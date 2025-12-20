Englezii anunță destinația lui Louis Munteanu: „CFR a stabilit prețul“
Sport.ro, 20 decembrie 2025 23:40
Atacantul de 23 de ani are șanse mari să înceapă 2026 la un club din străinătate.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
00:00
Englezii fac ”lobby” pentru transferul lui Andrei Rațiu: ”Ar trebui să îl aibă în vedere!” # Sport.ro
Englezii își doresc un internațional român în Premier League.
Acum 15 minute
23:50
Schimbare majoră! Apare încă un Nations League: ”Mai mulți bani, mai multe resurse și mai multe jocuri” # Sport.ro
Decizii majore pe continentul african.
Acum 30 minute
23:40
În ultimele zile s-a vehiculat cu George Pușcaș ar putea ajunge la Dinamo în această perioadă de mercato.
23:40
Atacantul de 23 de ani are șanse mari să înceapă 2026 la un club din străinătate.
23:40
Valentin Costache a spus doar câteva propoziții după ce a marcat contra lui Dinamo, echipa care l-a format: „Sper să nu se supere pe mine” # Sport.ro
Ce a transmis Valentin Costache după ce a punctat în UTA - Dinamo 2-0.
Acum o oră
23:30
Andrei Nicolescu, fără perdea după înfrângerea de la Arad: ”Nu eșecul e important, ci că am arătat așa!” + Ce a spus despre Mazilu # Sport.ro
Dinamo a pierdut la Arad și a irosit șansa de a urca, cel puțin temporar, pe primul loc în clasamentul Superligii României.
23:10
Fostul portar a suferit enorm, când a văzut că echipa sa de suflet a dat cu piciorul la șansa de a încheia anul în fruntea clasamentului.
Acum 2 ore
22:40
Dinamo a pierdut pe terenul celor de la UTA Arad, scor 0-2, în ultimul meci din 2025.
22:40
Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc.
22:30
Alin Roman, lecție de modestie după ce a făcut spectacol în UTA - Dinamo 2-0: „Se datorează colegilor mei și antrenorilor” # Sport.ro
Discursul lui Alin Roman după ce a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în UTA - Dinamo 2-0.
22:30
”Cât de dinamovist mai sunteți?” Adrian Mihalcea, întrebat direct după ce i-a învins pe ”câini” # Sport.ro
UTA - Dinamo s-a încheiat 2-0.
22:20
Anunțul făcut de Ioan Becali după ce s-a aflat de interesul lui Getafe pentru Valentin Mihăilă # Sport.ro
După doar câteva luni petrecute la Rizespor, Valentin Mihăilă ar putea schimba echipa.
22:10
Dinamo a ratat o șansă imensă, la Arad: clasamentul ACUM, după înfrângerea „câinilor“ cu UTA # Sport.ro
Formația din Ștefan cel Mare a suferit o înfrângere neașteptată, în ultima partidă din 2025.
Acum 4 ore
22:00
Dinamo, făcută KO cu UTA de propriul copil! Valentin Costache a finalizat un contraatac-fulger al „Bătrânei Doamne” # Sport.ro
Valentin Costache a sancționat-o pe Dinamo, echipa la care și-a încheiat junioratul și la care a debutat ca fotbalist profesionist.
21:50
Costel Pantilimon, uluit după ce a urmărit Tottenham - Liverpool: ”Nu am înțeles ce a vrut să facă! Greșeală!” # Sport.ro
Liverpool a învins-o pe Tottenham cu 2-1 sâmbătă seară.
21:40
Liverpool a învins-o cu 2-1 pe Tottenham la Londra.
21:30
Salah, dat de gol de colegul său de la Liverpool: ce a spus egipteanul în vestiar după interviul său exploziv # Sport.ro
Starul „cormoranilor“ e acum la echipa națională, pentru Cupa Africii pe Națiuni (21 decembrie – 18 ianuarie, Maroc), însă cazul său, după ce a intrat în conflict cu Arne Slot, rămâne în atenția lumii fotbalului.
21:10
Radu Drăgușin a primit o veste excelentă înainte de Tottenham – Liverpool, din etapa cu numărul 17 din Premier League.
21:10
Semifinalista României la Mondiale, Andrea Mikloş, sfat prețios pentru copii. Calitatea obținută de cei care fac sport de mici # Sport.ro
Andrea Mikloş, mesaj pentru copiii din România care vor să devină sportivi: „Părerile celorlalți nu contează”.
21:10
Lovitură grea primită de Liverpool în meciul cu Tottenham! S-a ”rupt” imediat după ce a marcat # Sport.ro
Tottenham - Liverpool, LIVE - AICI.
20:40
Internaționalul român e pe „tobogan“ în Turcia, la Rizespor, unde spera să-și relanseze cariera.
20:30
Gest prostesc în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit # Sport.ro
Tottenham - Liverpool, LIVE - AICI.
20:20
Ce a spus antrenorul Laszlo Balint după ce echipa sa, Oțelul Galați, a învins-o pe FC Argeș cu 2-1.
Acum 6 ore
20:00
Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Ioan Becali: ”Cel mai bun român! A făcut meciuri extraordinare” # Sport.ro
Ioan Becali, reverență în fața unui internațional român.
19:40
Veste mare pentru Radu Drăgușin înainte de Tottenham – Liverpool, din etapa cu numărul 17 din Premier League.
19:40
Oțelul Galați - FC Argeș s-a încheiat 2-1.
19:30
Tottenham - Liverpool se joacă astăzi, de la ora 19:30, în exclusivitate pe Voyo. Anunț oficial despre Radu Drăgușin.
19:20
Cândva, internaționalul român a fost un fotbalist pentru transferul căruia, de la Standard Liege la Trabzonspor, s-a plătit 1,7 milioane de euro. Astăzi, Denis n-ar convinge pe nimeni să mai dea o asemenea sumă pe el, la ce arată pe teren.
19:00
Barcelona nu va putea conta pe unul dintre cei mai importanți fotbaliști la partida cu Villarreal.
18:50
Cum a reacționat Rapid după revenirea miraculoasă a lui Daniel Bîrligea înainte de derby: ”Să nu uităm asta” # Sport.ro
Daniel Bîrligea va fi apt pentru meciul de duminică.
18:50
Cine este jucătorul de la FCSB care îl poate umple de bani pe Gigi Becali: ”Va crește mult!” # Sport.ro
Ioan Becali a dezvăluit cine este fotbalistul cu care Gigi Becali poate da lovitura.
18:30
Thiago Silva, din nou în Europa la 41 de ani! Durata contractului și prima reacție a brazilianului # Sport.ro
În vârstă de 41 de ani, Thiago Silva a revenit în fotbalul european.
18:30
FCSB - Rapid va fi LIVE TEXT pe Sport.ro duminică seară.
18:20
Ionuț Radu, la al treilea meci consecutiv fără gol primit în La Liga! Nota primită + Ce s-a întâmplat cu Horațiu Moldovan # Sport.ro
Ionuț Radu continuă să se numere printre cei mai în formă portari din La Liga și după partida Real Oviedo - Celta Vigo 0-0.
18:10
Transferul la FCSB l-a „îngropat“: starul pe care Becali a dat 1,3 milioane de euro, de nerecunoscut astăzi! # Sport.ro
În România, impresia generală e că FCSB e cea mai bună „vitrină“ din fotbalul nostru. Nu mereu e însă așa, iar acum avem un exemplu concret, în acest sens.
Acum 8 ore
18:00
Mihai Teja nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Unirea Slobozia: ”Plecăm în vacanță cu gust amar / Greșeala te pedepsește” # Sport.ro
Metaloglobus București a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 2-3, la Clinceni.
17:50
Un jucător al echipei naționale U21 a României a devenit ținta unor cluburi de top pentru perioada de transferuri de iarnă.
17:50
Metaloglobus București - Unirea Slobozia s-a încheiat 2-3.
17:30
Inter Milano, decizie fermă în cazul lui Cristi Chivu după eliminarea din Supercupa Italiei: „E nevoie de mai multă determinare” # Sport.ro
Conducerea lui Inter Milano l-a evaluat pe Cristi Chivu după eșecul dramatic cu Bologna din Supercupa Italiei.
17:20
FCSB - Rapid e duminică seară de la ora 20:00.
17:10
Vladislav Blănuță ar putea pleca în această iarnă de la Dinamo Kiev.
17:00
Președintele FR de Culturism și Fitness avertizează: „Este cel mai mare flagel al României moderne”. Ce trebuie să facă părinții pentru a-și proteja copiii # Sport.ro
Mesajul lui Gabriel Toncean cu privire la una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă România.
16:50
FCSB - Rapid este duminică seară, de la ora 20:00.
16:40
Derby-ul FCSB – Rapid este programat duminică, de la 22:00, în etapa 21 din Superliga României.
16:40
Spaniolul o antrenează pe Manchester City din 2016.
16:30
Universitatea Craiova a pierdut în ultima etapă din Conference League cu AEK Atena, scor 2-3.
16:20
Olăroiu l-a cucerit pe fostul jucător al lui City și Arsenal: „Imens! Un miracol ce a reușit“ # Sport.ro
Tehnicianul de 56 de ani are o imagine excelentă în fotbalul mondial. Dovadă și modul în care a vorbit despre el un fost internațional francez, cu 65 de selecții în prima reprezentativă.
16:20
Vestea care bucură fanii lui FCSB înaintea derby-ului cu Rapid, confirmată de Elias Charalambous: ”E pregătit!” # Sport.ro
După eșecul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League, în care a fost integralist, încheiat 1-0 pentru adversari, Daniel Bîrligea a suferit o entorsă la glezna stângă.
Acum 12 ore
15:50
Ioan Andone, despre calvarul lui Drăgușin la Tottenham: „Concurează cu doi dintre cei mai buni din lume” # Sport.ro
Ioan Andone a tras un semnal de alarmă sâmbătă în privința situației delicate a lui Radu Drăgușin la Tottenham, avertizând că fundașul român are șanse minime să prindă minute în Premier League înaintea barajului cu Turcia, din cauza concurenței stelare cu Micky van de Ven și Cristian Romero.
15:40
Rapid o va întâlni pe FCSB în ultimul meci din 2025.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.