează implementarea sistemelor de stocare a energiei în depozite dedicate, începând cu primul proiect pentru compania Veroniki Wind, la un parc eolian din Dobrogea.
22:00
Trump nu exclude un război cu Venezuela vorbind și despre restabilirea drepturilor companiilor petroliere americane acolo, după naționalizarea de acum 50 de ani # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, în timp ce marina militară americană continuă să atace în apropierea acestei ţări ambarcaţiuni despre care susţine că transportă droguri şi a impus o blocadă maritimă împotriva petrolierelor ce acostează în porturi din Venezuela, ţară căreia preşedintele american i-a cerut să restituie Statelor Unite proprietăţile petroliere naţionalizate cu decenii în urmă, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.
20:30
FOTO Anunț oficial pentru toți clienții ING! Se schimbă pachetele de cont curent, cu efect pe comisioane, dobânzi, curs valutar # Economica.net
Anunț oficial pentru toți clienții ING. Sunt deja disponibile noile pachete de cont curent, după cum anunța banca încă din urmă cu o săptămână. Iată ce vor conține și ce se schimbă.
20:30
Președintele Nicușor Dan se vede cu Donald Trump. Anunțul făcut de ministrul Oana Țoiu. Când va fi întâlnirea # Economica.net
Ministrul de externe, Oan Țoiu, a anunțat că președintele României, Nicușor Dan, se va vedea cu președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump și a spus și când va avea loc întâlnirea, adică în prima parte a anului viitor.
19:40
Vin vremuri grele. Un cunoscut economist avertizează: O vom duce foarte greu în următoarea perioadă # Economica.net
Cristian Păun, economist și profesor la Academia de Studii Economice (ASE) afirmă că românii o vor duce foarte greu în următoarea perioadă, loviți de inflație și taxe tot mai mari.
19:40
Cum afectează IMCA, impozitul minim care trebuie să dispară dar a fost doar înjumătățit, capacitatea de export a României # Economica.net
Înjumătățirea impozitului minim de cifra de afaceri (IMCA), decisă recent de coaliția de guvernare, este o jumătatea de veste bună pentru companii, în condițiile în care se așteptau la eliminarea ei, iar menținerea sa va afecta în anul 2026 unele dintre segmentele care contribuie semnificativ la exporturile României.
19:20
Bolojan aruncă buzduganul la Constanța: Sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a ajuns vineri, la Constanța, pentru a discuta cu mai mulți reprezentanți ai filialei județene a liberalilor, în contextul demisiilor anunțate în ultimele zile de către Bogdan Huțucă și Florin Mitroi.
18:50
O nouă taxă în București, în valoare de 10 lei pe zi. Primăria propune introducerea ei chiar din următoarea lună # Economica.net
Un proiect lansat în dezbatere publică de Primăria București propune introducerea unei noi taxe. Aceasta ar urma să fie plătită chiar de la începutul anului 2026
18:50
Tranzacția prin care ungurii de la MVM voiau să cumpere E.On România a picat oficial – un final previzibil. “Regretăm că statul român nu susține tranzacția” # Economica.net
Contractul semnat acum un an prin care grupul ungar MVM și grupul E.ON au convenit pentru achiziționarea a 68% din acțiunile E.ON Energie România și a 98% din acțiunile E.ON Asist Complet încetaează azi, a transmis oficial compania maghiară, la solicitarea agenției Mediafax.
16:50
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, anunță vineri ultima verificare pe A7 înainte de deschiderea secțiunii dintre Focșani și Adjud.
16:20
Dreptul de veto este "o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană", a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Viktor Orban, transmite MTI, preluată de Agerpres.
16:20
Putin, în conferinţa anuală: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele # Economica.net
Economia Rusiei va creşte cu doar 1% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina, a recunoscut vineri preşedintele rus, Vladimir Putin, în timpul intervenţiei sale în faţa presei şi a cetăţenilor, transmisă în direct la televiziune, informează EFE.
16:20
Importurile de produse petroliere ale UE au scăzut în primele nouă luni din 2025 – date Eurostat # Economica.net
Media importurilor lunare de produse petroliere în Uniunea Europeană a scăzut, în primele nouă luni din 2025, atât ca valoare (minus 18,3%) cât şi ca volum (minus 6,6%), comparativ cu media lunară din 2024, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
16:00
Realizarea Studiului de Fezabilitate pentru drumul de mare viteză București - Giurgiu va începe din 19 ianuarie 2026, conform ordinului de începere pe care Compania Națională de Investiții Rutiere l-a emis astăzi, informează vineri CNIR.
15:40
TUI Polonia, parte din grupul TUI, cea mai mare companie de turism din lume, și-a deschis filială în România, potrivit datelor din Monitorul Oficial, consultat de Economica.net.
15:40
Nouă ieftinire a carburanților în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 19 decembrie # Economica.net
Prețurile carburanților au scăzut din nou azi la jumătatea zilei, și la benzină și la motorină, marcând a noua ieftinire consecutivă.
15:30
Olympus, unul dintre cei mai mari producători de lactate din România, anunță deschiderea propriului magazin în incinta Fabricii de Lapte Brașov. Cu o suprafață de 67 mp, magazinul va comercializa întreaga suită de produse Olympus la prețuri de producător.
15:30
Polonia va fi singura ţară invitată de administraţia preşedintelui american Donald Trump la summitul liderilor din G20, care va avea loc la Miami (Statele Unite) în decembrie 2026, a anunţat joi Departamentul de Stat, transmite EFE.
15:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui interviu pentru NBC News difuzat vineri, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, relatează Reuters şi Xinhua.
15:30
O nouă declaraţie controversată a lui Viktor Orban despre Ungaria războiul din Ucraina şi Rusia # Economica.net
Utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru finanţarea Ucrainei putea fi considerată o declaraţie de război şi ar fi târât Ungaria într-unul, dar "am reuşit să evităm acest lucru, ceea ce este un succes uriaş", a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orban vineri dimineaţa la Bruxelles, relatează MTI.
15:30
Tribunalul București a respins cererea de intrare în concordat preventiv a firmei care construiește turnurile de lux Elie Saab # Economica.net
Tribunalul București a respins cererea firmei Class Enterprise Invest de a intra în procedură de concordat preventiv. Aceasta este firma de proiect a turnurilor de lux Elie Saab, deținută de dezvoltatorul Metropolitan.
