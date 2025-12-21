18:40

O zi obișnuită din această iarnă pe linia 41, până când, în stația Piața Drumul Taberei, printre cei vreo 20 de călători care urcă în tramvai e și fetița aceasta care este, foarte probabil, cea […] Articolul Probabil cea mai bună fetiță care a urcat vreodată în tramvaiul 41. “Mami, mă ajuți să-i transmit lu’ Moș Crăciun să lase juma’ din cadoul meu unui copil mai trist?” apare prima dată în B365.