Real, pe aripile lui Mbappe: francezul a egalat recordul fabulos al lui Ronaldo, după un meci mare
Sport.ro, 21 decembrie 2025 00:40
Formația madrileană a luat o „gură de oxigen“, după o perioadă extrem de dificilă în care se tot vorbește și despre schimbarea antrenorului Xabi Alonso.
Acum 30 minute
00:40
Acum o oră
00:10
Cristi Chivu, în pericol să rămână fără un star! Barcelona și 3 echipe din Premier League luptă pentru semnătura sa # Sport.ro
Concurență serioasă pentru semnătura unuia dintre cei mai importanți fotbaliști de la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.
Acum 2 ore
00:00
Englezii fac ”lobby” pentru transferul lui Andrei Rațiu: ”Ar trebui să îl aibă în vedere!” # Sport.ro
Englezii își doresc un internațional român în Premier League.
20 decembrie 2025
23:50
Schimbare majoră! Apare încă un Nations League: ”Mai mulți bani, mai multe resurse și mai multe jocuri” # Sport.ro
Decizii majore pe continentul african.
23:40
În ultimele zile s-a vehiculat cu George Pușcaș ar putea ajunge la Dinamo în această perioadă de mercato.
23:40
Atacantul de 23 de ani are șanse mari să înceapă 2026 la un club din străinătate.
23:40
Valentin Costache a spus doar câteva propoziții după ce a marcat contra lui Dinamo, echipa care l-a format: „Sper să nu se supere pe mine” # Sport.ro
Ce a transmis Valentin Costache după ce a punctat în UTA - Dinamo 2-0.
23:30
Andrei Nicolescu, fără perdea după înfrângerea de la Arad: ”Nu eșecul e important, ci că am arătat așa!” + Ce a spus despre Mazilu # Sport.ro
Dinamo a pierdut la Arad și a irosit șansa de a urca, cel puțin temporar, pe primul loc în clasamentul Superligii României.
23:10
Fostul portar a suferit enorm, când a văzut că echipa sa de suflet a dat cu piciorul la șansa de a încheia anul în fruntea clasamentului.
Acum 4 ore
22:40
Dinamo a pierdut pe terenul celor de la UTA Arad, scor 0-2, în ultimul meci din 2025.
22:40
Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc.
22:30
Alin Roman, lecție de modestie după ce a făcut spectacol în UTA - Dinamo 2-0: „Se datorează colegilor mei și antrenorilor” # Sport.ro
Discursul lui Alin Roman după ce a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în UTA - Dinamo 2-0.
22:30
”Cât de dinamovist mai sunteți?” Adrian Mihalcea, întrebat direct după ce i-a învins pe ”câini” # Sport.ro
UTA - Dinamo s-a încheiat 2-0.
22:20
Anunțul făcut de Ioan Becali după ce s-a aflat de interesul lui Getafe pentru Valentin Mihăilă # Sport.ro
După doar câteva luni petrecute la Rizespor, Valentin Mihăilă ar putea schimba echipa.
22:10
Dinamo a ratat o șansă imensă, la Arad: clasamentul ACUM, după înfrângerea „câinilor“ cu UTA # Sport.ro
Formația din Ștefan cel Mare a suferit o înfrângere neașteptată, în ultima partidă din 2025.
22:00
Dinamo, făcută KO cu UTA de propriul copil! Valentin Costache a finalizat un contraatac-fulger al „Bătrânei Doamne” # Sport.ro
Valentin Costache a sancționat-o pe Dinamo, echipa la care și-a încheiat junioratul și la care a debutat ca fotbalist profesionist.
21:50
Costel Pantilimon, uluit după ce a urmărit Tottenham - Liverpool: ”Nu am înțeles ce a vrut să facă! Greșeală!” # Sport.ro
Liverpool a învins-o pe Tottenham cu 2-1 sâmbătă seară.
21:40
Liverpool a învins-o cu 2-1 pe Tottenham la Londra.
21:30
Salah, dat de gol de colegul său de la Liverpool: ce a spus egipteanul în vestiar după interviul său exploziv # Sport.ro
Starul „cormoranilor“ e acum la echipa națională, pentru Cupa Africii pe Națiuni (21 decembrie – 18 ianuarie, Maroc), însă cazul său, după ce a intrat în conflict cu Arne Slot, rămâne în atenția lumii fotbalului.
21:10
Radu Drăgușin a primit o veste excelentă înainte de Tottenham – Liverpool, din etapa cu numărul 17 din Premier League.
21:10
Semifinalista României la Mondiale, Andrea Mikloş, sfat prețios pentru copii. Calitatea obținută de cei care fac sport de mici # Sport.ro
Andrea Mikloş, mesaj pentru copiii din România care vor să devină sportivi: „Părerile celorlalți nu contează”.
21:10
Lovitură grea primită de Liverpool în meciul cu Tottenham! S-a ”rupt” imediat după ce a marcat # Sport.ro
Tottenham - Liverpool, LIVE - AICI.
Acum 6 ore
20:40
Internaționalul român e pe „tobogan“ în Turcia, la Rizespor, unde spera să-și relanseze cariera.
20:30
Gest prostesc în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit # Sport.ro
Tottenham - Liverpool, LIVE - AICI.
20:20
Ce a spus antrenorul Laszlo Balint după ce echipa sa, Oțelul Galați, a învins-o pe FC Argeș cu 2-1.
20:00
Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Ioan Becali: ”Cel mai bun român! A făcut meciuri extraordinare” # Sport.ro
Ioan Becali, reverență în fața unui internațional român.
19:40
Veste mare pentru Radu Drăgușin înainte de Tottenham – Liverpool, din etapa cu numărul 17 din Premier League.
19:40
Oțelul Galați - FC Argeș s-a încheiat 2-1.
19:30
Tottenham - Liverpool se joacă astăzi, de la ora 19:30, în exclusivitate pe Voyo. Anunț oficial despre Radu Drăgușin.
19:20
Cândva, internaționalul român a fost un fotbalist pentru transferul căruia, de la Standard Liege la Trabzonspor, s-a plătit 1,7 milioane de euro. Astăzi, Denis n-ar convinge pe nimeni să mai dea o asemenea sumă pe el, la ce arată pe teren.
Acum 8 ore
19:00
Barcelona nu va putea conta pe unul dintre cei mai importanți fotbaliști la partida cu Villarreal.
18:50
Cum a reacționat Rapid după revenirea miraculoasă a lui Daniel Bîrligea înainte de derby: ”Să nu uităm asta” # Sport.ro
Daniel Bîrligea va fi apt pentru meciul de duminică.
18:50
Cine este jucătorul de la FCSB care îl poate umple de bani pe Gigi Becali: ”Va crește mult!” # Sport.ro
Ioan Becali a dezvăluit cine este fotbalistul cu care Gigi Becali poate da lovitura.
18:30
Thiago Silva, din nou în Europa la 41 de ani! Durata contractului și prima reacție a brazilianului # Sport.ro
În vârstă de 41 de ani, Thiago Silva a revenit în fotbalul european.
18:30
FCSB - Rapid va fi LIVE TEXT pe Sport.ro duminică seară.
18:20
Ionuț Radu, la al treilea meci consecutiv fără gol primit în La Liga! Nota primită + Ce s-a întâmplat cu Horațiu Moldovan # Sport.ro
Ionuț Radu continuă să se numere printre cei mai în formă portari din La Liga și după partida Real Oviedo - Celta Vigo 0-0.
18:10
Transferul la FCSB l-a „îngropat“: starul pe care Becali a dat 1,3 milioane de euro, de nerecunoscut astăzi! # Sport.ro
În România, impresia generală e că FCSB e cea mai bună „vitrină“ din fotbalul nostru. Nu mereu e însă așa, iar acum avem un exemplu concret, în acest sens.
18:00
Mihai Teja nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Unirea Slobozia: ”Plecăm în vacanță cu gust amar / Greșeala te pedepsește” # Sport.ro
Metaloglobus București a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 2-3, la Clinceni.
17:50
Un jucător al echipei naționale U21 a României a devenit ținta unor cluburi de top pentru perioada de transferuri de iarnă.
17:50
Metaloglobus București - Unirea Slobozia s-a încheiat 2-3.
17:30
Inter Milano, decizie fermă în cazul lui Cristi Chivu după eliminarea din Supercupa Italiei: „E nevoie de mai multă determinare” # Sport.ro
Conducerea lui Inter Milano l-a evaluat pe Cristi Chivu după eșecul dramatic cu Bologna din Supercupa Italiei.
17:20
FCSB - Rapid e duminică seară de la ora 20:00.
17:10
Vladislav Blănuță ar putea pleca în această iarnă de la Dinamo Kiev.
Acum 12 ore
17:00
Președintele FR de Culturism și Fitness avertizează: „Este cel mai mare flagel al României moderne”. Ce trebuie să facă părinții pentru a-și proteja copiii # Sport.ro
Mesajul lui Gabriel Toncean cu privire la una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă România.
16:50
FCSB - Rapid este duminică seară, de la ora 20:00.
16:40
Derby-ul FCSB – Rapid este programat duminică, de la 22:00, în etapa 21 din Superliga României.
16:40
Spaniolul o antrenează pe Manchester City din 2016.
16:30
Universitatea Craiova a pierdut în ultima etapă din Conference League cu AEK Atena, scor 2-3.
16:20
Olăroiu l-a cucerit pe fostul jucător al lui City și Arsenal: „Imens! Un miracol ce a reușit“ # Sport.ro
Tehnicianul de 56 de ani are o imagine excelentă în fotbalul mondial. Dovadă și modul în care a vorbit despre el un fost internațional francez, cu 65 de selecții în prima reprezentativă.
16:20
Vestea care bucură fanii lui FCSB înaintea derby-ului cu Rapid, confirmată de Elias Charalambous: ”E pregătit!” # Sport.ro
După eșecul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League, în care a fost integralist, încheiat 1-0 pentru adversari, Daniel Bîrligea a suferit o entorsă la glezna stângă.
