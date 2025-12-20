După 20 de ani de la destrămarea trupei „Exotic”, Andreea Bănică dezvăluie adevărul. Deși circulau zvonuri că s-ar fi retras, spune că a fost exclusă de colege: „Au crezut că ele vor avea mai mult succes fără mine”

19:30

Vești proaste pentru angajații unei mari companii din România. Un val uriaș de concedieri este programat să aibă loc chiar după sărbătorile de iarnă, iar o primă notificare prealabilă a fost deja înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Această notificare a ajuns chiar și la unii angajați.